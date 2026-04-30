ಧುರಂಧರ್ 2: ಸಿಜಿಐ ಅಲ್ಲ; 500 ಲೀಟರ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಳಸಿ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬ್ಲ್ಯಾಸ್ಟ್ ಸೀನ್ ಶೂಟಿಂಗ್!
'ಧುರಂಧರ್ 2' ಚಿತ್ರದ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ದೃಶ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಎಸ್ಎಫ್ಎಕ್ಸ್ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರು ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯವನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದ ಸ್ಫೋಟಗಳು ನಿಜವೆಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : April 30, 2026 at 10:58 AM IST
ಬಾಲಿವುಡ್ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ರಣ್ವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ 'ಧುರಂಧರ್: ದಿ ರಿವೇಂಜ್' ಚಿತ್ರ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದೆ. ಮಾರ್ಚ್ 19ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಂದ ಅಗಾಧ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮುಂದುವರೆಸಿದೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ, ಚಿತ್ರದ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸೀನ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕೆಲ ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ಮತ್ತು ಅಚ್ಚರಿಯ ವಿವರಗಳು ಹೊರಬಿದ್ದಿವೆ.
ಟ್ಯಾಂಕರ್ ಸ್ಫೋಟ ಸಂಪೂರ್ಣ ನೈಜ: ಈ ಬಿಗ್ ಬಜೆಟ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ನ ಎಸ್ಎಫ್ಎಕ್ಸ್ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕ ವಿಶಾಲ್ ತ್ಯಾಗಿ, ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಿಸಲಾದ ಟ್ಯಾಂಕರ್ ಸ್ಫೋಟವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನೈಜವಾಗಿತ್ತು. ಯಾವುದೇ ಸಿಜಿಐ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿನ ಅತ್ಯಂತ ಕಷ್ಟಕರ ಮತ್ತು ಅಪಾಯಕಾರಿ ದೃಶ್ಯವಾಗಿತ್ತು ಎಂಬುದನ್ನೂ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಎಸ್ಎಫ್ಎಕ್ಸ್ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕ ವಿಶಾಲ್ ತ್ಯಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಿಷ್ಟು..
ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ವಿಶಾಲ್ ತ್ಯಾಗಿ, "ಸಿನಿಮಾದ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಂಕರ್ ಸ್ಫೋಟ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಸವಾಲಿನ ಭಾಗವಾಗಿತ್ತು. ನೀವೇ ಊಹಿಸಿ - ನಾವು 500 ಲೀಟರ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಿದ್ದೇವೆ. ಆ ಸೀನ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಿಜಿಐ ಅನ್ನು ಬಳಸಲಾಗಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೊಡ್ಡ ಕಾಳಜಿ ಸುರಕ್ಷತೆಯಾಗಿತ್ತು. ಏಕೆಂದರೆ ದೃಶ್ಯದ ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ರಣ್ವೀರ್ ಬೆಂಕಿಯ ಹತ್ತಿರವೇ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಎಲ್ಲಿ ನಡೆಯಬೇಕು ಮತ್ತು ಎಷ್ಟು ದೂರವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ನಾವು ಅವರಿಗೆ ನಿಖರ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದೆವು. ರಣ್ವೀರ್ ಸ್ವತಃ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿರ್ಭೀತರಾಗಿದ್ದರು. ನಮ್ಮ ಸಿದ್ಧತೆಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಸಂಪೂರ್ಣ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದರು" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಅರ್ಜುನ್ ರಾಂಪಾಲ್ ನಟಿಸಿದ ದೃಶ್ಯದಲ್ಲಿ, ಸ್ಫೋಟಕ್ಕೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೊದಲು ನಟನನ್ನು ದಾರಿಯಿಂದ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲಾಯಿತು ಎಂಬುದನ್ನು ತ್ಯಾಗಿ ಈ ವೇಳೆ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮಾತು ಮುಂದುವರಿಸಿ, "ನನಗೆ ರಣ್ವೀರ್ ಅವರ ಸೀನ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಳಜಿ ಇತ್ತು, ಆದರೆ ಅವರು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿರ್ಭೀತರಾಗಿದ್ದರು. ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಿದ್ಧತೆಗಳು ಮತ್ತು ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಂಬಿಕೆ ಇತ್ತು. ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಮುಗಿದ ನಂತರ, ಅವರು ಸರಳವಾಗಿ 'ನೀವದನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದೀರಿ'' ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂಬುದನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದರು.
