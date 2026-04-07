'ಧುರಂಧರ್ 2' ಮೆಚ್ಚಿದ ವಿರಾಟ್, ಅನುಷ್ಕಾಗೆ ನಿರ್ದೇಶಕರಿಂದ ಧನ್ಯವಾದ: ಸಿನಿಮಾ ಗಳಿಕೆ ₹1,622 ಕೋಟಿ!

'ಧುರಂಧರ್ 2' ಚಿತ್ರದ ಗಳಿಕೆ​ ವಾರದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಂಚ ತಗ್ಗಿದ್ದು, ಈವರೆಗಿನ ಒಟ್ಟು ಕಲೆಕ್ಷನ್​ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ. ವಿರಾಟ್​ ಕೊಹ್ಲಿ, ಅನುಷ್ಕಾ ಶರ್ಮಾ ಸಿನಿಮಾ ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Dhurandhar 2 Box Office Collection
'ಧುರಂಧರ್ 2' ಕಲೆಕ್ಷನ್ (Photo: Film Poster)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : April 7, 2026 at 4:41 PM IST

ಆದಿತ್ಯ ಧರ್ ನಿರ್ದೇಶನದ 'ಧುರಂಧರ್ 2: ದಿ ರಿವೇಂಜ್' ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ 3ನೇ ವಾರಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದ್ದು ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಗಳಿಕೆ ಮುಂದುವರಿಸಿದೆ. 19ನೇ ದಿನದಂದು ಕೊಂಚ ಇಳಿಕೆ ಕಂಡುಬಂದಿದ್ದರೂ, ಒಟ್ಟಾರೆ ಚಿತ್ರದ ವೇಗ ಬಲವಾಗಿದೆ. ಪವರ್ ಕಪಲ್​ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಮತ್ತು ಅನುಷ್ಕಾ ಶರ್ಮಾ ಕೂಡಾ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿದ್ದು, ಪ್ರಶಂಸೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ದಂಪತಿಯ ಉತ್ಸಾಹಭರಿತ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಹುರುಪು ನೀಡಿವೆ.

ತನ್ನ 3ನೇ ಸೋಮವಾರ ರಣ್​​ವೀರ್ ಸಿಂಗ್​​ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಡ್ರಾಮಾ ಭಾರತದಲ್ಲಿ 10.00 ಕೋಟಿ ರೂ. ನೆಟ್​​ ಕಲೆಕ್ಷನ್​ ಮಾಡಿತು. ಹಿಂದಿನ ದಿನ 28.75 ಕೋಟಿ ರೂ. ಗಳಿಕೆಯಾಗಿತ್ತು. ಇದಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಶೇ.65.2ರಷ್ಟು ಕುಸಿತವಾಗಿದೆ. ಅದಾಗ್ಯೂ, ವಾರಾಂತ್ಯದ ಬಲವಾದ ಏರಿಕೆಯ ನಂತರ ವಾರದ ದಿನಗಳ ಸಂಗ್ರಹವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕುಗ್ಗುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಕುಸಿತವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಇದರ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಚಿತ್ರದ ಒಟ್ಟು ಪ್ರದರ್ಶನ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿದೆ.

19ನೇ ದಿನದ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿದರೆ, ಭಾರತದ ಒಟ್ಟು ನೆಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ 1,023.77 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ. ಭಾರತದ ಗ್ರಾಸ್​​ ಕಲೆಕ್ಷನ್​ ಈಗ 1,225.72 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗೆ ಏರಿದೆ. ವಿದೇಶಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳೂ ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಕಳೆದ ದಿನ ಸಾಗರೋತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ 5.00 ಕೋಟಿ ರೂ. ಬಂದಿದೆ. ಇದು ಒಟ್ಟು ವಿದೇಶಿ ಗಳಿಕೆಯನ್ನು 397.00 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಏರಿಸಿದೆ. ಪರಿಣಾಮ, ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಒಟ್ಟು ಕಲೆಕ್ಷನ್​ 1,622.72 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಏರಿದೆ.

ಈ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಕಮರ್ಷಿಯಲಿ​ ಸಕ್ಸಸ್​ಫುಲ್​ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿ ಧುರಂಧರ್ 2ರ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಭದ್ರಪಡಿಸಿದೆ. ಚಿತ್ರದ ಸುಮಾರು 4 ಗಂಟೆಗಳ ರನ್‌ಟೈಮ್‌ನ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ನಿರಂತರ ಆಸಕ್ತಿಯು ಬಾಕ್ಸ್​​ ಆಫೀಸ್​ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳ ಮೂಲಕ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಆದಿತ್ಯ ಧರ್ ಇನ್​ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್​ ಸ್ಟೋರಿ (Photo: Aditya Dhar Instagram story)

"ಸಿನಿಮಾ ವೀಕ್ಷಿಸಿದೆ. ನಾನು ಈವರೆಗೆ ಇಂಥ ಸಿನಿಮೀಯ ಅನುಭವ ಪಡೆದಿಲ್ಲ. ಸುಮಾರು 4 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ನಾನು ಒಮ್ಮೆಯೂ ಹಿಂಜರಿಯಲಿಲ್ಲ/ಹಿಂದೆ ಸರಿಯಲಿಲ್ಲ. ನಿರ್ದೇಶಕ ಆದಿತ್ಯ ಧರ್, ಪ್ರತಿಭೆ ಮತ್ತು ದೃಢನಿಶ್ಚಯವು ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಫಲಿಸುತ್ತಿದೆ. ನೀವೋರ್ವ ಜೀನಿಯಸ್​. ಎಲ್ಲಾ ನಟರು ತಮ್ಮ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದ್ದು, ರಣ್​​ವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಈ ಚಿತ್ರದ ನಂತರ ವಿಭಿನ್ನ ಮಟ್ಟವನ್ನು ತಲುಪಿದ್ದೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಅಭಿನಯ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡದ ಸ್ಟಾರ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಸೋಷಿಯಲ್​ ಮೀಡಿಯಾ ಪೋಸ್ಟ್​ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ನಿ, ಬಾಲಿವುಡ್​ ನಟಿ ಅನುಷ್ಕಾ ಶರ್ಮಾ ಕೂಡಾ ಇಡೀ ಚಿತ್ರತಂಡವನ್ನು ಹಾಡಿ ಹೊಗಳಿದ್ದಾರೆ.

ಆದಿತ್ಯ ಧರ್ ಇನ್​ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್​ ಸ್ಟೋರಿ (Photo: Aditya Dhar Instagram story)

ದಂಪತಿಯ ಎರಡೂ ಸಂದೇಶಗಳಿಗೆ ನಿರ್ದೇಶಕ ಆದಿತ್ಯ ಧರ್ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದರು. ವಿರಾಟ್‌ಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಿಸಿದ ಅವರು, ಒಂದು ಪೀಳಿಗೆಯ ದಂತಕಥೆಯಿಂದ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಪಡೆದಿರುವುದು ಬಹಳಷ್ಟು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿದೆ. ತಂಡವನ್ನು ಪ್ರೇರೇಪಿಸಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಅನುಷ್ಕಾಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಅವರು, ಅಂತಹ ಹೊಗಳಿಕೆಯು ತಮ್ಮನ್ನು ಉನ್ನತ ಗುರಿಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಮತ್ತು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ, ಉದ್ದೇಶದೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಹೇಳಲು ಪ್ರೇರೇಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಧುರಂಧರ್​ನ ಎರಡೂ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. 2024ರ ಜುಲೈನಲ್ಲಿ ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್‌ನ ಬ್ಯಾಂಕಾಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಶೂಟಿಂಗ್​​ ಆರಂಭಗೊಂಡು, 2025ರ ಅಕ್ಟೋಬರ್​ನಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿತು. ಎರಡೂ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಪಂಜಾಬ್, ಚಂಡೀಗಢ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ, ಲಡಾಖ್, ಭಾರತದ ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್​ನ ಕೆಲ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಸ್ಪೈ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್​ನಲ್ಲಿ ರಣ್​​ವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಜೊತೆಗೆ, ಅರ್ಜುನ್ ರಾಂಪಾಲ್, ಆರ್.ಮಾಧವನ್ ಮತ್ತು ಸಂಜಯ್ ದತ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಜನಪ್ರಿಯ ಕಲಾವಿದರು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

