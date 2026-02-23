ಫೈನಲಿ 'VIROSH' ಅಧಿಕೃತ ಘೋಷಣೆ: ಹಸೆಮಣೆಯೇರಲು ಉದಯಪುರಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದ ರಶ್ಮಿಕಾ ವಿಜಯ್ - ವಿಡಿಯೋ
ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಮತ್ತು ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ತಮ್ಮ ಮದುವೆಯನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿ, ಹಸೆಮಣೆಯೇರಲು ಉದಯಪುರಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದ್ದಾರೆ. ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ.
ಫೈನಲಿ, ನಟಿ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಮತ್ತು ನಟ ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ತಮ್ಮ ಮದುವೆಯನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲಾ ವದಂತಿಗಳು ಕೇವಲ ವದಂತಿಗಳಲ್ಲಿ ಎಂಬುದು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಾಬೀತಾಗಿದೆ. ಈ ಅಫೀಶಿಯಲ್ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ಗಾಗಿನ ಕಾತರ ನಿನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆಯದ್ದಲ್ಲ. ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದರು. ಅಂತಿಮವಾಗಿ, ಪ್ರೇಮಪಕ್ಷಿಗಳಾದ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮತ್ತು ವಿಜಯ್ ಕಳೆದ ರಾತ್ರಿ ತಮ್ಮ ವಿವಾಹವನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ತಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಗೆ 'VIROSH' ಎಂದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಟ್ಟ ಹೆಸರಿಗೂ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ 'ವಿರೋಶ್ ವಿವಾಹ' ಎಂದೇ ಹೆಸರಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
"ವಿರೋಶ್" ಎಂಬ ಹೆಸರು ಪ್ಲ್ಯಾನರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಟ್ರೆಡಿಶನ್ನಿಂದ ಪ್ರೇರಿತವಾಗಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ತಮ್ಮ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ "ವಿರೋಶ್" ಎಂದು ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಿದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಂದ ಪ್ರೇರಿತವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತಾ, ಲವ್ಬರ್ಡ್ಸ್ ತಮ್ಮ ಅಫೀಶಿಯಲ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹೃದಯಸ್ಪರ್ಶಿ ಬರಹವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ಸ್ಗೂ ಮೊದಲೇ, ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ತಮ್ಮ ಬಾಂಧವ್ಯಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅರ್ಥವನ್ನು, ಹೆಸರನ್ನು ನೀಡಿದ್ದರು ಎಂಬುದನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಧಿಕೃತ ಘೋಷಣೆಗೆ ಇದು ಸೂಕ್ತ ಸಮಯ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಮ್ ಸ್ಟೋರಿ ಸೆಕ್ಷನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮನದಾಳ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ವಿರೋಶ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಸ್ಟೋರಿಯಲ್ಲೇನಿದೆ? ''ಅವರ್ ಡಿಯರೆಸ್ಟ್ ಲವ್ಸ್, ನಾವು ಯಾವುದೇ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ, ನಾವು ನಮಗಾಗಿ ಏನನ್ನಾದರೂ ಚೂಸ್ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು, ನೀವು ಈಗಾಗಲೇ ಅಲ್ಲಿಗೆ ತಲುಪಿದ್ದೀರ. ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ, ನೀವು ನಮಗೊಂದು ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. ನೀವು ನಮ್ಮನ್ನು 'ವಿರೋಶ್' ಎಂದು ಕರೆದಿದ್ದೀರಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಂದು, ಸಂಪೂರ್ಣ ಹೃದಯದಿಂದ, ನಮ್ಮ ಮುಂಬರುವ ಒಟ್ಟು ಸೇರುವಿಕೆಗೆ ಹೆಸರಿಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ನಾವದನ್ನು ಹೆಸರಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತೇವೆ - 'ವಿರೋಶ್ ವಿವಾಹ'. ನಮನ್ನು ತುಂಬಾ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಇರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಸದಾ ನೀವು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಭಾಗ. ಅಪ್ಪುಗೆ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿ'' ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಕನ್ನಡದಿಂದ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿ ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕ್ರಶ್ ಎಂದೇ ಖ್ಯಾತರಾದ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮತ್ತು ವಿಜಯ್ ಅವರದ್ದು ಎನ್ನಲಾದ ವಿವಾಹ ನಿಮಂತ್ರಣ ಪತ್ರಿಕೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡಿತ್ತು. ಮದುವೆ ಸಿದ್ಧತೆ ಹಿನ್ನೆಲೆ, ಇಬ್ಬರೂ ಜೊತೆಯಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಯಾಣ ಕೈಗೊಂಡರು. ನಟನ ಮನೆ ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪಾಲಂಕಾರದಿಂದ ಶೃಂಗಾರಗೊಂಡಿದ್ದು ಮತ್ತು ಉದಯಪುರದ ಪ್ಯಾಲೆಸ್ ಅಲಂಕೃತಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆಗಿ ಮದುವೆ ಸುತ್ತಲಿನ ವದಂತಿ ಉಲ್ಪಣಗೊಂಡಿತ್ತು. ಫೈನಲಿ, ಜೋಡಿ ಅಧಿಕೃತ ಮಾಹಿತಿ ಒದಗಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇನ್ನೂ, ಇಂದು ಮುಂಜಾನೆ ಇಬ್ಬರೂ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಡ್ರೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಉದಯಪುರಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದ್ದು, ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅಭಿನಂದನೆಗಳ ಮಳೆ ಹರಿದಿದೆ.
'ಗೀತಾ ಗೋವಿಂದಂ' ಮತ್ತು 'ಡಿಯರ್ ಕಾಮ್ರೇಡ್'ನಲ್ಲಿ ತೆರೆಹಂಚಿಕೊಂಡ ಈ ಖ್ಯಾತ ಕಲಾವಿದರು ಫೆಬ್ರವರಿ 26ರಂದು ಉದಯಪುರದಲ್ಲಿ ವಿವಾಹವಾಗಲಿದ್ದಾರೆ. ನಂತರ, ಮಾರ್ಚ್ 4 ರಂದು ಹೈದರಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ಅದ್ಧೂರಿ ಆರತಕ್ಷತೆ ಸಮಾರಂಭ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಸಮಾರಂಭ ಜರುಗುವ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಯಾವುದೇ ಫೋಟೋ ವಿಡಿಯೋ ಲೀಕ್ ಆಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಕ್ರಮ, ಭದ್ರತೆ ವಹಿಸಲಾಗಿದೆ.