ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ 'ದಿ ಗರ್ಲ್​​​ಫ್ರೆಂಡ್​' ಕಲೆಕ್ಷನ್​ ಎಷ್ಟು?

ಉತ್ತಮ ವಿಮರ್ಷೆಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರುವ 'ದಿ ಗರ್ಲ್​​​ಫ್ರೆಂಡ್​' ಚಿತ್ರ, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಯಶಸ್ಸಿನ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆಯನ್ನೂ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿತ್ತು.

Rashmika Mandanna
ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ (Photo: Film Poster)
November 17, 2025 at 6:06 PM IST

ಹಲವು ಬ್ಲಾಕ್​ಬಸ್ಟರ್ ಹಿಟ್​ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನೇ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಬಹುಬೇಡಿಕೆಯ ನಟಿ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಮತ್ತು ದಿಯಾ ಸಿನಿಮಾ ಖ್ಯಾತಿಯ ದೀಕ್ಷಿತ್​ ಶೆಟ್ಟಿ ತೆರೆಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ 'ದಿ ಗರ್ಲ್​​​ಫ್ರೆಂಡ್​' ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಂದ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ನವೆಂಬರ್​​ 7ರಂದು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ತೆರೆಕಂಡ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್​ ಡ್ರಾಮಾ 1.3 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಯೊಂದಿಗೆ ಬಾಕ್ಸ್​ ಆಫೀಸ್​ ಪ್ರಯಾಣ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತ್ತು. ಚಿತ್ರ 10 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 15.5 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ನೆಟ್​ ಕಲೆಕ್ಷನ್​​ ಮಾಡಿದೆ.

'ದಿ ಗರ್ಲ್​​​ಫ್ರೆಂಡ್​' ಕಳೆದ ದಿನ, ತನ್ನ ಎರಡನೇ ಭಾನುವಾರ 1.6 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್​ ಮಾಡಿದೆ. ಅದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ, ಶನಿವಾರದಂದು ಕೂಡಾ 1.6 ಕೋಟಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್​ ಮಾಡಿತ್ತು. ಚಿತ್ರ ಈವರೆಗೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ 15.5 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಗಳಿಸಿದ್ದು, ಪ್ರದರ್ಶನ ಮುಂದುವರಿಸಿದೆ.

ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸಿನಿಮಾ ಸಕ್ಸಸ್ ಸೆಲೆಬ್ರೇಶನ್​​ನಲ್ಲಿ ಮತನಾಡಿದ್ದ ನಾಯಕ ನಟಿ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ, ನಾನು ನಿರ್ದೇಶಕರಿಗೆ ಶರಣಾದೆ. ಅವರ ನಿರ್ದೇಶನದಂತೆ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಜೀವ ತುಂಬಿದೆ. ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಭಾಗವೆಂದರೆ, ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಸೈಡ್‌ಲೈನ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ನೀವು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಸಿನಿಮಾದೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಅದೇ ನನಗೆ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಶಸ್ತಿ. ಅಷ್ಟೇ ಸಾಕೆನಗೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದರು.

ರಾಹುಲ್ ರವೀಂದ್ರನ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಸಿನಿಮಾದ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆಗೆ ವದಂತಿಯ ಗೆಳೆಯ ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ಅವರೂ ಆಗಮಿಸಿದ್ದರು. ರಶ್ಮಿಕಾ ಅವರ ಕೈ ಹಿಡಿದು, ಸಿಹಿಮುತ್ತಿಟ್ಟರು. ಆ ಸುಂದರ, ಸಿನಿಮೀಯ ಕ್ಷಣ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಿತು. ರಶ್ಮಿಕಾ ನಾಚಿ ನೀರಾದರು. ವಿಡಿಯೋಗಳು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ವೈರಲ್​ ಆಗಿದ್ದವು. ಅಂದು ಜನಸಮೂಹದೆದುರು ದೇವರಕೊಂಡ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ನಟಿ, ''ವಿಜು, ನೀವು ಆರಂಭದಿಂದಲೂ ಈ ಚಿತ್ರದ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದೀರಿ. ಯಶಸ್ಸಿನ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದೀರಿ. ನನಗೆ ನೀವೊಂದು ಆಶೀರ್ವಾದ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. "ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ಇರಬೇಕೆಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ" ಎಂದು ಕೂಡಾ ಇದೇ ವೇಳೆ ಹೇಳಿದರು. ಅವರ ಹೃದಯಸ್ಪರ್ಶಿ ಮಾತುಗಳು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಂದ ಪ್ರೀತಿ, ಚಪ್ಪಾಳೆ ಗಿಟ್ಟಿಸಿಕೊಂಡವು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ರಶ್ಮಿಕಾ ಯಶಸ್ವಿ ಪಯಣ​: 2025ರಲ್ಲಿ 5 ಸಿನಿಮಾ; 2013ರ ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ ಹಿಸ್ಟರಿ ರಿಪೀಟ್

ಇನ್ನು ದಿ ಗರ್ಲ್​​ಫ್ರೆಂಡ್ ಯಶಸ್ಸಿನಲೆಯಲ್ಲಿರುವ ಕನ್ನಡದ ಭರವೆಸಯ ನಟ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ ಮುಂದಿನ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರ 'ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್​​ ಭಾಗ್ಯಲಕ್ಷ್ಮಿ'.‌ ಅಭಿಷೇಕ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಸಿನಿಮಾ, ಇದೇ ನವೆಂಬರ್ 21ಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ತೆರೆ ಕಾಣಲಿದೆ. ದೀಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಜೊತೆ ಬೃಂದಾ ಆಚಾರ್ಯ ತೆರೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ರಶ್ಮಿಕಾ ಜೊತೆಗಿನ 'ದಿ ಗರ್ಲ್​​ಫ್ರೆಂಡ್'​ ಯಶಸ್ಸಿನ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಭಿನಯದ 'ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್​​ ಭಾಗ್ಯಲಕ್ಷ್ಮಿ' ರಿಲೀಸ್​ಗೆ ರೆಡಿ

ನ್ಯಾಷನಲ್​​ ಕ್ರಶ್​ ಖ್ಯಾತಿಯ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಈ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ 5 ದೊಡ್ಡ ಚಿತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ತಲುಪಿದ್ದಾರೆ. ಫೆಬ್ರವರಿ 4ರಂದು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಛಾವಾದಿಂದ ಹಿಡಿದು, ಸಿಕಂದರ್​, ಕುಬೇರ, ಥಾಮಾ ಇದೀಗ ದಿ ಗರ್ಲ್​​ಫ್ರೆಂಡ್ ಮೂಲಕ ಸಾಕಷ್ಟು ಸದ್ದು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಶಸ್ಸಿನ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಿರುವ ತಾರೆಗೆ, ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಅಭಿನಂದಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ
ದೀಕ್ಷಿತ್​ ಶೆಟ್ಟಿ
ದಿ ಗರ್ಲ್​ಫ್ರೆಂಡ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್​
