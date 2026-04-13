25 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 1,700 ಕೋಟಿ ಗಳಿಸಿದ 'ಧುರಂಧರ್ 2': 4 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 'ಡಕಾಯಿತ್' ಗಳಿಸಿದ್ದೆಷ್ಟು?

ಅಡಿವಿ ಶೇಷ್ ಮತ್ತು ಮೃಣಾಲ್ ಠಾಕೂರ್ ತೆರೆಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ 'ಡಕಾಯಿತ್' ಏಪ್ರಿಲ್ 10ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ಅದಾಗ್ಯೂ, ಧುರಂಧರ್ 2 ಕ್ರೇಜ್​​ ಕುಗ್ಗಿಲ್ಲ.

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : April 13, 2026 at 4:00 PM IST

ಆದಿತ್ಯ ಧರ್ ನಿರ್ದೇಶನದ 'ಧುರಂಧರ್ 2: ದಿ ರಿವೇಂಜ್' ಮಾರ್ಚ್ 19ರಂದು ತೆರೆಕಂಡು ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮುಂದುವರಿಸಿದೆ. ಸಿನಿಮಾ ಇನ್ನೇನು ತಿಂಗಳು ಪೂರೈಸಲಿದ್ದು, 25 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ 1,700 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ದಾಟಿದ ಮೊದಲ ಬಾಲಿವುಡ್ ಚಿತ್ರ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗುವ ಮೂಲಕ ಇತಿಹಾಸ ನಿರ್ಮಿಸಿದೆ. ಕೇವಲ 25 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಮೈಲಿಗಲ್ಲನ್ನು ತಲುಪಿದ್ದು, ಸಿನಿಮಾದ ಕ್ರೇಜ್​​ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ. ಲಾಭದಾಯಕ ಗಲ್ಫ್ ಮತ್ತು ಚೀನಾ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ಅದಾಗ್ಯೂ, ಸಿನಿಮಾ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಂಡಿದೆ.

ಧುರಂಧರ್ 2 ಕಲೆಕ್ಷನ್​: ತೆರೆಕಂಡ ಬಳಿಕ ತನ್ನ ನಾಲ್ಕನೇ ಭಾನುವಾರವೂ ಚಿತ್ರ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ 14.75 ಕೋಟಿ ರೂ. ನೆಟ್​ ಕಲೆಕ್ಷನ್​ ಮಾಡಿದ್ದು, ಹಿಂದಿನ ದಿನಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಶೇ.9ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ. 25 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಒಟ್ಟು ನಿವ್ವಳ ಗಳಿಕೆ 1,083.67 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಷ್ಟಿದ್ದರೆ, ಭಾರತದ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆ 1,297.48 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳನ್ನು ತಲುಪಿದೆ. ಭಾನುವಾರ ಸಾಗರೋತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ 4 ಕೋಟಿ ರೂ. ಬಂದಿದ್ದು, ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 415.50 ಕೋಟಿ ರೂ. ಕಲೆಕ್ಷನ್​​ ಆಗಿದೆ. ಇದು ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆಯನ್ನು 1,712.98 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗೆ ಏರಿಸಿದೆ.

ಡಕಾಯಿತ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್​: ಇನ್ನೂ, ತೆಲುಗು ಆ್ಯಕ್ಷನ್, ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ 'ಡಕಾಯಿತ್' ಏಪ್ರಿಲ್ 10, 2026ರಂದು ಥಿಯೇಟರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಯಿತು. ಹಿಂದಿ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಆವೃತ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಡೆಯಾದ ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರ ಧುರಂಧರ್ ಕ್ರೇಜ್​ ನಡುವೆಯೂ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ 7.63 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಗ್ರಾಸ್​ ಕಲೆಕ್ಷನ್​​ನೊಂದಿಗೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಾಕ್ಸ್​ ಆಫೀಸ್​​ ಪ್ರಯಾಣ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ಚಿತ್ರ ಈವರೆಗೆ ಒಟ್ಟು 34.77 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ (ಗ್ರಾಸ್)​ ಮಾಡಿದೆ.

