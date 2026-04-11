ETV Bharat / entertainment

ಪುಷ್ಪ 2ರ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆ ಪುಡಿಗಟ್ಟುವತ್ತ ಧುರಂಧರ್ 2: 3 ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ 1,680 ಕೋಟಿ ಗಳಿಸಿದ ರಣ್​ವೀರ್​ ಸಿನಿಮಾ

ಧುರಂಧರ್ 2 ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ 1,680 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದೆ. ಇದು ಚಿತ್ರತಂಡ ಒದಗಿಸಿರುವ 22 ದಿನಗಳ ಅಂಕಿ - ಅಂಶ.

Dhurandhar 2 Box Office Collection Day 23
'ಧುರಂಧರ್ 2' ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್​ ಕಲೆಕ್ಷನ್ (Photo: Film Poster)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : April 11, 2026 at 11:43 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ಮಾರ್ಚ್ 19ರಂದು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಆದಿತ್ಯ ಧರ್ ನಿರ್ದೇಶನದ 'ಧುರಂಧರ್ 2: ದಿ ರಿವೇಂಜ್' ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಅಂಕಿ - ಅಂಶಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದೆ. ಸ್ಪೈ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ತೆರೆಕಂಡ ಮೊದಲ 2 ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿ, ಅನೇಕ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಮುರಿಯಿತು. 3 ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ 1,680 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ.

3ನೇ ವಾರದಲ್ಲಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಕೊಂಚ ಕುಸಿದಿದ್ದರೂ, ಚಿತ್ರವು ನಾಲ್ಕನೇ ವಾರಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಡುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಒಟ್ಟು ಅಂಕಿ - ಅಂಶ 1,680 ಕೋಟಿ ದಾಟಿದ್ದು, ಜಾಗತಿಕ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್‌ನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡಿದೆ. ಕಳೆದ ದಿನ ಸ್ವತಃ ಚಿತ್ರತಂಡ ತನ್ನ 3 ವಾರಗಳ ಅಂಕಿ - ಅಂಶಗಳನ್ನು ತನ್ನ ಅಫೀಶಿಯಲ್ ಸೋಷಿಯಲ್​ ಮೀಡಿಯಾ ಪೇಜ್​ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಇದು ಒಟ್ಟು 22 ದಿನಗಳ ಅಂಕಿ - ಅಂಶವಾಗಿದ್ದು, ಚಿತ್ರವಿಂದು 24ನೇ ದಿನದ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ.

22 ದಿನಗಳ ಕಲೆಕ್ಷನ್​ (ಚಿತ್ರತಂಡದ ಮಾಹಿತಿ)

ಒಟ್ಟು ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತದ ಕಲೆಕ್ಷನ್​: 1,680 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ.

ಈ ಪೈಕಿ ಭಾರತದ ಗ್ರಾಸ್​ ಕಲೆಕ್ಷನ್: 1,276 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ.

ಭಾರತದ ನೆಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್: 1,081 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ.

ಕೇವಲ ವಿದೇಶದ ಕಲೆಕ್ಷನ್: 404 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ.

ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಟ್ರ್ಯಾಕರ್​ ಸ್ಯಾಕ್ನಿಲ್ಕ್ ಒದಗಿಸಿರುವ ಮಾಹಿತಿ (23 ದಿನಗಳ ಕಲೆಕ್ಷನ್)

ಒಟ್ಟು ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತದ ಕಲೆಕ್ಷನ್​: 1,671.26 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ.

ಈ ಪೈಕಿ ಭಾರತದ ಗ್ರಾಸ್​ ಕಲೆಕ್ಷನ್: 1,263.26 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ.

ಭಾರತದ ನೆಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್: 1,055.12 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ.

ಕೇವಲ ವಿದೇಶದ ಕಲೆಕ್ಷನ್: 408.00 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ.

ಸ್ಯಾಕ್ನಿಲ್ಕ್ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ, ಚಿತ್ರ ಶುಕ್ರವಾರದಂದು 8.03 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಗ್ರಾಸ್​ ಕಲೆಕ್ಷನ್​​ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಪೈಕಿ ನಿವ್ವಳ ವ್ಯವಹಾರ 6.70 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಆಗಿದೆ.

'ಪುಷ್ಪ 2: ದಿ ರೂಲ್' ಪ್ರಸ್ತುತ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಕೆ ಮಾಡಿದ ಭಾರತೀಯ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ 3ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್​ ಮತ್ತು ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ನಟನೆಯ ಚಿತ್ರದ ಒಟ್ಟು ಗ್ಲೋಬಲ್​ ಕಲೆಕ್ಷನ್​ 1,742.10 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ. ಧುರಂಧರ್ 2 ಈ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಪುಡಿಗಟ್ಟುವ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿದೆ.

ಕೇವಲ ನೆಟ್​ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ..... ಪ್ರಭಾಸ್ ಅವರ ಬಾಹುಬಲಿ 2 (1,030.42 ರೂ. ನಿವ್ವಳ ಗಳಿಕೆ​) ಅನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಹಿಂದಿಕ್ಕಿದೆ.

'ಕೆಜಿಎಫ್​ ಚಾಪ್ಟರ್ 2' ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ತನ್ನ ಮೊದಲ 10 ದಿನಗಳಲ್ಲೇ ದಾಖಲೆ ಪುಡಿಗಟ್ಟಿತ್ತು. ಯಶ್​ ಸಿನಿಮಾ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಒಟ್ಟು 1,215.00 ಕೋಟಿ ರೂ., ಭಾರತದಲ್ಲಿ 1,000.85 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಗ್ರಾಸ್​ ಕಲೆಕ್ಷನ್​​,​​ 859.70 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ನೆಟ್​ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿತ್ತು. 214.15 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ವಿದೇಶಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಿಂದ ಬಂದಿತ್ತು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಡಾಲಿ ಧನಂಜಯ್ ನಿರ್ಮಾಣದ 'ಜೆರಾಕ್ಸ್' ವೆಬ್ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ನಾಗಭೂಷಣ್: ಟ್ರೇಲರ್​ ರಿಲೀಸ್​ ಯಾವಾಗ?

ಧುರಂಧರ್ 2: ದಿ ರಿವೇಂಜ್ ಚಿತ್ರವು 2025ರ ಬ್ಲಾಕ್‌ಬಸ್ಟರ್ ಚಿತ್ರ ಧುರಂಧರ್​​ ಮುಂದುವರಿದ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದು, ಮೊದಲ ಭಾಗ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಸುಮಾರು 1,300 ಕೋಟಿ ರೂ. ಗಳಿಸಿತ್ತು. ಮಾರ್ಚ್ 19ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಈ ಸೀಕ್ವೆಲ್, ಅಪರಾಧಿಗಳು ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ಜಾಲಗಳನ್ನು ಭೇದಿಸಲು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಕರಾಚಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಒಬ್ಬ ರಹಸ್ಯ ಭಾರತೀಯ ಗೂಢಾಚಾರನ ಕುರಿತ ಕಥೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಆದಿತ್ಯ ಧರ್​​ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ರಣ್​​​ವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಜೊತೆಗೆ ಸಾರಾ ಅರ್ಜುನ್, ಅರ್ಜುನ್ ರಾಂಪಾಲ್, ಆರ್.ಮಾಧವನ್, ರಾಕೇಶ್ ಬೇಡಿ ಸೇರಿ ಕೆಲವರು ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 'ಕಠಿಣ ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸಬೇಕು, ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೀಗಾಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು': ಜನ ನಾಯಗನ್ ಲೀಕ್​​ ಬಗ್ಗೆ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಹೇಳಿಕೆ

ಎರಡೂ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಜುಲೈ 2024ರಲ್ಲಿ ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್‌ನ ಬ್ಯಾಂಕಾಕ್‌ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025ರಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿತು. ಈ ಚಲನಚಿತ್ರವನ್ನು ಭಾರತ ಮತ್ತು ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್‌ನ ವಿವಿಧ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪಂಜಾಬ್, ಚಂಡೀಗಢ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ, ಲಡಾಖ್, ಭಾರತದ ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್​ ಕೆಲ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಶೂಟಿಂಗ್​ ನಡೆದಿದೆ.

TAGGED:

ಧುರಂಧರ್ 2 ಕಲೆಕ್ಷನ್
ರಣ್​ವೀರ್​​ ಸಿಂಗ್​​
ಧುರಂಧರ್ 2 ದಾಖಲೆ
ಆದಿತ್ಯ ಧರ್
DHURANDHAR 2 COLLECTION

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.