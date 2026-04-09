ಪುಷ್ಪ 2, ಬಾಹುಬಲಿ 2 ಮೀರಿಸಿದ ಧುರಂಧರ್ 2: 2026ರ ವಿಶ್ವದ ಟಾಪ್ 10 ಸಿನಿಮಾ ಲಿಸ್ಟ್​ಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆ

ಧುರಂಧರ್ 2 ಚಿತ್ರ ತನ್ನ 21ನೇ ದಿನದಂದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ 1,041.27 ಕೋಟಿ ರೂ. ನೆಟ್​ ಕಲೆಕ್ಷನ್​ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ನಿವ್ವಳ ಗಳಿಕೆ ಮಾಡಿದ ಚಿತ್ರವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ.

Dhurandhar 2 Collection
ಧುರಂಧರ್ 2 ಕಲೆಕ್ಷನ್ (Photo: Film Poster)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : April 9, 2026 at 1:51 PM IST

ಆದಿತ್ಯ ಧರ್ ನಿರ್ದೇಶನದ 'ಧುರಂಧರ್: ದಿ ರಿವೇಂಜ್' ಬಿಡುಗಡೆಯಾದಾಗಿನಿಂದ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್‌ನಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಮುರಿಯುತ್ತಿದೆ. ರಣ್​ವೀರ್​​ ಸಿಂಗ್​ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ ಈ ಸ್ಪೈ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್, ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಅಭೂತಪೂರ್ವ ವಿಮರ್ಶೆಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್​​ ಮಾಡಿದೆ. ಮೊದಲ ಮತ್ತು ಎರಡನೇ ವಾರದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಂಡಿದ್ದ ಚಿತ್ರ, 3ನೇ ವಾರ ಕೊಂಚ ಕುಸಿತ ಕಂಡಿತಾದರೂ ಬ್ಲಾಕ್​ಬಸ್ಟರ್​​ ಚಿತ್ರಗಳಾದ ಪುಷ್ಪ 2 ಮತ್ತು ಬಾಹುಬಲಿ 2: ದಿ ಕನ್‌ಕ್ಲೂಷನ್‌ನ ಕಲೆಕ್ಷನ್​​ ಅನ್ನು ಮೀರಿಸಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಕೆ ಮಾಡಿದ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ.

ಧುರಂಧರ್ 2 ಕಲೆಕ್ಷನ್

  • ಒಟ್ಟು ಗ್ಲೋಬಲ್​ ಕಲೆಕ್ಷನ್​: 1,653.67 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
  • ಭಾರತದ ಗ್ರಾಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್: 1,246.67 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
  • ಭಾರತದ ನೆಟ್​ ಕಲೆಕ್ಷನ್​: 1,041.27 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
  • ಕೇವಲ ವಿದೇಶದ ಕಲೆಕ್ಷನ್: 407.00 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
  • ಈವರೆಗಿನ ಒಟ್ಟು ಶೋಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ: 3,84,903

ಪುಷ್ಪ 2 ಮತ್ತು ಬಾಹುಬಲಿ 2ಅನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕಿದ ಧುರಂಧರ್ 2, ಭಾರತದ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಕೆ ಮಾಡಿದ ಚಿತ್ರ

ರಣ್​​ವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ ಈ ಚಿತ್ರವು ಭಾರತದಲ್ಲಿ 1,041.27 ಕೋಟಿ ರೂ. ನಿವ್ವಳ ಗಳಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಇದು ದೇಶದ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಕೆ (ಕೇವಲ ನೆಟ್​ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ) ಮಾಡಿದ ಚಿತ್ರವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ. ಪ್ರಭಾಸ್ ಅವರ ಬಾಹುಬಲಿ 2 (1030.42 ರೂ. ನೆಟ್​ ಕಲೆಕ್ಷನ್​) ಮತ್ತು ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್, ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಅವರ ಪುಷ್ಪ 2 (1,234.10 ಕೋಟಿ ರೂ. ನೆಟ್​ ಕಲೆಕ್ಷನ್​)ಅನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕಿದೆ.

ಸ್ವದೇಶದಲ್ಲಿನ ಯಶಸ್ಸಿನ ಜೊತೆಗೆ, ಧುರಂಧರ್ 2 ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಸ್ಪೈ ಆಕ್ಷನ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಚಿತ್ರವು ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ 1,653.67 ಕೋಟಿ ರೂ. ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಈ ವರ್ಷ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಕೆ ಮಾಡಿದ ವಿಶ್ವದ ಟಾಪ್​​ 10 ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಧುರಂಧರ್ 2 ($177+M) ಚಿತ್ರವು 10ನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಚೀನಾದ ಪೆಗಾಸಸ್ 3 ($638.7M) ಸಿನಿಮಾವಿದೆ.

ತೆರೆಕಂಡ 10 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಜಿಎಫ್​ 2 ರೆಕಾರ್ಡ್ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಚಿತ್ರ: ​ರಾಕಿಂಗ್​ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್​ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ ಸಿನಿಮಾ 'ಕೆಜಿಎಫ್​ ಚಾಪ್ಟರ್ 2' ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಒಟ್ಟು 1,215.00 ಕೋಟಿ ರೂ. ಕಲೆಕ್ಷನ್​ ಮಾಡಿತ್ತು. ಭಾರತದ ಗ್ರಾಸ್​ ಕಲೆಕ್ಷನ್​​ 1,000.85 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ , ನೆಟ್​ ಕಲೆಕ್ಷನ್​​ 859.70 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಆಗಿತ್ತು. 214.15 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ವಿದೇಶಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಿಂದ ಬಂದಿತ್ತು. ಧುರಂಧರ್ 2 ಈ ಎಲ್ಲಾ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ತನ್ನ ಮೊದಲ 10 ದಿನಗಳಲ್ಲೇ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಿತ್ತು.

ಧುರಂಧರ್ 2 ಚಿತ್ರವು 2025ರ ಬ್ಲಾಕ್‌ಬಸ್ಟರ್ ಚಿತ್ರ ಧುರಂಧರ್ ಚಿತ್ರದ ಮುಂದುವರಿದ ಭಾಗ. ಮೊದಲ ಭಾಗ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಸುಮಾರು 1,300 ಕೋಟಿ ರೂ. ಗಳಿಸಿತ್ತು. ಮಾರ್ಚ್ 19 ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಈ ಸೀಕ್ವೆಲ್​, ಅಪರಾಧಿಗಳು ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ಜಾಲಗಳನ್ನು ಭೇದಿಸಲು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಕರಾಚಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಒಬ್ಬ ರಹಸ್ಯ ಭಾರತೀಯ ಗೂಢಚಾರನ ಬಗೆಗಿನ ಕಥೆಯನ್ನೊಳಗೊಂಡಿದೆ. ಕಳೆದ ತಡರಾತ್ರಿಯ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಸೌತ್​ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಪ್ರಭಾಸ್, ಸ್ಟಾರ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಸಂದೀಪ್​ ರೆಡ್ಡಿ ವಂಗಾ ಹಾಜರಾಗಿ ಯಶಸ್ವಿ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಆನಂದಿಸಿದರು. ಫೋಟೋ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಸೋಷಿಯಲ್​ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಖತ್​ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿವೆ.

ರಣ್​ವೀರ್ ಜೊತೆಗೆ, ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಾರಾ ಅರ್ಜುನ್, ಅರ್ಜುನ್ ರಾಂಪಾಲ್, ಆರ್ ಮಾಧವನ್, ರಾಕೇಶ್ ಬೇಡಿ ಮತ್ತು ಡ್ಯಾನಿಶ್ ಪಾಂಡೋರ್ ಸೇರಿ ಇತರರು ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಎರಡೂ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. 2024ರ ಜುಲೈನ ಲ್ಲಿ ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್‌ನ ಬ್ಯಾಂಕಾಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ 2025ರ ಅಕ್ಟೋಬರ್​ಗೆ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿತು. ಪಂಜಾಬ್, ಚಂಡೀಗಢ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ, ಲಡಾಖ್, ಭಾರತದ ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್​ನ ಕೆಲ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಧುರಂಧರ್ 2 ಕಲೆಕ್ಷನ್
ರಣ್​ವೀರ್​ ಸಿಂಗ್
ಆದಿತ್ಯ ಧರ್
ಪುಷ್ಪ 2 ಬಾಹುಬಲಿ 2
DHURANDHAR 2 COLLECTION

