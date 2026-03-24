ಸೋಮವಾರವೂ ಕುಗ್ಗದ ಧುರಂಧರ್ 2: ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ 800 ಕೋಟಿ ದಾಟಿದ ರಣ್ವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಸಿನಿಮಾ
ಮಿಶ್ರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳ ನಡುವೆಯೂ ಬಹುತಾರಾಗಣದ 'ಧುರಂಧರ್ 2' ಅದ್ಭುತ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಗಳಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಮೊದಲ ಸೋಮವಾರದಂದು ಚಿತ್ರ ಬರೋಬ್ಬರಿ 65 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಯ ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆಸಿದೆ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : March 24, 2026 at 1:11 PM IST
ಆದಿತ್ಯ ಧರ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಕಟ್ ಹೇಳಿರುವ 'ಧುರಂಧರ್ 2: ದಿ ರಿವೇಂಜ್' ಚಿತ್ರ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಬಿರುಗಾಳಿಯೆಬ್ಬಿಸಿದ್ದು, ವಾರದ ದಿನದಲ್ಲೂ ಚಿತ್ರದ ಸುತ್ತಲಿನ ಕುತೂಹಲ ಕುಗ್ಗಿಲ್ಲ. ಸ್ಪೈ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ತನ್ನ ಮೊದಲ ಸೋಮವಾರದಂದು ಬರೋಬ್ಬರಿ 65 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಯ ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆಸಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವಾರದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅಂಕಿ - ಅಂಶಗಳು ಸಾಧಾರಣವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಧುರಂಧರ್ 2 ಓಟ ಮಾತ್ರ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ.
ಪೇಯ್ಡ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋನಲ್ಲೇ ಭರ್ಜರಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ನೊಂದಿಗೆ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಪ್ರಯಾಣ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ಸಿನಿಮಾ, 5ನೇ ದಿನವೂ ಉತ್ತಮ ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆಸಿದೆ. ಮೊದಲ ವಾರಾಂತ್ಯದ ಗಳಿಕೆಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಕೊಂಚ ಕಡಿಮೆ ಎನಿಸಿದರೂ, 65 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಸುಲಭದ ಮಾತಲ್ಲ. ಅದೂ ಕೂಡಾ ವಾರದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ!
ಪೇಯ್ಡ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋನಲ್ಲೇ ಭಾರತದಲ್ಲಿ 40 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗೂ ಅಧಿಕ ಗಳಿಸೋ ಮೂಲಕ ತನ್ನ ಬಾಕ್ಸ್ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ಸಿನಿಮಾ, ಐತಿಹಾಸಿಕ ಆರಂಭಕ್ಕೆ ನಾಂದಿ ಹಾಡಿತು. ಅಧಿಕೃತ ಬಿಡುಗಡೆಯ ದಿನದಿಂದ ಹಿಡಿದು 4ನೇ ದಿನ ಅಂದರೆ ಭಾನುವಾರದವರೆಗೂ, ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಅಸಾಧಾರಣ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಏರುತ್ತಲೇ ಹೋಯ್ತು. 4 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಧುರಂಧರ್ 2 ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ 761 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಯ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ 550 ಕೋಟಿ ರೂ. ಆದರೆ, ವಿದೇಶಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಿಂದ 211 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಬಂದಿದೆ.
5ನೇ ದಿನ, ಮೊದಲ ಸೋಮವಾರದಂದು 65 ಕೋಟಿ ರೂ. ನೆಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ. 4ನೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಶೇ.43.4ರಷ್ಟು ಕುಸಿತವಾಗಿದೆ. ಕುಸಿತ ಕಂಡುಬಂದರೂ ವಾರದ ದಿನಕ್ಕೆ ಇದು ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತವೇ. ಹೀಗೆ ಸಾಗಿ ಎರಡನೇ ವಾರಾಂತ್ಯ ಸಿನಿಮಾ ಮತ್ತಷ್ಟು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಲಿದೆ ಎಂದು ಸಾಕಷ್ಟು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಈವರೆಗಿನ ಭಾರತದ ನೆಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ 519.12 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಆಗಿದ್ದರೆ, ಭಾರತದ ಒಟ್ಟು ಸಂಗ್ರಹವು 619.76 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗೆ (ಗ್ರಾಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್) ತಲುಪಿದೆ. ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಚಿತ್ರವು 210 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳೊಂದಿಗೆ ತನ್ನ ಬಲವಾದ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿದ್ದು, ಕೇವಲ 5 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಒಟ್ಟು 829.76 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಯ ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆಸಿದೆ.
