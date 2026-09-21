ETV Bharat / entertainment

ಬೈಕ್ ರೈಡ್​, ಅಂಡರ್​​ವಾಟರ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್​ ಸೀನ್​ಗಳಲ್ಲಿ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ: ಮತ್ತೊಂದು ಹಿಟ್​ಗೆ ರೆಡಿ; 'ಮೈಸಾ' ಟೀಸರ್ ನೋಡಿ

ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ರಶ್ಮಿಕಾ ತಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಮರ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಅವರ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಇದೀಗ ಮೈಸಾ ಟೀಸರ್ ಬಹುಭಾಷಾ ನಟಿಯ ವೃತ್ತಿಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದೆ.

Rashmika Mandanna in Mysaa
ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಬಹುಭಾಷಾ ನಟಿ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ (Screen-grab from Teaser)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 21, 2026 at 11:36 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ಕೊಡಗಿನ ಬೆಡಗಿ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಅತ್ಯಂತ ಸವಾಲಿನ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಕ್ಕೆ ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ. ರವೀಂದ್ರ ಪುಲ್ಲೆ ನಿರ್ದೇಶನದ ಹಾಗೂ ಅನ್​ಫಾರ್ಮುಲಾ ಫಿಲ್ಮ್​​ ನಿರ್ಮಾಣದ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಡ್ರಾಮಾ 'ಮೈಸಾ'ದ ಟೀಸರ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅನಾವರಣಗೊಂಡಿದೆ. ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ದೃಶ್ಯಗಳು ಹಾಗೂ ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿಯೂ ಬಹಳ ಶ್ರಮ ವಹಿಸಿ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಅದರ ಸುಳಿವು ಈ ಟೀಸರ್​​ನಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ.

2 ನಿಮಿಷಗಳ ಈ ಟೀಸರ್ ''ನಾನು ಸುಸ್ತಾಗಿದ್ದೇನೆ, ನಾನು ನಿಂತುಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ, ನಾನು ಸೋತಿದ್ದೇನೆ'' ಎಂಬ ಮಾತುಗಳ ಮೂಲಕ ಮೈಸಾಳ ತೀವ್ರ ಹೋರಾಟದ ಜಗತ್ತಿನ ಪರಿಚಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾಯಕ ನಟಿ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಓರ್ವ ಧೈರ್ಯಶಾಲಿ, ಅಂಜದ ಮಹಿಳೆಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ತಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬರುವ ಸವಾಲುಗಳು ಮತ್ತು ಸಮಾಜದ ಅಡೆತಡೆಗಳಿಗೆ ಹೆದರದೆ, ಒಂಟಿಯಾಗಿ ಹೋರಾಡುವ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನ್ಯಾಷನಲ್​ ಕ್ರಶ್​ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಡೆತಡೆಯನ್ನೂ ಎದುರಿಸಲು ಸಿದ್ಧಳಾಗಿರುವ ಮೈಸಾ, ಕೇವಲ ಯುದ್ಧ ಮಾಡುವವಳಲ್ಲ - ಯುದ್ಧದ ದಿಕ್ಕನ್ನೇ ನಿರ್ಧರಿಸುವ ಅಸ್ತ್ರವಾಗಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ದರ್ಶನ ಕೊಡಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಿರಿಕ್​ ಪಾರ್ಟಿ ನಟಿ ಗೋಂಡ್ ಬುಡಕಟ್ಟು ಮಹಿಳೆಯ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ರೋಲ್​ಗಾಗಿ ಅವರು ಕಠಿಣ ದೈಹಿಕ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದಿದ್ದು, ಹಲವು ಸವಾಲಿನ ಸಾಹಸ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಬೈಕ್ ರೈಡಿಂಗ್‌ನಿಂದ ಹಿಡಿದು ಅಂಡರ್‌ವಾಟರ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್‌ಗಳವರೆಗೆ ರಶ್ಮಿಕಾ ತಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಸಮರ್ಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ತೀವ್ರತೆ ಟೀಸರ್‌ನಲ್ಲಿ ಎದ್ದು ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ರವೀಂದ್ರ ಪುಲ್ಲೆ ಅವರ ಕಲ್ಪನೆ ಮತ್ತು ಅದ್ಧೂರಿ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಟೀಸರ್‌ನಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಾಣಸಿಗುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನೀರಿನೊಳಗಿನ ದೃಶ್ಯಗಳು ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತವೆ.

