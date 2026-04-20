ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ₹1,756 ಕೋಟಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್: ಪುಷ್ಪ 2 ಮೀರಿಸಿದ 'ಧುರಂಧರ್ 2', ಬಾಹುಬಲಿ 2 ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣು

ಧುರಂಧರ್ 2 ಚಿತ್ರ ಇಂದು 33ನೇ ದಿನದ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ಕಳೆದ 31 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪುಷ್ಪ 2 ಚಿತ್ರವನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕಿದೆ. ಇದೀಗ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವ ಬಾಹುಬಲಿ 2 ರೆಕಾರ್ಡ್ ಬ್ರೇಕ್​​ ಮಾಡುವತ್ತ ಚಿತ್ತ ಹರಿಸಿದೆ.

'Dhurandhar 2: The Revenge' Box Office Collection day 32
'ಧುರಂಧರ್ 2' ಕಲೆಕ್ಷನ್
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : April 20, 2026 at 1:37 PM IST

ಬಾಲಿವುಡ್​ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ರಣ್​​ವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ ಸ್ಪೈ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ 'ಧುರಂಧರ್ 2: ದಿ ರಿವೇಂಜ್' ಜಾಗತಿಕ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಗಳಿಕೆ ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದು, 31ನೇ ದಿನ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಚಿತ್ರ ಇಂದು 33ನೇ ದಿನದ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದು, 31 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪುಷ್ಪ 2 ಚಿತ್ರವನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕಿದೆ. 32 ದಿನಗಳ ಒಟ್ಟು ಕಲೆಕ್ಷನ್​ 1,756.64 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಆಗಿದೆ.

31 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ 1,748 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳನ್ನು ದಾಟುವ ಮೂಲಕ ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಲೆಕ್ಷನ್​​ ಮಾಡಿದ 3ನೇ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರವಾಗಿ ಧುರಂಧರ್ 2 ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ. ಹೌದು, ಆದಿತ್ಯ ಧರ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್​ ಕಟ್ ಹೇಳಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರವು 3ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದ ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ ಮತ್ತು ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ನಟನೆಯ 'ಪುಷ್ಪ 2: ದಿ ರೂಲ್' ಅನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕಿದೆ. ಸದ್ಯ ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಕೆ​​ ಮಾಡಿದ ಚಿತ್ರಗಳ ಪೈಕಿ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸ್ಟಾರ್ ಪ್ರಭಾಸ್ ಅವರ 'ಬಾಹುಬಲಿ 2', ಬಾಲಿವುಡ್​ನ ಮಿಸ್ಟರ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಷನಿಷ್ಟ್​​ ಖ್ಯಾತಿಯ ಅಮೀರ್​ ಖಾನ್​ ನಟನೆಯ 'ದಂಗಲ್' ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟಿದೆ.

ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಸಿದ ಟಾಪ್​ 3 ಇಂಡಿಯನ್​ ಸಿನಿಮಾ:

  • ದಂಗಲ್: ₹2,070 ಕೋಟಿ
  • ಬಾಹುಬಲಿ 2-ದಿ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್: ₹1,788 ಕೋಟಿ
  • ಧುರಂಧರ್ 2: ₹1,756.64 ಕೋಟಿ

'ಧುರಂಧರ್ 2: ದಿ ರಿವೇಂಜ್'ನ 32 ದಿನಗಳ ಕಲೆಕ್ಷನ್​:

  • ಒಟ್ಟು ಗ್ಲೋಬಲ್​ ಕಲೆಕ್ಷನ್: ₹1,756.64 ಕೋಟಿ
  • ಭಾರತದ ಗ್ರಾಸ್​ ಕಲೆಕ್ಷನ್: ₹1,335.54 ಕೋಟಿ
  • ಭಾರತದ ನೆಟ್​ ಕಲೆಕ್ಷನ್: ₹1,115.67 ಕೋಟಿ
  • ಕೇವಲ ವಿದೇಶದ ಕಲೆಕ್ಷನ್: ₹421.10 ಕೋಟಿ
  • ಒಟ್ಟು ಶೋಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ: ₹476,314 ಕೋಟಿ

ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿ ತಿಂಗಳು ಕಳೆದರೂ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮುಂದುವರಿಸಿದೆ. ಕೆಲ ಚಿತ್ರಗಳು ತನ್ನ ಮೊದಲ ದಿನ ಗಳಿಸೋದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಧುರಂಧರ್ 2 ಕಲೆಕ್ಷನ್​ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಚಿತ್ರ ತನ್ನ 32ನೇ ದಿನ 6.23 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಗ್ರಾಸ್​ ಕಲೆಕ್ಷನ್​ ಮಾಡಿದ್ದು, ಈ ಪೈಕಿ ನೆಟ್​ ಕಲೆಕ್ಷನ್ 5.20 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಆಗಿದೆ. 5ನೇ ಭಾನುವಾರದ ಅಂಕಿ-ಅಂಶ ಸೇರಿ ಚಿತ್ರ ಈವರೆಗೆ ಒಟ್ಟು 1,756.64 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್​ ಮಾಡಿದೆ.

ಆದಿತ್ಯ ಧರ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಧುರಂಧರ್​ನ ಎರಡೂ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಲಾಗಿದ್ದು,​ ಅಪರಾಧಿಗಳು ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ಜಾಲಗಳನ್ನು ಭೇದಿಸಲು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಕರಾಚಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಓರ್ವ ರಹಸ್ಯ ಭಾರತೀಯ ಗೂಢಾಚಾರನ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳಿದೆ. ಸಾರಾ ಅರ್ಜುನ್, ಅರ್ಜುನ್ ರಾಂಪಾಲ್, ಆರ್.ಮಾಧವನ್, ರಾಕೇಶ್ ಬೇಡಿ ಮತ್ತು ಡ್ಯಾನಿಶ್ ಪಾಂಡೋರ್ ಸೇರಿ ಕೆಲವರು ತಾರಾಬಳಗದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. 2024ರ ಜುಲೈನಲ್ಲಿ ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್‌ನ ಬ್ಯಾಂಕಾಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಶೂಟಿಂಗ್​ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ 2025ರ ಅಕ್ಟೋಬರ್​ನಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿತು. ಮೊದಲ ಭಾಗ 2025ರ ಡಿಸೆಂಬರ್ 5ರಂದು ತೆರೆಕಂಡು ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ 1,300+ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್​ ಮಾಡಿತ್ತು. ಸದ್ಯ ಧುರಂಧರ್ 2 ಕೂಡಾ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ.

ಧುರಂಧರ್ 2 ಯಶಸ್ಸಿನಲೆಯಲ್ಲಿರುವ ನಾಯಕ ನಟ ರಣ್​ವೀರ್​ ಸಿಂಗ್​ ಮತ್ತು ಜನಪ್ರಿಯ ನಟಿ ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ ಎರಡನೇ ಮಗುವಿನ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ದಿನ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಪೋಸ್ಟ್ ಮೂಲಕ ಅಧಿಕೃತ ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 2024ರ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 8ರಂದು ಮೊದಲ ಮಗಳು ದುವಾಳನ್ನು ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಸದ್ಯ ಎರಡನೇ ಮಗುವನ್ನು ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದರಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. 2018ರ ನವೆಂಬರ್​​​​ನಲ್ಲಿ ಹಸೆಮಣೆಯೇರಿದ ಈ ಜೋಡಿ ಸದ್ಯ ಮಾದರಿ ದಂಪತಿಯಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

