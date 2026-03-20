172 ಕೋಟಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್​​ ಮಾಡಿದ ಧುರಂಧರ್ 2: ಮೊದಲ ದಿನ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಸಿದ ನಂಬರ್​ 1 ಬಾಲಿವುಡ್​ ಸಿನಿಮಾವಿದು

1,300+ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್​​ ಮಾಡಿದ್ದ 2025ರ ಬ್ಲಾಕ್​ಬಸ್ಟರ್​​ ಧುರಂಧರ್​ ಚಿತ್ರದ ಮುಂದುವರಿದ ಭಾಗ ತನ್ನ ಆರಂಭಿಕ ದಿನ 100 ಕೋಟಿಗೂ ಅಧಿಕ ಕಲೆಕ್ಷನ್​​ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರ ಹುಬ್ಬೇರಿಸಿದೆ.

Dhurandhar 2 Box Office Collection Day 1
ಧುರಂಧರ್ 2 ಬಾಕ್ಸ್​ ಆಫೀಸ್​ ಕಲೆಕ್ಷನ್ (Photo: Film Poster)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : March 20, 2026 at 12:21 PM IST

3 Min Read
ಬಾಲಿವುಡ್​​ ಸೂಪರ್​ ಸ್ಟಾರ್​​​ ರಣ್​​ವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರ 'ಧುರಂಧರ್ 2: ದಿ ರಿವೆಂಜ್' ಚಿತ್ರವು ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಆರಂಭವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಮಾರ್ಚ್ 19ರಂದು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಆದಿತ್ಯ ಧರ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಸ್ಪೈ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಈಗಾಗಲೇ ತನ್ನ ಆರಂಭಿಕ ದಿನದ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನದೊಂದಿಗೆ ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ.

1,300+ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್​​ ಮಾಡಿದ್ದ 2025ರ ಬ್ಲಾಕ್​ಬಸ್ಟರ್​​ ಧುರಂಧರ್​ ಚಿತ್ರದ ಮುಂದುವರಿದ ಭಾಗವು, ಪಾಕಿಸ್ತಾನದೊಳಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಭಾರತೀಯ ಗುಪ್ತಚರ ಏಜೆಂಟ್​​ನ ಕಥೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದೆ. ಬೇಹುಗಾರಿಕೆ, ಸೇಡು ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿದ ರೋಮಾಂಚಕ ಕಥಾವಸ್ತುವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆಗೂ ಮನ್ನವೇ ಸಾಕಷ್ಟು ಸದ್ದು ಮಾಡಿತ್ತು. 3 ಗಂಟೆ 49 ನಿಮಿಷಗಳ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ರನ್​​ಟೈಮ್​​ ಮತ್ತು ಎ ರೇಟಿಂಗ್, ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಬರುವುದನ್ನು ತಡೆಯಲಿಲ್ಲ. ಪ್ರಿವ್ಯೂವ್​ ಶೋ, ಮೊದಲ ದಿನ ಶೋಗಳು ಹೌಸ್​​ಫುಲ್​ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಂಡಿವೆ.

ಭರ್ಜರಿ ಪೇಯ್ಡ್​​ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್: 2026ರ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರದ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಪ್ರಯಾಣವು ಅದರ ಅಧಿಕೃತ ಬಿಡುಗಡೆಗೂ ಮುಂಚೆಯೇ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ಪೇಯ್ಡ್​​ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋಗಳಿಂದ ಧುರಂಧರ್ 2 ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ 43.00 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ನೆಟ್​ ಕಲೆಕ್ಷನ್​ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ಟ್ರೇಡ್ ಪೋರ್ಟಲ್ ಸ್ಯಾಕ್ನಿಲ್ಕ್ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ. ಇದು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಪೇಯ್ಡ್​​ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್​ ಮಾಡಿದ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರವಾಗಿದೆ. ಭರ್ಜರಿ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಬುಕಿಂಗ್ಸ್ ಮತ್ತು ಆರಂಭಿಕ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳು ಚಿತ್ರದ ಸುತ್ತಲಿನ ಕ್ರೇಜ್​ ಅನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತೋರಿಸಿದ್ದು, ಕಲೆಕ್ಷನ್​​​ ಬಹುತೇಕರ ಹುಬ್ಬೇರಿಸಿದೆ.

ಮೊದಲ ದಿನದ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕಲೆಕ್ಷನ್: ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಟ್ರ್ಯಾಕರ್ ಸ್ಯಾಕ್ನಿಲ್ಕ್ ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ, ಚಿತ್ರ ತನ್ನ ಮೊದಲ ದಿನದಂದು (ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನ, ಗುರುವಾರ) ಭಾರತದಲ್ಲಿ 102.55 ಕೋಟಿ ರೂ. ನೆಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ. ದೇಶಾದ್ಯಂತದ 21,728 ಶೋಗಳಿಂದ ಈ ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆದಿದೆ. ಹಿಂದಿ ಆವೃತ್ತಿಯು 99.10 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳೊಂದಿಗೆ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ತಮಿಳು ಆವೃತ್ತಿಯು 1.16 ಕೋಟಿ ರೂ., ತೆಲುಗು ಸುಮಾರು 2.12 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿತು. ಮಲಯಾಳಂ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಕ್ರಮವಾಗಿ 0.09 ಕೋಟಿ ರೂ. ಮತ್ತು 0.08 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಯ ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆಸಿದೆ.

ಒಟ್ಟು ಕಲೆಕ್ಷನ್​: ಪೇಯ್ಡ್​​ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಮತ್ತು ಮೊದಲ ದಿನದ ಗಳಿಕೆ ಸೇರಿ, ಭಾರತದ ಒಟ್ಟು ನೆಟ್​​ ಕಲೆಕ್ಷನ್​​ 145.55 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಆಗಿದೆ. ಭಾರತದ ಗ್ರಾಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್​ ಸುಮಾರು 172.63 ಕೋಟಿ ರೂ. ಆಗಿದೆ. ಈ ಅದ್ಭುತ ಅಂಕಿ - ಅಂಶ ಧುರಂಧರ್​ 2 ಅನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗೆ ಮೊದಲ ದಿನ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಲೆಕ್ಷನ್​ ಮಾಡಿದ ಕೆಲವೇ ಕೆಲ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನಾಗಿಸಿದೆ. (ಗ್ಲೋಬಲ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್​​​ ಮಾಹಿತಿ ಇನ್ನಷ್ಟೇ ಬರಬೇಕಿದ್ದು, 200 ಕೋಟಿ ರೂ. ದಾಟುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ).

ಬಿಡುಗಡೆಗೂ ಮುನ್ನವೇ, ಧುರಂಧರ್ 2 ಅಡ್ವಾನ್ಸ್​ ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿತ್ತು. ಮೊದಲ ವಾರಾಂತ್ಯಕ್ಕೇನೇ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತದ ಮುಂಗಡ ಮಾರಾಟವು 250 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳನ್ನು ದಾಟಿದೆ, ಕೆಲ ವರದಿಗಳು 260 - 300 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ಸೂಚಿಸಿವೆ. ಭಾರತವೊಂದರಲ್ಲೇ, ಮುಂಗಡ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರ ಸರಿ - ಸುಮಾರು 160 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದರೆ, ವಿದೇಶಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು 100 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿವೆ. ಇದು ಚಿತ್ರಕ್ಕಿರುವ ಜಾಗತಿಕ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಎತ್ತಿಹಿಡಿದಿದೆ.

ಧುರಂಧರ್ 2 ಹಲವು ಪ್ರಮುಖ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಪುಡಿಗಟ್ಟಿದೆ:

  • ಜವಾನ್ (75 ಕೋಟಿ ರೂ.)ಅನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕಿ ಮೊದಲ ದಿನ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಸಿದ ಬಾಲಿವುಡ್ ಚಿತ್ರವಾಗಿ ಧುರಂಧರ್​ 2 ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ.
  • ಮೊದಲ ದಿನ 100 ಕೋಟಿ ರೂ. ದಾಟಿದ ಮೊದಲ ಹಿಂದಿ ಚಿತ್ರ.
  • ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಪೇಯ್ಡ್​​ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ ಸಿನಿಮಾ.
  • ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ದಿನ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಕೆ ಮಾಡಿದ ಟಾಪ್ 5 ಚಿತ್ರಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದೆ.
  • ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ 100 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳನ್ನು ದಾಟಿದ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ.
  • ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರವೊಂದಕ್ಕೆ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಮೊದಲ ದಿನ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಕೆ ಮಾಡಿದ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ.
  • ಇದು ಸಲಾರ್ (92 ಕೋಟಿ ರೂ.), ಕಲ್ಕಿ 2898 ಎಡಿ (93 ಕೋಟಿ ರೂ.), ಮತ್ತು ಕೆಜಿಎಫ್: ಅಧ್ಯಾಯ 2 (116 ಕೋಟಿ ರೂ.)ನಂತಹ ದೊಡ್ಡ ಹಿಟ್​ ಚಿತ್ರಗಳಿಗಿಂತ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದೆ.

'ಧುರಂಧರ್ 2: ದಿ ರಿವೆಂಜ್' ಜಸ್ಕಿರತ್ ಸಿಂಗ್ ರಂಗಿ ಎಂದೂ ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಹಮ್ಜಾ ಅಲಿ ಮಜಾರಿ ಅವರ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತದೆ. ಆ್ಯಕ್ಷನ್, ರಾಜಕೀಯ ಮತ್ತು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಂಜಯ್ ದತ್, ಅರ್ಜುನ್ ರಾಂಪಾಲ್ ಮತ್ತು ಆರ್.ಮಾಧವನ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರಬಲ ತಾರಾಗಣವಿದೆ. ಭಾರತ ಮತ್ತು ಥಾಯ್ಲೆಂಡ್​​ನಾದ್ಯಂತ ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಬಹುತೇಕ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನೇ ಗಳಿಸಿದೆ.

