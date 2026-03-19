ಧುರಂದರ್​​ 2ಗೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಏನಂದ್ರು? 1,300+ ಕೋಟಿ ಗಳಿಸಿದ ಮೊದಲ ಭಾಗಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿದೆಯೇ?

'ಧುರಂಧರ್ 2' ಸಿನಿಮಾ ಭಾರಿ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದು, ನಾಯಕ ನಟ ರಣ್​ವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶಕ ಆದಿತ್ಯ ಧರ್ ಅವರನ್ನು ಟ್ವಿಟರ್​​ ಬಳಕೆದಾರರು ಹಾಡಿ ಹೊಗಳಿದ್ದಾರೆ.

ರಣ್​ವೀರ್​ ಸಿಂಗ್​ 'ಧುರಂಧರ್ 2' ಲುಕ್ (Photo: Film Poster)
Published : March 19, 2026 at 6:24 PM IST

ಬಾಲಿವುಡ್​ನ ಖ್ಯಾತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಆದಿತ್ಯ ಧರ್ ನಿರ್ದೇಶನದ, ಸೂಪರ್​ ಸ್ಟಾರ್ ರಣ್​ವೀರ್​​ ಸಿಂಗ್​ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಸ್ಪೈ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ 'ಧುರಂಧರ್ 2: ದಿ ರಿವೆಂಜ್' ಇಂದು ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಚಿತ್ರಮಂದಿರ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದು, ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿವೆ. ಆರ್.ಮಾಧವನ್, ಅರ್ಜುನ್ ರಾಂಪಾಲ್, ಸಂಜಯ್ ದತ್ ಮತ್ತು ಸಾರಾ ಅರ್ಜುನ್ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿರುವ ಈ ಸೀಕ್ವೆಲ್​​ ತನ್ನ ಮೊದಲ ಭಾಗದ ಯಶಸ್ಸಿನ ಕೆಲವೇ ಸಮಯದ ನಂತರ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಇಂದು ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ದಿನ ಪೇಯ್ಡ್​ ಪ್ರೀಮಿಯರ್​ ಶೋಗಳು ನಡೆದಿವೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಅಗಾಧ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿವೆ.

ಆರಂಭಿಕ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು ಬಹುತೇಕ ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗೇ ಇದೆ. ಹಲವರು ಇದನ್ನು ಅದ್ಭುತ ಸಿನಿಮೀಯ ಪ್ರದರ್ಶನ ಎಂದು ಕರೆದರು. ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ ಬಳಕೆದಾರರೋರ್ವರು, "ಕೆಲ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳು ಮನರಂಜನೆ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಕೆಲವು (ಧುರಂಧರ್2) ಎರಡನ್ನೂ ಮಾಡುತ್ತದೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮತ್ತೋರ್ವ ವೀಕ್ಷಕ "ಪೀಕ್ ಸಿನಿಮಾ" ಎಂದು ಕರೆದು ಧುರಂಧರ್ 2ಗೆ "10/10" ರೇಟಿಂಗ್ ನೀಡಿದರು. ಆದಿತ್ಯ ಧರ್ ಅವರನ್ನು "ಮತ್ತೆ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಚಿತ್ರಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ" ಹಾಡಿ ಹೊಗಳಿದರು. "ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸ್ಪೈ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಮತ್ತು ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಚಲನಚಿತ್ರ" ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದರು. ಜೊತೆಗೆ ರಣ್​ವೀರ್ ಸಿಂಗ್ "ತಮ್ಮ ಜೀವನದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ" ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪ್ರಶಂಸಿಸಿದರು.

ಚಿತ್ರದ ಅಳ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ ಕೂಡಾ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಿದೆ. ಟ್ವೀಟ್ ಒಂದು ಧುರಂಧರ್ 2ಅನ್ನು "ನಿಧಾನ ಆದರೆ ಸ್ಥಿರ" ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ, "ಗಾಡ್​ ಲೆವಲ್​ ಮೇಕಿಂಗ್ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ"ಯು, ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಮತ್ತು ಅದ್ಭುತ ತಾಂತ್ರಿಕ ಅಂಶಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ರಣ್​ವೀರ್ ಅವರ ಅಭಿನಯವನ್ನು ಬೀಸ್ಟ್​ ಎಂದು ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಟ ಚಿತ್ರದ ದೊಡ್ಡ ಶಕ್ತಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇನ್ನೂ, ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಾದ ಪೋಸ್ಟ್ ಒಂದು, ಧುರಂಧರ್ ಸರಣಿಯನ್ನು "ಈ ಶತಮಾನದ ಶೋಲೆ" ಎಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದೆ.

ಅನೇಕ ವೀಕ್ಷಕರು ಈ ಚಿತ್ರವು ರಣ್​​ವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವ ಕ್ಷಣ ಎಂದು ನಂಬಿದ್ದಾರೆ. ಒಬ್ಬ ಬಳಕೆದಾರರು "ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆಲ್ಲಬೇಕು" ಎಂಬಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಹೋದರು. ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು "ಪೀಕ್ ಸಿನಿಮಾ" ಎಂದು ಕರೆದರು. ಈ ಚಿತ್ರವು ಸ್ಪೈ ಜಾನರ್​ಗಳಲ್ಲಿ ಹೋಲಿಕೆಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ. ಮತ್ತು, ನಿರ್ದೇಶಕ ಆದಿತ್ಯ ಧರ್ ಅವರ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್‌ಗಳ ಮಾನದಂಡವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಅದಾಗ್ಯೂ, ಕೆಲ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯೂ ಬಂದಿದೆ. ಭಾರೀ ಸಂದೇಶ ಹೊತ್ತಿರುವ ಚಿತ್ರ ಎಂದು ಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಹಲವರು ಟೀಕಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲ ಪೋಸ್ಟ್‌ಗಳು ಅಜೆಂಡಾ ಹೊತ್ತು ಬಂದ ಸಿನಿಮಾ ಎಂದು ಟೀಕಿಸಿವೆ. ಚಲನಚಿತ್ರ ವ್ಯಾಪಾರ ವಿಶ್ಲೇಷಕ ತರಣ್​ ಆದರ್ಶ್​​ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು "ಮಾಸ್ಟರ್‌ಪೀಸ್" ಎಂದು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೋರ್ವ ವಿಶ್ಲೇಷಕ ಚಿತ್ರ ಭರ್ಜರಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್​ ಮಾಡಲಿದೆ ಎಂದು ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿದಿದ್ದಾರೆ.

