ETV Bharat / entertainment

'ಕಾಕ್‌ಟೈಲ್‌ 2'ರ 'ತುಜ್ಕೋ' ಸಾಂಗ್​ ರಿಲೀಸ್​​: ರಶ್ಮಿಕಾ, ಶಾಹಿದ್​ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಫ್ಯಾನ್ಸ್​ ಫಿದಾ

2012ರ ಹಿಟ್​ ಸಿನಿಮಾ 'ಕಾಕ್‌ಟೈಲ್‌'ನ ಸೀಕ್ವೆಲ್​ನಲ್ಲಿ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ್ದು, ಶಾಹಿದ್​ ಕಪೂರ್​​ ಮತ್ತು ಕೃತಿ ಸನೋನ್​ ಕೂಡಾ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಇಂದು 'ತುಜ್ಕೋ' ಹಾಡು ಅನಾವರಣಗೊಂಡಿದೆ.

Rashmika Mandanna and Shahid Kapoor 'Tujhko' song
ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ, ಶಾಹಿದ್ ಕಪೂರ್​​ ನಟನೆಯ 'ತುಜ್ಕೋ' ಸಾಂಗ್​ ರಿಲೀಸ್​​ (Film Poster)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : May 25, 2026 at 12:43 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಬಹುಬೇಡಿಕೆ ತಾರೆಯರಾದ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ, ಶಾಹಿದ್ ಕಪೂರ್ ಹಾಗೂ ಕೃತಿ ಸನೋನ್​ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ 2026ರ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರ 'ಕಾಕ್‌ಟೈಲ್‌ 2' ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಸ್ತಲಿನಲ್ಲಿದೆ. ಹೋಮಿ ಅದಜಾನಿಯಾ ನಿರ್ದೇಶನದ ಮತ್ತು ದಿನೇಶ್ ವಿಜನ್ ನಿರ್ಮಾಣದ ಸಿನಿಮಾ ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳು ಜೂನ್ 19ರಂದು ಚಿತ್ರಮಂದಿರ ಪ್ರವೇಶಿಸಲಿದ್ದು, ಇಂದು 'ತುಜ್ಕೋ' ಸಾಂಗ್​ ರಿಲೀಸ್​​ ಆಗಿದೆ.

2012ರ ಹಿಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಕಾಕ್‌ಟೇಲ್‌ನ ಸೀಕ್ವೆಲ್​​ ಆಗಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರ, ಹೊಸ ತಾರಾಗಣದಿಂದಾಗಿ ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಹೋಮಿ ಅದಜಾನಿಯಾ ಅವರೇ ಮೊದಲ ಭಾಗಕ್ಕೂ ಆ್ಯಕ್ಷನ್​ ಕಟ್ ಹೇಳಿದ್ದರು. ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಯಶಸ್ಸು ತಂದುಕೊಟ್ಟ ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಸೈಫ್ ಅಲಿ ಖಾನ್ ಮತ್ತು ಡಯಾನಾ ಪೆಂಟಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿದ್ದರು.

ಸೀಕ್ವೆಲ್​ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿರುವ ಚಿತ್ರತಂಡ ಇಂದು ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ, ಶಾಹಿದ್ ಕಪೂರ್​​ ಅವರನ್ನೊಳಗೊಂಡ 'ತುಜ್ಕೋ' ಹಾಡನ್ನು ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಖ್ಯಾತ ಗಾಯಕರಾದ ಅರಿಜಿತ್ ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಸುನಿಧಿ ಚೌಹಾಣ್ ಕಂಠಸಿರಿಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸುಮಧುರವಾಗಿ ಮೂಡಿಬಂದಿರುವ ಈ ಹಾಡಿಗೆ ಅಮಿತಾಭ್ ಭಟ್ಟಾಚಾರ್ಯ ಸಾಹಿತ್ಯ ಒದಗಿಸಿದ್ದಾರೆ. ​​ಪ್ರೀತಮ್​ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಸಂಗೀತ ಒದಗಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಹಿಂದೆ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಹಾಡಿನ ಸಣ್ಣ ಗ್ಲಿಂಪ್ಸ್​ ಅನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡು ಡಿಲೀಟ್​ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಇದು ಸೋಷಿಯಲ್​ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಯಾಗಿತ್ತು.

