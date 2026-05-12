ಶಿವನ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಧುರಂಧರ್ ಸ್ಟಾರ್ ರಣ್ವೀರ್ ಸಿಂಗ್?
ಅಮಿಶ್ ತ್ರಿಪಾಠಿ ಅವರ 'ದಿ ಇಮ್ಮಾರ್ಟಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೆಲುಹಾ' ಆಧಾರಿತ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ರಣ್ವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಶಿವನ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
Published : May 12, 2026 at 12:46 PM IST
ಧುರಂಧರ್ ಯಶಸ್ಸಿನಲೆಯಲ್ಲಿ ತೇಲುತ್ತಿರುವ ರಣ್ವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಅಮಿಶ್ ತ್ರಿಪಾಠಿ ಅವರ ಹೆಚ್ಚು ಮಾರಾಟವಾದ ಕಾದಂಬರಿ 'ದಿ ಇಮ್ಮಾರ್ಟಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೆಲುಹಾ'ಗೆ ಸಿನಿಮಾ ಸ್ಪರ್ಶ ಸಿಗುತ್ತಿದ್ದು, ರಣ್ವೀರ್ ಶಿವನ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ವರದಿಗಳು ನಿಜವಾದರೆ, ಜನಪ್ರಿಯ ಶಿವ ಟ್ರೈಲಾಜಿ ಪುಸ್ತಕಗಳಿಂದ ಪ್ರೇರಿತವಾದ ಲಾರ್ಜ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಸಿನಿಮೀಯ ಟ್ರೈಲಾಜಿಯ ಆರಂಭವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತಿದೆ.
ನಟ ತಮ್ಮ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ ಬ್ಯಾನರ್ 'ಮಾ ಕಸಮ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್' ಅಡಿ ಕಾದಂಬರಿಯ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯ ಫ್ರ್ಯಾಂಚೈಸ್ ಅನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ಬಿರ್ಲಾ ಸ್ಟುಡಿಯೋಸ್ನೊಂದಿಗೆ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಮೇಕರ್ಸ್ ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು 3 ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ತರಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಕಾದಂಬರಿಯೂ 3 ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ.
"ಮೆಲುಹಾ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಪರದೆಗೆ ತರುವ ಬಗ್ಗೆ ರಣ್ವೀರ್ ಬಹಳ ಸಮಯದಿಂದ ಉತ್ಸುಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದ್ದು, ಯೋಜನೆಯು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ" ಎಂದು ಮಾಧ್ಯಮ ವರದಿಗಳಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾದ ಮೂಲವೊಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.
"ಬರವಣಿಗೆಯ ಕೆಲಸ ಈಗಾಗಲೇ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ, ಮತ್ತು ಚಿತ್ರಕಥೆಯನ್ನು ಬರೆಯಲು ತಂಡವು ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಮೊದಲ ಭಾಗವು 2028ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ" ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.
ಈ ಯೋಜನೆ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿದ್ದರೂ, ಈ ಸುದ್ದಿ ಈಗಾಗಲೇ ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಅಮಿಶ್ ತ್ರಿಪಾಠಿ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಭಾರತದ ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಬೇರೂರಿರುವಾಗ ಶಿವನನ್ನು ಆಧುನಿಕ ಸಿನಿಮೀಯ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಮರುಕಲ್ಪಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
2010ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದ 'ದಿ ಇಮ್ಮಾರ್ಟಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೆಲುಹಾ' ಭಾರಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಗಳಿಸಿತು ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಪೌರಾಣಿಕ ಕಾದಂಬರಿಯ ಚಿತ್ರಣವನ್ನೇ ಬದಲಾಯಿಸಿತು. ಈ ಕಥೆಯು ಹಿಮಾಲಯದ ಶಿವನನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತದೆ, ಶಿವ ಪ್ರಾಚೀನ ಮೆಲುಹಾ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಆತನನನ್ನು ಪೌರಾಣಿಕ ನೀಲಕಂಠ - ಭೂಮಿಯ ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿದ ರಕ್ಷಕ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಈ ಕಾದಂಬರಿ ನಂತರ 'ದಿ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಆಫ್ ದಿ ನಾಗಾಸ್' ಮತ್ತು 'ದಿ ಓತ್ ಆಫ್ ದಿ ವಾಯುಪುತ್ರಸ್'ನೊಂದಿಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ.
ಈ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಪುರಾಣ, ಇತಿಹಾಸ ಮತ್ತು ಫ್ಯಾಂಟಸಿಗಳನ್ನು ಹೊಸ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ ಭಾರತೀಯ ಪ್ರಕಾಶನ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ವೇಗವಾಗಿ ಮಾರಾಟವಾದ ಸರಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದವು. ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ 2.5 ಮಿಲಿಯನ್ ಪ್ರತಿಗಳು ಮಾರಾಟವಾಗಿವೆ.
ರಣ್ವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಈಗಾಗಲೇ ತಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಧುರಂಧರ್ ಚಿತ್ರಗಳ ಯಶಸ್ಸಿನ ನಂತರ, ನಟ 2027ರಲ್ಲಿ ಆದಿತ್ಯ ಧರ್ ಅವರ ಮುಂದಿನ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಅವರು ಜೈ ಮೆಹ್ತಾ ನಿರ್ದೇಶನದ ಜೊಂಬಿ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಪ್ರಲೇ ಚಿತ್ರಕ್ಕೂ ಗ್ರೀನ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ದಿ ಇಮ್ಮಾರ್ಟಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೆಲುಹಾ ರೂಪಾಂತರದ ಬಗ್ಗೆ ಅಧಿಕೃತ ಘೋಷಣೆ ಬಾಕಿ ಇದ್ದರೂ, ವರದಿಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಉತ್ಸಾಹ ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿವೆ.
ಆದಿತ್ಯ ಧರ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಧುರಂಧರ್ ಮತ್ತು ಧುರಂಧರ್ 2 ಈಗಾಗಲೇ ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡಿದೆ. ರಣ್ವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಧುರಂಧರ್ 2 ಈವರೆಗೆ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ 1,791.55 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಪೈಕಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ 1,365.20 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಯ ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆದಿದೆ.