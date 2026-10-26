'ಕಹಿ ಜನರೇ, ನಿಮ್ಮ ನುಡಿಗೆ ನನ್ನ ಎರಡು ಪೈಸೆ': ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದ ಬಗೆಗಿನ ಟ್ರೋಲ್ಗೆ 8 ಪುಟಗಳಲ್ಲಿ ರಶ್ಮಿಕಾ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕಾಫಿ ವಿತ್ ಕರಣ್ ಶೋನಲ್ಲಿ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ, ವಿಜಯ್ ಬಳಿ ಕೇವಲ 100 ಬಾರಿ ಅಲ್ಲ, ಇಡೀ ವರ್ಷ ಮದುವೆ ಆಗೋಣ್ಣಾ ಎಂದು ಕೇಳಿದ್ದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಬಹಿರಂಪಡಿಸಿದ್ದರು. ಇದು ಟೀಕೆಗೆ ಗುರಿಯಾಗಿತ್ತು.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 26, 2026 at 3:57 PM IST|
Updated : October 26, 2026 at 4:02 PM IST
ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ಡೇಟಿಂಗ್ ಬಳಿಕ ಫೆಬ್ರವರಿ 26ರಂದು ಉದಯಪುರದಲ್ಲಿ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿರಿಸಿದ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಮತ್ತು ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಜನಪ್ರಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕಾಫಿ ವಿತ್ ಕರಣ್ ಶೋನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಫೇಮಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್-ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ನಡೆಸಿಕೊಡುವ ಈ ಶೋ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಹಬ್ಬವಾಗಬೇಕಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ, ಎಂದಿನಂತೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಸಾಕಷ್ಟು ಟ್ರೋಲ್ಗೆ ಒಳಗಾಗಬೇಕಾಯಿತು. ಈ ಬಾರಿ ಟ್ರೋಲಿಗರು ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ಅವರನ್ನೂ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ. ದಂಪತಿಯ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ವೈರಲ್ ಆಗಿ ಟೀಕೆಗೊಳಗಾದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಕೊಡಗಿನ ಬೆಡಗಿ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಸುದೀರ್ಘ ಬರಹದ ಮೂಲಕ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲೇನಿದೆ?
ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಜನರೇ. ಆಳವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಸುವ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮತ್ತು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಕಹಿಯಾಗಿರುವವರಿಗೆ. ನನ್ನ ಮತ್ತು ವಿಜ್ಜುಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ನನ್ನ ಸಣ್ಣ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾನು ಈ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅವರವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಹೇಳುವ ಹಕ್ಕಿದೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ, ನಾನು ಅವುಗಳನ್ನು ಓದುವುದನ್ನು ಮತ್ತು ವಿಭಿನ್ನ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನು ಪಡೆಯುವುದನ್ನು ಆನಂದಿಸುತ್ತೇನೆ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಂದರ್ಶನದ ಮೇಲಿನ ಪ್ರಸ್ತುತ ಉನ್ಮಾದವು ಜನರಿಗೆ ಕೇವಲ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳಿವೆ ಎಂಬಂತೆ ನನಗೆ ಭಾಸವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಯಾರನ್ನಾದರೂ ಗುರಿಯಾಗಿದಲು ಹುಡುಕುತ್ತಿರುವ ಕೋಪಗೊಂಡ ಗುಂಪಿನಂತೆ ಭಾಸವಾಗುತ್ತಿದೆ.
ದಾರಿಯುದ್ದಕ್ಕೂ ಎಲ್ಲೋ ಇಡೀ ವಿಷಯ ಕಳೆದುಹೋಯಿತು. ಬಹುಶಃ ಅದು ನಿಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿಕೋನಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗದಿರಬಹುದು. ಬಹುಶಃ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಅದನ್ನು ನೋಡಲು ಬಯಸುವುದೇ ಇಲ್ಲವೇನೋ. ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಡುವ ಜನರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ನಾನು ಇದನ್ನು ಬರೆಯುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಅದರ ಸ್ವಂತ ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ನಟಿ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಎಂಟು ಪುಟಗಳ ಸುದೀರ್ಘ ಪೋಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಾರೆ.