ಈಶ್ವರಿ ರಾವ್, ಗುರು ಸೋಮಸುಂದರಂ, ರಾವ್ ರಮೇಶ್, ರಾಹುಲ್ ರವೀಂದ್ರನ್, ಸಮುದ್ರಕನಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಪ್ರಮುಖ ಕಲಾವಿದರು ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಕ ಶ್ರೇಯಸ್ ಕೆ.ಕೃಷ್ಣ ನಿರ್ದೇಶಕರ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನು ಅದ್ಭುತ ದೃಶ್ಯಗಳಾಗಿ ಕಟ್ಟಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಜೇಕ್ಸ್ ಬಿಜಾಯ್ ಅವರ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಸಂಗೀತ ಈ ಸಿನಿಮಾಗಿದೆ. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ ಕೆಚಾ ಅವರ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ವಿನ್ಯಾಸವೂ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತದೆ.

Rashmika Mandanna in Mysaa
ಕೊಡಗಿನ ಬೆಡಗಿ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ (ETV Bharat)

ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಮೈಸಾ ಚಿತ್ರ ತೆಲುಗು, ಹಿಂದಿ, ತಮಿಳು, ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಮಲಯಾಳಂ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ನವೆಂಬರ್ 27, 2026ರಂದು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ.

ಪುಷ್ಪ ನಟಿ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಜೂನ್ 19ರಂದು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಹಿಂದಿ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಕಾಮಿಡಿ-ಡ್ರಾಮಾ 'ಕಾಕ್‌ಟೈಲ್ 2' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು. ಈ ಚಿತ್ರದ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಹಿದ್ ಕಪೂರ್ ಮತ್ತು ಕೃತಿ ಸನೋನ್ ಕೂಡಾ ನಟಿಸಿದ್ದರು.

Rashmika Mandanna in Mysaa
ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಬಹುಭಾಷಾ ನಟಿ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ (Film Poster)

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 'ಕೆಲಸದ ಮೇಲಿನ ಬದ್ಧತೆಯೇ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಕಾರಣ': ನೃತ್ಯ ಸಂಯೋಜಕಿ ಬೃಂದಾ

ಇನ್ನು, ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ಜೊತೆ ಬಹುವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ತೆರೆಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ 'ರಣಬಾಲಿ' ಅಕ್ಟೋಬರ್ 16ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ. ರಾಹುಲ್ ಸಂಕೃತ್ಯಾನ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್​ ಕಟ್ ಹೇಳಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರವು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಆಳ್ವಿಕೆಯ ರಾಯಲಸೀಮಾ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. 'ಗೀತಾ ಗೋವಿಂದಂ' ಮತ್ತು 'ಡಿಯರ್ ಕಾಮ್ರೇಡ್' ಬಳಿಕ ಇವರಿಬ್ಬರು ತೆರೆಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಚಿತ್ರ ಇದಾಗಿದೆ. 7 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ದಂಪತಿಯನ್ನು ತೆರೆಮೇಲೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನೋಡಲು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕಾತರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಬಹುತೇಕ ಹಿಟ್​ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನೇ ಕೊಡುತ್ತಿರುವ ರಶ್ಮಿಕಾ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 10 ಚಿತ್ರಗಳಿದ್ದು, ಸದ್ಯ ಮೈಸಾ ಟೀಸರ್​ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ನಟಿಯ ನಟನಾ ಕೌಶಲ್ಯಕ್ಕೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 'ನಟನೆ ನನ್ನ ವೃತ್ತಿ, ಹೋರಾಟ ನನ್ನ ಜೀವನ': ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ಸಮಯ ವ್ಯರ್ಥ ಎಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಕಾಲೇಜು ತೊರೆದಿದ್ದ ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾಜ್

TAGGED:

ಮೈಸಾ ಸಿನಿಮಾ ಟೀಸರ್​
ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಬೈಕ್ ರೈಡ್​
ರಶ್ಮಿಕಾ ಅಂಡರ್​​ವಾಟರ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್​ ​
ರಣಬಾಲಿ
MYSAA TEASER RELEASE

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.