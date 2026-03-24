ಇಶಾ ರಿಖಿ ಜೊತೆ 2ನೇ ಮದುವೆಯಾದ್ರಾ ಜನಪ್ರಿಯ ರ್ಯಾಪರ್ ಬಾದ್ಶಾ?
ಜಾಸ್ಮಿನ್ ಮಸಿಹ್ ಅವರಿಂದ ವಿಚ್ಛೇದನ ಪಡೆದ 6 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಗಾಯಕ ಬಾದ್ ಶಾ ಅವರು ಇಶಾ ರಿಖಿಯನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆದು ವರದಿಯಾಗಿದ್ದು, ವಿವಾಹ ಕ್ಷಣಗಳು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿವೆ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : March 24, 2026 at 4:49 PM IST
ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಜನಪ್ರಿಯ ಗಾಯಕ-ರ್ಯಾಪರ್ ಬಾದ್ಶಾ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಾರಿ ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿಷಯದಿಂದಾಗಿ, ಅವರ ವಿವಾಹ ಸಮಾರಂಭದ ಫೋಟೋಗಳು ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿವೆ. ಫೋಟೋಗಳು ವೈರಲ್ ಆಗಿ, ಪಂಜಾಬಿ ನಟಿ ಇಶಾ ರಿಖಿಯನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
ಇಶಾ ರಿಖಿ ಅವರ ತಾಯಿ ಪೂನಂ ರಿಖಿ ಅವರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಾಗ ಮದುವೆ ವದಂತಿ ಹಬ್ಬಿತು. ಈ ಜೋಡಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಉಡುಗೆಯಲ್ಲಿ, ಆಪ್ತ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ವಿವಾಹದ ವಿಧಿ-ವಿಧಾನಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿರೋದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಒಂದು ಫೋಟೋದಲ್ಲಿ, ಬಾದ್ಶಾ ಸಾಫಾ ಜೊತೆ ಕುರ್ತಾ ಧರಿಸಿದ್ದರೆ, ಇಶಾ ಚೂಡಾ ಮತ್ತು ಕಲೀರಾದಂತಹ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಆಭರಣಗಳೊಂದಿಗೆ ರೆಡ್ ಸಲ್ವಾರ್ ಸೂಟ್ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸೊಬಗು ಬೀರಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಸಂಭ್ರಮಕ್ಕೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮೆರುಗು ನೀಡುತ್ತಾ, ಟಿ-ಸೀರೀಸ್ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷೆ ಪೂಜಾ ಸಿಂಗ್ ಗುಜ್ರಾಲ್ ಕೂಡಾ ಹೃದಯಸ್ಪರ್ಶಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. "ನನ್ನ ಹೃದಯ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಆನಂದಭಾಷ್ಪದಿಂದ ತುಂಬಿದೆ... ನನ್ನ ಸುಂದರ ಸಹೋದರಿ ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರ ವಧುವಾಗಿದ್ದಾಳೆ. ನೀವಿಬ್ಬರೂ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷದಿಂದ ತುಂಬಿದ ಜೀವನವನ್ನು ಹೊಂದಿ ಎಂದು ಆಶಿಸುತ್ತೇನೆ" ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಸಂದೇಶ ಇಬ್ಬರೂ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಊಹಾಪೋಹವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಿತು.
ಅದಾಗ್ಯೂ, ಬಾದ್ಶಾ ಅಥವಾ ಇಶಾ ರಿಖಿ ಇಬ್ಬರೂ ಈವರೆಗೆ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಮದುವೆಯನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸಿಲ್ಲ. ಸದ್ಯ ಪೋಟೋಗಳು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಕುತೂಹಲದ ಜೊತೆಗೆ ಅನುಮಾನವನ್ನೂ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ಫೋಟೋಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಲೇ ಇದೆ. ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹಲವರು ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆಯಿಂದ (AI) ರಚಿತವಾಗಿರುವ ಫೋಟೋಗಳಿರಬಹುದು ಎಂದು ಊಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ವದಂತಿಗಳ ಸುತ್ತ ಮತ್ತಷ್ಟು ಗೊಂದಲವನ್ನುಂಟುಮಾಡುತ್ತಿದೆ.
ಬಾದ್ಶಾ ಮತ್ತು ಇಶಾ ಸುಮಾರು 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಇಬ್ಬರೂ ಪರಸ್ಪರ ಸ್ನೇಹಿತರ ಮೂಲಕ ಪಾರ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಭೇಟಿಯಾದರು. ಕ್ರಮೇಣ ಸ್ನೇಹಿತರಾದರು. ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ, ಅವರು ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ಬಹುಭಾಗವನ್ನು ಖಾಸಗಿಯಾಗಿಡುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಈ ಹಠಾತ್ ವಿವಾಹ ಫೋಟೋಗಳು ಸರ್ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ.
ಇಶಾ ರಿಖಿ 2013ರಲ್ಲಿ ಪಂಜಾಬಿ ಚಿತ್ರ ಜಟ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಪುಟ್ ಜಟ್ಟನ್ ದೇ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ನಟನಾ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ನಂತರ ಬಾಲಿವುಡ್ ಚಿತ್ರ ನವಾಬ್ಜಾದೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು. ತಮ್ಮ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಜಾಸ್ಮಿನ್ ಮಸಿಹ್ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ವಿಚ್ಛೇದನದ ನಂತರ ಬಾದ್ಶಾ ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇದು ಹೊಸ ಅಧ್ಯಾಯ. 2020ರಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರೂ ಬೇರ್ಪಟ್ಟರು. ಆದರೆ ತಮ್ಮ ಮಗಳಿಗೆ ಸಹ-ಪೋಷಕರಾಗಿ ಮುಂದುವರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ, ಎರಡನೇ ಮದುವೆ ಬಗ್ಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ನವ ದಂಪತಿಗಳಿಂದ ಅಧಿಕೃತ ಹೇಳಿಕೆಗಾಗಿ ಕಾತರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.