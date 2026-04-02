14 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 1,500 ಕೋಟಿ ರೂ. ಸಮೀಪಿಸಿದ 'ಧುರಂಧರ್ 2'

ರಣ್​​​ವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ ಧುರಂಧರ್ 2 ಚಿತ್ರ ತನ್ನ 14 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ 900+ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ನೆಟ್​​ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ. ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ 1,466 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳನ್ನು ದಾಟಿದೆ.

'ಧುರಂಧರ್ 2' ಕಲೆಕ್ಷನ್ (Photo: Film Poster)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : April 2, 2026 at 5:16 PM IST

ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡಿರುವ ಬಾಲಿವುಡ್​ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ರಣ್​​ವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ 'ಧುರಂಧರ್ 2: ದಿ ರಿವೇಂಜ್' ಚಿತ್ರವು 2ನೇ ವಾರದಲ್ಲೂ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಂಡಿದೆ. 14ನೇ ದಿನದಂದು ಗಮನಾರ್ಹ ಕುಸಿತದ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಈ ಸ್ಪೈ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಭಾರತದಲ್ಲಿ 900 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಯ ಮೈಲಿಗಲ್ಲನ್ನು ದಾಟಿ, ಬ್ಲಾಕ್‌ಬಸ್ಟರ್ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ.

ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಟ್ರ್ಯಾಕರ್ ಸ್ಯಾಕ್ನಿಲ್ಕ್ ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ, 2025ರ ಬ್ಲಾಕ್​ಬಸ್ಟರ್​ ಧುರಂಧರ್​​ನ ಸೀಕ್ವೆಲ್ 14ನೇ ದಿನದಂದು 20.10 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ನೆಟ್​ ಕಲೆಕ್ಷನ್​ ಮಾಡಿದೆ. 13ನೇ ದಿನ 27.75 ಕೋಟಿ ರೂ. ಗಳಿಸಿದ್ದ ಚಿತ್ರ 14ನೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಶೇ.27.6ರಷ್ಟು ಕುಸಿತ ಕಂಡಿದೆ. ಈ ಕುಸಿತದ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಎರಡನೇ ವಾರದಲ್ಲಿಯೂ ಅಂಕಿ - ಅಂಶಗಳು ಬಲವಾಗಿದ್ದು, ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 1,400+ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ತಲುಪಿದೆ.

ಮೊದಲ ವಾರದಲ್ಲಿ 674.17 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿತ್ತು. ಎರಡನೇ ವಾರದಲ್ಲಿ 41.75 ಕೋಟಿ ರೂ. (9 ನೇ ದಿನ), 62.85 ಕೋಟಿ ರೂ. (10 ನೇ ದಿನ), 68.10 ಕೋಟಿ ರೂ. (11 ನೇ ದಿನ), 25.30 ಕೋಟಿ ರೂ. (12 ನೇ ದಿನ), 27.75 ಕೋಟಿ (13 ನೇ ದಿನ) ರೂಪಾಯಿ ವ್ಯವಹಾರದ ಬಳಿಕ ಈಗ 14ನೇ ದಿನ 20.10 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್​ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ 2ನೇ ವಾರದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರ 245.85 ಕೋಟಿ ರೂ. ಕಲೆಕ್ಷನ್​ ಮಾಡಿದೆ.

ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಅಂಕಿ-ಅಂಶಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಭಾರತದ ಒಟ್ಟು ನೆಟ್​ ಕಲೆಕ್ಷನ್​ 920.02 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಷ್ಟಿದ್ದು, ಭಾರತದ ಗ್ರಾಸ್​ ಕಲೆಕ್ಷನ್ 1,101.47 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಆಗಿದೆ. ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ, ಚಿತ್ರವು 14ನೇ ದಿನದಂದು 7.00 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಚಿತ್ರದ ಒಟ್ಟು ವಿದೇಶದ ಗಳಿಕೆ 365.00 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಿಗೆ ತಲುಪಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಚಿತ್ರ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ 1,466.47 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಗಳಿಸಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಇದು ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಜಾಗತಿಕ ಗಳಿಕೆ ಮಾಡಿದ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ.

ಈ ಚಿತ್ರ ಈಗಾಗಲೇ ಹಲವಾರು ಪ್ರಮುಖ ಬ್ಲಾಕ್‌ಬಸ್ಟರ್‌ಗಳ ಭಾರತೀಯ ಸಂಗ್ರಹವನ್ನು ದಾಟಿದೆ. ಕೆಜಿಎಫ್: ಅಧ್ಯಾಯ 2 (859.70 ಕೋಟಿ ರೂ. ನೆಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್), ಆರ್‌ಆರ್‌ಆರ್ (782.20 ಕೋಟಿ ರೂ.) ಮತ್ತು ಕಲ್ಕಿ 2898 ಎಡಿ (646 ಕೋಟಿ ರೂ.)ಗಳನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕಿದೆ. ಈಗ, ಬಾಹುಬಲಿ 2: ದಿ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ (1,030.42 ಕೋಟಿ ರೂ.) ಮತ್ತು ಪುಷ್ಪ 2: ದಿ ರೂಲ್ (1,234.10 ಕೋಟಿ ರೂ.)ನಂತಹ ದೊಡ್ಡ ಮೈಲಿಗಲ್ಲುಗಳ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟಿದೆ. ಬಾಕ್ಸ್​ ಆಫೀಸ್​​ ಓಟ ಹೀಗೆ ಮುಂದುವರಿದರೆ, ಚಿತ್ರವು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ದಾಖಲೆಯನ್ನೂ ಮುರಿಯಬಹುದು.

ಧುರಂಧರ್ ಭಾಗ 1ಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಸೀಕ್ವೆಲ್ ಬಹಳ ಮುಂದಿದೆ. ಇದು 13ನೇ ದಿನದ ವೇಳೆಗೆ ಮೊದಲ ಭಾಗ 437.25 ಕೋಟಿ ರೂ. ನೆಟ್​ ಕಲೆಕ್ಷನ್​ ಮಾಡಿತ್ತು. ಅದಾಗ್ಯೂ, ಸೀಕ್ವೆಲ್​​ 14 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 900 ಕೋಟಿ ದಾಟಿದೆ.

ಆದಿತ್ಯ ಧರ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಸ್ಪೈ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ರಣ್​​ವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಜೊತೆಗೆ, ಅರ್ಜುನ್ ರಾಂಪಾಲ್, ಆರ್.ಮಾಧವನ್ ಮತ್ತು ಸಂಜಯ್ ದತ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರಬಲ ತಾರಾಗಣವಿದೆ.