ಅಡಿವಿ ಶೇಷ್ ಮತ್ತು ಮೃಣಾಲ್ ಠಾಕೂರ್ ಅಭಿನಯದ ಸಿನಿಮಾ ತನ್ನ ಮೊದಲ ಭಾನುವಾರ 7.49 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್​​ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಪೈಕಿ 6.40 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ನೆಟ್​ ಕಲೆಕ್ಷನ್​ ಆಗಿದೆ. 3 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ವಿದೇಶದಿಂದ ಒಟ್ಟು 11.65 ಕೋಟಿ ರೂ. ಕಲೆಕ್ಷನ್​​ ಮಾಡಿದ್ದು, ಇಂಡಿಯಾ ಗ್ರಾಸ್​ ಕಲೆಕ್ಷನ್​ 23.12 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಆಗಿದೆ. ಈ ಪೈಕಿ ನೆಟ್​ ಕಲೆಕ್ಷನ್​ 19.80 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಟ್ರ್ಯಾಕರ್ ಸ್ಯಾಕ್ನಿಲ್ಕ್ ವರದಿಯನ್ನಾಧರಿಸಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಆಶಾ ಭೋಸ್ಲೆ ಕಂಠಸಿರಿಯಿಂದ ಮೂಡಿಬಂದ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ಹಾಡುಗಳಿವು

ಶನೀಲ್ ಡಿಯೋ ನಿರ್ದೇಶನದ 'ಡಕಾಯಿತ್' ಇಬ್ಬರು ಮಾಜಿ ಪ್ರೇಮಿಗಳ ಸುತ್ತ ಸುತ್ತುತ್ತದೆ. ಮೃಣಾಲ್ ಠಾಕೂರ್ ಜೊತೆಗೆ ಪೊಲೀಸ್ ಇನ್ಸ್‌ಪೆಕ್ಟರ್ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಡಿವಿ ಶೇಷ್ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾಜ್ ಮತ್ತು ಅನುರಾಗ್ ಕಶ್ಯಪ್ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಚ್ 19ಕ್ಕೆ ತೆರೆಕಾಣಲು ಸಜ್ಜಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಧುರಂಧರ್: ದಿ ರಿವೇಂಜ್ ಸೇರಿದಂತೆ ದೊಡ್ಡ ಸಿನಿಮಾಗಳೊಂದಿಗಿನ ಬಾಕ್ಸ್​ ಆಫೀಸ್​ ಕ್ಲ್ಯಾಶ್​ ತಪ್ಪಿಸಲು ಚಿತ್ರತಂಡ ಏಪ್ರಿಲ್ 10ಕ್ಕೆ ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನು ಮುಂದೂಡಿದರು. ಅದಾಗ್ಯೂ, ಧುರಂಧರ್ ಸೀಕ್ವೆಲ್​ ತೆರೆಕಂಡು 1 ತಿಂಗಳು ಸಮೀಪಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮುಂದುವರಿಸಿದೆ. ಡಕಾಯಿತ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್​ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದೆ.

ಆಶಾ ಭೋಸ್ಲೆ-ಲತಾ ಮಂಗೇಶ್ಕರ್ ನಿಧನದಲ್ಲಿನ ಕಾಕತಾಳೀಯ ಗೊತ್ತೇ?

ಈ ಯಶಸ್ವಿ ಚಿತ್ರವು ನಾಲ್ಕನೇ ವಾರಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದ್ದು, ದಂಗಲ್, ಬಾಹುಬಲಿ 2 ಮತ್ತು ಪುಷ್ಪ 2 ನಂತರದ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಕೆಯ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಈಗ ಪುಷ್ಪ 2: ದಿ ರೂಲ್ (1,742 ಕೋಟಿ) ಚಿತ್ರದ ಜೀವಮಾನದ ಗಳಿಕೆ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟಿದೆ. ಕೇವಲ 30 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳ ಅಂತರವಿದ್ದು, ವಾರದ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ ಧುರಂಧರ್ 2 ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಏರುತ್ತದೆ ಎಂದು ವ್ಯಾಪಾರ ವಿಶ್ಲೇಷಕರು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.