ನನ್ನ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೊಫೈಲ್ಗಳಲ್ಲಿ, ಅನಗತ್ಯ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು, ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಅಪೇಕ್ಷಿಸದ ಸಲಹೆಗಳಿಂದ ತುಂಬಿ ತುಳುಕುತ್ತಿವೆ. ಜನರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು ನನ್ನನ್ನು ನಿಜಕ್ಕೂ ಸ್ವಲ್ಪ ನಡುಗಿಸಿತು. ನಾನು "ಏನಾಗುತ್ತಿದೆ?" ಎಂದು ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ನಾನು ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಸರಿದು, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಸ್ವಂತ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ನನ್ನ ಹಳೆಯ ನೋಟ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ, ಅದು ಎಂದಿಗೂ ಎಷ್ಟು ಬಾರಿ ಅಥವಾ ಇಡೀ ವರ್ಷದ ಬಗ್ಗೆಯಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಅಲ್ಲೇ. ಹೌದು, ಆ ಸಂಭಾಷಣೆ ನಡೆಯಿತು. ಆದರೆ ನಾವಿಬ್ಬರೂ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಅನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಸಂಭಾಷಣೆಯು ನಾವಿಬ್ಬರೂ ಪರಸ್ಪರ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು, ಜೀವನದ ಎಲ್ಲಾ ಏಳುಬೀಳುಗಳು, ಸಂತೋಷಗಳು ಮತ್ತು ಒತ್ತಡಗಳ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ನಾವು ಬಯಸಿದ್ದು ಇದನ್ನೇ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆಯಾಗಿತ್ತು. ಮತ್ತು ನಾವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದೆವು. ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ಆರಿಸಿಕೊಂಡೆವು.
ನನಗೆ ಏನು ಬೇಕು ಎಂದು ನಿಖರವಾಗಿ ತಿಳಿದಿತ್ತು ಎಂಬುದು ಸರಿ. ಮತ್ತು, ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸಲು ಮತ್ತು ಖಚಿತವಾಗಿರಲು ಅವರು (ವಿಜಯ್) ಸಮಯ ಬಯಸಿದ್ದೂ ಅಷ್ಟೇ ಸರಿ. ಆದರೆ, ಅದು ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾಯಿಸಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಹೃದಯವಂತೆ ಮತ್ತು ಅವರು ಚಿಂತಕ - ನಮಗೆ ಪರಸ್ಪರರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ಬೇಕು.
Rashmika Mandana asked Vijay Deverakonda to marry her hundreds of times over a period of one year. Isn’t this the equality the modern day femisnists have been asking for? Why are they shaming Rashmika now? https://t.co/NmO5WznJSd— Star Girl (@StarGirlonFire7) October 24, 2026
ನಮಗೆ ಮದುವೆ ಎಂದರೆ ಕೇವಲ ಪ್ರಪೋಸಲ್ಸ್, ಮಂಡಿಯೂರಿ ಪ್ರೇಮನಿವೇದನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಥವಾ ಉಂಗುರ ತೊಡಿಸುವುದು ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ನಮಗೆ, ಒಟ್ಟಿಗೆ ಜೀವನ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವ ಬಗ್ಗೆಯಾಗಿತ್ತು. ನಾವು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಅದನ್ನು ಸುಂದರವಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ. ನೀವು ದೊಡ್ಡ ಮಾರ್ಗ ಹೊಂದಿದ್ದೀರಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ.
ಹೌದು, ನಾನು ನನ್ನ ಗಂಡನ ಮೇಲೆ ಅತಿಯಾಗಿ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದೇನೆ. ಅದು ಯಾವಾಗ ಕೆಟ್ಟ ವಿಷಯವಾಯಿತು?. ನಾನು ಮದುವೆಯಾಗುತ್ತಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸದಿದ್ದರೆ, ನಾನು ಅವರನ್ನು ಏಕೆ ಮದುವೆಯಾಗಬೇಕು?. ಅವರು ನನ್ನ ಜೀವನದ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಒಡನಾಡಿಯಾಗಲಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಮತ್ತು ಅಸಾಧಾರಣ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ. ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳ ತಂದೆ. ನನ್ನ ಕೊನೆವರೆಗೂ ಜೊತೆಗಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿ.
ನಿಮ್ಮನ್ನು ತುಂಬಾ ಸುಂದರವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಹುಡುಕಿ... ನೀವು ಮದುವೆಯಾದ ನಂತರವೂ "ಮದುವೆಯಾಗೋಣ" ಎಂದು ಹೇಳಲು ಎನಿಸಬೇಕೆನ್ನುವ ವ್ಯಕ್ತಿ. ನಾನು ಅದನ್ನು ಸಾವಿರ ಬಾರಿ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ - 100 ಏನೂ ಅಲ್ಲ. ಈ ಸಂಖ್ಯೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ಚಿಕ್ಕದು.
