4 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 761 ಕೋಟಿ ಗಳಿಸಿದ ಧುರಂಧರ್ 2: ಯಾವೆಲ್ಲಾ ದಾಖಲೆ ಪುಡಿಗಟ್ಟಿತು ರಣ್ವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಸಿನಿಮಾ?
ಧುರಂಧರ್ 2 ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ತನ್ನ ದಾಖಲೆಯ ಓಟವನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿದೆ. ಚಿತ್ರತಂಡವೇ ಕೊಟ್ಟ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ, ರಣ್ವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ ಸಿನಿಮಾ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಕೇವಲ 4 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ 761 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಗಳಿಸಿದೆ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : March 23, 2026 at 3:48 PM IST
ಆದಿತ್ಯ ಧರ್ ನಿರ್ದೇಶನದ 'ಧುರಂಧರ್ 2: ದಿ ರಿವೇಂಜ್' ಚಿತ್ರ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಬಿರುಗಾಳಿಯೆಬ್ಬಿಸಿದೆ. ಗಲ್ಲಾಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾದ ಅಬ್ಬರ ನಿಧಾನವಾಗುವ ಯಾವುದೇ ಲಕ್ಷಣಗಳಿಲ್ಲ. ದಾಖಲೆಯ ಅಂಕಿ-ಅಂಶಗಳ ಮೂಲಕ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಆರಂಭಿಕ ವಾರಾಂತ್ಯದ ನಂತರ, ಈ ಚಿತ್ರ ಭಾರತ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಖತ್ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಮೆಟ್ರೋ ನಗರಗಳಲ್ಲಿನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೆಕ್ಸ್ಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಸಣ್ಣ ಪಟ್ಟಣಗಳಲ್ಲಿನ ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಗಳವರೆಗೆ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಸೆಳೆಯುವಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ. ಬಲವಾದ ಬಾಯ್ಮಾತಿನ ಪ್ರಚಾರ, ಸಿನಿದಿಗ್ಗಜರ ವಿಮರ್ಶೆಯೊಂದಿಗೆ ಚಿತ್ರದ ಸುತ್ತಲಿನ ಸದ್ದು ಜೋರಾಗೇ ಇದ್ದು, ಕೇವಲ 4 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಬರೋಬ್ಬರಿ 761 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಗಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ.
ಧುರಂಧರ್ ಸೀಕ್ವೆಲ್ನ 4 ದಿನಗಳ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಹಿತಿ: ಈ ಚಿತ್ರ ಪೇಯ್ಡ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋನೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ಅಧಿಕೃತ ಬಿಡುಗಡೆಗೂ ಮುನ್ನವೇ ಚಿತ್ರ ಪೇಯ್ಡ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋನಲ್ಲೇ ಬರೋಬ್ಬರಿ 43 ಕೋಟಿ ರೂ. ಗಳಿಸಿ ಹೊಸ ಮಾನದಂಡವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿತು. ಚಿತ್ರ ತನ್ನ ಮೊದಲ ದಿನ (ಗುರುವಾರ) ಬರೋಬ್ಬರಿ 102.55 ಕೋಟಿ ರೂ. ನೆಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿತು. ನಂತರ 2ನೇ ದಿನದಲ್ಲಿ 80.72 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳ ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆಸಿದ್ದ ಈ ಚಿತ್ರವು ವಾರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿತು. ಹೌದು ತನ್ನ 3ನೇ ದಿನ, ಶನಿವಾರದಂದು 113 ಕೋಟಿ ರೂ. ಮತ್ತು 4ನೇ ದಿನ ಭಾನುವಾರದಂದು ಬರೋಬ್ಬರಿ 114.85 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಯ ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆಸಿದೆ. ಕೇವಲ 4 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯದ್ಭುತ ಅಂಕಿ-ಅಂಶ ಎನ್ನುವಂತೆ 454.12 ಕೋಟಿ ರೂ. ನೆಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ.
|ದಿನ
|ಇಂಡಿಯಾ ನೆಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್
|ಪೇಯ್ಡ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋ (ಬುಧವಾರ)
|43 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
|ಮೊದಲ ದಿನ (ಗುರುವಾರ)
|102.55 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
|ಎರಡನೇ ದಿನ (ಶುಕ್ರವಾರ)
|80.72 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
|ಮೂರನೇ ದಿನ (ಶನಿವಾರ)
|113 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
|ನಾಲ್ಕನೇ ದಿನ (ಭಾನುವಾರ)
|114.85 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
|ಒಟ್ಟು
|454.12 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ.
(ಡಾಟಾ ಮೂಲ: ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಟ್ರ್ಯಾಕರ್ ಸ್ಯಾಕ್ನಿಲ್ಕ್).
