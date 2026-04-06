ಧುರಂಧರ್ 2: ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ 1,600 ಕೋಟಿ; 1,000 ಕೋಟಿ ನೆಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ ಮೊದಲ ಬಾಲಿವುಡ್ ಸಿನಿಮಾ
'ಧುರಂಧರ್ 2' ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಅಸಾಧಾರಣ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಮೈಲಿಗಲ್ಲನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದೆ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : April 6, 2026 at 1:33 PM IST
'ಧುರಂಧರ್ 2: ದಿ ರಿವೇಂಜ್' ಚಿತ್ರವು ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದು, ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಪುನಃ ಬರೆಯುತ್ತಿದೆ. ಅದ್ಭುತ ಆರಂಭಿಕ ದಿನದಿಂದ 18ನೇ ದಿನದವರೆಗೂ, ಬಾಲಿವುಡ್ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ರಣ್ವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ ಸ್ಪೈ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಅಸಾಧಾರಣ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ್ದು, ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರತೆ ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರವೀಗ ಭಾರತದಲ್ಲಿ 1,000 ಕೋಟಿ ರೂ. ನೆಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಈ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ಸಾಧಿಸಿದ ಮೊದಲ ಬಾಲಿವುಡ್ ಚಿತ್ರವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ. ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಈಗಾಗಲೇ 1,600 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ದಾಟಿದ್ದು, ಅಂಕಿ-ಅಂಶಗಳು ಕುಗ್ಗುವ ಯಾವುದೇ ಲಕ್ಷಣಗಳಿಲ್ಲ. ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ದೊಡ್ಡ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಚಿತ್ರತಂಡ ಹೊಂದಿದೆ.
ಮೊದಲ ದಿನ ಭಾರತದಲ್ಲಿ 100+ ಕೋಟಿಯಂತಹ ಅದ್ಭುತ ಅಂಕಿ-ಅಂಶಗಳೊಂದಿಗೆ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಪ್ರಯಾಣ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ಸಿನಿಮಾ ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಓಟಕ್ಕೆ ನಾಂದಿ ಹಾಡಿತು. ಈ ಚಿತ್ರವು ತನ್ನ ಮೊದಲ ವಾರದಲ್ಲಿ 674.17 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳ ಬೃಹತ್ ನೆಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ನೊಂದಿಗೆ ಭಾರತೀಯ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಸಾಧಿಸಿತು. 2ನೇ ವಾರದಲ್ಲಿಯೂ ಈ ಆವೇಗ ಮುಂದುವರೆಯಿತು. ಎರಡನೇ ವಾರ 263.65 ಕೋಟಿ ರೂ. ನೆಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿತು. 3ನೇ ವಾರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ, ಧುರಂಧರ್ 2 ತನ್ನ ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಲವಾದ ಏರಿಕೆ ಕಂಡು, ಚಿತ್ರದ ಮೇಲಿನ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಆಸಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿತು. 16ನೇ ದಿನದಂದು ಚಿತ್ರವು 21.55 ಕೋಟಿ ರೂ., 17ನೇ ದಿನದಂದು 25.65 ಕೋಟಿ ರೂ. ಗಳಿಸಿದ ಚಿತ್ರ 18ನೇ ದಿನ ಮತ್ತೆ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿತು. ಕಳೆದ ದಿನ 28.75 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ್ದು, ಹಿಂದಿನ ದಿನಕ್ಕಿಂತ ಶೇ.12.1ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.
Here’s to Vikash Nowlakha, the eye, the instinct, and the soul behind Dhurandhar.— Aditya Dhar (@AdityaDharFilms) April 5, 2026
He was the last HOD to come on board Dhurandhar. Just a few days before we began. And knowing how deeply selective he is, that timing meant everything.
ಈ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನದೊಂದಿಗೆ, ಭಾರತದ ಒಟ್ಟು ನೆಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಈಗ 1,013.77 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗೆ ತಲುಪಿದೆ. ಭಾರತದ ಒಟ್ಟು ಸಂಗ್ರಹವು (ಗ್ರಾಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್) 1,213.74 ಕೋಟಿ ರೂ. ಆಗಿದೆ.
ಭಾರತದ ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಸಿನಿಮಾಗೆ ವಿದೇಶಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು ಸಹ ಗಣನೀಯ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿವೆ. ಹೌದು, ಆದಿತ್ಯ ಧರ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಧುರಂಧರ್ 2 ತನ್ನ 18ನೇ ದಿನದಂದು ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ 7 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದು, ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಈವರೆಗೆ ಒಟ್ಟು 392 ಕೋಟಿ ರೂ. ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಚಿತ್ರ ಕೇವಲ 18 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಸೇರಿದಂತೆ ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಒಟ್ಟು 1,605.74 ಕೋಟಿ ರೂ. ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ.
ಚಿತ್ರದ ಗಮನಾರ್ಹ ಪ್ರದರ್ಶನವು ಹಲವಾರು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಮುರಿಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ 1,000 ಕೋಟಿ ರೂ. ನೆಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ದಾಟಿದ ಮೊದಲ ಬಾಲಿವುಡ್ ಚಿತ್ರವಾಗಿದೆ. ಹೌದು, ಧುರಂಧರ್ ಸೀಕ್ವೆಲ್ ಮೊದಲ ದಿನ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ ಹಿಂದಿ ಚಿತ್ರವಾಗಿ, 500 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳನ್ನು ದಾಟಿದ ಅತ್ಯಂತ ವೇಗದ ಹಿಂದಿ ಚಿತ್ರವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ. ಇದು ಹಿಂದಿ ವರ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ 900 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳನ್ನು (ನೆಟ್) ದಾಟುವ ಮೂಲಕ ಇತಿಹಾಸವನ್ನೂ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. ಇದುವರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಹಿಂದಿ ಚಿತ್ರ ಈ ಸಾಧನೆಗೈದಿಲ್ಲ.
ಜಾಗತಿಕವಾಗಿಯೂ ಈ ಚಿತ್ರ ಸಖತ್ ಸುದ್ದಿ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಧುರಂಧರ್ 2 ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಮೊದಲ ವಾರದಲ್ಲೇ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ 1,000 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳನ್ನು ದಾಟಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಆರ್ಆರ್ಆರ್, ಕೆಜಿಎಫ್ ಚಾಪ್ಟರ್ 2, ಕಲ್ಕಿ 2898 ಎಡಿ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಹಲವು ಹಿಟ್ ಚಿತ್ರಗಳ ಒಟ್ಟು ಜೀವಮಾನದ ಗಳಿಕೆಯನ್ನು ಮೀರಿಸಿದೆ. ಸದ್ಯ ಬಾಹುಬಲಿ 2 ಮತ್ತು ಪುಷ್ಪ 2ರ ಭಾರತದ ಒಟ್ಟು ಸಂಗ್ರಹದ ಮೇಲೆ ಕಟ್ಟಿದ್ದಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಟ್ರೆಂಡ್ ಮುಂದುವರಿದರೆ ಈ ದಾಖಲೆಯೂ ಮುರಿಯಬಹುದೆಂದು ವ್ಯಾಪಾರ ತಜ್ಞರು ಅಂದಾಜಿಸಿದ್ದಾರೆ.