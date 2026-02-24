Virosh ಮದುವೆ: ಪೂಲ್​​​ ವಾಲಿಬಾಲ್ TO ಜಾಪನೀಸ್​​ ಫುಡ್; ಫೋಟೋಗಳಿಲ್ಲಿವೆ

ETV Bharat / entertainment

ಉದಯಪುರದಲ್ಲಿ ನಟಿ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಮತ್ತು ನಟ ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ಅವರ ವಿವಾಹ ಸಂಭ್ರಮ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಇಂದು ಮೆಹೆಂದಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಜರುಗಲಿದೆ.

Rashmika Mandanna and Vijay Deverakonda
ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ - ವಿಜಯ್​ ದೇವರಕೊಂಡ (Photo: Getty/ IANS)
Published : February 24, 2026 at 12:43 PM IST

ನ್ಯಾಷನಲ್​​ ಕ್ರಶ್​ ಖ್ಯಾತಿಯ ಕೊಡಗಿನ ಚೆಲುವೆ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಮತ್ತು ಟಾಲಿವುಡ್​ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ಜೋಡಿಯ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ವಿವಾಹ ಸಂಭ್ರಮ ಫೈನಲಿ ಉದಯಪುರದಲ್ಲಿ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಅಪಾರ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಂದ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ "ವಿರೋಶ್" ಎಂದು ಕರೆಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಈ ಪ್ರೇಮಪಕ್ಷಿಗಳು ಫೆಬ್ರವರಿ 26ರಂದು ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಡಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದು, ಅವರ ವಿವಾಹ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ "ದಿ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ವಿರೋಶ್" ಎಂದು ಹೆಸರಿಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಹೆಸರನ್ನು ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಕಪಲ್ ತಮ್ಮ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಗೌರವ ಸೂಚಿಸೋ ಸಲುವಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಉದಯಪುರದಿಂದ ಸುಮಾರು 25 ಕಿ.ಮೀ ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ಐಷಾರಾಮಿ ಆಸ್ತಿಯಾದ 'ಐಟಿಸಿ ಮೆಮೆಂಟೋಸ್ ಉದಯಪುರ'ದಲ್ಲಿ ಅದ್ಧೂರಿ ಮದುವೆಗೆ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆದಿದೆ. ಅರಾವಳಿ ಬೆಟ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಂಡಿರುವ ಈ ಸ್ಥಳ ಶಾಂತ ಮತ್ತು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಖಾಸಗಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ 117 ವಿಲ್ಲಾಗಳು, ನದಿ, ಸರೋವರ ಮತ್ತು ತನ್ನದೇ ಆದ ಹೆಲಿಪ್ಯಾಡ್ ಕೂಡಾ ಇದೆ. ಇದು ಇಡೀ ಬೆಟ್ಟದಾದ್ಯಂತ ಹರಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ ದೂರವಿರಿಸಲ್ಪಡುವ ಆತ್ಮೀಯ ಆಚರಣೆಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ.

ಈ ಜೋಡಿಯೀಗ ತಮ್ಮ ವಿವಾಹ ಪೂರ್ವ ಸಂಭ್ರಮದ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ವಿಜಯ್ ಪೂಲ್‌ಸೈಡ್ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಆಟದ ಫೋಟೋ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಿ ಅತಿಥಿಗಳು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಸಖತ್ ಎಂಜಾಯ್​​ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು, ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪರ್ವತಗಳಿವೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಫೋಟೋ, ಪೂಲ್ ಬಳಿ ಇರಿಸಲಾಗಿರುವ ಪಾನೀಯಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಿದೆ.