ಇಂದು ತಮ್ಮ ಅಫೀಶಿಯಲ್​ ಸೋಷಿಯಲ್​ ಮೀಡಿಯಾ ಪೇಜ್​ಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸಾಂಗ್​ ಶೇರ್ ಮಾಡಿರುವ ರಶ್ಮಿಕಾ, ''ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಹೃದಯ ತುಂಬಿದ ಹಾಡು! ನನಗೆ ಈ ಸುಂದರ ಹಾಡು ತುಂಬಾನೇ ಇಷ್ಟವಾಯಿತು! ನಿಮಗೂ ಇಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ! ಕಾಕ್ಟೇಲ್ 2 ಜೂನ್ 19ರಂದು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ'' ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 'ಅವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸಲು ಇಲ್ಲಿಲ್ಲ': ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಟೀಕಿಸುವವರ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿಸಿದ ಕಂಗನಾ

ಹಾಡಿಗೆ ಸೋಷಿಯಲ್​ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅರಿಜಿತ್ ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಸುನಿಧಿ ಚೌಹಾಣ್ ಅವರ ಸುಮಧುರ ದನಿಗೆ ವ್ಯಾಪಕ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ. 'ಈ ಹಾಡು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಹಲವರು ಕಾಮೆಂಟ್​ ಸೆಕ್ಷನ್​ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಜೋಡಿಯ ಆನ್​​ಸ್ಕ್ರೀನ್​ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಮೆಚ್ಚಿದ ಅಭಿಮಾನಿಯೋರ್ವರು, 'ಶಾಹಿದ್ ಮತ್ತು ರಶ್ಮಿಕಾ ಅವರ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಈಸ್​ ಜಸ್ಟ್​ ಫೈಯರ್'​ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಗಾಯಕ ಮತ್ತು ಸಂಗೀತ ಸಂಯೋಜಕರ ಕಾಂಬಿನೇಶನ್​​ ಮೆಚ್ಚಿದ ಗಾನಪ್ರಿಯರೋರ್ವರು, 'ಪ್ರೀತಮ್ + ಅರಿಜಿತ್ = ಸದಾ ಗೂಸ್‌ಬಂಪ್ಸ್' ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 'ಕೊನೆಗೂ ಈ ಸುಂದರ ಹಾಡು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ. ಶಾಹಿದ್ ಮತ್ತು ರಶ್ಮಿಕಾ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತುಂಬಾ ಮುದ್ದಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ಅಭಿಮಾನಿಯೋರ್ವರು ಗುಣಗಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 12 ವರ್ಷಗಳ ಅಂತರದ ಬಳಿಕ ಬರ್ತಿದೆ 'ರಾಗಿಣಿ ಐಪಿಎಸ್' ಸೀಕ್ವೆಲ್​: ಜಗ್ಗೇಶ್ ಪುತ್ರರಿಂದ ನಿರ್ದೇಶನ

2012ರ ಜುಲೈ 13ರಂದು ತೆರೆಕಂಡ ಮೊದಲ ಭಾಗ ಕಾಕ್​ಟೈಲ್​​ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ ಬೋಲ್ಡ್​​ ವೆರೋನಿಕಾ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಡಯಾನಾ ಪೆಂಟಿ ಅವರು ಕಾಯ್ ಮೀರಾ ಎಂಬ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರೆ, ಸೈಫ್ ಅಲಿ ಖಾನ್ ಅವರು ಗೌತಮ್ ಕಪೂರ್ (ಗುಟ್ಲು) ಆಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಸೀಕ್ವೆಲ್​​ನಲ್ಲಿ ಶಾಹಿದ್​ ಮತ್ತು ರಶ್ಮಿಕಾ ಕುನಾಲ್​ ಮತ್ತು ದಿಯಾ ಎಂಬ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೃತಿ ಸನೋನ್​ ಅವರು ಆ್ಯಲಿ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ ಜೂನ್ 19ರಂದು ತೆರೆಕಾಣಲಿದೆ.

TAGGED:

KRITI SANON COCKTAIL 2
ಕಾಕ್‌ಟೈಲ್‌ 2 ತುಜ್ಕೋ ಸಾಂಗ್
ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಶಾಹಿದ್ ಕಪೂರ್​​
ಕೃತಿ ಸನೋನ್
COCKTAIL 2 LATEST NEWS

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.