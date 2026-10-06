'ಎಲ್ಲರೂ ನನ್ನನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡಬೇಕು ಎಂಬ ಹಠವಿಲ್ಲ, ಯಾರಿಗಾಗಿಯೂ ನಾನು ಬದಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ': ಟ್ರೋಲ್ಗಳಿಗೆ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ
ಯಶಸ್ಸಿನ ಉತ್ತುಂಗಕ್ಕೇರಿದರೂ ಕೊಡಗಿನ ಬೆಡಗಿ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಟ್ರೋಲ್ಗೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ನಟಿ ಪ್ರಬುದ್ಧವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 6, 2026 at 4:44 PM IST
ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಟ್ರೋಲಿಂಗ್ಗೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ, ಕತ್ರಿನಾ ಕೈಫ್, ರಣ್ಬೀರ್ ಕಪೂರ್, ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಅವರಂತಹ ಖ್ಯಾತ ತಾರೆಯರು ಈಗಾಗಲೇ ವಿವಿಧ ಕಾರಣಗಳಿಗಾಗಿ ಟ್ರೋಲ್ಗೆ ಗುರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕೊಡಗಿನ ಬೆಡಗಿ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಕೂಡಾ ಇದರಿಂದ ಹೊರತಲ್ಲ. ಹಲವು ಯಶಸ್ವಿ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೂ, ಆರಂಭದ ದಿನಗಳಿಂದಲೂ ಆನ್ಲೈನ್ ದಾಳಿಗೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತಲೇ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ, ತಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧ ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಟ್ರೋಲಿಂಗ್ಗೆ ಖಡಕ್ ಉತ್ತರ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೊಂದಿಗೂ ಸ್ನೇಹಪರ ಆಗಿರುವುದನ್ನು ಕೆಲವರು ಮೆಚ್ಚುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದರು. ಆದರೆ, ಅಂತಹ ಟೀಕೆಗಳಿಗಾಗಿ ತಾವು ತಮ್ಮ ನಡವಳಿಕೆಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕಿರಿಕ್ ಪಾರ್ಟಿ ನಟಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು. ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಸ್ತಿಲಿನಲ್ಲಿರುವ 'ರಣಬಾಲಿ' ಚಿತ್ರದ ಪ್ರಚಾರದ ಅಂಗವಾಗಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಬಹುಭಾಷಾ ನಟಿ ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡರು.
"ನಟಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ, ಎಲ್ಲರೊಂದಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯತನದಲ್ಲಿರುವುದು ದೌರ್ಬಲ್ಯವಲ್ಲ. ನಾನು ಇರುವ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕತೆಯನ್ನು ಮೂಡಿಸಲು ಬಯಸುವುದರಿಂದಲೇ ನಾನು ಸದಾ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಇರುತ್ತೇನೆ. ಇದನ್ನು ನೀವು ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಕರೆಯಬಹುದು. ಎಲ್ಲರೂ ನನ್ನನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡಬೇಕೆಂಬ ಹಠ ನನಗಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈ ರೀತಿ ಇರುವುದೇ ನನಗೆ ಇಷ್ಟ. ನಾನು ನಾನಾಗಿಯೇ ಇರಲು ಬೇರೊಬ್ಬರಂತೆ ನಟಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಇತರರಿಗಾಗಿ ನನ್ನನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಈ ಉತ್ಸಾಹಭರಿತ ಸ್ವಭಾವವು ನನ್ನ ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನು ಸಂತೋಷವಾಗಿರಿಸುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಈ ವೇಳೆ ಪತಿ ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ಕೂಡಾ ನಟಿಗೆ ತಮ್ಮ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿದರು.
ರಶ್ಮಿಕಾ ಅವರು ಅಭಿಮಾನಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯ ಹಾಗೂ ಸ್ನೇಹಪರ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೆರೆಯುವುದನ್ನು ಬಹುತೇಕರು ಮೆಚ್ಚುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಅವರ ಇದೇ ಗುಣವು ಅವರನ್ನು ಆನ್ಲೈನ್ ಟ್ರೋಲ್ಗಳಿಗೆ ಗುರಿಯಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಅವರ ನಡವಳಿಕೆಯನ್ನು ಓವರ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಎಂದು ಟೀಕಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆ, 'ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಪಡೆಯುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ತಾವು ಹೀಗೆ ವರ್ತಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಮಂದಣ್ಣ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇದೇ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಮುಂಬರುವ 'ರಣಬಾಲಿ' ಚಿತ್ರದ ಕುರಿತಾಗಿಯೂ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡರು. ಈ ಚಿತ್ರವು ತಮಗೆ ಅತ್ಯಂತ ವಿಶೇಷವಾದುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದ ರಶ್ಮಿಕಾ, ಈ ಸಿನಿಮಾ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದರ ಹಿಂದಿನ ಕಾರಣವನ್ನೂ ವಿವರಿಸಿದರು. "ರಾಹುಲ್ ಸಂಕೃತ್ಯಾನ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಚಿತ್ರವೊಂದರಲ್ಲಿ ನಟಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದು ನನ್ನ ಬಹುಕಾಲದ ಬಯಕೆಯಾಗಿತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಲು ನಾನು ಇಷ್ಟಪಡಲಿಲ್ಲ. ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ಅವರು ಇದರಲ್ಲಿ ನಾಯಕನಾಗಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿದ ತಕ್ಷಣವೇ ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದೆ. ವಿಜಯ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ತೆರೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡು ಬಹಳ ಕಾಲವಾಗಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಈ ಸಿನಿಮಾ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಇನ್ನೂ, ತಮ್ಮ 'ಜಯಮ್ಮ' ಪಾತ್ರದ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ, ಅದೊಂದು ಅತ್ಯಂತ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಪಾತ್ರವೆಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದರು. ಆ ಪಾತ್ರವು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಆಳವಾಗಿ ನಾಟುತ್ತದೆ ಎಂಬ ವಿಶ್ವಾಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ಅಜಯ್ - ಅತುಲ್ ಜೋಡಿಯು ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಗೀತ ಸಂಯೋಜನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಈಗಾಗಲೇ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ ಟೀಸರ್ಗೆ ಅವರು ನೀಡಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಸಂಗೀತವು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿತ್ತು. 'ಮೈತ್ರಿ ಮೂವಿ ಮೇಕರ್ಸ್' ಈ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿದ್ದು, 'ಟಿ-ಸೀರಿಸ್' ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುತ್ತಿದೆ. ದಸರಾ ಹಬ್ಬದ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುವಂತೆ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 16ರಂದು ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ.
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'ರಣಬಾಲಿ'ಯಲ್ಲದೇ ರಶ್ಮಿಕಾ ಅವರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಹಲವು ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಯೋಜನೆಗಳಿವೆ. ದೇಶದ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಸಂಗೀತ ದಿಗ್ಗಜೆ ದಿ.ಎಂ.ಎಸ್.ಸುಬ್ಬುಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅವರ ಜೀವನಚರಿತ್ರೆಯನ್ನಾಧರಿಸಿದ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 'ಜೆರ್ಸಿ' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದ ಗೌತಮ್ ತಿನ್ನನೂರಿ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಇದರ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭವು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ನಡೆಯಿತು. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಚೊಚ್ಚಲ ನಿರ್ದೇಶಕ ರವೀಂದ್ರ ಪುಲ್ಲೆ ನಿರ್ದೇಶನದ 'ಮೈಸಾ' ಎಂಬ ಮಹಿಳಾ ಪ್ರಧಾನ ಚಿತ್ರದಲ್ಲೂ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 'ಮೈಸಾ' ನವೆಂಬರ್ 27ರಂದು ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ.
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