''ದೃಶ್ಯವನ್ನು ನೈಜವಾಗಿ, ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿಸಲು, ತಂಡವು ನಿಜವಾದ ರೈಲ್ವೆ ನೆಲೆ ಮತ್ತು ಕಂಟೈನರ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡಿತು. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ, 250 ಲೀಟರ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಳಸುವ ಯೋಜನೆ ಇತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಉತ್ತಮ ದೃಶ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ, ಇದನ್ನು 500 ಲೀಟರ್ಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಯಿತು. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ಪ್ರತೀ ಟ್ಯಾಂಕರ್ನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 25 ಕಿಲೋಗ್ರಾಂಗಳಷ್ಟು ಸ್ಫೋಟಕಗಳನ್ನು ಇಡಲಾಗಿತ್ತು'' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
'ಧುರಂಧರ್: ದಿ ರಿವೇಂಜ್' ಒಟ್ಟು ಕಲೆಕ್ಷನ್:
- ಒಟ್ಟು ಗ್ಲೋಬಲ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್: 1,782.15 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
- ಇಂಡಿಯಾ ಗ್ರಾಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್: 1,357.20 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
- ಈ ಪೈಕಿ ಇಂಡಿಯಾ ನೆಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್: 1,133.94 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
- ಕೇವಲ ವಿದೇಶದ ಗಳಿಕೆ: 424.95 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
- ಈವರೆಗಿನ ಶೋಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ: 508,371
(ಡಾಟಾ ಮೂಲ: ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಟ್ರ್ಯಾಕರ್ ಸ್ಯಾಕ್ನಿಲ್ಕ್).
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 10 ವರ್ಷ-2 ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್, 1,450+ ಕೋಟಿ ಗಳಿಕೆ: ಹೊಸ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಹಿಡಿಯಿತು 4 ವರ್ಷ; 'ಬಿಡುಗಡೆಯೇ ಮಾಡಬೇಡಿ' ಎಂದ ಫ್ಯಾನ್
ಆದಿತ್ಯ ಧರ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಕಟ್ ಹೇಳಿರುವ ಧುರಂಧರ್ನ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರಣ್ವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ನಟಿಸಿದ್ದು, ಎರಡೂ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. 2024ರ ಜುಲೈನಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕಾಕ್ನಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ 2025ರ ಅಕ್ಟೋಬರ್ನಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿತು. ಅಪರಾಧಿಗಳು ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ಜಾಲಗಳನ್ನು ಭೇದಿಸಲು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಕರಾಚಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಓರ್ವ ರಹಸ್ಯ ಭಾರತೀಯ ಗೂಢಾಚಾರನ ಕಥೆಯನ್ನು ಈ ಚಿತ್ರ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಇವಿಎಂ ಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ನಲ್ಲಿ ಸೋರಿಕೆಯಾದ 'ಜನ ನಾಯಗನ್' ವೀಕ್ಷಣೆ: ಕರ್ತವ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅರೆಸ್ಟ್!
ಸಾರಾ ಅರ್ಜುನ್, ಅರ್ಜುನ್ ರಾಂಪಾಲ್, ಆರ್. ಮಾಧವನ್, ರಾಕೇಶ್ ಬೇಡಿ ಮತ್ತು ಡ್ಯಾನಿಶ್ ಪಾಂಡೋರ್ ಸೇರಿ ಕೆಲವರು ತಾರಾಬಳಗದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಫ್ರ್ಯಾಂಚೈಸಿಯ ಮೊದಲ ಭಾಗ 2025ರ ಡಿಸೆಂಬರ್ 5ರಂದು ತೆರೆಕಂಡು ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ 1,300+ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿತ್ತು. ಪ್ರಸ್ತುತ ಧುರಂಧರ್ 2 ತೆರೆಕಂಡು ತಿಂಗಳು ಕಳೆದರೂ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮುಂದುವರೆಸಿದೆ.