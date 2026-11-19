'ಮೈಸಾ'ಗಾಗಿ ಬ್ಯಾಂಕಾಕ್ನಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಸಾಹಸ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ: ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ
ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಅವರು ತಮ್ಮ 'ಮೈಸಾ' ಚಿತ್ರದ ಪಾತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಡಿದ ತಯಾರಿಗಳನ್ನು ಈ ವಿಡಿಯೋ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 19, 2026 at 11:49 AM IST
ಕೊಡಗಿನ ಬೆಡಗಿ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ ಮುಂಬರುವ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರ 'ಮೈಸಾ' ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಾರವಷ್ಟೇ ಬಾಕಿ. ಹೀಗಿರುವಾಗಿ ಚಿತ್ರತಂಡ ಪ್ರಚಾರದ ಭಾಗವಾಗಿ ಹೊಸ ಪೋಸ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಗ್ಲಿಂಪ್ಸ್ ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿದೆ. ಈ ಗ್ಲಿಂಪ್ಸ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕ್ರಶ್ ಖ್ಯಾತಿಯ ಬಹುಭಾಷಾ ನಟಿ ಯೋಜನೆಗೆ ಹಾಕಿದ ಪರಿಶ್ರಮದ ಒಂದು ನೋಟವನ್ನು ಒದಗಿಸಿದೆ.
ರಶ್ಮಿಕಾ ಬ್ಯಾಂಕಾಕ್ನಲ್ಲಿ ದಿನಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು ಎಂಟು ಗಂಟೆಗಳ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದರು. ಅವರ ಈ ತಯಾರಿಯಲ್ಲಿ, ಯುದ್ಧ ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಕಲಿಯುವುದು ಮತ್ತು ಚಿತ್ರದ ಬೇಡಿಕೆಯ ಸಾಹಸ ದೃಶ್ಯಗಳಿಗೆ ಅಗತ್ಯ ದೈಹಿಕ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ಕರಗತ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದೂ ಸೇರಿತ್ತು. ಸ್ಟಂಟ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಕೇಚಾ ಖಂಪಕ್ಡೀ ಹಲವಾರು ಸಾಹಸ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಾಹಸ ಸಂಯೋಜಕ ಆಂಡಿ ಲಾಂಗ್ ಕೂಡಾ ಈ ಯೋಜನೆಗೆ ತಮ್ಮ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೇ, ನಿರ್ಮಾಣ ತಂಡವು ಕೇರಳದಲ್ಲಿಯೂ ಸಾಹಸ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ರಶ್ಮಿಕಾ ಹಲವಾರು ಸವಾಲಿನ ಸಾಹಸಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.
ತಮ್ಮ ಅಧಿಕೃತ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ನಾಯಕ ನಟಿ, 'ಮೈಸಾ' ಆಗುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಕ್ಯಾಮರಾಗಳು ಆನ್ ಆಗುವುದಕ್ಕೂ ಬಹಳ ಮೊದಲೇ ಆರಂಭವಾದ ಒಂದು ಪಯಣವಾಗಿತ್ತು. ಇದರಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿ, ಸಿದ್ಧತೆ, ಪ್ರತಿದಿನ ಎದುರಾಗುವ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಸವಾಲುಗಳು ಹಾಗೂ ಹಿಂದೆಂದೂ ಮಾಡಿರದ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ನನ್ನನ್ನು ನಾನು ಪ್ರೇರೇಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು - ಇವೆಲ್ಲವೂ ಒಳಗೊಂಡಿದ್ದವು ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಚಿತ್ರದ ಪ್ರಮುಖ ಸಾಹಸ ದೃಶ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನೀರೊಳಗಿನ ದೃಶ್ಯಗಳೂ ಸೇರಿವೆ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಅನಾವರಣಗೊಂಡ ಟೀಸರ್ ಬೈಕ್ ರೈಡಿಂಗ್ನಿಂದ ಹಿಡಿದು ಅಂಡರ್ವಾಟರ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ಗಳವರೆಗೆ ರಶ್ಮಿಕಾ ತಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಸಮರ್ಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿತ್ತು. ಆ ತೀವ್ರತೆ ಟೀಸರ್ನಲ್ಲಿ ಎದ್ದು ಕಾಣುತ್ತಿತ್ತು. ಜುಲೈನಲ್ಲಿ, ಇದು ಚಿತ್ರದ ಸಾಹಸ ನಿರ್ಮಾಣದ ಮಹತ್ವದ ಭಾಗವೆಂದು ಮೇಕರ್ಸ್ ವಿವರಿಸಿದ್ದರು.
ಗ್ಲಿಂಪ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಪೋಸ್ಟರ್ ಕೂಡಾ ಅನಾವರಣಗೊಂಡಿದೆ. ನವೆಂಬರ್ 27 ರಂದು ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಚಿತ್ರತಂಡವು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮೋಶನಲ್ ಕಂಟೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ.
ರವೀಂದ್ರ ಪುಲ್ಲೆ ನಿರ್ದೇಶನದ ಮೈಸಾ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ತಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ಚಿತ್ರಗಳಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನಾಂಗದ ನೆಲದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುವ ಈ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಡ್ರಾಮಾದಲ್ಲಿ, ಅವರು ಗೊಂಡ್ ಬುಡಕಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದ ಮಹಿಳೆಯ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈಶ್ವರಿ ರಾವ್, ಗುರು ಸೋಮಸುಂದರಂ, ರಾವ್ ರಮೇಶ್, ರಾಹುಲ್ ರವೀಂದ್ರನ್, ಸಮುದ್ರಕನಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಪ್ರಮುಖ ಕಲಾವಿದರು ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಕ ಶ್ರೇಯಸ್ ಕೆ.ಕೃಷ್ಣ ನಿರ್ದೇಶಕರ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಸೆರೆಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ಜೇಕ್ಸ್ ಬಿಜಾಯ್ ಅವರ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಸಂಗೀತ ಈ ಸಿನಿಮಾಗಿದೆ. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ ಕೆಚಾ ಅವರ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ವಿನ್ಯಾಸವೂ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತದೆ.
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ಅನ್ಫಾರ್ಮುಲಾ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಮೈಸಾ ಚಿತ್ರ ತೆಲುಗು, ಹಿಂದಿ, ತಮಿಳು, ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಮಲಯಾಳಂ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ನವೆಂಬರ್ 27, 2026ರಂದು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ. ಯಶಸ್ವಿ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನೇ ಕೊಡುತ್ತಿರುವ ರಶ್ಮಿಕಾ ಅವರ ಪಾಲಿಗೆ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿದ್ದು, ಎಷ್ಟು ಸದ್ದು ಮಾಡಲಿದೆಯೆಂಬುದು ಈ ತಿಂಗಳಾಂತ್ಯ ತಿಳಿಯಲಿದೆ.
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