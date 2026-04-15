3 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 2 ಭಾಗ ರಿಲೀಸ್: ₹3,000 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಲೆಕ್ಷನ್! ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಬಾಚಿದ 'ಧುರಂಧರ್'
ಆದಿತ್ಯ ಧರ್ ನಿರ್ದೇಶನದ 'ಧುರಂಧರ್' ಮೊದಲ ಭಾಗ 1,300 ಕೋಟಿ ರೂ., 'ಧುರಂಧರ್ ಸೀಕ್ವೆಲ್' 1,700+ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : April 15, 2026 at 10:37 AM IST
ಬ್ಯಾಂಡ್ ಬಾಜಾ ಭಾರತ್ ಮೂಲಕ ಬಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿರುವ ರಣ್ವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ 'ಧುರಂಧರ್: ದಿ ರಿವೇಂಜ್' ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಿದೆ. ಬಿಡುಗಡೆಯಾದಾಗಿನಿಂದ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಅಸಾಧಾರಣ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರ 27ನೇ ದಿನವೂ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಂಡಿದೆ. ಸ್ಪೈ ಆಕ್ಷನ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ನ ಎರಡೂ ಭಾಗಗಳು ಈವರೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ.
27ನೇ ದಿನದ ಧುರಂಧರ್ 2 ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್: ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಟ್ರ್ಯಾಕರ್ ಸ್ಯಾಕ್ನಿಲ್ಕ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ, ಧುರಂಧರ್ 2 ತನ್ನ 27ನೇ ದಿನದಂದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ 8.31 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಗ್ರಾಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಪೈಕಿ 7.05 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ನೆಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ.
ಧುರಂಧರ್ 2 ಚಿತ್ರದ 27 ದಿನಗಳ ಒಟ್ಟು ಕಲೆಕ್ಷನ್:
- ಗ್ಲೋಬಲ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್: 1,727.93 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ.
- ಈ ಪೈಕಿ ಇಂಡಿಯಾ ಗ್ರಾಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್: 1,311.68 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ.
- ಇಂಡಿಯಾ ನೆಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್: 1,095.67 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ.
- ಕೇವಲ ವಿದೇಶದ ಕಲೆಕ್ಷನ್: 416.25 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ.
- ಒಟ್ಟು ಶೋಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ: 4,45,213.
ಬಿಡುಗಡೆಗಾಗಿ 27 ದಿನಗಳ ಕಳೆದರೂ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮುಂದುವರಿಸಿರುವ 'ಧುರಂಧರ್ 2: ದಿ ರಿವೇಂಜ್' ಚಿತ್ರವು 2025ರ ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಚಿತ್ರ 'ಧುರಂಧರ್' ಚಿತ್ರದ ಮುಂದುವರಿದ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. 2025ರ ಡಿಸೆಂಬರ್ 19ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಪಾರ್ಟ್ 1 ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಸುಮಾರು 1,300 ಕೋಟಿ ರೂ. ಗಳಿಸಿತ್ತು. 3 ತಿಂಗಳ ಬಳಿಕ 2026ರ ಮಾರ್ಚ್ 19ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಈ ಮುಂದುವರಿದ ಭಾಗವೂ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ 1,727.93 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಯ ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆಸಿದ್ದು, ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮುಂದುವರಿಸಿದೆ.
ಧುರಂಧರ್ 1ರ ಒಟ್ಟು ಕಲೆಕ್ಷನ್:
- ಗ್ಲೋಬಲ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್: 1,307.35 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ.
- ಈ ಪೈಕಿ ಇಂಡಿಯಾ ಗ್ರಾಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್: 1,007.85 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ.
- ಇಂಡಿಯಾ ನೆಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್: 840.20 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ.
- ಕೇವಲ ವಿದೇಶದ ಕಲೆಕ್ಷನ್: 299.50 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ.
- ಒಟ್ಟು ಶೋಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ: 4,96,149.
ಪ್ರಸ್ತುತ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಕೆ ಮಾಡಿದ ಭಾರತೀಯ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳ ಪೈಕಿ ಧುರಂಧರ್ ಸೀಕ್ವೆಲ್ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನವೇರುವ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ ಮತ್ತು ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ 'ಪುಷ್ಪ 2: ದಿ ರೂಲ್'ನ ಒಟ್ಟು ಗ್ಲೋಬಲ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ 1,742.10 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಇದ್ದು, ಈ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡುವ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿದೆ.
ಈ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ಅಪರಾಧಿಗಳು ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ಜಾಲಗಳನ್ನು ಭೇದಿಸಲು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಕರಾಚಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಓರ್ವ ರಹಸ್ಯ ಭಾರತೀಯ ಗೂಢಾಚಾರನ ಕಥೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಆದಿತ್ಯ ಧರ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ರಣ್ವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಜೊತೆಗೆ, ಈ ಯಶಸ್ವಿ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಾರಾ ಅರ್ಜುನ್, ಅರ್ಜುನ್ ರಾಂಪಾಲ್, ಆರ್.ಮಾಧವನ್, ರಾಕೇಶ್ ಬೇಡಿ ಮತ್ತು ಡ್ಯಾನಿಶ್ ಪಾಂಡೋರ್ ಸೇರಿ ಕೆಲವರು ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಎರಡೂ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. 2024ರ ಜುಲೈನಲ್ಲಿ ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್ನ ಬ್ಯಾಂಕಾಕ್ನಲ್ಲಿ ಶೂಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. 2025ರ ಅಕ್ಟೋಬರ್ನಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿತು. ಭಾರತ ಮತ್ತು ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್ನ ವಿವಿಧ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ.