ಪುಷ್ಪ 2ರ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆ ಪುಡಿಗಟ್ಟುವತ್ತ ಧುರಂಧರ್ 2: 3 ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ 1,680 ಕೋಟಿ ಗಳಿಸಿದ ರಣ್ವೀರ್ ಸಿನಿಮಾ
ಧುರಂಧರ್ 2 ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ 1,680 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದೆ. ಇದು ಚಿತ್ರತಂಡ ಒದಗಿಸಿರುವ 22 ದಿನಗಳ ಅಂಕಿ - ಅಂಶ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : April 11, 2026 at 11:43 AM IST
ಮಾರ್ಚ್ 19ರಂದು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಆದಿತ್ಯ ಧರ್ ನಿರ್ದೇಶನದ 'ಧುರಂಧರ್ 2: ದಿ ರಿವೇಂಜ್' ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಅಂಕಿ - ಅಂಶಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದೆ. ಸ್ಪೈ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ತೆರೆಕಂಡ ಮೊದಲ 2 ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿ, ಅನೇಕ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಮುರಿಯಿತು. 3 ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ 1,680 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ.
3ನೇ ವಾರದಲ್ಲಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಕೊಂಚ ಕುಸಿದಿದ್ದರೂ, ಚಿತ್ರವು ನಾಲ್ಕನೇ ವಾರಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಡುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಒಟ್ಟು ಅಂಕಿ - ಅಂಶ 1,680 ಕೋಟಿ ದಾಟಿದ್ದು, ಜಾಗತಿಕ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡಿದೆ. ಕಳೆದ ದಿನ ಸ್ವತಃ ಚಿತ್ರತಂಡ ತನ್ನ 3 ವಾರಗಳ ಅಂಕಿ - ಅಂಶಗಳನ್ನು ತನ್ನ ಅಫೀಶಿಯಲ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಪೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಇದು ಒಟ್ಟು 22 ದಿನಗಳ ಅಂಕಿ - ಅಂಶವಾಗಿದ್ದು, ಚಿತ್ರವಿಂದು 24ನೇ ದಿನದ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ.
22 ದಿನಗಳ ಕಲೆಕ್ಷನ್ (ಚಿತ್ರತಂಡದ ಮಾಹಿತಿ)
ಒಟ್ಟು ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತದ ಕಲೆಕ್ಷನ್: 1,680 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ.
ಈ ಪೈಕಿ ಭಾರತದ ಗ್ರಾಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್: 1,276 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ.
ಭಾರತದ ನೆಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್: 1,081 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ.
ಕೇವಲ ವಿದೇಶದ ಕಲೆಕ್ಷನ್: 404 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ.
ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಟ್ರ್ಯಾಕರ್ ಸ್ಯಾಕ್ನಿಲ್ಕ್ ಒದಗಿಸಿರುವ ಮಾಹಿತಿ (23 ದಿನಗಳ ಕಲೆಕ್ಷನ್)
ಒಟ್ಟು ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತದ ಕಲೆಕ್ಷನ್: 1,671.26 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ.
ಈ ಪೈಕಿ ಭಾರತದ ಗ್ರಾಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್: 1,263.26 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ.
ಭಾರತದ ನೆಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್: 1,055.12 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ.
ಕೇವಲ ವಿದೇಶದ ಕಲೆಕ್ಷನ್: 408.00 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ.
ಸ್ಯಾಕ್ನಿಲ್ಕ್ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ, ಚಿತ್ರ ಶುಕ್ರವಾರದಂದು 8.03 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಗ್ರಾಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಪೈಕಿ ನಿವ್ವಳ ವ್ಯವಹಾರ 6.70 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಆಗಿದೆ.
'ಪುಷ್ಪ 2: ದಿ ರೂಲ್' ಪ್ರಸ್ತುತ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಕೆ ಮಾಡಿದ ಭಾರತೀಯ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ 3ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ ಮತ್ತು ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ನಟನೆಯ ಚಿತ್ರದ ಒಟ್ಟು ಗ್ಲೋಬಲ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ 1,742.10 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ. ಧುರಂಧರ್ 2 ಈ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಪುಡಿಗಟ್ಟುವ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿದೆ.
ಕೇವಲ ನೆಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ..... ಪ್ರಭಾಸ್ ಅವರ ಬಾಹುಬಲಿ 2 (1,030.42 ರೂ. ನಿವ್ವಳ ಗಳಿಕೆ) ಅನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಹಿಂದಿಕ್ಕಿದೆ.
'ಕೆಜಿಎಫ್ ಚಾಪ್ಟರ್ 2' ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ತನ್ನ ಮೊದಲ 10 ದಿನಗಳಲ್ಲೇ ದಾಖಲೆ ಪುಡಿಗಟ್ಟಿತ್ತು. ಯಶ್ ಸಿನಿಮಾ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಒಟ್ಟು 1,215.00 ಕೋಟಿ ರೂ., ಭಾರತದಲ್ಲಿ 1,000.85 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಗ್ರಾಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್, 859.70 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ನೆಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿತ್ತು. 214.15 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ವಿದೇಶಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಿಂದ ಬಂದಿತ್ತು.
ಧುರಂಧರ್ 2: ದಿ ರಿವೇಂಜ್ ಚಿತ್ರವು 2025ರ ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಚಿತ್ರ ಧುರಂಧರ್ ಮುಂದುವರಿದ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದು, ಮೊದಲ ಭಾಗ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಸುಮಾರು 1,300 ಕೋಟಿ ರೂ. ಗಳಿಸಿತ್ತು. ಮಾರ್ಚ್ 19ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಈ ಸೀಕ್ವೆಲ್, ಅಪರಾಧಿಗಳು ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ಜಾಲಗಳನ್ನು ಭೇದಿಸಲು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಕರಾಚಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಒಬ್ಬ ರಹಸ್ಯ ಭಾರತೀಯ ಗೂಢಾಚಾರನ ಕುರಿತ ಕಥೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಆದಿತ್ಯ ಧರ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ರಣ್ವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಜೊತೆಗೆ ಸಾರಾ ಅರ್ಜುನ್, ಅರ್ಜುನ್ ರಾಂಪಾಲ್, ಆರ್.ಮಾಧವನ್, ರಾಕೇಶ್ ಬೇಡಿ ಸೇರಿ ಕೆಲವರು ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಎರಡೂ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಜುಲೈ 2024ರಲ್ಲಿ ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್ನ ಬ್ಯಾಂಕಾಕ್ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025ರಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿತು. ಈ ಚಲನಚಿತ್ರವನ್ನು ಭಾರತ ಮತ್ತು ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್ನ ವಿವಿಧ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪಂಜಾಬ್, ಚಂಡೀಗಢ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ, ಲಡಾಖ್, ಭಾರತದ ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್ ಕೆಲ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಶೂಟಿಂಗ್ ನಡೆದಿದೆ.