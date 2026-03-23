ETV Bharat / entertainment

4 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 761 ಕೋಟಿ ಗಳಿಸಿದ ಧುರಂಧರ್ 2: ಯಾವೆಲ್ಲಾ ದಾಖಲೆ ಪುಡಿಗಟ್ಟಿತು ರಣ್​ವೀರ್​ ಸಿಂಗ್​ ಸಿನಿಮಾ?

ಧುರಂಧರ್ 2 ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ತನ್ನ ದಾಖಲೆಯ ಓಟವನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿದೆ. ಚಿತ್ರತಂಡವೇ ಕೊಟ್ಟ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ, ರಣ್​ವೀರ್​ ಸಿಂಗ್​ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ ಸಿನಿಮಾ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಕೇವಲ 4 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ 761 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಗಳಿಸಿದೆ.

ಧುರಂಧರ್ 2 ಕಲೆಕ್ಷನ್​ (Photo: Film Poster)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : March 23, 2026 at 3:48 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ಆದಿತ್ಯ ಧರ್ ನಿರ್ದೇಶನದ 'ಧುರಂಧರ್ 2: ದಿ ರಿವೇಂಜ್' ಚಿತ್ರ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್​ನಲ್ಲಿ ಬಿರುಗಾಳಿಯೆಬ್ಬಿಸಿದೆ. ಗಲ್ಲಾಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾದ ಅಬ್ಬರ ನಿಧಾನವಾಗುವ ಯಾವುದೇ ಲಕ್ಷಣಗಳಿಲ್ಲ. ದಾಖಲೆಯ ಅಂಕಿ-ಅಂಶಗಳ ಮೂಲಕ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಆರಂಭಿಕ ವಾರಾಂತ್ಯದ ನಂತರ, ಈ ಚಿತ್ರ ಭಾರತ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಖತ್​ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಮೆಟ್ರೋ ನಗರಗಳಲ್ಲಿನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೆಕ್ಸ್‌ಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಸಣ್ಣ ಪಟ್ಟಣಗಳಲ್ಲಿನ ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್‌ಗಳವರೆಗೆ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಸೆಳೆಯುವಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ. ಬಲವಾದ ಬಾಯ್ಮಾತಿನ ಪ್ರಚಾರ, ಸಿನಿದಿಗ್ಗಜರ ವಿಮರ್ಶೆಯೊಂದಿಗೆ ಚಿತ್ರದ ಸುತ್ತಲಿನ ಸದ್ದು ಜೋರಾಗೇ ಇದ್ದು, ಕೇವಲ 4 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಬರೋಬ್ಬರಿ 761 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಗಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ.

ಧುರಂಧರ್ ಸೀಕ್ವೆಲ್​​ನ 4 ದಿನಗಳ ಕಲೆಕ್ಷನ್​ ಮಾಹಿತಿ: ಈ ಚಿತ್ರ ಪೇಯ್ಡ್​​ ಪ್ರೀಮಿಯರ್​​ ಶೋನೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ಅಧಿಕೃತ ಬಿಡುಗಡೆಗೂ ಮುನ್ನವೇ ಚಿತ್ರ ಪೇಯ್ಡ್​​ ಪ್ರೀಮಿಯರ್​​ ಶೋನಲ್ಲೇ ಬರೋಬ್ಬರಿ 43 ಕೋಟಿ ರೂ. ಗಳಿಸಿ ಹೊಸ ಮಾನದಂಡವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿತು. ಚಿತ್ರ ತನ್ನ ಮೊದಲ ದಿನ (ಗುರುವಾರ) ಬರೋಬ್ಬರಿ 102.55 ಕೋಟಿ ರೂ. ನೆಟ್​ ಕಲೆಕ್ಷನ್​ ಮಾಡಿತು. ನಂತರ 2ನೇ ದಿನದಲ್ಲಿ 80.72 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳ ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆಸಿದ್ದ ಈ ಚಿತ್ರವು ವಾರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿತು. ಹೌದು ತನ್ನ 3ನೇ ದಿನ, ಶನಿವಾರದಂದು 113 ಕೋಟಿ ರೂ. ಮತ್ತು 4ನೇ ದಿನ ಭಾನುವಾರದಂದು ಬರೋಬ್ಬರಿ 114.85 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಯ ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆಸಿದೆ. ಕೇವಲ 4 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯದ್ಭುತ ಅಂಕಿ-ಅಂಶ ಎನ್ನುವಂತೆ 454.12 ಕೋಟಿ ರೂ. ನೆಟ್​ ಕಲೆಕ್ಷನ್​ ಮಾಡಿದೆ.

ದಿನಇಂಡಿಯಾ ನೆಟ್​ ಕಲೆಕ್ಷನ್​
ಪೇಯ್ಡ್​ ಪ್ರೀಮಿಯರ್​ ಶೋ (ಬುಧವಾರ)43 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
ಮೊದಲ ದಿನ (ಗುರುವಾರ)102.55 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
ಎರಡನೇ ದಿನ (ಶುಕ್ರವಾರ)80.72 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
ಮೂರನೇ ದಿನ (ಶನಿವಾರ)113 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
ನಾಲ್ಕನೇ ದಿನ (ಭಾನುವಾರ)114.85 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
ಒಟ್ಟು454.12 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ.

(ಡಾಟಾ ಮೂಲ: ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಟ್ರ್ಯಾಕರ್ ಸ್ಯಾಕ್ನಿಲ್ಕ್).

ಚಿತ್ರದ ಪ್ರಮುಖ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಏನಂದ್ರೆ, ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಚಿತ್ರದ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಂದು ಅಧಿಕೃತ ಸೋಷಿಯಲ್​ ಮೀಡಿಯಾ ಪೇಜ್​​​ಗಳಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ, ಧುರಂಧರ್ 2 ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ 761 ಕೋಟಿ ರೂ. ಗಳಿಸಿದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ 550 ಕೋಟಿ ರೂ. ಆದ್ರೆ, ವಿದೇಶಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ 211 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಸಂಪಾದನೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಅಂಕಿ-ಅಂಶಗಳು ಚಿತ್ರ ಬ್ಲಾಕ್‌ಬಸ್ಟರ್ ಹಿಟ್ ಎಂಬುದನ್ನು ದೃಢೀಕರಿಸುವುದಲ್ಲದೇ, ಅದರ ಬಲವಾದ ಜಾಗತಿಕ ಆಕರ್ಷಣೆಯನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸಿದೆ.

ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತ ಗಳಿಸಿರುವ ಈ ಸಿನಿಮಾ, ಮುಂಬರುವ ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ದೊಡ್ಡ ಮೈಲಿಗಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಆದಿತ್ಯ ಧರ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಮತ್ತು ರಣ್​ವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರವು ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಬರೆದಿದೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲ ರೆಕಾರ್ಡ್​​ಗಳನ್ನು ನೋಡುವುದಾದರೆ.

  • ಪೇಯ್ಡ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್​ ಶೋನಲ್ಲೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಹಣ ಮಾಡಿದ (43 ಕೋಟಿ ರೂ.) ಭಾರತದ ಸಿನಿಮಾವಿದು.
  • ಮೊದಲ ದಿನವೇ 100 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಕೆ ಮಾಡಿದ ಹಿಂದಿ ಸಿನಿಮಾ.
  • ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ 100 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ನೆಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ ಮೊದಲ ಹಿಂದಿ ಚಿತ್ರ.
  • ಶಾರುಖ್​ ಖಾನ್ ಅವರ ಹಿಟ್ ಚಿತ್ರ ಜವಾನ್ (75 ಕೋಟಿ ರೂ.)ಅನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕಿ ಮೊದಲ ದಿನ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಸಿದ ಬಾಲಿವುಡ್ ಚಿತ್ರವಾಗಿ ಧುರಂಧರ್​ 2 ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ.
  • ಸತತ 100 ಕೋಟಿ ನೆಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ ಮೊದಲ ಹಿಂದಿ ಚಿತ್ರ.
  • ಹಿಂದಿ ಸಿನಿಮಾ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ 4 ದಿನ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಲೆಕ್ಷನ್‌ (ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಸಿಂಗಲ್ ಡೇ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮುಂದುವರಿಕೆ) ಮಾಡಿದೆ.
  • ಅತಿ ಶೀಘ್ರವೇ 400 ಕೋಟಿ ರೂ. ನೆಟ್​ ಕಲೆಕ್ಷನ್​​ ದಾಟಿದ ಹಿಂದಿ ಚಿತ್ರ.
  • ಬಾಲಿವುಡ್ ಚಿತ್ರವೊಂದು ಅದ್ಭುತ ವಾರಾಂತ್ಯ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ಸಿನಿಮಾ.
  • ಪುಷ್ಪ 2: ದಿ ರೂಲ್ ನಂತರ ಭರ್ಜರಿ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳೊಂದಿಗೆ ಮೊದಲ ವಾರಾಂತ್ಯ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ಎರಡನೇ ಸಿನಿಮಾ.
  • ಯಾವುದೇ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಎರಡನೇ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಆರಂಭಿಕ ವಾರಾಂತ್ಯ.
  • ನಾಲ್ಕೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ 700 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗೂ ಅಧಿಕ ಗಳಿಕೆ ಮಾಡಿದೆ. ಅತ್ಯಂತ ವೇಗವಾಗಿ ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ ಕೆಲವೇ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ.
  • ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಕೇವಲ 3 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 2026ರಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಕೆ ಮಾಡಿದ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ.
  • ಮೊದಲ ವಾರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ ಬ್ಲಾಕ್​ಬಸ್ಟರ್ ಚಿತ್ರಗಳಾದ ಗದರ್ 2 ಮತ್ತು ಸಲಾರ್​​ನಂತಹ ಚಿತ್ರಗಳ ಒಟ್ಟು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ದಾಟಿದೆ.

ಈ ದಾಖಲೆಗಳೊಂದಿಗೆ, ಎ-ರೇಟೆಡ್ ಮತ್ತು ಲಾಂಗ್​ ರನ್​ಟೈಮ್​ ಹೊಂದಿರುವ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಭರ್ಜರಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಗಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂಬ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಧುರಂಧರ್ 2 ಮುರಿದಿದೆ. ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ 100 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ನಿವ್ವಳ ಗಳಿಸಿದ ಮೊದಲ ಹಿಂದಿ ಚಿತ್ರವಾಯಿತು ಮತ್ತು ಈ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಪುನರಾವರ್ತಿಸಿತು. ಈ ಅಪರೂಪದ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಈ ಹಿಂದೆ ದಕ್ಷಿಣ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆರ್‌ಆರ್‌ಆರ್‌ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನೋಡಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಹಿಂದಿ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಸಾಧನೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಈ ಚಿತ್ರವು ಬಾಲಿವುಡ್ ಚಲನಚಿತ್ರವೊಂದಕ್ಕೆ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್​ ವೀಕೆಂಡ್​ ಅನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದೆ.

TAGGED:

ಧುರಂಧರ್ 2 ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್​ ಕಲೆಕ್ಷನ್
ರಣ್​​ವೀರ್​ ಸಿಂಗ್
ಧುರಂಧರ್ ಸೀಕ್ವೆಲ್ ದಾಖಲೆ
ಆದಿತ್ಯ ಧರ್
DHURANDHAR SEQUEL RECORDS

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.