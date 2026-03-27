ETV Bharat / entertainment

1,100 ಕೋಟಿ ಸಮೀಪಿಸಿದ ಧುರಂಧರ್ 2: ಛಾವಾ, ಸ್ತ್ರೀಯಂಥ ಹಿಟ್ ಸಿನಿಮಾಗಳ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಬ್ರೇಕ್!

ರಣ್​​​ವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಅಭಿನಯದ ಧುರಂಧರ್ 2, ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ 1,000 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳನ್ನು ದಾಟಿದ್ದು, ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಹಲವು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಪುಡಿಗಟ್ಟಿದೆ.

Ranveer Singh
ರಣ್​ವೀರ್​ ಸಿಂಗ್ (Photo: Film Poster)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : March 27, 2026 at 3:43 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ಬಾಲಿವುಡ್​​ ಫಿಲ್ಮ್​​ಮೇಕರ್ ಆದಿತ್ಯ ಧರ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಸಿನಿಮಾ 'ಧುರಂಧರ್: ದಿ ರಿವೇಂಜ್' ಬಾಕ್ಸ್​​ ಆಫೀಸ್​​ನಲ್ಲಿ​ ಅಬ್ಬರ ಮುಂದುವರಿಸಿದೆ. ಸೂಪರ್​​ ಸ್ಟಾರ್ ರಣ್​ವೀರ್​ ಸಿಂಗ್​ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ 2025ರ ಬ್ಲಾಕ್​ಬಸ್ಟರ್ ಚಿತ್ರದ ಮುಂದುವರಿದ ಭಾಗವು​ ವಾರದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಗಲ್ಲಾಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಬಲವಾದ ಹಿಡಿತವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿದೆ. ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಕೇವಲ ಒಂದು ವಾರದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ 1,000 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳನ್ನು ದಾಟುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ.

8ನೇ ದಿನದ ಗಳಿಕೆ ಹೀಗಿದೆ: ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಟ್ರ್ಯಾಕರ್ ಸ್ಯಾಕ್ನಿಲ್ಕ್ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ, ಧುರಂಧರ್ 2 ತನ್ನ ಎಂಟನೇ ದಿನದಂದು ಬರೋಬ್ಬರಿ 59.49 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಗ್ರಾಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್​ ಮಾಡಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 49.70 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ನೆಟ್​​​ ಕಲೆಕ್ಷನ್​ ಆಗಿದ್ದು, 8 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ 805.32 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದೆ. 175,810 ಶೋಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರದರ್ಶನಗೊಂಡಿವೆ.

  • ಒಟ್ಟು ಗ್ಲೋಬಲ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್​​: 1,079.32 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ.
  • ಇಂಡಿಯಾ ಗ್ರಾಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್: 805.32 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ.
  • ಇಂಡಿಯಾ ನೆಟ್​ ಕಲೆಕ್ಷನ್: 674.17 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ.
  • ಕೇವಲ ವಿದೇಶದ ವ್ಯವಹಾರ: 274.00 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ.
ದಿನಇಂಡಿಯಾ ಗ್ರಾಸ್​ ಕಲೆಕ್ಷನ್​ಇಂಡಿಯಾ ನೆಟ್​ ಕಲೆಕ್ಷನ್​
ಪೇಯ್ಡ್​ ಪ್ರೀಮಿಯರ್​ ಶೋ (ಬುಧವಾರ)51.60 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ43 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
ಮೊದಲ ದಿನ (ಗುರುವಾರ)121.03 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ102.55 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
ಎರಡನೇ ದಿನ (ಶುಕ್ರವಾರ)96.76 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ80.72 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
ಮೂರನೇ ದಿನ (ಶನಿವಾರ)135.15 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ113.00 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
ನಾಲ್ಕನೇ ದಿನ (ಭಾನುವಾರ)137.43 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ114.85 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
ಐದನೇ ದಿನ (ಸೋಮವಾರ)77.79 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ65 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
ಆರನೇ ದಿನ (ಮಂಗಳವಾರ)67.73 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ56.60 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
ಏಳನೇ ದಿನ (ಬುಧವಾರ)58.35 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ48.75 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
ಎಂಟನೇ ದಿನ (ಗುರುವಾರ)59.49 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ49.70 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
ಒಟ್ಟು ಕಲೆಕ್ಷನ್805.32 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ674.17 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ

(ಡಾಟಾ ಮೂಲ: ಸ್ಯಾಕ್ನಿಲ್ಕ್).

ಎಂಟನೇ ದಿನ 49.70 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ನೆಟ್​​​ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಈವರೆಗಿನ 'ಹಿಟ್ ಹಿಂದಿ​ ಸಿನಿಮಾ'ಗಳ 8ನೇ ದಿನದ ಗಳಿಕೆ ಗಮನಿಸಿದ್ರೆ ಧುರಂಧರ್ 2 ನಂಬರ್​ ಒನ್​ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಉಳಿದಂತೆ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಧುರಂಧರ್ 1 (32.50 ಕೋಟಿ ರೂ.), ಪುಷ್ಪ 2 (27 ಕೋಟಿ ರೂ.), ಛಾವಾ (23.50 ಕೋಟಿ ರೂ.), ಅನಿಮಲ್ (21.56 ಕೋಟಿ ರೂ.), ಗದರ್ 2 (20.50 ಕೋಟಿ ರೂ.), ಜವಾನ್​ (20.10 ಕೋಟಿ ರೂ.), ಬಾಹುಬಲಿ 2 (19.75 ಕೋಟಿ ರೂ.), ದಿ ಕಾಶ್ಮೀರ್ ಫೈಲ್ಸ್​ (19.15 ಕೋಟಿ ರೂ.), ದಂಗಲ್​ (18.26 ಕೋಟಿ ರೂ.) ಸಿನಿಮಾಗಳಿವೆ.

ಧುರಂಧರ್ 2 ಚಿತ್ರವು ಸ್ತ್ರೀ 2, ಛಾವಾವನ್ನು ಮೀರಿಸಿದೆ: ಧುರಂಧರ್ 2 ಈಗಾಗಲೇ ದೇಶೀಯ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರದ ಭಾರತದ ಒಟ್ಟು ಸಂಗ್ರಹ 805.32 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಾಗಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ 626.76 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳ ನಿವ್ವಳ ಸಂಗ್ರಹವೂ ಸೇರಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಸ್ತ್ರೀ 2 (713.15 ಕೋಟಿ ರೂ.) ಮತ್ತು ಛಾವಾ ( 716.91 ಕೋಟಿ ರೂ.) ಚಿತ್ರಗಳ ಜೀವಮಾನದ ದೇಶೀಯ ಸಂಗ್ರಹವನ್ನು ಮೀರಿಸಿದೆ.

ಆದಿತ್ಯ ಧರ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಸ್ಪೈ-ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ರಣ್​​​ವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಜಸ್ಕಿರತ್ ಸಿಂಗ್ ರಂಗಿ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತದೆ. ಸಂಜಯ್ ದತ್, ಆರ್.ಮಾಧವನ್ ಮತ್ತು ಅರ್ಜುನ್ ರಾಂಪಾಲ್ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಾರಾ ಅರ್ಜುನ್ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಥೆ ಬೇಹುಗಾರಿಕೆ, ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಜಾಲಗಳು ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ಸಂಘರ್ಷದ ಸುತ್ತ ಸಾಗಿದ್ದು, ಸಿನಿಪ್ರಿಯರ ಜೊತೆಗೆ ಸಿನಿಗಣ್ಯರಿಂದಲೂ ವ್ಯಾಪಕ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ.

TAGGED:

ರಣ್​ವೀರ್​ ಸಿಂಗ್
ಧುರಂಧರ್ 2 ಕಲೆಕ್ಷನ್
ಧುರಂಧರ್ 2 ರೆಕಾರ್ಡ್
ಆದಿತ್ಯ ಧರ್
DHURANDHAR 2 COLLECTION

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.