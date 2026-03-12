'ನಮ್ಮ ಖಾಸಗಿ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಬೈಕೊಂಡ್ ಮಾತ್ನಾಡೋ ಜನ, ಒಂದ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು'
''ಬೇಕಂತಲೇ ನಮ್ಮ ಖಾಸಗಿ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಬೈಕೊಂಡ್ ಮಾತ್ನಾಡೋ ಜನ, ಒಂದ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು - ಅವರೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಜೀವನ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಅಂತಾ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ನಮ್ ಜೀವನ ನಮ್ಮದಲ್ವಾ?''- ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ
Published : March 12, 2026 at 5:19 PM IST
ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿರುವ ಜನಪ್ರಿಯ ನಟಿ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಚರ್ಚೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಕೊನೆಗೂ ಮೌನ ಮುರಿದಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಅಧಿಕೃತ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಸುದೀರ್ಘ ಬರಹ ಹಂಚಿಕೊಂಡು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಟೀಕೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಟಿ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ದನಿ ಎತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದು ಎನ್ನಲಾದ ಆಡಿಯೋ ಒಂದು ವೈರಲ್ ಆದ ನಂತರ ಈ ಖಡಕ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಬಂದಿದೆ.
ನಟಿ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಸ್ಟೋರಿ ಹೀಗಿದೆ:
ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಈ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ನನ್ನೊಂದಿಗಿದ್ದ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಜನರಿಗೆ ಮತ್ತು ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸುವ ಇತರರಿಗೆ - ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಒಂದು ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಆನ್ಲೈನ್ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಂದ ನನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ತಪ್ಪು ಮಾಹಿತಿ ಹರಡಿ, ಕಿರುಕುಳ ಮತ್ತು ಗುರಿಯಿಟ್ಟು ದಾಳಿಗಳ ನಿರಂತರ ಅಭಿಯಾನ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ 8 ವರ್ಷಗಳಾಗಿವೆ.
ನನ್ನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಂದರ್ಭದಿಂದ ಹೊರಗಿಡುವುದನ್ನು, ನಾನು ಎಂದಿಗೂ ಹೇಳದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ತಿರುಚುವುದನ್ನು (ಸುಳ್ಳು ನಿರೂಪಣೆಗಳಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವುದನ್ನು) ಮತ್ತು ವೀವ್ಸ್, ರೀಚ್ ಮತ್ತು ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಟೈಮ್ಗಾಗಿ ದ್ವೇಷ ಹುಟ್ಟಿಸುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ನಾನು ಗಮನಿಸಿದ್ದೇನೆ.
ಇಷ್ಟೂ ಸಮಯ ಅದು ನನಗೆ ನೋವುಂಟುಮಾಡಿದರೂ, ನಾನು ತಾಳ್ಮೆ ಮತ್ತು ಮೌನವನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಗಮನದಲ್ಲಿರುವುದಕ್ಕೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅನ್ಫೇರ್ ಟೀಕೆಗಳು ಬರುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡೆ. ಆದರೆ ನನಗೆ ನಾನು ನಿಜವಾಗಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷವಾಗಿದ್ದರೆ, ನನ್ನ ಸುತ್ತಲೂ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಹರಡುವವರೆಗೆ, ಎಲ್ಲವೂ ಸರಿಯಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತದೆ.
ಆದಾಗ್ಯೂ, ಕಳೆದ 24 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತೋ ಅದನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಲಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದು ಲೈನ್ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿದೆ.
ಸುಮಾರು 8 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದಿನದು ಎಂದು ನಂಬಲಾದ ಹಳೆಯ ಖಾಸಗಿ ಸಂಭಾಷಣೆಯನ್ನು, ಅದರಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿರುವವರ ಅರಿವಿಲ್ಲದೇ ಅಥವಾ ಒಪ್ಪಿಗೆಯಿಲ್ಲದೇ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತೋರುತ್ತಿದೆ. ಆ ಸಂಭಾಷಣೆಯ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಭಾಗವನ್ನು ಈಗ ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸಂದರ್ಭದಿಂದ ಹೊರತೆಗೆದು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೊಂದು ಅಹಿತಕರ ವಿವಾದವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಲಾಗಿದೆ - ಇದು ನನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ಇತ್ತೀಚಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುವಂತೆ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಜನರು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಗಬಹುದು? ಹಾಗೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ, ಅವರು ನನ್ನ ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯರನ್ನು ಕಷ್ಟದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ದೂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಇದು ಗೌಪ್ಯತೆಯ ಮೇಲೆ ಗಂಭೀರ ಆಕ್ರಮಣ. ದಾರಿತಪ್ಪಿಸುವ ಮತ್ತು ಮಾನಹಾನಿಕರ ವಿಷಯಗಳ ಪ್ರಸರಣವಾಗಿದೆ.
ನಾವು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯುವಾಗ, ಬೆಳೆಯುವಾಗ, ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ ಮತ್ತು ಸಕಾರಾತ್ಮಕತೆಯನ್ನು ಹರಡುವಾಗ... ಕೆಲವರು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಘನತೆ ಮತ್ತು ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಬಲಿಕೊಟ್ಟು ದ್ವೇಷ ಮತ್ತು ವಿವಾದವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಿರುವುದು ದುರದೃಷ್ಟಕರ.
8 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ, ದಾಳಿಗಳು (ಟ್ರೋಲ್ಸ್, ಟೀಕೆ) ನನಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿದ್ದರೂ, ನಾನು ಮೌನವನ್ನೇ ಆರಿಸಿಕೊಂಡೆ. ಇಂದು, ಇತರರು ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗುತ್ತಿರುವಾಗ, ನಾನು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಮೌನವಾಗಿರಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ನಾನು ಬೌಂಡರಿ ಹಾಕಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದೇನೆ.
ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಸ್, ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಅವುಗಳನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ತೆಗೆದುಹಾಕಬೇಕು. ನಿಮಗೆ ಈಗಿನಿಂದ 24 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲಾವಕಾಶವಿದೆ.
ವಿಫಲವಾದರೆ, ನಾಳೆಯಿಂದ ಸೂಕ್ತ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು - ಮಾನಹಾನಿಕರ ಅಥವಾ ಗೌಪ್ಯತೆಯನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸುವ ವಿಷಯದ ನಿರಂತರ ಪ್ರಸರಣದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು, ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸರ್ಸ್, ಡಿಜಿಟಲ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳು ಅಥವಾ ಮಾಧ್ಯಮ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಅನ್ವಯವಾಗುವ ಕಾನೂನಿಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಕಾನೂನು ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ನೀಡುವುದು ಸೇರಿದಂತೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು .
ಈ ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನು ಹಗುರವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ಇದು ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮುಂದುವರಿಸಿದ ನಟಿ, ''ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಜನ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರ. ಅವರೆಲ್ಲಿಗೂ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಒಂದ್ ಮಾತು ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲೇಬೇಕು ಅನ್ಸಿದೆ - ಬೇಕಂತ ನಮ್ಮ ಖಾಸಗಿ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಬೈಕೊಂಡ್ ಮಾತ್ನಾಡೋ ಜನ, ಒಂದ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು - ಅವರೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಜೀವನ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಅಂತಾ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ? ನಮ್ ಜೀವನ ನಮ್ಮದಲ್ವಾ? ನಮ್ ನಿರ್ಧಾರ ನಾವೇ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಮತ್ತೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತೀವಿ ಕೂಡಾ'' ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯೂ. ಮಚ್ ಲವ್ ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
