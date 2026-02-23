ETV Bharat / entertainment

ಫೈನಲಿ 'VIROSH' ಅಧಿಕೃತ ಘೋಷಣೆ: ಹಸೆಮಣೆಯೇರಲು ಉದಯಪುರಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದ ರಶ್ಮಿಕಾ ವಿಜಯ್ - ವಿಡಿಯೋ

ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಮತ್ತು ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ತಮ್ಮ ಮದುವೆಯನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿ, ಹಸೆಮಣೆಯೇರಲು ಉದಯಪುರಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದ್ದಾರೆ. ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ.

Rashmika Mandanna & Vijay Deverakonda
ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಮತ್ತು ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ (Photo source: ANI)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : February 23, 2026 at 10:12 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ಫೈನಲಿ, ನಟಿ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಮತ್ತು ನಟ ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ತಮ್ಮ ಮದುವೆಯನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲಾ ವದಂತಿಗಳು ಕೇವಲ ವದಂತಿಗಳಲ್ಲಿ ಎಂಬುದು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಾಬೀತಾಗಿದೆ. ಈ ಅಫೀಶಿಯಲ್​​ ಅನೌನ್ಸ್​​ಮೆಂಟ್​ಗಾಗಿನ ಕಾತರ ನಿನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆಯದ್ದಲ್ಲ. ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದರು. ಅಂತಿಮವಾಗಿ, ಪ್ರೇಮಪಕ್ಷಿಗಳಾದ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮತ್ತು ವಿಜಯ್ ಕಳೆದ ರಾತ್ರಿ ತಮ್ಮ ವಿವಾಹವನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ತಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಗೆ 'VIROSH' ಎಂದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಟ್ಟ ಹೆಸರಿಗೂ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ 'ವಿರೋಶ್ ವಿವಾಹ' ಎಂದೇ ಹೆಸರಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

"ವಿರೋಶ್" ಎಂಬ ಹೆಸರು ಪ್ಲ್ಯಾನರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಟ್ರೆಡಿಶನ್​​ನಿಂದ ಪ್ರೇರಿತವಾಗಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ತಮ್ಮ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ "ವಿರೋಶ್" ಎಂದು ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಿದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಂದ ಪ್ರೇರಿತವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತಾ, ಲವ್​ಬರ್ಡ್ಸ್​ ತಮ್ಮ ಅಫೀಶಿಯಲ್ ಸೋಷಿಯಲ್​ ಮೀಡಿಯಾ ಹ್ಯಾಂಡಲ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಹೃದಯಸ್ಪರ್ಶಿ ಬರಹವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

Actress Rashmika Mandanna Instagram Story
ನಟಿ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಇನ್​ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್​ ಸ್ಟೋರಿ (Photo source: Rashmika Mandanna Instagram story)

ವೆಡ್ಡಿಂಗ್​ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ಸ್​ಗೂ ಮೊದಲೇ, ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ತಮ್ಮ ಬಾಂಧವ್ಯಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅರ್ಥವನ್ನು, ಹೆಸರನ್ನು ನೀಡಿದ್ದರು ಎಂಬುದನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಧಿಕೃತ ಘೋಷಣೆಗೆ ಇದು ಸೂಕ್ತ ಸಮಯ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಇನ್​ಸ್ಟಾಗ್ರಮ್​ ಸ್ಟೋರಿ ಸೆಕ್ಷನ್​​ಗಳಲ್ಲಿ ಮನದಾಳ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ವಿರೋಶ್ ಇನ್​ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್​​ ಸ್ಟೋರಿಯಲ್ಲೇನಿದೆ? ''ಅವರ್​ ಡಿಯರೆಸ್ಟ್ ಲವ್ಸ್, ನಾವು ಯಾವುದೇ ಪ್ಲ್ಯಾನ್​ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ, ನಾವು ನಮಗಾಗಿ ಏನನ್ನಾದರೂ ಚೂಸ್​ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು, ನೀವು ಈಗಾಗಲೇ ಅಲ್ಲಿಗೆ ತಲುಪಿದ್ದೀರ. ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ, ನೀವು ನಮಗೊಂದು ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. ನೀವು ನಮ್ಮನ್ನು 'ವಿರೋಶ್' ಎಂದು ಕರೆದಿದ್ದೀರಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಂದು, ಸಂಪೂರ್ಣ ಹೃದಯದಿಂದ, ನಮ್ಮ ಮುಂಬರುವ ಒಟ್ಟು ಸೇರುವಿಕೆಗೆ ಹೆಸರಿಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ನಾವದನ್ನು ಹೆಸರಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತೇವೆ - 'ವಿರೋಶ್ ವಿವಾಹ'. ನಮನ್ನು ತುಂಬಾ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಇರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಸದಾ ನೀವು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಭಾಗ. ಅಪ್ಪುಗೆ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿ'' ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮದುವೆ ವದಂತಿ ನಡುವೆ ಏರ್​ಪೋರ್ಟ್​ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ರಶ್ಮಿಕಾ ವಿಜಯ್​: ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್​​

ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಕನ್ನಡದಿಂದ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿ ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ನ್ಯಾಷನಲ್​ ಕ್ರಶ್​ ಎಂದೇ ಖ್ಯಾತರಾದ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮತ್ತು ವಿಜಯ್ ಅವರದ್ದು ಎನ್ನಲಾದ ವಿವಾಹ ನಿಮಂತ್ರಣ ಪತ್ರಿಕೆ ಸೋಷಿಯಲ್​ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡಿತ್ತು. ಮದುವೆ ಸಿದ್ಧತೆ ಹಿನ್ನೆಲೆ, ಇಬ್ಬರೂ ಜೊತೆಯಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಯಾಣ ಕೈಗೊಂಡರು. ನಟನ ಮನೆ ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪಾಲಂಕಾರದಿಂದ ಶೃಂಗಾರಗೊಂಡಿದ್ದು ಮತ್ತು ಉದಯಪುರದ ಪ್ಯಾಲೆಸ್​​ ಅಲಂಕೃತಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್​ ಆಗಿ ಮದುವೆ ಸುತ್ತಲಿನ ವದಂತಿ ಉಲ್ಪಣಗೊಂಡಿತ್ತು. ಫೈನಲಿ, ಜೋಡಿ ಅಧಿಕೃತ ಮಾಹಿತಿ ಒದಗಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇನ್ನೂ, ಇಂದು ಮುಂಜಾನೆ ಇಬ್ಬರೂ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್​ ಡ್ರೆಸ್​ನಲ್ಲಿ ಹೈದರಾಬಾದ್​ ಏರ್​ಪೋರ್ಟ್​​ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಉದಯಪುರಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದ್ದು, ಸೋಷಿಯಲ್​ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅಭಿನಂದನೆಗಳ ಮಳೆ ಹರಿದಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ರೆಟ್ರೋ ಲುಕ್​, ಗ್ಯಾಂಗ್​ಸ್ಟರ್ ವೈಬ್​: 47 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ರಜನಿ ಕಮಲ್​ ಸಿನಿಮಾ ಅನೌನ್ಸ್​​: ಮೈನ್​ ಹೀರೋ ಯಾರು? ಗ್ಲಿಂಪ್ಸ್​ ನೋಡಿ

'ಗೀತಾ ಗೋವಿಂದಂ' ಮತ್ತು 'ಡಿಯರ್ ಕಾಮ್ರೇಡ್​​'ನಲ್ಲಿ ತೆರೆಹಂಚಿಕೊಂಡ ಈ ಖ್ಯಾತ ಕಲಾವಿದರು ಫೆಬ್ರವರಿ 26ರಂದು ಉದಯಪುರದಲ್ಲಿ ವಿವಾಹವಾಗಲಿದ್ದಾರೆ. ನಂತರ, ಮಾರ್ಚ್ 4 ರಂದು ಹೈದರಾಬಾದ್‌ನಲ್ಲಿ ಅದ್ಧೂರಿ ಆರತಕ್ಷತೆ ಸಮಾರಂಭ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಸಮಾರಂಭ ಜರುಗುವ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಯಾವುದೇ ಫೋಟೋ ವಿಡಿಯೋ ಲೀಕ್​​ ಆಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಕ್ರಮ, ಭದ್ರತೆ ವಹಿಸಲಾಗಿದೆ.

TAGGED:

RASHMIKA VIJAY VIDEOS
ರಶ್ಮಿಕಾ ವಿಜಯ್​ ಮದುವೆ
ರಶ್ಮಿಕಾ ವಿಜಯ್ ವಿಡಿಯೋ
ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ
RASHMIKA VIJAY WEDDING

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.