Vijay Deverakonda Instagram story
ವಿಜಯ್​ ದೇವರಕೊಂಡ ಇನ್​ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್​ ಸ್ಟೋರಿ (Photo: Vijay Deverakonda Instagram story)

ರಶ್ಮಿಕಾ ಸೆಲೆಬ್ರೇಶನ್ಸ್​​ನ 2 ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಣ್ಣು, ಹೂವು ಮತ್ತು ದೀಪಗಳಿಂದ ಸುಂದರವಾಗಿ ಅಲಂಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಡಿನ್ನರ್ ಟೇಬಲ್​ ಫೋಟೋ ಇದಾಗಿದೆ. ಅತಿಥಿಗಳಿಗಾಗಿ ವಿಶೇಷ ಜಾಪನೀಸ್ ಭೋಜನವನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆದದ್ದು "ವಿರೋಶ್" ಎಂದು ಬರೆದ ಕಸೂತಿ ಮಾಡಿದ ನ್ಯಾಪ್ಕಿನ್‌ಗಳು.

Vijay Deverakonda Instagram story
ವಿಜಯ್​ ದೇವರಕೊಂಡ ಇನ್​ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್​ ಸ್ಟೋರಿ (Photo: Vijay Deverakonda Instagram story)

ವಿವಾಹ ಪೂರ್ವ ಸಂಭ್ರಮಗಳು ಇಂದು ಮೆಹೆಂದಿ ಸಮಾರಂಭದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿವೆ. ಫೆಬ್ರವರಿ 25, ನಾಳೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹಲ್ದಿ ಸಮಾರಂಭ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಸಂಜೆ ಸಂಗೀತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಫೆಬ್ರವರಿ 26ರ ವಿವಾಹ ಸಮಾರಂಭವು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಬಹಳ ಖಾಸಗಿಯಾಗಿ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಸರಿ-ಸುಮಾರು 100 ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರು ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹಿತರು ಮಾತ್ರ ಭಾಗವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಉದಯಪುರ ವಿವಾಹ ಸಮಾರಂಭದ ನಂತರ, ದಂಪತಿ ಮಾರ್ಚ್ 4ರಂದು ಹೈದರಾಬಾದ್‌ನಲ್ಲಿ ಅದ್ಧೂರಿ ಆರತಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಲಿದ್ದಾರೆ.

Vijay Deverakonda Instagram story
ವಿಜಯ್​ ದೇವರಕೊಂಡ ಇನ್​ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್​ ಸ್ಟೋರಿ (Photo: Vijay Deverakonda Instagram story)

ಮದುವೆ ರಾಜಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆದರೂ, ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳಲ್ಲಿ ಬೇರೂರಿರುವ ತಮ್ಮ ಪದ್ಧತಿಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಜೋಡಿ ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ವಿವಾಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಭಾಗವಾಗಿರುವ ಬಾಳೆ ಎಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಅತಿಥಿಗಳಿಗೆ ಭೋಜನವನ್ನು ಬಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿ ಆಹಾರ ಬಡಿಸುವುದು ಸಮೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಅದೃಷ್ಟ ತರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ತೆಂಗಿನ ನೀರನ್ನು ಸಹ ಕೊಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಆಚರಣೆಗಳು ವಿಜಯ್ ಮತ್ತು ರಶ್ಮಿಕಾ ತಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಗೌರವಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಿವೆ.

Rashmika Mandanna Instagram story
ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಇನ್​ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್​ ಸ್ಟೋರಿ (Photo: Rashmika Mandanna Instagram story)

ಫೋಟೋ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಲೀಕ್​ ಆಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಈಗಾಗಲೇ ಅತಿಥಿಗಳಿಗೆ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮದುವೆ ಜರುಗುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಫೋನ್ ಬಳಸುವಂತಿಲ್ಲ. ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ, ವಿವಾಹ ಸಮಾರಂಭ ಜರುಗುವ ಲೊಕೇಶನ್​​ನಲ್ಲಿ, ಯಾವುದೇ ಅಡ್ಡಿಯಿಲ್ಲದೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಸುಗಮವಾಗಿ ನಡೆಯುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲು 3 ಹಂತದ ಭದ್ರತಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಉದಯಪುರ ಸ್ಥಳೀಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಖಾಸಗಿ ಭದ್ರತಾ ತಂಡಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಸಹಕರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೈದರಾಬಾದ್‌ನಿಂದಲೂ ಭದ್ರತಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ತೆರಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭದ್ರತೆಯನ್ನೂ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.

