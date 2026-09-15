ETV Bharat / entertainment

ಭಾರತ ರತ್ನ ಎಂ.ಎಸ್​.ಸುಬ್ಬುಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬಯೋಪಿಕ್​​: ಸಂಗೀತ ದಿಗ್ಗಜೆಯ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ: 110ನೇ ಜನ್ಮ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದಂದು ಸಿನಿಮಾ ಲಾಂಚ್​

MS Subbulakshmi Biopic: ಭಾರತದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಗಾಯಕಿ ದಿ.ಎಂ.ಎಸ್​.ಸುಬ್ಬುಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅವರ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಜೀವ ತುಂಬಲು ಕೊಡಗಿನ ಬೆಡಗಿ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ನಾಳೆ ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿ ಜರುಗಲಿರುವ ಅದ್ಧೂರಿ ಸಂಗೀತ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಘೋಷಣೆಯಾಗಲಿದೆ.

Rashmika Mandanna as MS Subbulakshmi
ಎಂ.ಎಸ್​.ಸುಬ್ಬುಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ (Poster, IANS)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 15, 2026 at 11:48 AM IST

|

Updated : September 15, 2026 at 12:16 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ಮರೆಯಲಾಗದ ಆಚರಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಒಂದು ಪರಂಪರೆ ಪ್ರಾರಂಭ! ಭಾರತದ ಸಂಗೀತ ದಿಗ್ಗಜೆ ಎಂ.ಎಸ್​.ಸುಬ್ಬುಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅವರ ಜೀವನಚರಿತ್ರೆ ಹಿರಿತೆರೆ ಮೇಲೆ ಮೂಡಿಬರಲಿದ್ದು, ಭಾರತದ ಬಹುಬೇಡಿಕೆ ನಟಿ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಟಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ ನಾಳೆ ಅದ್ಧೂರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಘೋಷಣೆಯಾಗಲಿದ್ದು, ಇಂದು ಚಿತ್ರತಂಡ ಅಧಿಕೃತ ಮಾಹಿತಿ ಒದಗಿಸಿದೆ.

ದಕ್ಷಿಣ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಖ್ಯಾತ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಗೀತಾ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಸೋಷಿಯಲ್​ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕೃತ ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದೆ. ಅದ್ಧೂರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪೋಸ್ಟರ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡು, ''ಒಂದು ಪರಂಪರೆಯು ಮರೆಯಲಾಗದ ಆಚರಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತಿದೆ. 'MS – A Legacy On Screen'ನ ಅದ್ದೂರಿ ಉದ್ಘಾಟನೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ. ಭಾರತ ರತ್ನ ಎಂ.ಎಸ್.ಸುಬ್ಬುಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅವರ 110ನೇ ಜನ್ಮ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವವನ್ನು ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್​ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ'' ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದೆ.

2026ರ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 16, ಬುಧವಾರ ಸಂಜೆ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಚೆನ್ನೈನ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಅಕಾಡೆಮಿಯಲ್ಲಿ ಎಂ.ಎಸ್​.ಸುಬ್ಬುಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಮ್ಮನವರ 110ನೇ ಜನ್ಮ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಖ್ಯಾತ ನಟ - ನಿರ್ಮಾಪಕ ಕಮಲ್​ ಹಾಸನ್​ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಭಾಗಿಯಾಗಲಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಬಯೋಪಿಕ್​ ಲಾಂಚ್​ ಆಗಲಿದೆ.

ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಗೌತಮ್ ನಾಯ್ಡು ನಿರ್ದೇಶಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಅನಿರುಧ್ ರವಿಚಂದರ್​ ಸಂಗೀತ ಒದಗಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಗೀತಾ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಬ್ಯಾನರ್ ಅಡಿ ಅಲ್ಲು ಅರವಿಂದ್ ಈ ಜೀವನಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.

