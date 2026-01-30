OTT ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ 1,300 ಕೋಟಿ ಗಳಿಸಿದ ಧುರಂಧರ್: ಹಲವು ಡೈಲಾಗ್ಸ್ ಕಟ್, ಮ್ಯೂಟ್; ನೆಟ್ಟಿಗರ ಆಕ್ರೋಶ!
ನೆಟ್ಫ್ಲಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಧುರಂಧರ್ ಲಭ್ಯವಿದ್ದು, ಮ್ಯೂಟೆಡ್ ಡೈಲಾಗ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ರನ್ಟೈಮ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಅಸಮಾಧಾನಗೊಳಿಸಿದೆ.
2025ರ ಡಿಸೆಂಬರ್ 5ರಂದು ತೆರೆಕಂಡು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಂಡ ಆದಿತ್ಯ ಧರ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಧುರಂಧರ್ ಫೈನಲಿ ಒಟಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಿದೆ. ಬಾಲಿವುಡ್ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ಗಳಾದ ರಣ್ವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಅಕ್ಷಯ್ ಖನ್ನಾ ನಟನೆಯ ಸ್ಪೈ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ನೆಟ್ಫ್ಲಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದು, ಆಡಿಯನ್ಸ್ನಿಂದ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದೆ.
'ಎ' ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರದ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಒಟಿಟಿ ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಸೆನ್ಸಾರ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲೀಗ ಹಲವರು ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಡಿಜಿಟಲ್ ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿ ಬಲೂಚ್ ಬಗೆಗಿನ ಉಲ್ಲೇಖಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಅಶ್ಲೀಲ ಪದಗಳನ್ನು ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿರೋದನ್ನು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಟೀಕಿಸಿದರು. ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯ ಎಂದರೆ ಸಿನಿಮಾದ ರನ್ಟೈಮ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸ. 'ಧುರಂಧರ್' ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ 3 ಗಂಟೆ 34 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಓಡಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದ್ದರೆ, ನೆಟ್ಫ್ಲಿಕ್ಸ್ ವರ್ಷನ್ 3 ಗಂಟೆ 25 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲವಿದೆ. ಸುಮಾರು 10 ನಿಮಿಷಗಳ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹಲವರು ಅಸಮಾಧಾನ ಹೊರಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.
"ನೆಟ್ಫ್ಲಿಕ್ಸ್ ಸೆನ್ಸಾರ್ ಮಾಡಲಾದ ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಯುಎಸ್ನಲ್ಲಿಯೂ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವುದು ಅಸಮಾಧಾನ ತರಿಸಿದೆ. ಸೆನ್ಸಾರ್ ಮಾಡದ ರೂಪದಲ್ಲೇ ಈ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸೋದು ತುಂಬಾನೇ ಖುಷಿ ಕೊಡುತ್ತೆ" ಎಂದು ರೆಡ್ಡಿಟ್ ಬಳಕೆದಾರರು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಮತ್ತೋರ್ವ ವೀಕ್ಷಕ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, "ಸಿನಿಮಾವನ್ನು 10 ನಿಮಿಷ ಟ್ರಿಮ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಜನರು ಹೇಳುವುದನ್ನು ನಾನು ಕೇಳಿದೆ, ಆದರೆ ಯಾವ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಿಖರವಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಪಾಯಿಂಟ್ ಔಟ್ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
"ಬಲೂಚ್" ಮತ್ತು "ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್"ನಂತಹ ರಾಜಕೀಯ ಉಲ್ಲೇಖ ಸೇರಿದಂತೆ ಚಿತ್ರದುದ್ದಕ್ಕೂ ಹಲವಾರು ನಿಂದನೀಯ ಪದಗಳನ್ನು ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳೀಗ ಆಕ್ರೋಶ, ಅಸಮಧಾನಗಳ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ನಿಂದ ತುಂಬಿ ತುಳುಕಿವೆ. ವೀಕ್ಷಕರೋರ್ವರು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, "ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಎ-ರೇಟೆಡ್ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದರ ಅರ್ಥವೇನು? ಒಟಿಟಿ ನಮಗೆ ಕಟ್ ಮಾಡದ ವರ್ಷನ್ನನ್ನು ನೀಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಬ್ಬರು, "ಅನಿಮಲ್ ಮತ್ತು ಕಬೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಕಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲದೇ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ, ಧುರಂಧರ್ ಅನ್ನು ಏಕೆ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ?" ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ.
18+ ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿ ವಿಷಯವನ್ನು ಸೆನ್ಸಾರ್ ಮಾಡುವ ತರ್ಕವನ್ನು ಹಲವಾರು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪೋಸ್ಟ್ ಒಂದರಲ್ಲಿ, "ಇಲ್ಲಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ವೀಕ್ಷಿಸುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಕೂಡಾ ವಯಸ್ಕರೇ. ಎ - ರೇಟೆಡ್ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಸೆನ್ಸಾರ್ ಮಾಡುವುದು ಅರ್ಥಹೀನ ಮತ್ತು ಸಿನಿಮಾ ನೋಡುವ ಮೂಡ್ ಅನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡುತ್ತದೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇತರರು ಒಟಿಟಿ ವರ್ಷನ್ನನ್ನು "ದೊಡ್ಡ ನಿರಾಶೆ" ಎಂದು ಟೀಕಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸೆನ್ಸಾರ್ ಮಾಡದ ಆವೃತ್ತಿ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಡಿಸೆಂಬರ್ 5ರಂದು ಥಿಯೇಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಧುರಂಧರ್ ಚಿತ್ರ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಯಶಸ್ಸು ಗಳಿಸಿದೆ. ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ 1,300 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಸಿದೆ. ರಣ್ವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಅಕ್ಷಯ್ ಖನ್ನಾ ಅವರಲ್ಲದೇ ತಾರಾಗಣದಲ್ಲಿ ಸಂಜಯ್ ದತ್, ಅರ್ಜುನ್ ರಾಂಪಾಲ್ ಮತ್ತು ಆರ್ ಮಾಧವನ್ ಕೂಡಾ ಇದ್ದಾರೆ.