|ದಿನ
|ಇಂಡಿಯಾ ನೆಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್
|ಪೇಯ್ಡ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋ (ಬುಧವಾರ)
|43 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
|ಮೊದಲ ದಿನ (ಗುರುವಾರ)
|102.55 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
|ಎರಡನೇ ದಿನ (ಶುಕ್ರವಾರ)
|80.72 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
|ಮೂರನೇ ದಿನ (ಶನಿವಾರ)
|113 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
|ನಾಲ್ಕನೇ ದಿನ (ಭಾನುವಾರ)
|114.85 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
|ಐದನೇ ದಿನ (ಸೋಮವಾರ)
|65 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
|ಒಟ್ಟು ಕಲೆಕ್ಷನ್
|519.12 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
ಈ ಮೂಲಕ ಧುರಂಧರ್ 2 ಭಾರತೀಯ ಸಿನಿಮಾ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ ಕೆಲವೇ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಮೊದಲ ವಾರಾಂತ್ಯ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ ಟಾಪ್ 5 ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದೆ. ಗಲ್ಫ್ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾನ್ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಚಿತ್ರ ಗಮನಾರ್ಹ ಆದಾಯವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ವ್ಯಾಪಾರ ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದರೆ ಚಿತ್ರ ತನ್ನ ಒಟ್ಟು ಅದಾಯಕ್ಕೆ ಆರಂಭಿಕ ವಾರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ 50-55 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಬಹುದಿತ್ತು ಎಂದು ವರದಿಗಳು ಸೂಚಿಸಿವೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 'ಪ್ರತೀ ಭಾರತೀಯ ನೋಡಲೇಬೇಕಾದ ಸಿನಿಮಾ': ಧುರಂಧರ್ 2ಗೆ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಮೆಚ್ಚುಗೆ
ಕಳೆದ ಗುರುವಾರ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಲೆವೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಥಿಯೇಟರ್ಗಳಿಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟ ಧುರಂಧರ್: ದಿ ರಿವೇಂಜ್ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಆದಿತ್ಯ ಧರ್ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದು, ಜಿಯೋ ಸ್ಟುಡಿಯೋಸ್ ಮತ್ತು ಬಿ62 ಸ್ಟುಡಿಯೋಸ್ ನಿರ್ಮಿಸಿದೆ. ರಣ್ವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಜೊತೆಗೆ ಸಂಜಯ್ ದತ್, ಆರ್.ಮಾಧವನ್, ರಾಕೇಶ್ ಬೇಡಿ ಮತ್ತು ಅರ್ಜುನ್ ರಾಂಪಾಲ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕರು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಸ್.ಎಸ್.ರಾಜಮೌಳಿ, ರಜನಿಕಾಂತ್, ರಾಮ್ ಗೋಪಾಲ್ ವರ್ಮಾ ಅವರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಅನುಪಮ್ ಖೇರ್, ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಕಂಗನಾ ರಣಾವತ್, ಕಾಜಲ್ ಅಗರ್ವಾಲ್, ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್, ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು, ಆಲಿಯಾ ಭಟ್, ಜೂನಿಯರ್ ಎನ್ಟಿಆರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಸಿನಿಮಾಗೆ ತಮ್ಮ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 'ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಶೂಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಗಾಯಗಳಾಗಿದ್ದರೂ ಯಾರೂ ಬ್ರೇಕ್ ಪಡೆಯಲಿಲ್ಲ': ಧುರಂಧರ್ 2 ಸಾಹಸ ನಿರ್ದೇಶಕ ಏಜಾಜ್ ಗುಲಾಬ್