ಆರಂಭದಲ್ಲಿ, ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್​ಗಾಗಿ ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ, ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಸಂತ್ ಮತ್ತು ಕೀರ್ತಿ ಸುರೇಶ್ ಅವರ ಹೆಸರುಗಳು ಕೇಳಿಬಂದಿದ್ದವು. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಹೆಸರನ್ನು ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪಾತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ರಶ್ಮಿಕಾ ಈಗಾಗಲೇ ಲುಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಎಂ.ಎಸ್.ಸುಬ್ಬುಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅವರ ಅಪ್ರತಿಮ ಪರಂಪರೆ ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಸಂಗೀತಕ್ಕೆ ನೀಡಿದ ಕೊಡುಗೆಯಿಂದಾಗಿ ಈಗಾಗಲೇ ಈ ಯೋಜನೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. ಫೈನಲಿ ಇಂದು ಹೊರಬಿದ್ದಿರುವ ಮಾಹಿತಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಉತ್ಸಾಹ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ.

ಈ ಪಾತ್ರ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಂತ ಸವಾಲಿನ ಪಾತ್ರವಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಭಾರತ ರತ್ನ ಸೇರಿ ಹಲವು ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಸುಬ್ಬುಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅವರು ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಐಕಾನ್​ಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿ ಭದ್ರ ಸ್ಥಾನ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಮಧುರೈ ಷಣ್ಮುಖವಡಿವು ಸುಬ್ಬುಲಕ್ಷ್ಮಿಯಾಗಿ 1916ರ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 16ರಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಇವರು ಭಾರತದ ಅತ್ಯುನ್ನತ ನಾಗರಿಕ ಗೌರವವಾದ ಭಾರತ ರತ್ನವನ್ನು ಪಡೆದ ಮೊದಲ ಸಂಗೀತಗಾರ್ತಿ ಮತ್ತು 1974ರಲ್ಲಿ ರಾಮನ್ ಮ್ಯಾಗ್ಸೆಸೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದ ಮೊದಲ ಭಾರತೀಯ ಸಂಗೀತಗಾರ್ತಿ. 1966ರಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ ಮೊದಲ ಭಾರತೀಯರು ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೂ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ರಾಜ್​ಕುಮಾರ್​, ಅಪ್ಪು ವಾಸವಿದ್ದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಯುವ ರಾಜ್​​ಕುಮಾರ್ ಹೊಸ ಸಿನಿಮಾ ಟೈಟಲ್ ರಿವೀಲ್​

ಸಂಗೀತ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ 4 ತಮಿಳು ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿಯೂ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. 1997ರಲ್ಲಿ ಪತಿ ಕಲ್ಕಿ ಸದಾಶಿವಂ ನಿಧನರಾದ ನಂತರ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳಿಂದ ದೂರವುಳಿದರು. ಅವರ ಮ್ಯೂಸಿಕ್​ ಕಾನ್ಸರ್ಟ್​​ನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದಾಯ ಮತ್ತು ರಾಯಧನವನ್ನು ವಿವಿಧ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ದಾನ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 7 ದಶಕಗಳ ಸುದೀರ್ಘ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ, ಅನೇಕ ಸಂಗೀತಕ್ಕೆ ಕಂಠದಾನ ಮಾಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಲೆಕ್ಕವಿಲ್ಲದಷ್ಟು ಸಂಗೀತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾದರು. ಸದ್ಯ ಅವರ ಸುದೀರ್ಘ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ತೆರೆ ಮೇಲೆ ತರುವ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಅತ್ಯಂತ ಸವಾಲಿನ ಪಾತ್ರವನ್ನು ತಮ್ಮದಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 'ವಿನಯ್ ನನ್ನ ತಮ್ಮನ ಮಗನೆಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅವನ‌ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ': ಶಿವಣ್ಣ

Last Updated : September 15, 2026 at 12:16 PM IST

TAGGED:

ಗಾಯಕಿ ಎಂಎಸ್​ ಸುಬ್ಬುಲಕ್ಷ್ಮಿ
ಎಂಎಸ್​ ಸುಬ್ಬುಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬಯೋಪಿಕ್
ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಮುಂದಿನ ಸಿನಿಮಾ
ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್
RASHMIKA MANDANNA UPCOMING MOVIE

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.