ಲಡಾಕ್ನಲ್ಲಿ 'ಧುರಂಧರ್' ತೆರಿಗೆ ಮುಕ್ತ: ರಣ್ವೀರ್ ಸಿನಿಮಾದ ಕೆಲ ಪದಗಳು
ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ 'ಇಕ್ಕಿಸ್' ತೆರೆಕಂಡರೂ, ರಣ್ವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ನಟನೆಯ 'ಧುರಂಧರ್' ಚಿತ್ರ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಧೂಳೆಬ್ಬಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇದರ ನಡುವೆ ಲಡಾಕ್ನಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರವನ್ನು ತೆರಿಗೆಮುಕ್ತ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : January 2, 2026 at 4:41 PM IST
ರಣ್ವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಅಭಿನಯದ "ಧುರಂಧರ್" ಚಿತ್ರವನ್ನು ಲಡಾಖ್ನ ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್ ಗವರ್ನರ್ ಕವಿಂದರ್ ಗುಪ್ತಾ ಅವರಿಂದು ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ತೆರಿಗೆ ಮುಕ್ತ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ತಿಂಗಳಾದರೂ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮುಂದುವರಿಸಿರುವ ಚಿತ್ರವೀಗ ಲಡಾಖ್ನಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಫ್ರೀ ಆಗಿದೆ.
ಆದಿತ್ಯ ಧಾರ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಸ್ಪೈ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಸಿನಿಮಾ 'ಧುರಂಧರ್' ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಕಮಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ದು, 2025ರ ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ. ಹಲವು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಪುಡಿಗಟ್ಟಿ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ 1,100 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ದಾಟಿದೆ.
Lt Governor Shri @KavinderGupta declares Bollywood film “Dhurandhar” tax-free in UT #Ladakh.— Office of the Lt. Governor, Ladakh (@lg_ladakh) January 2, 2026
Shot extensively in the region, the film spotlights Ladakh’s cinematic landscapes, signalling strong support for filmmakers and reinforcing the UT’s push to emerge as a preferred
"ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್ ಗವರ್ನರ್ ಕವಿಂದರ್ ಗುಪ್ತಾ ಅವರು ಬಾಲಿವುಡ್ ಚಿತ್ರ ಧುರಂಧರ್ ಅನ್ನು ಲಡಾಖ್ನಲ್ಲಿ ತೆರಿಗೆ ಮುಕ್ತವೆಂದು ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ಲೆ.ಗವರ್ನರ್ ಆಫೀಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಮೂಲಕ ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ, ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಲಾದ ಈ ಚಿತ್ರವು ಲಡಾಖ್ನ ಸಿನಿಮೀಯ ಭೂದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಪಕರಿಗೆ ಬಲವಾದ ಬೆಂಬಲ ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆಡಳಿತವು ಹೊಸ ಚಲನಚಿತ್ರ ನೀತಿಯ ಮೇಲೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಲಡಾಖ್ನಲ್ಲಿ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣಗಳಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.
"ಧುರಂಧರ್"ನಲ್ಲಿ ಕೆಲ ಸಂಭಾಷಣೆ ಮತ್ತು ಕೆಲ ಪದಗಳನ್ನು ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಆದಿತ್ಯ ಧಾರ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಸ್ವತಃ ಈ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಕುರಿತಾಗಿ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಸಾರ ಸಚಿವಾಲಯದಿಂದ ಯಾವುದೇ ನಿರ್ದೇಶನವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
'ಬಲೂಚ್' ಮತ್ತು 'ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್' ಪದಗಳನ್ನು ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡುವುದೂ ಸೇರಿದಂತೆ ಕೆಲ ಸಮುದಾಯಗಳಿಗೆ ಆಕ್ಷೇಪಾರ್ಹವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕಂಡುಬಂದ ಬದಲಾವಣೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಕೇಂದ್ರ ಚಲನಚಿತ್ರ ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣ ಮಂಡಳಿಯನ್ನು (ಸಿಬಿಎಫ್ಸಿ) ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾಟೋಗ್ರಾಫ್ ಕಾಯ್ದೆಯ ನಿಯಮ 31ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಡಿಸೆಂಬರ್ 5ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಚಿತ್ರ ಜಾಗತಿಕ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ 1,136.75 ಕೋಟಿ ರೂ. ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಮಿಶ್ರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳಿದ್ದರೂ, ತೆರೆಕಂಡು ಸರಿಸುಮಾರು ಒಂದು ತಿಂಗಳಾದರೂ ಎರಡಂಕಿಯೊಂದಿಗೆ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮುಂದುವರಿಸಿದೆ. ಜ.1ರಂದು ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿರುವ ಕೊನೆ ಚಿತ್ರ ಮತ್ತು ಅಮಿತಾಭ್ ಬಚ್ಚನ್ ಮೊಮ್ಮಗ ಅಗಸ್ತ್ಯ ನಂದಾ ಅವರ ಚೊಚ್ಚಲ ಚಿತ್ರ ಇಕ್ಕಿಸ್ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಧುರಂಧರ್ ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇಳಿಕೆಯಾಗಬಹುದೆಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ನಿನ್ನೆ, ತನ್ನ 28ನೇ ದಿನದಂದೂ 15.75 ಕೋಟಿ ರೂ. ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ.
ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನ್ ರಾಂಪಾಲ್, ಅಕ್ಷಯ್ ಖನ್ನಾ, ಸಂಜಯ್ ದತ್ ಮತ್ತು ಆರ್.ಮಾಧವನ್ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವರ್ಷದ ಮಾರ್ಚ್ನಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಭಾಗ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ. ಧುರಂಧರ್ ಸೀಕ್ವೆಲ್ ಯಶ್ ಅವರ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಚಿತ್ರದೊಂದಿಗೆ ಪೈಪೋಟಿ ನಡೆಸಲಿದೆ. ಎರಡೂ ಚಿತ್ರಗಳು ಮಾರ್ಚ್ 19ಕ್ಕೆ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಲಿವೆ.