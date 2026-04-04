'ಧುರಂಧರ್ 2' ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಜೋರು: 16 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಗಳಿಸಿದ್ದಿಷ್ಟು!
'ಧುರಂಧರ್ 2' ಚಿತ್ರ ತನ್ನ 16ನೇ ದಿನದಂದು ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಶೇ.17.8ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ. ಭಾರತದ ನೆಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ 1,000 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿದ್ದು, ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಈಗಾಗಲೇ 1,500 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ದಾಟಿದೆ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : April 4, 2026 at 1:20 PM IST
ರಣ್ವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ನಟನೆಯ 'ಧುರಂಧರ್: ದಿ ರಿವೇಂಜ್' ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಓಟ ಮುಂದುವರಿಸಿದೆ. ಹಿಂದಿನ ದಿನಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ 16ನೇ ದಿನದಂದು ಕಲೆಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಹೌದು, ಮೂರನೇ ಶುಕ್ರವಾರದಂದು ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಆದಿತ್ಯ ಧರ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಸ್ಪೈ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದು, ದೇಶಿಯ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಮೈಲಿಗಲ್ಲನ್ನು ತಲುಪುತ್ತಿದೆ.
ಧುರಂಧರ್ 2ರ 16ನೇ ದಿನದ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್: ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಟ್ರ್ಯಾಕರ್ ಅಂಕಿ-ಅಂಶಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಧುರಂಧರ್ 2 ಭಾರತೀಯ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ 16ನೇ ದಿನದಂದು 21.55 ಕೋಟಿ ರೂ. ಗಳಿಸಿದೆ. ಈ ಅಂಕಿ ಅಂಶವು 15ನೇ ದಿನದಂದು ಚಿತ್ರ ಗಳಿಸಿದ 18.30 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಿಂತ ಶೇ.17.8ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.
ಇದರೊಂದಿಗೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರದ ನೆಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ 959.57 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗೆ ತಲುಪಿದೆ. ಚಿತ್ರದ ಒಟ್ಟು ಗ್ರಾಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ 1,148.58 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಆಗಿದೆ. ದೇಶಿಯ ಗಲ್ಲಾಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ 1,000 ಕೋಟಿ ರೂ. (ಕೇವಲ ನೆಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್) ಗಳಿಸುವ ಹಂತಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ.
|ದಿನ/ವಾರ
|ಇಂಡಿಯಾ ನೆಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್
|ಮೊದಲ ವಾರ
|674.17 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
|ಎರಡನೇ ವಾರ
|263.65 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
|16ನೇ ದಿನ
|21.55 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
|ಒಟ್ಟು
|959.37 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
ಧುರಂಧರ್ 2 ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತದ ಕಲೆಕ್ಷನ್: ದೇಶಿಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಯಶಸ್ಸಿನ ಜೊತೆಗೆ, ಧುರಂಧರ್ 2 ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 16ನೇ ದಿನದಂದು, ಚಿತ್ರ ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 5 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಗಳಿಸಿದೆ. ಈವರೆಗೆ ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ 375 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಯ ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆದಿದ್ದು, ಭಾರತದ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿದಾಗ, ಚಿತ್ರ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ 1,523.58 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ.
ಕಳೆದ ದಿನ ಚಿತ್ರತಂಡ ಒಟ್ಟು 15 ದಿನಗಳ ಗಳಿಕೆ ಮಾಹಿತಿ ಒದಗಿಸಿತ್ತು
- ಒಟ್ಟು ಗ್ಲೋಬಲ್ ಕಲೆಕ್ಚನ್: 1,501 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
- ಇಂಡಿಯಾ ಗ್ರಾಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್: 1,134 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
- ಇಂಡಿಯಾ ನೆಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್: 961 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
- ಕೇವಲ ವಿದೇಶದ ಕಲೆಕ್ಷನ್: 367 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಧುರಂಧರ್ 2 ಚಿತ್ರವು 2025ರ ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಧುರಂಧರ್ ಚಿತ್ರದ ಮುಂದುವರಿದ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದು, ಮೊದಲ ಭಾಗ ಜಗತ್ತಿನಾದಗ್ಯಂತ ಸುಮಾರು 1,300 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಗಳಿಸಿತ್ತು. ಮಾರ್ಚ್ 19 ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಈ ಸೀಕ್ವೆಲ್ನಲ್ಲಿ, ರಣ್ವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಜೊತೆಗೆ, ಸಾರಾ ಅರ್ಜುನ್, ಅರ್ಜುನ್ ರಾಂಪಾಲ್, ಆರ್. ಮಾಧವನ್, ರಾಕೇಶ್ ಬೇಡಿ ಮತ್ತು ಡ್ಯಾನಿಶ್ ಪಾಂಡೋರ್ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಧುರಂಧರ್ 2 ಈಗ ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಪುಷ್ಪ 2ರ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮುರಿಯುವ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ. ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ ಮತ್ತು ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ನಟನೆಯ ಚಿತ್ರದ ಒಟ್ಟು ಗ್ಲೋಬಲ್ ಕಲೆಕ್ಚನ್ - 1,742.10 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಆಗಿದ್ದು, ಈ ಪೈಕಿ, ಇಂಡಿಯಾ ಗ್ರಾಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್: 1,471.10 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ, ಇಂಡಿಯಾ ನೆಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ - 1,234 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ, ಕೇವಲ ವಿದೇಶದ ಕಲೆಕ್ಷನ್ - 271 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಆಗಿದೆ. ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಈ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಧುರಂಧರ್ ಸೀಕ್ವೆಲ್ ಮುರಿಯಲಿದೆ ಎಂದು ಸಿನಿ ಪಂಡಿತರು ಅಂದಾಜಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಎರಡೂ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. 2024ರ ಜುಲೈನಲ್ಲಿ ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್ನ ಬ್ಯಾಂಕಾಕ್ನಲ್ಲಿ ಶೂಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. 2025ರ ಅಕ್ಟೋಬರ್ನಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾಯವಾಯಿತು. ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಭಾರತ ಮತ್ತು ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್ನ ವಿವಿಧ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪಂಜಾಬ್, ಚಂಡೀಗಢ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ, ಲಡಾಖ್, ಭಾರತದ ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ನಡೆದ ಪ್ರದೇಶಗಳಾಗಿವೆ.