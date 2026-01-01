₹1,113 ಕೋಟಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ ರಣ್ವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ನಟನೆಯ 'ಧುರಂಧರ್': ಭಾರತದಲ್ಲೇ ಇಷ್ಟು ಕೋಟಿ!
ಆದಿತ್ಯ ಧರ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಧುರಂಧರ್ 2025ರ ಯಶಸ್ವಿ ಸಿನಿಮಾವಾಗಿ, 2026ರಲ್ಲಿಯೂ ಎರಡಂಕಿಯ ಕಲೆಕ್ಷನ್ನೊಂದಿಗೆ ಓಟ ಮುಂದುವರಿಸಿದೆ.
'ಧುರಂಧರ್'. 2025ರ ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಸಿನಿಮಾ. ಚಿತ್ರಮಂದಿರ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಒಂದು ತಿಂಗಳಾಗಿದ್ದರೂ ಸಿನಿಮಾ ಸುತ್ತಲಿನ ಕ್ರೇಜ್ ಕುಗ್ಗಿಲ್ಲ. ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು ಕುಗ್ಗುವಂತೆಯೂ ಕಾಣುತ್ತಿಲ್ಲ. ಬಾಲಿವುಡ್ ಬಹುಬೇಡಿಕೆ ನಟ ರಣ್ವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ ಧುರಂಧರ್ 2025 ಅನ್ನು ಭರ್ಜರಿಯಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದು, ಅದೇ ಶಕ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೊಸ ವರ್ಷ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದೆ.
ವರದಿಯಾದ 250 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ಆದಿತ್ಯ ಧರ್ ಅವರ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯ ಯೋಜನೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 3 ವಾರಗಳಲ್ಲೇ ಮೈಲುಗಲ್ಲು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. ಹೊಸ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಮತ್ತು ಜೇಮ್ಸ್ ಕ್ಯಾಮರೂನ್ ಅವರ ಅವತಾರ್: ಫೈರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಶ್ನಂತಹ ಹಾಲಿವುಡ್ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಭರ್ಜರಿ ಪೈಪೋಟಿ ನಡುವೆಯೂ ರಣ್ವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಚಿತ್ರವು ಆ ವೇಗವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ತನ್ನ 4ನೇ ವಾರದಲ್ಲೂ ಎರಡಂಕಿಯ ಕಲೆಕ್ಷನ್ನೊಂದಿಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮುಂದುವರೆಸಿದೆ.
ಬುಧವಾರ, ಅಂದರೆ 27ನೇ ದಿನದವರೆಗೆ ಧುರಂಧರ್ ಭಾರತದಲ್ಲಿ 723.25 ಕೋಟಿ ರೂ. ನೆಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಅಂಕಿಅಂಶ ರಣ್ವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ಟಾಪ್ 3 ಸಿನಿಮಾಗಳಾದ ಪದ್ಮಾವತ್ (302.15 ಕೋಟಿ ರೂ.), ಸಿಂಬಾ (240.3 ಕೋಟಿ ರೂ.) ಮತ್ತು ಬಾಜಿರಾವ್ ಮಸ್ತಾನಿ (184.3 ಕೋಟಿ ರೂ.)ಯ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆಗೆ ಸರಿಸಮಾನವಾಗಿದೆ.
ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಟ್ರ್ಯಾಕರ್ ಸ್ಯಾಕ್ನಿಲ್ಕ್ ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ, ಧುರಂಧರ್ ಭಾರತದಲ್ಲಿ 27ನೇ ದಿನದಂದು 11 ಕೋಟಿ ರೂ. ನೆಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ. ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಈ ಚಿತ್ರ 1,100 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳ ಗಡಿ ದಾಟಿದೆ. ಭಾರತದ ಒಟ್ಟು ಸಂಗ್ರಹ (ಗ್ರಾಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್) 867.3 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಆಗಿದೆ.
ಧುರಂಧರ್ ಅದ್ಭುತ ಯಶಸ್ಸಿನ ನಂತರ, ಮೇಕರ್ಸ್ ಚಿತ್ರದ ಎರಡನೇ ಭಾಗವನ್ನು ಶೀಘ್ರವೇ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಧುರಂಧರ್ 2 ಇದೇ ಸಾಲಿನ ಮಾರ್ಚ್ 19ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ. ಸೀಕ್ವೆಲ್ಗಾಗಿ ನಿರ್ಮಾಪಕರು 5 ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಪ್ಯಾನ್-ಇಂಡಿಯಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಯೋಜಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರವು ಈದ್, ಗುಡಿ ಪಾಡ್ವಾ ಮತ್ತು ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬಗಳ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ.
ಮೂಲ ಚಿತ್ರದಂತೆಯೇ, ಧುರಂಧರ್ 2 ಕೂಡಾ ಸಿಂಗಲ್ ಸಿನಿಮಾವಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಕೆಜಿಎಫ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಟಾಕ್ಸಿಕ್: ಎ ಫೇರಿ ಟೇಲ್ ಫಾರ್ ಗ್ರೋನ್-ಅಪ್ಸ್ ನೊಂದಿಗೆ ಪೈಪೋಟಿ ನಡೆಸಲಿದೆ. 2026ರ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಕಾಂಪಿಟೇಶನ್ ಇದಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ನೆಟ್ಟಿಗರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಅಕ್ಷಯ್ ಖನ್ನಾ, ಸಂಜಯ್ ದತ್, ಅರ್ಜುನ್ ರಾಂಪಾಲ್, ಆರ್.ಮಾಧವನ್, ಸಾರಾ ಅರ್ಜುನ್ ಸೇರಿ ಅನೇಕರು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದಿತ್ಯ ಧರ್ ಬರೆದು ನಿರ್ದೇಶಿಸಿರುವ ಬೇಹುಗಾರಿಕೆ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್, ನೈಜ ಘಟನೆಗಳು ಮತ್ತು ರಹಸ್ಯ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳಿಂದ ಪ್ರೇರಿತವಾಗಿದೆ.