ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ OG ದಾಖಲೆ ಪುಡಿಗಟ್ಟುತ್ತಾ ಧುರಂಧರ್ 2: ಪೇಯ್ಡ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋಗೇನೆ ಭರ್ಜರಿ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಬುಕಿಂಗ್
ಬಿಡುಗಡೆಗೂ ಮುನ್ನವೇ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ 'ಧುರಂಧರ್ 2' ಚಿತ್ರ ಮುಂಗಡ ಬುಕಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : March 9, 2026 at 3:38 PM IST
2026ರ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರ 'ಧುರಂಧರ್ 2' ಮುಂಗಡ ಬುಕಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿದೆ. ಬಾಲಿವುಡ್ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ರಣ್ವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ನಟನೆಯ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಸಿನಿಮಾ ತನ್ನ ಪೂರ್ವ - ಬಿಡುಗಡೆ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಸಖತ್ ಪವರ್ಪುಲ್ ಆಗಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. 2025ರ ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಚಿತ್ರದ ಸೀಕ್ವೆಲ್ ಚಿತ್ರಮಂದಿರ ತಲುಪಲು ಕೆಲ ದಿನಗಳಿದ್ದು, ಆರಂಭಿಕ ಟಿಕೆಟ್ ಮಾರಾಟ ವ್ಯವಹಾರವು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಉತ್ಸಾಹಕ್ಕಿಡಿದ ಕೈಗನ್ನಡಿಯಂತಿದೆ.
'ಧುರಂಧರ್: ದಿ ರಿವೆಂಜ್' ಶೀರ್ಷಿಕೆಯ ಈ ಚಿತ್ರವು ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಧುರಂಧರ್ನ ಮುಂದುವರಿದ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಆದಿತ್ಯ ಧರ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಸೀಕ್ವೆಲ್ ಮಾರ್ಚ್ 19, 2026ರಂದು ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ. ಮಾರ್ಚ್ 18ರಂದು ಪೇಯ್ಡ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋಗಳು ಇರಲಿವೆ.
ಸ್ಯಾಕ್ನಿಲ್ಕ್ ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ, ಧುರಂಧರ್ 2 ಚಿತ್ರ ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋಗಳಿಂದ ಒಟ್ಟು 12.29 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳನ್ನು ದಾಟಿದೆ. ಚಿತ್ರವು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ 2.06 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಟಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದೆ. ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡಿದ ಸೀಟುಗಳನ್ನೂ ಸೇರಿಸಿದಾಗ, ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋಗಳ ಒಟ್ಟು ಪೂರ್ವ-ಮಾರಾಟ ಸುಮಾರು 18.1 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಏರುತ್ತದೆ. ಈ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಎಲ್ಲರ ಹುಬ್ಬೇರಿಸಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಚಿತ್ರದ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ವಾರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯವಿದೆ. ಮುಂದಿನ ಒಂದು ವಾರದಲ್ಲಿ ಈ ಅಂಕಿ - ಅಂಶ 3 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾದರೂ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಪಡಬೇಕಿಲ್ಲ.
ಹಿಂದಿ ಆವೃತ್ತಿಯು ಬಿಡುಗಡೆ-ಪೂರ್ವ ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿದೆ. 1.94+ ಲಕ್ಷ ಟಿಕೆಟ್ಗಳು ಮಾರಾಟವಾಗಿ ಸುಮಾರು 12.07+ ಕೋಟಿ ರೂ. ಗಳಿಸಿದೆ. ತಮಿಳು, ತೆಲುಗು, ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಮಲಯಾಳಂ ಆವೃತ್ತಿಗಳು ಕಡಿಮೆ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಟಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿವೆ. ಆದರೆ, ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನಾಂಕ ಹತ್ತಿರವಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಈ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಬುಕಿಂಗ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು ಎಂದು ವ್ಯಾಪಾರ ತಜ್ಞರು ಅಂದಾಜಿಸಿದ್ದಾರೆ.
(ಗಮನಕ್ಕೆ: ಈ ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳು ಪ್ರತೀ ಕ್ಷಣಕ್ಕೂ ಏರಿಕೆ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ).
ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಈ ಚಿತ್ರದ ಮುಂಗಡ ವ್ಯವಹಾರ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ. ಯುಎಸ್ ಒಂದರಲ್ಲೇ, ಈ ಚಿತ್ರವು 550ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ 38,500 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಟಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದೆ. ಯುಎಸ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ಗಳಿಂದ ಒಟ್ಟು ಸಂಗ್ರಹ ಸುಮಾರು $618,911ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ (ಸರಿಸುಮಾರು 5.15 ಕೋಟಿ ರೂ.). ಈ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು ಧುರಂಧರ್ 2ನ ಬಲವಾದ ಜಾಗತಿಕ ಆಕರ್ಷಣೆಯನ್ನು ಎತ್ತಿಹಿಡಿದಿದೆ.
ಈ ಚಿತ್ರ ಈಗಾಗಲೇ ಬಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ (ಬಿಡುಗಡೆಗೂ ಮುನ್ನ ಪೇಯ್ಡ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ನಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಹಣ) ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಈ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಹಾರರ್-ಕಾಮಿಡಿ ಸಿನಿಮಾ 'ಸ್ತ್ರೀ 2' ಹೊಂದಿತ್ತು. ಇದು ತನ್ನ ಪೇಯ್ಡ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋಗಳಿಂದ ಸುಮಾರು 10 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿತ್ತು. 'ಧುರಂಧರ್: ದಿ ರಿವೆಂಜ್' ಮುಂಗಡ ಬುಕಿಂಗ್ ಮೂಲಕವೇ ಈ ಅಂಕಿ - ಅಂಶವನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ದಾಟಿದೆ.
ಅದಾಗ್ಯೂ, ಚಿತ್ರದ ಮುಂದಿನ ದೊಡ್ಡ ಗುರಿ ಇನ್ನೂ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ (ಎಲ್ಲ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ) ಪಾವತಿಸಿದ ಪೂರ್ವವೀಕ್ಷಣೆ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತ ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಅಭಿನಯದ ಓಜಿ ಚಿತ್ರ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ತನ್ನ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋಗಳಿಂದ ಸುಮಾರು 25 ಕೋಟಿ ರೂ. ಗಳಿಸಿತ್ತು. ಪೇಯ್ಡ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋಗಳು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಧುರಂಧರ್ 2 ಆ ಮೈಲಿಗಲ್ಲನ್ನು ಸಮೀಪಿಸಬಹುದೇ ಅಥವಾ ಮೀರಬಹುದೇ ಎಂದು ವ್ಯಾಪಾರ ವಿಶ್ಲೇಷಕರು ಗಮನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಚಿತ್ರದ ಮೊದಲ ಭಾಗದ ಭಾರಿ ಜನಪ್ರಿಯತೆಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿದರೆ, ಈ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಅಚ್ಚರಿಯೇನಲ್ಲ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಡಿಸೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 'ಧುರಂಧರ್' 2025ರಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಕೆ ಮಾಡಿದ ಚಿತ್ರವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿತು.
ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಸ್ತಿಲಿನಲ್ಲಿರುವ ಸೀಕ್ವೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಜಯ್ ದತ್, ಅರ್ಜುನ್ ರಾಂಪಾಲ್, ಆರ್.ಮಾಧವನ್, ಯಾಮಿ ಗೌತಮ್ ಮತ್ತು ಸಾರಾ ಅರ್ಜುನ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವರು ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದಿನ ಗುರುವಾರ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಲಿದೆ.