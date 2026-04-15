3 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 2 ಭಾಗ ರಿಲೀಸ್: ₹3,000 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಲೆಕ್ಷನ್!​ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಬಾಚಿದ 'ಧುರಂಧರ್'

ಆದಿತ್ಯ ಧರ್ ನಿರ್ದೇಶನದ 'ಧುರಂಧರ್' ಮೊದಲ ಭಾಗ 1,300 ಕೋಟಿ ರೂ., 'ಧುರಂಧರ್ ಸೀಕ್ವೆಲ್'​​ 1,700+ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್​​ ಮಾಡಿದೆ.

'Dhurandhar 2' Box Office Collection Day 27
'ಧುರಂಧರ್ 2' ಬಾಕ್ಸ್​ ಆಫೀಸ್​​ ಕಲೆಕ್ಷನ್​​ (Photo: Film Poster)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : April 15, 2026 at 10:37 AM IST

ಬ್ಯಾಂಡ್​ ಬಾಜಾ ಭಾರತ್ ಮೂಲಕ ಬಾಲಿವುಡ್​ನಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿರುವ ರಣ್​​ವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ 'ಧುರಂಧರ್: ದಿ ರಿವೇಂಜ್' ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಿದೆ. ಬಿಡುಗಡೆಯಾದಾಗಿನಿಂದ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಸಾಧಾರಣ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರ 27ನೇ ದಿನವೂ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಂಡಿದೆ. ಸ್ಪೈ ಆಕ್ಷನ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್​ನ ಎರಡೂ ಭಾಗಗಳು ಈವರೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಕಲೆಕ್ಷನ್​ ಮಾಡಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ.

27ನೇ ದಿನದ ಧುರಂಧರ್ 2 ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್: ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಟ್ರ್ಯಾಕರ್ ಸ್ಯಾಕ್ನಿಲ್ಕ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ, ಧುರಂಧರ್ 2 ತನ್ನ 27ನೇ ದಿನದಂದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ 8.31 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಗ್ರಾಸ್​ ಕಲೆಕ್ಷನ್​ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಪೈಕಿ 7.05 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ನೆಟ್​ ಕಲೆಕ್ಷನ್​​ ಆಗಿದೆ.

ಧುರಂಧರ್ 2 ಚಿತ್ರದ 27 ದಿನಗಳ ಒಟ್ಟು ಕಲೆಕ್ಷನ್​:

  • ಗ್ಲೋಬಲ್​ ಕಲೆಕ್ಷನ್: 1,727.93 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ.
  • ಈ ಪೈಕಿ ಇಂಡಿಯಾ ಗ್ರಾಸ್​ ಕಲೆಕ್ಷನ್: 1,311.68 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ.
  • ಇಂಡಿಯಾ ನೆಟ್​ ಕಲೆಕ್ಷನ್: 1,095.67 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ.
  • ಕೇವಲ ವಿದೇಶದ ಕಲೆಕ್ಷನ್: 416.25 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ.
  • ಒಟ್ಟು ಶೋಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ: 4,45,213.

ಬಿಡುಗಡೆಗಾಗಿ 27 ದಿನಗಳ ಕಳೆದರೂ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮುಂದುವರಿಸಿರುವ 'ಧುರಂಧರ್ 2: ದಿ ರಿವೇಂಜ್' ಚಿತ್ರವು 2025ರ ಬ್ಲಾಕ್‌ಬಸ್ಟರ್ ಚಿತ್ರ 'ಧುರಂಧರ್' ಚಿತ್ರದ ಮುಂದುವರಿದ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. 2025ರ ಡಿಸೆಂಬರ್​ 19ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಪಾರ್ಟ್ 1 ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಸುಮಾರು 1,300 ಕೋಟಿ ರೂ. ಗಳಿಸಿತ್ತು. 3 ತಿಂಗಳ ಬಳಿಕ 2026ರ ಮಾರ್ಚ್ 19ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಈ ಮುಂದುವರಿದ ಭಾಗವೂ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ 1,727.93 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಯ ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆಸಿದ್ದು, ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮುಂದುವರಿಸಿದೆ.

ಧುರಂಧರ್ 1ರ ಒಟ್ಟು ಕಲೆಕ್ಷನ್​:

  • ಗ್ಲೋಬಲ್​ ಕಲೆಕ್ಷನ್: 1,307.35 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ.
  • ಈ ಪೈಕಿ ಇಂಡಿಯಾ ಗ್ರಾಸ್​ ಕಲೆಕ್ಷನ್: 1,007.85 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ.
  • ಇಂಡಿಯಾ ನೆಟ್​ ಕಲೆಕ್ಷನ್: 840.20 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ.
  • ಕೇವಲ ವಿದೇಶದ ಕಲೆಕ್ಷನ್: 299.50 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ.
  • ಒಟ್ಟು ಶೋಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ: 4,96,149.

ಪ್ರಸ್ತುತ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಕೆ ಮಾಡಿದ ಭಾರತೀಯ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳ ಪೈಕಿ ಧುರಂಧರ್ ಸೀಕ್ವೆಲ್​​ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನವೇರುವ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್​ ಮತ್ತು ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ 'ಪುಷ್ಪ 2: ದಿ ರೂಲ್'ನ ಒಟ್ಟು ಗ್ಲೋಬಲ್​ ಕಲೆಕ್ಷನ್​ 1,742.10 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಇದ್ದು, ಈ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಬ್ರೇಕ್​ ಮಾಡುವ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿದೆ.

ಈ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ಅಪರಾಧಿಗಳು ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ಜಾಲಗಳನ್ನು ಭೇದಿಸಲು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಕರಾಚಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಓರ್ವ ರಹಸ್ಯ ಭಾರತೀಯ ಗೂಢಾಚಾರನ ಕಥೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಆದಿತ್ಯ ಧರ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ರಣ್​​ವೀರ್ ಸಿಂಗ್​​ ಜೊತೆಗೆ, ಈ ಯಶಸ್ವಿ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಾರಾ ಅರ್ಜುನ್, ಅರ್ಜುನ್ ರಾಂಪಾಲ್, ಆರ್.ಮಾಧವನ್, ರಾಕೇಶ್ ಬೇಡಿ ಮತ್ತು ಡ್ಯಾನಿಶ್ ಪಾಂಡೋರ್ ಸೇರಿ ಕೆಲವರು ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಎರಡೂ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. 2024ರ ಜುಲೈನಲ್ಲಿ ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್‌ನ ಬ್ಯಾಂಕಾಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಶೂಟಿಂಗ್​ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. 2025ರ ಅಕ್ಟೋಬರ್​ನಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿತು. ಭಾರತ ಮತ್ತು ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್‌ನ ವಿವಿಧ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ.

