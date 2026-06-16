ಮತ್ತೊಂದು ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ಗೆ ರಶ್ಮಿಕಾ ರೆಡಿ: 'ಕಾಕ್ಟೈಲ್ 2'ರ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಅಂದಾಜು, ಸ್ಟೋರಿ, ಸೆನ್ಸಾರ್, ರನ್ಟೈಮ್, ಬಜೆಟ್ ಎಲ್ಲವೂ
ಸತತ ಹಿಟ್ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾ ಬಂದಿರುವ ಕೊಡಗಿನ ಬೆಡಗಿ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಮತ್ತೊಂದು ಭರ್ಜರಿ ಹಿಟ್ಗೆ ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಪ್ರಸಿದ್ಧರೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದು, 'ಕಾಕ್ಟೈಲ್ 2' ಇದೇ ಶುಕ್ರವಾರ ತೆರೆಗಪ್ಪಳಿಸಲಿದೆ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : June 16, 2026 at 8:13 AM IST
ಕಾಕ್ಟೇಲ್ 2. ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಈ ವರ್ಷದ ಅತ್ಯಂತ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲೊಂದು. ಬಾಲಿವುಡ್ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ಗಳಾದ ಶಾಹಿದ್ ಕಪೂರ್, ಕೃತಿ ಸನೋನ್ ಮತ್ತು ಬಹುಭಾಷಾ ತಾರೆ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ ಕಾಕ್ಟೇಲ್ 2 ಇದೇ ಜೂನ್ 19ರಂದು ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದ್ದು, ಭರದ ಪ್ರಚಾರ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ. ಹೋಮಿ ಅದಜಾನಿಯಾ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಕಾಮಿಡಿ ಡ್ರಾಮಾ 2012ರ ಕಲ್ಟ್ ಫೇವರೆಟ್ ಕಾಕ್ಟೇಲ್ನ ಮತ್ತೊಂದು ಭಾಗ. ಆದ್ರೆ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಲಿಂಕ್ ಇಲ್ಲ. ಆ ಸಿನಿಮಾ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಆದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟ್ 2 ಈಗಾಗಲೇ ಚಲನಚಿತ್ರ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ.
ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಬುಕಿಂಗ್ಸ್ ಈಗಾಗಲೇ ತೆರೆದಿದ್ದು, ಉತ್ತಮ ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಸಿನಿಮಾ ಸುತ್ತಲಿನ ಉತ್ಸಾಹ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿದೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಬುಕಿಂಗ್ಸ್ ಸಾಕ್ಷಿ. ಸಿನಿಮಾ ಬಿಗ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ತಲುಪುವ ಮೊದಲು ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಒಂದಿಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ.
ಮುಂಗಡ ಬುಕಿಂಗ್: ಕಾಕ್ಟೇಲ್ 2 ಚಿತ್ರದ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಬುಕಿಂಗ್ ಜೂನ್ 14ರ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿಯಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ತಮ್ಮ ಟಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ದಿನದ ಆರಂಭಿಕ ಬುಕಿಂಗ್ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಚಿತ್ರ ತನ್ನ ಆರಂಭಿಕ ದಿನಕ್ಕೆ ದೇಶಾದ್ಯಂತ 12,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಟಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದೆ. ಸುಮಾರು 49 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದೆ. ಬ್ಲಾಕ್ಡ್ ಸೀಟುಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ, ಈ ಅಂಕಿ-ಅಂಶವು ಈಗಾಗಲೇ 1.8 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳನ್ನು ದಾಟಿದೆ. ಇದು ಕಳೆದ ದಿನದ ಮಾಹಿತಿ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಕ್ಷಣಕ್ಷಣಕ್ಕೂ ಏರುತ್ತಿದೆ.
ಮೊದಲ ದಿನದ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಎಷ್ಟಾಗಬಹುದು?: ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯ ಅಂದಾಜಿನ ಪ್ರಕಾರ ಚಿತ್ರವು ಭಾರತೀಯ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ 12 ಕೋಟಿಯಿಂದ 15 ಕೋಟಿ ರೂ. ನೆಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಇನ್ನೂ ಹಲವು ದಿನಗಳು ಬಾಕಿ ಇದ್ದು, ಅಂಕಿ-ಅಂಶಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
ಸೆನ್ಸಾರ್ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ: ಕೇಂದ್ರ ಚಲನಚಿತ್ರ ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣ ಮಂಡಳಿ (ಸಿಬಿಎಫ್ಸಿ) ಕಾಕ್ಟೇಲ್ 2ಗೆ 'A' ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಚಲನಚಿತ್ರವು ಅಡಲ್ಟ್ ಆಡಿಯನ್ಸ್ಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿದೆ.
ರನ್ಟೈಮ್: ಈ ಚಿತ್ರವು ಒಟ್ಟು 150 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲಾವಧಿಯನ್ನು ಅಂದ್ರೆ 2 ಗಂಟೆ 30 ನಿಮಿಷಗಳ ರನ್ಟೈಮ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಕುತೂಹಲಕಾರಿಯಾಗಿ, ಇದು 2012ರಲ್ಲಿ ಯು/ಎ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರದೊಂದಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಮೂಲ ಕಾಕ್ಟೈಲ್ಗಿಂತ ನಾಲ್ಕು ನಿಮಿಷ ಹೆಚ್ಚು ರನ್ ಟೈಮ್ ಹೊಂದಿದೆ.
ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ರಾಷ್ಟ್ರಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತ ನಟಿ ಕೃತಿ ಸನೋನ್ ಅವರ ಒಂದು ದಶಕಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲದ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎ-ರೇಟೆಡ್ ಪಡೆದ ಮೊದಲ ಚಿತ್ರ ಇದಾಗಿದೆ. ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಅವರಿಗೆ, ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಅನಿಮಲ್ ಚಿತ್ರದ ನಂತರ ಇದು ಅವರ ಎರಡನೇ ಅಡಲ್ಟ್ ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ ಹಿಂದಿ ಚಿತ್ರವಾಗಿದೆ. ಇನ್ನೂ, ಶಾಹಿದ್ ಕಪೂರ್ ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರಬುದ್ಧ ವಿಷಯದ ಸಿನಿಮಾಗಳೊಂದಿಗೆ ಪರಿಚಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಕಮೀನೇ, ಉಡ್ತಾ ಪಂಜಾಬ್ ಮತ್ತು ಕಬೀರ್ ಸಿಂಗ್ನಂತಹ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಕಥೆ: ಮೂಲ ಚಿತ್ರದಂತೆ, ಕಾಕ್ಟೇಲ್ 2 ಸೈಫ್ ಅಲಿ ಖಾನ್, ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ ಮತ್ತು ಡಯಾನಾ ಪೆಂಟಿ ಅವರ ಪಾತ್ರಗಳ ಕಥೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ, ಸಂಪೂರ್ಣ ಹೊಸ ಪಾತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಪರಿಚಯಿಸುತ್ತದೆ.
ಈ ಸ್ಟೋರಿ ಕುನಾಲ್, ದಿಯಾ ಮತ್ತು ಆಲಿಯ ಸುತ್ತ ಸುತ್ತುತ್ತದೆ. ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಧಾರಿಗಳ ಜೀವನವು ಪ್ರೀತಿ, ಸ್ನೇಹ ಮತ್ತು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಸಂಘರ್ಷಗಳ ಸಂಕೀರ್ಣ ಜಾಲದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಚಿತ್ರದ ಸಾರಾಂಶದ ಪ್ರಕಾರ, ಆಲಿ ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದಾಗ ಕುನಾಲ್ ಮತ್ತು ದಿಯಾ ಅವರ ದೀರ್ಘ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಬಿರುಕು ಮೂಡುತ್ತದೆ. ರೊಮ್ಯಾನ್ಸ್, ಹಾರ್ಟ್ಬ್ರೇಕ್, ಡ್ರಾಮಾ ಮತ್ತು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ತಿರುವುಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಸಿನಿಮಾ ಹೊಂದಿರಲಿದೆ. ಸಿಸಿಲಿ ಮತ್ತು ಮುಂಬೈ ಸೇರಿದಂತೆ ಸುಂದರ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಕಥೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆ.
ಬಿಡುಗಡೆಗೂ ಮುನ್ನವೇ ಭಾರಿ ಸದ್ದು: ಕಾಕ್ಟೇಲ್ 2 ಚಿತ್ರದ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇಗಾಗಲೇ ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಐಎಮ್ಡಿಬಿಯ 2026ರ ಅತ್ಯಂತ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಭಾರತೀಯ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಇದು ಬಿಡುಗಡೆಗೂ ಮುನ್ನ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಬಲವಾದ ಕುತೂಹಲವನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದೆ.
ತಾರಾಬಳಗ ಚಿತ್ರದ ಪ್ರಮುಖ ಹೈಲೈಟ್: ಶಾಹಿದ್ ಕಪೂರ್ ಮತ್ತು ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಅವರ ಮೊದಲ ಸಿನಿಮಾವಾಗಿದ್ದರೆ, ತೇರಿ ಬಾತೋನ್ ಮೇ ಐಸಾ ಉಲ್ಜಾ ಜಿಯಾ ಹಿಟ್ ಸಿನಿಮಾ ನಂತರ ಶಾಹಿದ್ ಕೃತಿ ಎರಡನೇ ಬಾರಿಗೆ ತೆರೆಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮ್ಯಾಡಾಕ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಮತ್ತು ಲವ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ನಿರ್ಮಾಣದ ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಸಂಜಯ್ ದತ್ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.
ಬಿಗ್-ಬಜೆಟ್ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಎಂಟರ್ಟೈನರ್: ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಕಾಕ್ಟೈಲ್ 2 ಅನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಸುಮಾರು 150 ಕೋಟಿ ರೂ. ವೆಚ್ಚವಾಗಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಹಿಂದಿ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಕಾಮಿಡಿ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಖ್ಯಾತ ನಟಿಯೊಂದಿಗೆ 'ಸಲಿಂಗ ಕಾಮ'ದ ಬಗ್ಗೆ ಮೌನ ಮುರಿದ ಕೆಜಿಎಫ್ ಖ್ಯಾತಿಯ ಮೌನಿ ರಾಯ್!
ಬಜೆಟ್ನ ಗಮನಾರ್ಹ ಭಾಗವನ್ನು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಶೂಟಿಂಗ್, ಅದ್ದೂರಿ ಮೇಕಿಂಗ್ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಅಭಿಯಾನಕ್ಕಾಗಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ನ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದೇನೆ, ಕನಸು ನನಸಾಯಿತು: ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