'DHURANDHAR 2' IS THE NEW EMPEROR – NEW BENCHMARKS SET – HISTORIC WEEKEND... #DhurandharTheRevenge has shattered ALL records in its *extended* opening weekend.— taran adarsh (@taran_adarsh) March 23, 2026
From the paid previews [Wednesday, 5 pm onwards] to Sunday, #Dhurandhar2 remains unstoppable, facing capacity issues at… pic.twitter.com/rWplHFtXNM
ಚಿತ್ರದ ಪ್ರಮುಖ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಏನಂದ್ರೆ, ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಚಿತ್ರದ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಂದು ಅಧಿಕೃತ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಪೇಜ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ, ಧುರಂಧರ್ 2 ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ 761 ಕೋಟಿ ರೂ. ಗಳಿಸಿದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ 550 ಕೋಟಿ ರೂ. ಆದ್ರೆ, ವಿದೇಶಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ 211 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಸಂಪಾದನೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಅಂಕಿ-ಅಂಶಗಳು ಚಿತ್ರ ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಹಿಟ್ ಎಂಬುದನ್ನು ದೃಢೀಕರಿಸುವುದಲ್ಲದೇ, ಅದರ ಬಲವಾದ ಜಾಗತಿಕ ಆಕರ್ಷಣೆಯನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸಿದೆ.
ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತ ಗಳಿಸಿರುವ ಈ ಸಿನಿಮಾ, ಮುಂಬರುವ ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ದೊಡ್ಡ ಮೈಲಿಗಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಆದಿತ್ಯ ಧರ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಮತ್ತು ರಣ್ವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರವು ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಬರೆದಿದೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲ ರೆಕಾರ್ಡ್ಗಳನ್ನು ನೋಡುವುದಾದರೆ.
- ಪೇಯ್ಡ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋನಲ್ಲೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಹಣ ಮಾಡಿದ (43 ಕೋಟಿ ರೂ.) ಭಾರತದ ಸಿನಿಮಾವಿದು.
- ಮೊದಲ ದಿನವೇ 100 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಕೆ ಮಾಡಿದ ಹಿಂದಿ ಸಿನಿಮಾ.
- ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ 100 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ನೆಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ ಮೊದಲ ಹಿಂದಿ ಚಿತ್ರ.
- ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಅವರ ಹಿಟ್ ಚಿತ್ರ ಜವಾನ್ (75 ಕೋಟಿ ರೂ.)ಅನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕಿ ಮೊದಲ ದಿನ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಸಿದ ಬಾಲಿವುಡ್ ಚಿತ್ರವಾಗಿ ಧುರಂಧರ್ 2 ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ.
- ಸತತ 100 ಕೋಟಿ ನೆಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ ಮೊದಲ ಹಿಂದಿ ಚಿತ್ರ.
- ಹಿಂದಿ ಸಿನಿಮಾ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ 4 ದಿನ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಲೆಕ್ಷನ್ (ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಸಿಂಗಲ್ ಡೇ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮುಂದುವರಿಕೆ) ಮಾಡಿದೆ.
- ಅತಿ ಶೀಘ್ರವೇ 400 ಕೋಟಿ ರೂ. ನೆಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ದಾಟಿದ ಹಿಂದಿ ಚಿತ್ರ.
- ಬಾಲಿವುಡ್ ಚಿತ್ರವೊಂದು ಅದ್ಭುತ ವಾರಾಂತ್ಯ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ಸಿನಿಮಾ.
- ಪುಷ್ಪ 2: ದಿ ರೂಲ್ ನಂತರ ಭರ್ಜರಿ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳೊಂದಿಗೆ ಮೊದಲ ವಾರಾಂತ್ಯ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ಎರಡನೇ ಸಿನಿಮಾ.
- ಯಾವುದೇ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಎರಡನೇ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಆರಂಭಿಕ ವಾರಾಂತ್ಯ.
- ನಾಲ್ಕೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ 700 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗೂ ಅಧಿಕ ಗಳಿಕೆ ಮಾಡಿದೆ. ಅತ್ಯಂತ ವೇಗವಾಗಿ ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ ಕೆಲವೇ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ.
- ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಕೇವಲ 3 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 2026ರಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಕೆ ಮಾಡಿದ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ.
- ಮೊದಲ ವಾರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಚಿತ್ರಗಳಾದ ಗದರ್ 2 ಮತ್ತು ಸಲಾರ್ನಂತಹ ಚಿತ್ರಗಳ ಒಟ್ಟು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ದಾಟಿದೆ.
ಈ ದಾಖಲೆಗಳೊಂದಿಗೆ, ಎ-ರೇಟೆಡ್ ಮತ್ತು ಲಾಂಗ್ ರನ್ಟೈಮ್ ಹೊಂದಿರುವ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಭರ್ಜರಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಗಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂಬ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಧುರಂಧರ್ 2 ಮುರಿದಿದೆ. ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ 100 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ನಿವ್ವಳ ಗಳಿಸಿದ ಮೊದಲ ಹಿಂದಿ ಚಿತ್ರವಾಯಿತು ಮತ್ತು ಈ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಪುನರಾವರ್ತಿಸಿತು. ಈ ಅಪರೂಪದ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಈ ಹಿಂದೆ ದಕ್ಷಿಣ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆರ್ಆರ್ಆರ್ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನೋಡಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಹಿಂದಿ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಸಾಧನೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಈ ಚಿತ್ರವು ಬಾಲಿವುಡ್ ಚಲನಚಿತ್ರವೊಂದಕ್ಕೆ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ವೀಕೆಂಡ್ ಅನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದೆ.
