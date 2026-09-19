ಮದುವೆ ನಂತರ ಬದುಕು ಬದಲಾಯಿತೇ? ಹೀಗಿದೆ ರಶ್ಮಿಕಾ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ
ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಅವರು ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ, ಮದುವೆಯ ನಂತರದ ಜೀವನ ಹಾಗೂ ಸದಾ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಗಮನದಲ್ಲಿರುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 19, 2026 at 12:32 PM IST
ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ, ಬಹುಭಾಷೆಯ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸುವಾಗ ಎದುರಾಗುವ ಖ್ಯಾತಿಯ ಒತ್ತಡದ ಕುರಿತು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನಕ್ಕಾಗಿ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿರುವುದಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕ್ರಶ್, ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ಬಾಂಧವ್ಯವು ಅತ್ಯಂತ ಸಹಜವಾಗಿದ್ದು, ತಮಗೆ ಸ್ಥಿರತೆ ಮತ್ತು ಸಾಂಗತ್ಯದ ಭಾವನೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ, ವಿವಾಹವು ತಮ್ಮ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿದೆ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ರಶ್ಮಿಕಾ ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಉತ್ತುಂಗದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾಗಿದ್ದರೂ, ಮದುವೆಯು ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ "ಏನನ್ನೂ, ಅಂದರೆ ಕಿಂಚಿತ್ತನ್ನೂ ಬದಲಾಯಿಸಿಲ್ಲ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ಅಲ್ಲದೇ, ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಪರ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಲು ದಿನಕ್ಕೆ ಕೇವಲ ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಮಾತ್ರ ನಿದ್ರಿಸುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ, ಅತ್ಯಂತ ಬಿಡುವಿಲ್ಲದ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪಾಲಿಸುತ್ತಿರುವುದಾಗಿಯೂ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.
'ಗೀತಾ ಗೋವಿಂದಂ' ಮತ್ತು 'ಡಿಯರ್ ಕಾಮ್ರೇಡ್'ನಂತಹ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹಾಗೂ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸಂಬಂಧ ಹೇಗೆ ವಿಕಸನಗೊಂಡಿತು ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ, "ವಿಜಯ್ ಮತ್ತು ನಾನು ಅಕ್ಷರಶಃ ಒಟ್ಟಿಗೇ ಬೆಳೆದೆವು (ವೃತ್ತಿಜೀವನ). ಸ್ನೇಹಿತರು ಮತ್ತು ಸಹನಟರಾಗಿದ್ದ ನಾವು ನಂತರ ಆಪ್ತ ಸ್ನೇಹಿತರಾದೆವು. ಈಗ ಸಂಗಾತಿಗಳಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಅವರು ಅತ್ಯಂತ ಮೃದು ಸ್ವಭಾವದವರು. ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ಸೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಏಕಾಗ್ರತೆ ಮತ್ತು ದೃಢ ಸಂಕಲ್ಪದಿಂದ ಇರುವ ವಿಜಯ್ಗೂ, ಕೆಲಸದ ಹೊರಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಮೃದು ಹೃದಯದ ಹಾಗೂ ದಯಾಳು ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿರುವ ವಿಜಯ್ಗೂ ಬಹಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿದೆ" ಎಂದರು.
ಸದಾ ಪ್ರಚಾರದ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿಯೇ ಇರಬೇಕೆಂಬ ನಿರಂತರ ಬೇಡಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆಯೂ ನಟಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತಹ ಸ್ಪಾಟ್ಲೈಟ್ನಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುವುದು "ಯಾರೋ ನನ್ನ ತಲೆಗೆ ಬಂದೂಕನ್ನು ಇಟ್ಟಿರುವಂತೆ" ಭಾಸವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ರಶ್ಮಿಕಾ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಅವರ ಮುಂಬರುವ ಚಿತ್ರಗಳ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಎಂ.ಎಸ್. ಸುಬ್ಬುಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅವರ ಜೀವನಚರಿತ್ರೆ ಆಧಾರಿತ ಚಿತ್ರದ (ಬಯೋಪಿಕ್) ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ತಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಯೋಜನೆಗಳ ಕುರಿತು ಚರ್ಚಿಸಿದರು. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಎರಡು ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಸ್ತಿಲಿನಲ್ಲಿದೆ. ಪತಿ ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿರುವ 'ರಣಬಾಲಿ' ಅಕ್ಟೋಬರ್ 16ರಂದು ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ತೆರೆಕಾಣಲಿದೆ. 'ಗೀತಾ ಗೋವಿಂದಂ' ಮತ್ತು 'ಡಿಯರ್ ಕಾಮ್ರೇಡ್' ಬಳಿಕ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ 3ನೇ ಚಿತ್ರ ಇದಾಗಿದೆ. 7 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ದಂಪತಿಯನ್ನು ತೆರೆಮೇಲೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನೋಡಲು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕಾತರರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ರವೀಂದ್ರ ಪುಲ್ಲೆ ನಿರ್ದೇಶನದ ಆ್ಯಕ್ಷನ್-ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ 'ಮೈಸಾ' ನಟಿಯ ಮುಂಬರುವ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲೊಂದಾಗಿದ್ದು, ಇದೇ ವರ್ಷ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಲಿದೆ. ಮಹಿಳಾ ಕೇಂದ್ರಿತ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ, ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಅವರು ಗೋಂಡ್ ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಮಹಿಳೆಯ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಜೀವ ತುಂಬಿದ್ದಾರೆ. ನವೆಂಬರ್ 27 ರಂದು ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ತೆರೆಗೆ ಬರಲಿದೆ.
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ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಹೋಮಿ ಅದಜಾನಿಯಾ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಕಟ್ ಹೇಳಿರುವ ಕಾಕ್ಟೇಲ್ 2ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಶಾಹಿದ್ ಕಪೂರ್, ಕೃತಿ ಸನೋನ್ ಕೂಡಾ ಈ ಚಿತ್ರದ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದರು.
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