ಪುಷ್ಪ 2 ದಾಖಲೆ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟ ಧುರಂಧರ್2 : 15 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ₹1,500 ಕೋಟಿ ಗಳಿಕೆ!
ಧುರಂಧರ್ 2 ಚಿತ್ರವು ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ 242 ಕೋಟಿ ಗಳಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಐತಿಹಾಸಿಕ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದ್ದು, ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಓಟ ಮುಂದುವರಿಸಿದೆ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : April 3, 2026 at 3:51 PM IST
ಬಾಲಿವುಡ್ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ರಣ್ವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ "ಧುರಂಧರ್: ದಿ ರಿವೇಂಜ್" ಜಾಗತಿಕ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಬಿರುಗಾಳಿ ಎಬ್ಬಿಸಿದ್ದು, ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಕೇವಲ 2 ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ 1,500+ ಕೋಟಿ ರೂ. ಗಳಿಸಿದೆ ಎಂದು ಚಿತ್ರ ತಯಾರಕರು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಆದಿತ್ಯ ಧರ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಮತ್ತು ಜಿಯೋ ಸ್ಟುಡಿಯೋಸ್ ಮತ್ತು ಬಿ62 ಸ್ಟುಡಿಯೋಸ್ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಈ ಚಿತ್ರವು ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ 1,501 ಕೋಟಿ ರೂ. ಗಳಿಸಿದ್ದು, ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಕೇವಲ 15 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಕೆ ಮಾಡಿದ ಸಿನಿಮಾವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ. ನಿನ್ನೆಯ ಅಂದರೆ 15ನೇ ದಿನದ ಇಂಡಿಯಾ ನೆಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ 19 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ.
ಚಿತ್ರತಂಡ ಒದಗಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿ ಇದು:
ಒಟ್ಟು ಗ್ಲೋಬಲ್ ಕಲೆಕ್ಚನ್: 1,501 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ.
ಇಂಡಿಯಾ ಗ್ರಾಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್: 1,134 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ.
ಇಂಡಿಯಾ ನೆಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್: 961 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ.
ಕೇವಲ ವಿದೇಶದ ಕಲೆಕ್ಷನ್: 367 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ.
ಪುಷ್ಪ 2: ದಿ ರೂಲ್ ಮೂಲತಃ ತೆಲುಗು ಸಿನಿಮಾ ಆಗಿದ್ದರೂ, ಬಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿತ್ತು. ಎರಡನೇ ವಾರಕ್ಕೆ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ 196.50 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಗಳಿಸಿತ್ತು. ಈ ಅಂಕಿ ಅಂಶವು ತೆಲುಗು ಎರಡನೇ ವಾರದ 53.40 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಯ ಸಂಗ್ರಹಕ್ಕಿಂತ ಸುಮಾರು 4 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು. ತೆಲುಗು ಸಿನಿಮಾವೊಂದು ಹಿಂದಿ ವರ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಕೆ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರ ಹುಬ್ಬೇರಿಸಿತ್ತು. ಪ್ರಸ್ತುತ ಕೇವಲ 2 ವಾರಗಳಲ್ಲಿನ ಧುರಂಧರ್ನ ಹಿಂದಿ ವರ್ಷನ್ ಗಮನಿಸಿದ್ರೆ, ಪುಷ್ಪ 2ನ್ನು ಮೀರಿಸಿದೆ. ಇದೀಗ ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಪುಷ್ಪ 2ರ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆ ಮೇಲೆ ರಣ್ವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಸಿನಿಮಾ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟಿದೆ.
2ನೇ ವಾರದ ಅತ್ಯಧಿಕ ಕಲೆಕ್ಷನ್ (ಹಿಂದಿ ವರ್ಷನ್)
|ಸಿನಿಮಾ
|2ನೇ ವಾರ - ನೆಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ (ಹಿಂದಿ)
|ಧುರಂಧರ್
|253.25 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ.
|ಧುರಂಧರ್: ದಿ ರಿವೇಂಜ್"
|242.75 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ.
|ಪುಷ್ಪ: ದಿ ರೂಲ್
|196.50 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ.
|ಛಾವಾ
|180.25 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ.
|ಬಾಹುಬಲಿ 2
|143.25 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ.
ಪುಷ್ಪ 2 ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ರೆಕಾರ್ಡ್:
ಒಟ್ಟು ಗ್ಲೋಬಲ್ ಕಲೆಕ್ಚನ್: 1,742.10 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ.
ಇಂಡಿಯಾ ಗ್ರಾಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್: 1,471.10 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ.
ಇಂಡಿಯಾ ನೆಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್: 1,234 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ.
ಕೇವಲ ವಿದೇಶದ ಕಲೆಕ್ಷನ್: 271 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ.
ಕೇವಲ ವಿದೇಶದ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಧುರಂಧರ್ 2 ಸಿನಿಮಾ ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್, ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ನಟನೆಯ ಪುಷ್ಪ 2ಅನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕಿದ್ದು, ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿಯೂ ದಾಖಲೆ ಬರೆಯೋ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಓಟ ಮುಂದುವರಿಸಿದೆ.
ಈ ಚಿತ್ರ ಈಗಾಗಲೇ ಹಲವು ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಮುರಿದಿದೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ದಿನ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಸಿದ ಹಿಂದಿ ಸಿನಿಮಾ, ಮೊದಲ ಮತ್ತು ಎರಡನೇ ವಾರದ ಅತ್ಯಧಿಕ ಕಲೆಕ್ಷನ್, ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಮೊದಲ ವಾರಾಂತ್ಯ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಕೆ ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ 1,000 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳನ್ನು ತಲುಪಿದ ಅತ್ಯಂತ ವೇಗದ ಚಿತ್ರದಂತಹ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಈ ಧುರಂಧರ್ ಸೀಕ್ವೆಲ್ ಹೊಂದಿದೆ.
ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ, ಈ ಚಿತ್ರ ಮೊದಲ ಎರಡು ವಾರಗಳಲ್ಲಿ 367 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಇದು ಉತ್ತರ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಕೆ ಮಾಡಿದ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರವಾಗಿದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಇದು ಕೇವಲ 10 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಭಾಗದ (ಧುರಂಧರ್) ವಿದೇಶಿ ಜೀವಮಾನದ ಸಂಗ್ರಹವನ್ನು ಮೀರಿಸಿದೆ.
ದೇಶೀಯ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ, ಈ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರವು 1,134 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದೆ. ನೆಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಪ್ರಸ್ತುತ 961 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ. ನಂಬರ್ ಒನ್ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವ "ದಂಗಲ್"ನಂತಹ ಕೆಲವೇ ಹಿಂದಿ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳು ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿವೆ.
ಆದಿತ್ಯ ಧರ್ ನಿರ್ದೇಶನದ 2025ರ ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ 'ಧುರಂಧರ್'ನ ಸೀಕ್ವೆಲ್ ಆಗಿರುವ 'ಧುರಂಧರ್ 2: ದಿ ರಿವೇಂಜ್' ಮಾರ್ಚ್ 19ರಂದು ಹಿಂದಿ, ತೆಲುಗು, ತಮಿಳು, ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಮಲಯಾಳಂ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಯಿತು. ರಣ್ವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಜೊತೆಗೆ ಆರ್.ಮಾಧವನ್, ಅರ್ಜುನ್ ರಾಂಪಾಲ್, ಸಂಜಯ್ ದತ್, ಸಾರಾ ಅರ್ಜುನ್ ಮತ್ತು ರಾಕೇಶ್ ಬೇಡಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.