'ಕಾಕ್ರೋಚ್ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ'ಯನ್ನು 'ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಡ್ರಾಮಾ' ಎಂದ ಸ್ಯಾಂಟಿ ಶರ್ಮಾ ಯಾರು?
ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕಾಕ್ರೋಚ್ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ (ಸಿಜೆಪಿ) ಟ್ರೆಂಡ್ ಆಗಿರೋದನ್ನು ಟೀಕಿಸಿ, ಅದನ್ನು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಡ್ರಾಮಾ ಎಂದು ಕರೆದ ಭಾರತೀಯ ರ್ಯಾಪರ್ ಸ್ಯಾಂಟಿ ಶರ್ಮಾ ಸದ್ಯ ಸಖತ್ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : May 25, 2026 at 3:38 PM IST
"ಕಾಕ್ರೋಚ್ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ" (ಸಿಜೆಪಿ) ಟ್ರೆಂಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ರ್ಯಾಪರ್ ಸ್ಯಾಂಟಿ ಶರ್ಮಾ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಚರ್ಚೆಗೊಳಪಟ್ಟ ಹೆಸರುಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಅಧಿಕೃತ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು "ಸೀರಿಯಸ್ ಮೂಮೆಂಟ್ಗಿಂತ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಡ್ರಾಮಾದಂತಿದೆ" ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದ್ರು. ಅವರ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಹೇಳಿಕೆ ಶೀಘ್ರವೇ ವೈರಲ್ ಆಗಿ ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಚರ್ಚೆಗಳಿಗೆ ನಾಂದಿ ಹಾಡಿತು.
ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳಿಂದ ಎಕ್ಸ್ವರೆಗೆ, ಆನ್ಲೈನ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಸಮ್, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ರಭಾವದ ಕುರಿತು ಸ್ಯಾಂಟಿ ಶರ್ಮಾ ನೀಡಿದ ಹೇಳಿಕೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಬಳಕೆದಾರರಲ್ಲಿ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳಿವೆ. ಕೆಲವರು ಡಿಜಿಟಲ್ ಪ್ರಚಾರ ಮತ್ತು ಆಕ್ರೋಶ ಸಂಸ್ಕೃತಿ (ಔಟ್ರೇಜ್ ಕಲ್ಚರ್) ಬಗ್ಗೆ ಶರ್ಮಾ ಅವರ ಕಳವಳಗಳನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿದರೆ, ಇತರರು ಯುವ ಭಾರತೀಯರಲ್ಲಿನ ನಿಜವಾದ ಹತಾಶೆಯ ಪ್ರತಿಬಿಂಬವೆಂದು ಸದ್ಯ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಆಂದೋಲನವನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡರು. ಒಟ್ಟಾರೆ ಸಿಜೆಪಿ ಟ್ರೆಂಡ್ ಮಿಶ್ರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದೆ.
ಸ್ಯಾಂಟಿ ಶರ್ಮಾ ಯಾರು?
ಸ್ಯಾಂಟಿ ಶರ್ಮಾ ಅವರ ನಿಜವಾದ ಹೆಸರು ಗಣೇಶ್ ಶರ್ಮಾ. ಭಾರತೀಯ ರ್ಯಾಪರ್, ಗಾಯಕ ಮತ್ತು ಗೀತೆರಚನೆಕಾರ. ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ರತ್ಲಂನಲ್ಲಿ 1996ರ ಸೆಪ್ಟಂಬರ್ 9ರಂದು ಜನಿಸಿದ ಅವರು, ಸ್ವತಂತ್ರ ದೇಸಿ ಹಿಪ್-ಹಾಪ್ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಗಳಿಸಿದ ರತ್ಲಂನ ಮೊದಲ ರ್ಯಾಪರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರೆಂದು ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
2014ರ ಸುಮಾರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಮ್ಯೂಸಿಕಲ್ ಜರ್ನಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಸ್ವತಂತ್ರ ರ್ಯಾಪ್ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಮೂಲಕ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗ, ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡರು. 2016ರಲ್ಲಿ ಸುನಿ ಸುನಿ ಸದ್ಕೊ ಮತ್ತು 2017ರಲ್ಲಿ ಬಂದ ಉಡಾನ್ನಂತಹ ಅವರ ಆರಂಭಿಕ ರ್ಯಾಪ್ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಪ್ರಾದೇಶಿಕವಾಗಿ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದವು. ನಂತರ, ಪೀತಾ ದಾರುನಂತಹ ಹಾಡುಗಳ ಮೂಲಕ ಕಮರ್ಶಿಯಲ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರು.
ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ, ಸ್ಯಾಂಟಿ ಶರ್ಮಾ ಸಂಗೀತದ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಇಶ್ಯೂ, ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸರ್ ಕಲ್ಚರ್ ಮತ್ತು ವಿವಾದಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುವ ಮೂಲಕವೂ ಬಲವಾದ ಆನ್ಲೈನ್ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡರು. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು, ಟತೀರಿ ಹಾಡಿನ ಸುತ್ತಲಿನ ವಿವಾದದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಜನಪ್ರಿಯ ರ್ಯಾಪರ್ ಬಾದ್ಶಾ ಅವರನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸುದ್ದಿಯಾಗಿದ್ದರು.
ಹೌಸ್ಫುಲ್ 5 ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಬಾಲಿವುಡ್ಗೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಮತ್ತಷ್ಟು ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟಕ್ಕೇರಿತು. ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವರು ಆಂಥೆಮ್ ರ್ಯಾಪ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನು ಬರೆದು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ್ದರು. 2025ರಲ್ಲಿ, ಅವರು ಹಿಪ್-ಹಾಪ್ ಮತ್ತು ಆರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ಪ್ರಭಾವಗಳನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸಿದ ತಮ್ಮ ಚೊಚ್ಚಲ ಸೋಲೋ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಆಲ್ಬಂ 'ರೀಬಾರ್ನ್' ಅನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದರು. ಈ ವರ್ಷ ಡೋಂಟ್ ಕೇರ್, ತುಜಿ ಐಚಿಯಂತಹ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿದ್ರು. ಇವೆರಡೂ ಹಿಪ್-ಹಾಪ್ ಕೇಳುಗರ ಗಮನ ಸೆಳೆದವು.
ಸಂಗೀತದ ಹೊರತಾಗಿ, ಸ್ಯಾಂಟಿ ಶರ್ಮಾ ದುಬೈ ಮೂಲದ ನೃತ್ಯ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋವೊಂದಕ್ಕೆ ಹಿರಿಯ ಸಂಗೀತ ಸಂಯೋಜಕ ಮತ್ತು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರಾಗಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದಾಗ್ಯೂ, ಅವರ ಇತ್ತೀಚಿನ ರಾಜಕೀಯ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವು ಈಗ ಅವರನ್ನು ಆನ್ಲೈನ್ ಚರ್ಚೆಯ ಕೇಂದ್ರಬಿಂದುವನ್ನಾಗಿಸಿದೆ.
ತಮ್ಮ ಇತ್ತೀಚಿನ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ, ಸ್ಯಾಂಟಿ ಶರ್ಮಾ ಅವರು ಕಾಕ್ರೋಚ್ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಚಳುವಳಿಯ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಜನಪ್ರಿಯತೆಯನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿಡಂಬನಾತ್ಮಕ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ಈ ಟ್ರೆಂಡ್, ನಂತರ ನಿರುದ್ಯೋಗ, ಹಣದುಬ್ಬರ, ಶಿಕ್ಷಣ ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ದೊಡ್ಡ ಆನ್ಲೈನ್ ಚರ್ಚೆಯಾಗಿ ವಿಕಸನಗೊಂಡಿತು. ಅನೇಕ ಯುವ ಬಳಕೆದಾರರು ಟ್ರೆಂಡ್ನ ಹಿಂದಿನ ಜನರನ್ನರಿಯದೇ ವೈರಲ್ ಚಳವಳಿಗಳನ್ನು ಕುರುಡಾಗಿ ಅನುಸರಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಶರ್ಮಾ ಟೀಕಿಸಿದ್ದರು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ನಾಲ್ಕೇ ದಿನಕ್ಕೆ 150 ಕೋಟಿ ಸಮೀಪಿಸಿದ ಮೋಹನ್ಲಾಲ್ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ 'ದೃಶ್ಯಂ 3'
ಜನರು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಿದರೆ, ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಪ್ರೇರಿತವಾದ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಅಭಿಯಾನಗಳ ಬದಲು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಉದ್ಯೋಗ, ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ನಾವೀನ್ಯತೆಗಳ ಮೇಲೆ ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ರ್ಯಾಪರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. "ಬಿಜೆಪಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಯಾವುದೇ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷವು ಪರಿಪೂರ್ಣವಲ್ಲ ಮತ್ತು ಟೀಕೆ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಭಾಗವಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಶರ್ಮಾ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. "ಆದರೆ ಅನಗತ್ಯ ಅಸ್ಥಿರತೆ, ಆಕ್ರೋಶ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಆನ್ಲೈನ್ ಪ್ರಚಾರವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವುದು ಭಾರತದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಪರಿಹಾರವಲ್ಲ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಶರ್ಮಾ ಪ್ರಕಾರ, ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಉತ್ಸುಕವಾಗಿರುವ ಡಿಜಿಟಲ್ ಚಳವಳಿಗಳು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಉತ್ತಮ ಚರ್ಚೆಯ ಬದಲು ವಿಭಜನೆಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 'ಕಾಕ್ಟೈಲ್ 2'ರ 'ತುಜ್ಕೋ' ಸಾಂಗ್ ರಿಲೀಸ್: ರಶ್ಮಿಕಾ, ಶಾಹಿದ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಫಿದಾ