ಪುಷ್ಪ 2, ಬಾಹುಬಲಿ 2 ಮೀರಿಸಿದ ಧುರಂಧರ್ 2: 2026ರ ವಿಶ್ವದ ಟಾಪ್ 10 ಸಿನಿಮಾ ಲಿಸ್ಟ್ಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆ
ಧುರಂಧರ್ 2 ಚಿತ್ರ ತನ್ನ 21ನೇ ದಿನದಂದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ 1,041.27 ಕೋಟಿ ರೂ. ನೆಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ನಿವ್ವಳ ಗಳಿಕೆ ಮಾಡಿದ ಚಿತ್ರವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : April 9, 2026 at 1:51 PM IST
ಆದಿತ್ಯ ಧರ್ ನಿರ್ದೇಶನದ 'ಧುರಂಧರ್: ದಿ ರಿವೇಂಜ್' ಬಿಡುಗಡೆಯಾದಾಗಿನಿಂದ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಮುರಿಯುತ್ತಿದೆ. ರಣ್ವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ ಈ ಸ್ಪೈ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್, ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಅಭೂತಪೂರ್ವ ವಿಮರ್ಶೆಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಮೊದಲ ಮತ್ತು ಎರಡನೇ ವಾರದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಂಡಿದ್ದ ಚಿತ್ರ, 3ನೇ ವಾರ ಕೊಂಚ ಕುಸಿತ ಕಂಡಿತಾದರೂ ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಚಿತ್ರಗಳಾದ ಪುಷ್ಪ 2 ಮತ್ತು ಬಾಹುಬಲಿ 2: ದಿ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ನ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಮೀರಿಸಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಕೆ ಮಾಡಿದ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ.
ಧುರಂಧರ್ 2 ಕಲೆಕ್ಷನ್
- ಒಟ್ಟು ಗ್ಲೋಬಲ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್: 1,653.67 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
- ಭಾರತದ ಗ್ರಾಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್: 1,246.67 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
- ಭಾರತದ ನೆಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್: 1,041.27 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
- ಕೇವಲ ವಿದೇಶದ ಕಲೆಕ್ಷನ್: 407.00 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
- ಈವರೆಗಿನ ಒಟ್ಟು ಶೋಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ: 3,84,903
ಪುಷ್ಪ 2 ಮತ್ತು ಬಾಹುಬಲಿ 2ಅನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕಿದ ಧುರಂಧರ್ 2, ಭಾರತದ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಕೆ ಮಾಡಿದ ಚಿತ್ರ
ರಣ್ವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ ಈ ಚಿತ್ರವು ಭಾರತದಲ್ಲಿ 1,041.27 ಕೋಟಿ ರೂ. ನಿವ್ವಳ ಗಳಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಇದು ದೇಶದ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಕೆ (ಕೇವಲ ನೆಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ) ಮಾಡಿದ ಚಿತ್ರವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ. ಪ್ರಭಾಸ್ ಅವರ ಬಾಹುಬಲಿ 2 (1030.42 ರೂ. ನೆಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್) ಮತ್ತು ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್, ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಅವರ ಪುಷ್ಪ 2 (1,234.10 ಕೋಟಿ ರೂ. ನೆಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್)ಅನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕಿದೆ.
ಸ್ವದೇಶದಲ್ಲಿನ ಯಶಸ್ಸಿನ ಜೊತೆಗೆ, ಧುರಂಧರ್ 2 ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಸ್ಪೈ ಆಕ್ಷನ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಚಿತ್ರವು ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ 1,653.67 ಕೋಟಿ ರೂ. ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಈ ವರ್ಷ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಕೆ ಮಾಡಿದ ವಿಶ್ವದ ಟಾಪ್ 10 ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಧುರಂಧರ್ 2 ($177+M) ಚಿತ್ರವು 10ನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಚೀನಾದ ಪೆಗಾಸಸ್ 3 ($638.7M) ಸಿನಿಮಾವಿದೆ.
ತೆರೆಕಂಡ 10 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಜಿಎಫ್ 2 ರೆಕಾರ್ಡ್ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಚಿತ್ರ: ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ ಸಿನಿಮಾ 'ಕೆಜಿಎಫ್ ಚಾಪ್ಟರ್ 2' ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಒಟ್ಟು 1,215.00 ಕೋಟಿ ರೂ. ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿತ್ತು. ಭಾರತದ ಗ್ರಾಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ 1,000.85 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ , ನೆಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ 859.70 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಆಗಿತ್ತು. 214.15 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ವಿದೇಶಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಿಂದ ಬಂದಿತ್ತು. ಧುರಂಧರ್ 2 ಈ ಎಲ್ಲಾ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ತನ್ನ ಮೊದಲ 10 ದಿನಗಳಲ್ಲೇ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಿತ್ತು.
ಧುರಂಧರ್ 2 ಚಿತ್ರವು 2025ರ ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಚಿತ್ರ ಧುರಂಧರ್ ಚಿತ್ರದ ಮುಂದುವರಿದ ಭಾಗ. ಮೊದಲ ಭಾಗ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಸುಮಾರು 1,300 ಕೋಟಿ ರೂ. ಗಳಿಸಿತ್ತು. ಮಾರ್ಚ್ 19 ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಈ ಸೀಕ್ವೆಲ್, ಅಪರಾಧಿಗಳು ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ಜಾಲಗಳನ್ನು ಭೇದಿಸಲು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಕರಾಚಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಒಬ್ಬ ರಹಸ್ಯ ಭಾರತೀಯ ಗೂಢಚಾರನ ಬಗೆಗಿನ ಕಥೆಯನ್ನೊಳಗೊಂಡಿದೆ. ಕಳೆದ ತಡರಾತ್ರಿಯ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಸೌತ್ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಪ್ರಭಾಸ್, ಸ್ಟಾರ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಸಂದೀಪ್ ರೆಡ್ಡಿ ವಂಗಾ ಹಾಜರಾಗಿ ಯಶಸ್ವಿ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಆನಂದಿಸಿದರು. ಫೋಟೋ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಖತ್ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿವೆ.
#Prabhas watching #DhurandharTheRevenge in @AlluCinemas#prabhas #Dhurandhar2TheRevenge 🔥🥵 pic.twitter.com/mlfA9tVHGT— Prabhas Official (@PBTeamOffcial) April 9, 2026
ರಣ್ವೀರ್ ಜೊತೆಗೆ, ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಾರಾ ಅರ್ಜುನ್, ಅರ್ಜುನ್ ರಾಂಪಾಲ್, ಆರ್ ಮಾಧವನ್, ರಾಕೇಶ್ ಬೇಡಿ ಮತ್ತು ಡ್ಯಾನಿಶ್ ಪಾಂಡೋರ್ ಸೇರಿ ಇತರರು ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಎರಡೂ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. 2024ರ ಜುಲೈನ ಲ್ಲಿ ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್ನ ಬ್ಯಾಂಕಾಕ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ 2025ರ ಅಕ್ಟೋಬರ್ಗೆ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿತು. ಪಂಜಾಬ್, ಚಂಡೀಗಢ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ, ಲಡಾಖ್, ಭಾರತದ ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್ನ ಕೆಲ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ.