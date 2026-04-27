'ಮೈಸಾ' ಕೇರಳ ಶೂಟಿಂಗ್ ಶುರು: 15 ದಿನಗಳ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ಗೆ ಬ್ಯಾಂಕಾಕ್ನಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದಿದ್ದ ರಶ್ಮಿಕಾ
'ಮೈಸಾ' ತಂಡ ಸದ್ಯ ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದು, ಅದ್ಭುತ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನಾಯಕ ನಟಿ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : April 27, 2026 at 11:58 AM IST
ಇದೇ ಸಾಲಿನ ಫೆಬ್ರವರಿ 26ರಂದು ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿರುವ ಕೊಡಗಿನ ಬೆಡಗಿ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಅವರ ಕೈಯಲ್ಲಿ 10ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗಳಿದ್ದು, ಸರಣಿ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಶೂಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನವ ನಿರ್ದೇಶಕ ರವೀಂದ್ರ ಪುಲ್ಲೆ ನಿರ್ದೇಶನದ ಮೈಸಾ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯ ಚಿತ್ರ ಈಗಾಗಲೇ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದು, ಕೇರಳ ಶೂಟಿಂಗ್ ಶುರುವಾಗಿದೆ.
ದಕ್ಷಿಣ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಬಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲೂ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ವಿಶಿಷ್ಟ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಿರುವ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ನಟನೆಯ ಮುಂಬರುವ 'ಮೈಸಾ' 2026ರ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಬಹುಮುಖ ಪ್ರತಿಭೆ ಮತ್ತು ಬ್ರಿಲಿಯಂಟ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿರುವ ರಶ್ಮಿಕಾ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಅವತಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ದರ್ಶನ ಕೊಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಹಿಂದೆಂದೂ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿರದ ಅವತಾರದಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕ್ರಶ್ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದು, ಈ ಪಾತ್ರ ಅವರ ಇಮೇಜ್ ಅನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಚಿತ್ರದ ಬೇಡಿಕೆಯ ಸಾಹಸ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ರಶ್ಮಿಕಾ ಸಾಕಷ್ಟು ತಯಾರಿಗಳನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಠಿಣ ದೈನಂದಿನ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುವ ಸಾಹಸಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಸವಾಲಿನ ದೃಶ್ಯಗಳವರೆಗೆ, ಅವರು ಯಾವುದೇ ರಾಜಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದೇ ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗಾಗಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಶ್ರಮ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.
ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಉತ್ಸಾಹ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು, ಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಈಗ ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿರುವ 15 ದಿನಗಳ ಶೂಟಿಂಗ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ನ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹೈ-ಆ್ಯಕ್ಟೇನ್ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಚಾ ಮಾಸ್ಟರ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ಗಳ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ, ರಶ್ಮಿಕಾ ಅವರು ದಟ್ಟ ಅರಣ್ಯದ ನಡುವೆ ಸಾಹಸ ನಿರ್ದೇಶಕರೊಂದಿಗೆ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ಗಳ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಇದು ಚಿತ್ರವು ನಂಬಲಾಗದಷ್ಟು ರಾ ಮತ್ತು ತೀವ್ರ ಸಾಹಸ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ರಶ್ಮಿಕಾ ಪ್ರಬಲ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಅವತಾರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ.
ವಿಡಿಯೋ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಚಿತ್ರತಂಡ, ಮೈಸಾ ಬ್ಯಾಕ್ ಇನ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್. ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ 15 ದಿನಗಳ ಹೈ-ಆ್ಯಕ್ಟೇನ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಕೇಚಾ ಖಾನ್ಫಕ್ಡಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಅವರ ಆಕ್ಷನ್ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫಿಯೊಂದಿಗೆ ಶೂಟಿಂಗ್ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ತನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಸ್ಫೋಟಕ ಮತ್ತು ತೀವ್ರ ಅವತಾರದಲ್ಲಿ ಧೂಳೆಬ್ಬಿಸಲು ಸಜ್ಜಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
ಈ ಮೈಸಾ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ರಶ್ಮಿಕಾ ಗೋಂಡ್ ಬುಡಕಟ್ಟು ಮಹಿಳೆ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಇದು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಆಳ ಮತ್ತು ಬಲವಾದ ದೈಹಿಕ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಪಾತ್ರ ಆಗಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬ್ಯಾಂಕಾಕ್ನಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಗಳ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ಸುಮಾರು 8 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಈ ಕಠಿಣ ತರಬೇತಿಗೆ ಸಮಯ ಮೀಸಲಿಟ್ಟಿದ್ದರು. ಗ್ಲೋಬಲ್ ಸ್ಟಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆ್ಯಂಡಿ ಲಾಂಗ್ ಅವರು ಸಾಹಸ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಈ ತರಬೇತಿ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಕೇರಳ ಶೂಟಿಂಗ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಶುರುವಾಗಿದ್ದು, ಚಿತ್ರದ ಮೇಲಿನ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಕುತೂಹಲ ದುಪ್ಪಟ್ಟಾಗಿದೆ.
ಅನ್ಫಾರ್ಮುಲಾ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಈಶ್ವರಿ ರಾವ್, ಗುರು ಸೋಮಸುಂದರಂ ಹಾಗೂ ರಾವ್ ರಮೇಶ್ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಜೇಕ್ಸ್ ಬಿಜಾಯ್ ಸಂಗೀತ ಮತ್ತು ಶ್ರೇಯಸ್ ಪಿ ಕೃಷ್ಣ ಛಾಯಾಗ್ರಹಣದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹೊತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಗೊಂಡ್ ಬುಡಕಟ್ಟು ಪ್ರದೇಶಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಣೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿರುವ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಇದೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ತೆರೆಕಾಣುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.