Published : May 25, 2026 at 12:43 PM IST
ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಬಹುಬೇಡಿಕೆ ತಾರೆಯರಾದ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ, ಶಾಹಿದ್ ಕಪೂರ್ ಹಾಗೂ ಕೃತಿ ಸನೋನ್ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ 2026ರ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರ 'ಕಾಕ್ಟೈಲ್ 2' ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಸ್ತಲಿನಲ್ಲಿದೆ. ಹೋಮಿ ಅದಜಾನಿಯಾ ನಿರ್ದೇಶನದ ಮತ್ತು ದಿನೇಶ್ ವಿಜನ್ ನಿರ್ಮಾಣದ ಸಿನಿಮಾ ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳು ಜೂನ್ 19ರಂದು ಚಿತ್ರಮಂದಿರ ಪ್ರವೇಶಿಸಲಿದ್ದು, ಇಂದು 'ತುಜ್ಕೋ' ಸಾಂಗ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿದೆ.
2012ರ ಹಿಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಕಾಕ್ಟೇಲ್ನ ಸೀಕ್ವೆಲ್ ಆಗಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರ, ಹೊಸ ತಾರಾಗಣದಿಂದಾಗಿ ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಹೋಮಿ ಅದಜಾನಿಯಾ ಅವರೇ ಮೊದಲ ಭಾಗಕ್ಕೂ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಕಟ್ ಹೇಳಿದ್ದರು. ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಯಶಸ್ಸು ತಂದುಕೊಟ್ಟ ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಸೈಫ್ ಅಲಿ ಖಾನ್ ಮತ್ತು ಡಯಾನಾ ಪೆಂಟಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿದ್ದರು.
ಸೀಕ್ವೆಲ್ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿರುವ ಚಿತ್ರತಂಡ ಇಂದು ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ, ಶಾಹಿದ್ ಕಪೂರ್ ಅವರನ್ನೊಳಗೊಂಡ 'ತುಜ್ಕೋ' ಹಾಡನ್ನು ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಖ್ಯಾತ ಗಾಯಕರಾದ ಅರಿಜಿತ್ ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಸುನಿಧಿ ಚೌಹಾಣ್ ಕಂಠಸಿರಿಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸುಮಧುರವಾಗಿ ಮೂಡಿಬಂದಿರುವ ಈ ಹಾಡಿಗೆ ಅಮಿತಾಭ್ ಭಟ್ಟಾಚಾರ್ಯ ಸಾಹಿತ್ಯ ಒದಗಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರೀತಮ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಸಂಗೀತ ಒದಗಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಹಿಂದೆ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಹಾಡಿನ ಸಣ್ಣ ಗ್ಲಿಂಪ್ಸ್ ಅನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡು ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಇದು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಯಾಗಿತ್ತು.
ಇಂದು ತಮ್ಮ ಅಫೀಶಿಯಲ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಪೇಜ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸಾಂಗ್ ಶೇರ್ ಮಾಡಿರುವ ರಶ್ಮಿಕಾ, ''ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಹೃದಯ ತುಂಬಿದ ಹಾಡು! ನನಗೆ ಈ ಸುಂದರ ಹಾಡು ತುಂಬಾನೇ ಇಷ್ಟವಾಯಿತು! ನಿಮಗೂ ಇಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ! ಕಾಕ್ಟೇಲ್ 2 ಜೂನ್ 19ರಂದು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ'' ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಹಾಡಿಗೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅರಿಜಿತ್ ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಸುನಿಧಿ ಚೌಹಾಣ್ ಅವರ ಸುಮಧುರ ದನಿಗೆ ವ್ಯಾಪಕ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ. 'ಈ ಹಾಡು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಹಲವರು ಕಾಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಜೋಡಿಯ ಆನ್ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಮೆಚ್ಚಿದ ಅಭಿಮಾನಿಯೋರ್ವರು, 'ಶಾಹಿದ್ ಮತ್ತು ರಶ್ಮಿಕಾ ಅವರ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಈಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಫೈಯರ್' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಗಾಯಕ ಮತ್ತು ಸಂಗೀತ ಸಂಯೋಜಕರ ಕಾಂಬಿನೇಶನ್ ಮೆಚ್ಚಿದ ಗಾನಪ್ರಿಯರೋರ್ವರು, 'ಪ್ರೀತಮ್ + ಅರಿಜಿತ್ = ಸದಾ ಗೂಸ್ಬಂಪ್ಸ್' ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 'ಕೊನೆಗೂ ಈ ಸುಂದರ ಹಾಡು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ. ಶಾಹಿದ್ ಮತ್ತು ರಶ್ಮಿಕಾ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತುಂಬಾ ಮುದ್ದಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ಅಭಿಮಾನಿಯೋರ್ವರು ಗುಣಗಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ.
2012ರ ಜುಲೈ 13ರಂದು ತೆರೆಕಂಡ ಮೊದಲ ಭಾಗ ಕಾಕ್ಟೈಲ್ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ ಬೋಲ್ಡ್ ವೆರೋನಿಕಾ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಡಯಾನಾ ಪೆಂಟಿ ಅವರು ಕಾಯ್ ಮೀರಾ ಎಂಬ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರೆ, ಸೈಫ್ ಅಲಿ ಖಾನ್ ಅವರು ಗೌತಮ್ ಕಪೂರ್ (ಗುಟ್ಲು) ಆಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಸೀಕ್ವೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಶಾಹಿದ್ ಮತ್ತು ರಶ್ಮಿಕಾ ಕುನಾಲ್ ಮತ್ತು ದಿಯಾ ಎಂಬ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೃತಿ ಸನೋನ್ ಅವರು ಆ್ಯಲಿ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ ಜೂನ್ 19ರಂದು ತೆರೆಕಾಣಲಿದೆ.