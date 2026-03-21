ಅಬ್ಬಬ್ಬಾ!; ಎರಡೇ ದಿನಕ್ಕೆ 269 ಕೋಟಿ ತಲುಪಿದ ಧುರಂಧರ್ 2 ಕಲೆಕ್ಷನ್!

ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ 'ಧುರಂಧರ್ 2' ಚಿತ್ರವು ಜಾಗತಿಕ ಸಂಚಲನದೊಂದಿಗೆ ದಾಖಲೆಯ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಓಟ ಮುಂದುವರೆಸಿದೆ.

'ಧುರಂಧರ್ 2' ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್​​
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : March 21, 2026 at 12:57 PM IST

2026ರ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಹೈ-ಆ್ಯಕ್ಟೇನ್ ಸ್ಪೈ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ 'ಧುರಂಧರ್ 2: ದಿ ರಿವೆಂಜ್' ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಿರುಗಾಳಿ ಎಬ್ಬಿಸಿದೆ. ಆದಿತ್ಯ ಧರ್ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿರುವ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಗೂ ಮುನ್ನ ಭಾರಿ ಪ್ರಚಾರ, ದೇಶಭಕ್ತಿಯ ವಿಷಯಗಳಿಂದ ಸಖತ್​​ ಸದ್ದು ಮಾಡಿತ್ತು. ಬಾಲಿವುಡ್​ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ರಣ್​ವೀರ್​​ ಸಿಂಗ್ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ​ ಆರ್.ಮಾಧವನ್, ಸಂಜಯ್ ದತ್ ಮತ್ತು ಅರ್ಜುನ್ ರಾಂಪಾಲ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಲಾವಿದರು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಬಾಕ್ಸ್​ ಆಫೀಸ್​ನಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆ ಬರೆಯುತ್ತಿದೆ.

ಚಿತ್ರದ ಸುತ್ತಲಿನ ಸದ್ದು ಅಭೂತಪೂರ್ವವಾಗಿತ್ತು. ಐತಿಹಾಸಿಕ ಮುಂಗಡ ಬುಕಿಂಗ್‌ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಗೂ ಮುನ್ನವೇ ಚಿತ್ರ ಗೆಲ್ಲವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿತ್ತು. ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಮೊದಲ ವಾರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ 250 ಕೋಟಿ ರೂ.ದಾಟಿದ್ದು, ಈ ಚಿತ್ರವು ಹೊಸ ಮಾನದಂಡ ಸ್ಥಾಪಿಸಿತು. ಭಾರತದಲ್ಲೇ ಮುಂಗಡ ಬುಕಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 160 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳ ಗಳಿಕೆಗೆ ಆಗಿದೆ.

ಈ ಚಿತ್ರವು ತನ್ನ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಪೇಯ್ಡ್​​​ ಪ್ರೀಮಿಯರ್​​ ಕಲೆಕ್ಷನ್​​​​ನೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಅಧಿಕೃತ ಬಿಡುಗಡೆಗೂ ಮುನ್ನ ಭಾರತದಲ್ಲಿ 43 ಕೋಟಿ ರೂ. ನೆಟ್​ ಕಲೆಕ್ಷನ್​​ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಆರಂಭಿಕ ಅಬ್ಬರ, ಅಧಿಕೃತ ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಯಿತು. ಚಿತ್ರವು ತನ್ನ ಮೊದಲ ದಿನ ಭಾರತದಲ್ಲಿ 102.55 ಕೋಟಿ ರೂ. ನೆಟ್​​ ಕಲೆಕ್ಷನ್​ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಬಾಲಿವುಡ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ, ಮೊದಲ ದಿನ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಲೆಕ್ಷನ್​​ ಮಾಡಿದ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಹಿಂದಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಆಕ್ಯುಪೆನ್ಸಿ ರೇಟ್ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿದೆ. ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಹೌಸ್​​​​ಫುಲ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮತ್ತು ಬಲವಾದ ಬಾಯ್ಮಾತಿನ ಪ್ರಚಾರ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ.

ಅದ್ಭುತ ಓಪನಿಂಗ್​ ಬಳಿಕ ಧುರಂಧರ್ 2 ಭಾರತದಲ್ಲಿ 80.72 ಕೋಟಿ ರೂ. ನೆಟ್​​ ಕಲೆಕ್ಷನ್​​​ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, 2 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ 226.27 ಕೋಟಿ ರೂ. ನೆಟ್​​​ ಕಲೆಕ್ಷನ್​​​ ಮಾಡಿದ್ದು, ಒಟ್ಟು ಗ್ರಾಸ್​ ಕಲೆಕ್ಷನ್​​​ ಸುಮಾರು 269 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಏರಿದೆ.

ಭಾಷಾವಾರು ಪ್ರದರ್ಶನದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ, ಹಿಂದಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಧುರಂಧರ್ 2 ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಸಾಧಿಸುತ್ತಲೇ ಇದೆ. ಆದಾಯದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪಾಲನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಆವೃತ್ತಿಗಳು ಕಡಿಮೆ ಆಕರ್ಷಣೆ ಹೊಂದಿವೆ. 2ನೇ ದಿನದಂದು ತಮಿಳು ಆವೃತ್ತಿಯು ಸುಮಾರು 0.24 ಕೋಟಿ ರೂ., ತೆಲುಗು 0.76 ಕೋಟಿ ರೂ., ಮಲಯಾಳಂ 0.01 ಕೋಟಿ ರೂ. ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ 0.02 ಕೋಟಿ ರೂ. ಗಳಿಸಿದೆ. ಇದರ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಹಿಂದಿ ಪ್ರಾಬಲ್ಯದಿಂದಾಗಿ ಚಿತ್ರದ ಒಟ್ಟಾರೆ ಪ್ಯಾನ್-ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರದರ್ಶನವು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಬಲವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ 20,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಶೋಗಳೊಂದಿಗೆ ಈ ಚಿತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದು, ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದೇ ಇದೆ.

ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ, ಧುರಂಧರ್ 2: ದಿ ರಿವೇಂಜ್ ಭಾರತೀಯ ಸಿನಿಮಾ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ವೀಕೆಂಡ್​​ ಕಲೆಕ್ಷನ್​​ ಮಾಡುವ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಸಾಗರೋತ್ತರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಉತ್ತರ ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಅಸಾಧಾರಣ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದು, ಕೇವಲ ಪ್ರೀ-ಸೇಲ್ಸ್​ನಲ್ಲಿಯೇ 300 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳ ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆದಿದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಈ ಚಿತ್ರವು ತನ್ನ ವಿಸ್ತೃತ ಆರಂಭಿಕ ವಾರಾಂತ್ಯದ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ 500 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳ ಗಳಿಸುವತ್ತ ದೃಷ್ಟಿ ಹಾಯಿಸಿದೆ. ಇದು ಕೆಲವೇ ಕೆಲ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರಗಳು ಸಾಧಿಸಿದ ಮೈಲಿಗಲ್ಲಾಗಿದೆ.

ರಣ್​​ವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಜೊತೆಗೆ, ಸಂಜಯ್ ದತ್, ಅರ್ಜುನ್ ರಾಂಪಾಲ್, ಆರ್​.ಮಾಧವನ್, ಸಾರಾ ಅರ್ಜುನ್ ಮತ್ತು ರಾಕೇಶ್ ಬೇಡಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸೀಕ್ವೆಲ್​​ನಲ್ಲಿ, ನಾಯಕ ನಟ ರಣ್​​ವೀರ್ ಅವರು ಹಮ್ಜಾ ಅಲಿ ಮಜಾರಿ ಎಂದೂ ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಜಸ್ಕಿರತ್ ಸಿಂಗ್ ರಂಗಿಯಾಗಿ ತಮ್ಮ ಪಾತ್ರ ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

