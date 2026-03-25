ETV Bharat / entertainment

ಆರೇ ದಿನಕ್ಕೆ 900 ಕೋಟಿ ದಾಟಿದ ಧುರಂಧರ್ 2: ಗದರ್ 2, ಅನಿಮಲ್, ಪಠಾಣ್​ ದಾಖಲೆ ಉಡೀಸ್

'ಧುರಂಧರ್ 2' ಕೇವಲ 6 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ 575.72 ಕೋಟಿ ರೂ. ನೆಟ್​ ಕಲೆಕ್ಷನ್​ ಮಾಡಿದ್ದು, ಗದರ್ 2, ಪಠಾಣ್ ಮತ್ತು ಅನಿಮಲ್​ನಂತಹ ಹಿಟ್​​ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕಿ, ಬ್ಲಾಕ್​​ಬಸ್ಟರ್ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ.

ನಟ ರಣ್​ವೀರ್​ ಸಿಂಗ್​ (Photo: Film Poster)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : March 25, 2026 at 1:46 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ಆದಿತ್ಯ ಧರ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್​​ ಕಟ್ ಹೇಳಿರುವ 'ಧುರಂಧರ್ 2: ದಿ ರಿವೇಂಜ್' ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್‌ನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ದಾಖಲೆಯ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿದೆ. ಬಾಲಿವುಡ್​​ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ರಣ್​​ವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿರುವ 2025ರ ಬ್ಲಾಕ್​​ಬಸ್ಟರ್ ಧುರಂಧರ್​ನ ಮುಂದುವರಿದ ಭಾಗವು ಕೇವಲ 6 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಹಿಂದಿ ಬ್ಲಾಕ್‌ಬಸ್ಟರ್‌ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಒಟ್ಟು ಕಲೆಕ್ಷನ್‌ಗಳನ್ನು ಮೀರಿಸಿ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದೆ.

6ನೇ ದಿನದ ವ್ಯವಹಾರ: ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಟ್ರ್ಯಾಕರ್ ಸ್ಯಾಕ್ನಿಲ್ಕ್ ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ, ಧುರಂಧರ್ 2 ತನ್ನ 6ನೇ ದಿನದಂದು 56.60 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ನೆಟ್​​ ಕಲೆಕ್ಷನ್​ ಮಾಡಿದೆ. ಹಿಂದಿನ ದಿನಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಶೇ.36.7ರಷ್ಟು ಇಳಿಕೆ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಅದಾಗ್ಯೂ, ವಾರದ ದಿನದಲ್ಲಿ 56.60 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಯ ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆಸೋದು ಸುಲಭದ ಮಾತಲ್ಲ. ಚಿತ್ರ ಹಿಂದಿನ ದಿನ ಅಂದರೆ ಮೊದಲ ಸೋಮವಾರ 65 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಸಂಪಾದಿಸಿತ್ತು.

ಒಟ್ಟು ಕಲೆಕ್ಷನ್​: ಈ ಮೂಲಕ, ಚಿತ್ರದ ಇಂಡಿಯಾ ನೆಟ್​​ ಕಲೆಕ್ಷನ್​ 575.72 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗೆ ಏರಿದೆ. ಒಟ್ಟು ಗ್ರಾಸ್​ ಕಲೆಕ್ಷನ್​​ ಸುಮಾರು 687.49 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಆಗಿದೆ. ಸಿನಿಮಾ ಈವರೆಗೆ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಒಟ್ಟು 919.06 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಯ ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆಸಿದೆ.

ಶೋಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೀಗಿದೆ: ಇನ್ನೂ, ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಇರುವ ಬೇಡಿಕೆಯ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಶೋಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯೂ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿದೆ. ಆರನೇ ದಿನ ಭಾರತದಲ್ಲಿ 20,412 ಶೋಗಳಿದ್ದವು. ಪೇಯ್ಡ್​ ಪ್ರೀಮಿಯರ್​ನಂದು 11,294 ಶೋಗಳಿದ್ದರೆ, ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಯಂದು ಶೋಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 21,633 ಇತ್ತು.

ದಿನಇಂಡಿಯಾ ನೆಟ್​ ಕಲೆಕ್ಷನ್​
ಪೇಯ್ಡ್​ ಪ್ರೀಮಿಯರ್​ ಶೋ (ಬುಧವಾರ)43.00 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
ಮೊದಲ ದಿನ (ಗುರುವಾರ)102.55 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
ಎರಡನೇ ದಿನ (ಶುಕ್ರವಾರ)80.72 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
ಮೂರನೇ ದಿನ (ಶನಿವಾರ)113 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
ನಾಲ್ಕನೇ ದಿನ (ಭಾನುವಾರ)114.85 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
ಐದನೇ ದಿನ (ಸೋಮವಾರ)65.00 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
ಆರನೇ ದಿನ (ಮಂಗಳವಾರ)56.60 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
ಒಟ್ಟು ಕಲೆಕ್ಷನ್575.72 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ

ಹಿಂದಿ ಬ್ಲಾಕ್​​ಬಸ್ಟರ್​ಗಳನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕಿದ ಧುರಂಧರ್ ಸೀಕ್ವೆಲ್​: ಈ ಅಂಕಿ - ಅಂಶಗಳೊಂದಿಗೆ, ಧುರಂಧರ್ 2 ಹಲವು ಪ್ರಮುಖ ಬಾಲಿವುಡ್ ಚಿತ್ರಗಳ ಜೀವಮಾನದ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಪುಡಿಗಟ್ಟಿದೆ. ಗದರ್ 2 (525.70 ಕೋಟಿ ರೂ.), ಪಠಾಣ್ (543.09 ಕೋಟಿ ರೂ.) ಮತ್ತು ಅನಿಮಲ್ (553.87 ಕೋಟಿ ರೂ.) ನಂತಹ ಬ್ಲಾಕ್​ಬಸ್ಟರ್ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಧುರಂಧರ್ 2 ಹಿಂದಿಕ್ಕಿದೆ.

ಈ ಮೂಲಕ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಕೆ ಮಾಡಿದ 5 ಹಿಂದಿ ಚಿತ್ರಗಳ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಧುರಂಧರ್ 2 ಸೇರಿದೆ. ಈ ಲಿಸ್ಟ್​ನಲ್ಲಿ ಸ್ತ್ರೀ 2, ಛಾವಾ, ಜವಾನ್ ಮತ್ತು ಧುರಂಧರ್ 1 ಇದೆ. ವ್ಯಾಪಾರ ತಜ್ಞರ ಅಂದಾಜಿನ ಪ್ರಕಾರ, 'ಧುರಂಧರ್ 2' ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ತನ್ನ ಮೊದಲ ಭಾಗದ ಜೀವಮಾನದ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮೀರಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಈ ವೇಗ ಮುಂದುವರಿದರೆ, ಧುರಂಧರ್: ದಿ ರಿವೇಂಜ್ ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಕೆ ಮಾಡಿದ ಹಿಂದಿ ಚಿತ್ರವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಲಿದೆ.

ಆದಿತ್ಯ ಧರ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಸ್ಪೈ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್​ನಲ್ಲಿ ರಣ್​​ವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಜೊತೆಗೆ, ಆರ್.ಮಾಧವನ್, ಸಂಜಯ್ ದತ್, ಅರ್ಜುನ್ ರಾಂಪಾಲ್, ರಾಕೇಶ್ ಬೇಡಿ ಮತ್ತು ಸಾರಾ ಅರ್ಜುನ್ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಥೆ ಜಸ್ಕಿರತ್ ಸಿಂಗ್ ರಂಗಿಯ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತದೆ. ಅವರು ಶತ್ರು ಪ್ರದೇಶದೊಳಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ಭಾರತೀಯ ಗೂಢಚಾರ ಹಮ್ಜಾ ಅಲಿ ಮಜಾರಿಯಾಗಿ ರೂಪಾಂತರಗೊಳ್ಳೋದನ್ನು, ಮುಂದಿನ ಹೆಜ್ಜೆಗಳನ್ನು ಈ ಎರಡು ಭಾಗಗಳ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು.

TAGGED:

DHURANDHAR 2 BOX OFFICE RECORDS
ಧುರಂಧರ್ 2 ಬಾಕ್ಸ್​ ಆಫೀಸ್​ ಕಲೆಕ್ಷನ್
ರಣ್​ವೀರ್​ ಸಿಂಗ್​​ ಆದಿತ್ಯ ಧರ್
ಧುರಂಧರ್ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ನ್ಯೂಸ್
DHURANDHAR 2 COLLECTION

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.