ಮತ್ತು, ತಮ್ಮದೇ ಆದ ನಿರೂಪಣೆಗಳಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕುರುಡಾಗಿರುವಂತೆ ತೋರುವವರಿಗೆ... ನಾವಿಬ್ಬರೂ ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ, ನಮ್ಮದೇ ಆದ ನಿಯಮಗಳ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ನಾವು ಬುದ್ಧಿವಂತರು, ಸಮರ್ಥ ವಯಸ್ಕರು, ನಾವು ಹೇಗೆ ಬದುಕಬೇಕು ಮತ್ತು ಯಾರೊಂದಿಗೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಮತ್ತು ಸವಲತ್ತುಗಳಿಂದ ಆಶೀರ್ವದಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಮತ್ತು ನಾವು ನಮ್ಮನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡೆವು.
ನಾವು ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಎಂಬ ನಿಮ್ಮ ಕಲ್ಪನೆಗೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗದಿದ್ದರೆ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲವೇ? ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆ ಸುಂದರವಾದ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಜೀವಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ. ನಾನು ಅಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಸಂತೋಷದ ವ್ಯಕ್ತಿಗೂ ಹುರಿದುಂಬಿಸುತ್ತೇನೆ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಶ್ರಮಿಸಬೇಕಾದ ಕನಿಷ್ಠ ವಿಷಯ ಅದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮತ್ತು ನನ್ನ ಕೆಲವು ಮುದ್ದಾದ ಹುಡುಗಿಯರಿಗೆ... ಸಹ ಮಹಿಳೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿಯ ನೆಪದಲ್ಲಿ ರೀಲ್ಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುವವರು, ನನ್ನನ್ನು ಓಡಿಹೋಗುವಂತೆ ಕೇಳುವವರು, ನನ್ನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಫ್ರೀ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಅಡ್ವೈಸ್ ನೀಡುವವರೇ - ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಆದರೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಒಂದೆರಡು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿಜಕ್ಕೂ ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿದ್ದ ಸಂದರ್ಭ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದರೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದದ್ದು ವಿಜಯ್, ಇರುವುದು ವಿಜಯ್. ಈ ಕ್ಷಣವೂ ಮುಂದೆಯೂ ಅವರೇ ನನ್ನ ಜೊತೆಗಿರುವುದು.
ಈಗ ನಾನು ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷವಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಮತ್ತು ನೀವು ಅದನ್ನು ನನ್ನ ಮುಖದಲ್ಲಿ, ಮದುವೆಯಾದಾಗಿನಿಂದ ನಾನು ಅನುಭವಿಸಿದ ಸಂತೋಷದಲ್ಲಿ, ನನ್ನ ಅಭಿನಯಗಳಲ್ಲಿ, ನನ್ನ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ನಾನು ನನ್ನ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ. ನಾನು ಸಂತೋಷವಾಗಿದ್ದೇನೆ. ನನಗೆ ತೃಪ್ತಿ ಇದೆ. ನಾನು ಧನ್ಯಳು.
किसी भी सेलिब्रिटी के बने बनाए रिश्ते को अगर तबाह करना है तो वो Coffee With Karan Show में जा सकते है। ये शो बिना कोर्ट जाये कितनो का डिवोर्स करा देगा। इस शो के दौरान Vijay से पूछा जाता है कि आपने Rashmika को प्रपोज किया था ?? तो इसपर विजय का आंसर था नहीं ये मेरा स्टाइल नहीं है। और ये जरूरी क्यू हो जब दो लोग आपस मे प्यार मे होते है, तो उनमें से कोई भी प्रपोज करे क्या ही फरक पड़ता है, और हमेशा लड़का ही क्यूं करे ? शादी की बात आती है तब विजय कहते है कि रश्मिका ने मुझसे शादी के लिए 100 बार पूछा होगा। इसपर रश्मिका कहती है, मैं पूरे एक साल तक विजय से शादी के लिए रोज पूछा करती थी।— Shivansh🔱 (@cuteshivi77) October 25, 2026
ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಜನರು ನನ್ನ ಸ್ವಂತ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಹೇಳುವುದನ್ನು ನಂಬುವುದಕ್ಕಿಂತ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ರಚಿಸಲಾದ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ನಿರೂಪಣೆಗಳು, ದಾರಿತಪ್ಪಿಸುವ ಎಡಿಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಪೂರ್ಣ ಸುಳ್ಳುಗಳನ್ನು ನಂಬುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಭಯಾನಕ ವಿಷಯ.
ನಾನು ಮೂಳೆ ಮುರಿದುಕೊಂಡಾಗ, ನೀವು ಅಲ್ಲಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರು (ವಿಜಯ್) ಇರುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರತೀ ತಿಂಗಳು ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಬಂದಾಗ, ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರು ಇರುತ್ತಾರೆ. ನಾನು ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಆತಂಕದಿಂದ ಎಚ್ಚರವಾದಾಗ, ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರಿರುತ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು, ನಾನು ಖಿನ್ನತೆಗೆ ಒಳಗಾದಾಗ, ನನಗೆ ಸಲಹೆ ಬೇಕು, ನನಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಬೇಕು, ನನಗೆ ಸಾಂತ್ವನ ಬೇಕು, ನನಗೆ ಬೆಂಬಲ ಬೇಕು - ನೀವು ಇಲ್ಲ ಅಥವಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅವರಿರುತ್ತಾರೆ.
ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವ ರಕ್ಷಿಸುವ, ನಿಮಗಾಗಿ ಕಾಯುವ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗೆಲುವನ್ನು ಆಚರಿಸುವ ಯಾರಾದರೂ ಇರುವುದು - ಅದು ನಾನು ಬಯಸಿದ ಏಕೈಕ ಪ್ರೀತಿ - ನಾನದನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೇನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ದಯವಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಅಥವಾ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತಿಸಬೇಡಿ.
ನೀವು ಪ್ರೀತಿಸುವ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅಷ್ಟೇ ಆಳವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಸುವ ಯಾರಾದರೂ ಸಿಗಲಿ ಎಂದು ನಾನು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಬಯಸುತ್ತೇನೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇನೆ. ಮತ್ತು ನೀವು ನಿಮಗಾಗಿ ಬಯಸುವುದು ಅದು ಅಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಅದು ಕೂಡಾ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸರಿಯೇ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಸಂತೋಷಭರಿತ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸಿ. ಹೇಗೆ ಆಗಲಿ ನಿವು ಸಂತೋಷಕರ ಜೀವನ ನಡೆಸಿದರೆ ನಾನು ಸಂತೋಷಪಡುತ್ತೇನೆ.
ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ. ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದರೂ ಹೇಳಬಹುದು. ನಾನು ಅದನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಬಲ್ಲೆ. ಆದರೆ ನನ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಬಗ್ಗೆ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಏನೂ ತಿಳಿಯದೇ ಮಾತನಾಡುವುದು ಸ್ತ್ರೀವಾದವಲ್ಲ. ಅದು ಸ್ತ್ರೀವಾದದ ವೇಷ ಧರಿಸಿ ಬೆದರಿಸುವುದಾಗಿದೆ. ಸ್ತ್ರೀವಾದವು ಎಂದಿಗೂ ಬೇರೆಯವರನ್ನು ಕೀಳಾಗಿ ಕಾಣುವ ಅಥವಾ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಬಗ್ಗೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ಅದು ಯಾವಾಗಲೂ ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಜೀವನವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದು ಮತ್ತು ಅದರ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆಯಾಗಿದೆ. ನಾನು ನನ್ನದನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದೆ. ಮತ್ತು ಅದು ನನಗೆ ಅಪಾರ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿಫಲವಾಗಿ ನೀಡಿತು.
ಮತ್ತು ನನ್ನ ಕೆಲವು ಕನ್ನಡ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ... 10 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರವೂ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಎಷ್ಟು ಸಂತೋಷಕರವಾಗಿದೆ. ಇಷ್ಟು ಸಮಯದ ನಂತರವೂ ನೀವು ನನ್ನನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತಿರುವುದಕ್ಕೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ನಾನು ಧನ್ಯಳು! ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷವನ್ನು ಆಚರಿಸುವ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ರೀತಿ. ಮತ್ತು ಉಳಿದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ... ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸಂತೋಷಪಡಿಸುವ ಏನನ್ನಾದರೂ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಿ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
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