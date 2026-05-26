ಬ್ಯಾನ್ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಭದ್ರತೆಯೊಂದಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ರಣ್ವೀರ್ ಸಿಂಗ್: ₹45 ಕೋಟಿ ಬೇಡಿಕೆಯಿಟ್ಟ ಫರ್ಹಾನ್
'ಡಾನ್ 3' ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಇನ್ನೇನು ಶುರುವಾಗಬೇಕೆನ್ನುವ ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರದಿಂದ ಹೊರಬಂದ ಕಾರಣ, ಫೆಡರೇಶನ್ ಆಫ್ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸಿನಿ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟ ರಣ್ವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರನ್ನು ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದೆ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : May 26, 2026 at 10:36 AM IST
ಇಂದು ಮುಂಜಾನೆ ಮುಂಬೈ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟ ರಣ್ವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಡಾನ್ 3 ವಿವಾದದ ನಡುವೆ, ಬ್ಯಾನ್ ಬಳಿಕ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಫೋಟೋ ವಿಡಿಯೋಗಳು ವೈರಲ್ ಆಗಿವೆ.
ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಧುರಂಧರ್ ಮೂಲಕ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆ ಬರೆದ ಬಾಲಿವುಡ್ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ತಮ್ಮ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಲುಕ್ ಬಳಿಕ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆದರು. ವೈಟ್ ಕುರ್ತಾ-ಪೈಜಾಮ, ನೆಹರು ಜಾಕೆಟ್, ಫೇಸ್ ಮಾಸ್ಕ್ ಮತ್ತು ಸನ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಧರಿಸಿದ್ದ ನಟ ಬಿಗಿ ಭದ್ರತೆಯ ನಡುವೆ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದರು.
ಡಾನ್ 3 ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ನಾಯಕ ನಟ ರಣ್ವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ವಿರುದ್ಧ ಫೆಡರೇಶನ್ ಆಫ್ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸಿನಿ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ (FWICE) 'ಅಸಹಕಾರ ನಿರ್ದೇಶನ' ಹೊರಡಿಸಿದ ಕೆಲವೇ ಗಂಟೆಗಳ ನಂತರ ನಟ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಬಳಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು. ಫೆಡರೇಶನ್ ಮುಂದೆ ಹಾಜರಾಗಲು ಮತ್ತು ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಲು ಮೂರು ಬಾರಿ ಮನವಿ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದರೂ ಸಹ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುವಲ್ಲಿ ನಟ ವಿಫಲರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿದೆ.
2023ರ ಆಗಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಘೋಷಿಸಿದ 'ಡಾನ್ 3' ಚಿತ್ರದಿಂದ ನಾಯಕ ನಟ ರಣ್ವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ನಿರ್ಗಮಿಸುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಫರ್ಹಾನ್ ಅಖ್ತರ್ ಫೆಡರೇಶನ್ಗೆ ದೂರು ನೀಡಿ ಒಂದು ತಿಂಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯವಾಗಿದ್ದು, ಮೇ 25ರಂದು ಈ ನಿರ್ಧಾರ ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಅನಾವರಣಗೊಂಡಿರುವ ಟೀಸರ್ ನಟನನ್ನು ಹೊಸ ಡಾನ್ ಎಂದು ಪರಿಚಯಿಸಿತ್ತು.
"ಫಿಲ್ಮ್ಮೇಕರ್ ಫರ್ಹಾನ್ ಅಖ್ತರ್ ಅವರು ಏಪ್ರಿಲ್ 11, 2026ರಂದು ಈಎಫ್ಟಿಡಿಎ ಮುಂದೆ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದರು. ನಂತರ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಎಫ್ಡಬ್ಲ್ಯೂಐಸಿಇ'ಗೆ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮ ಮತ್ತು ಸೂಕ್ತ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪಕ್ಕಾಗಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಯಿತು. ವಿಷಯವನ್ನು ಕೂಲಂಕುಷವಾಗಿ ಆಲಿಸಲು ಫೆಡರೇಶನ್ ಆಫ್ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸಿನಿ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಸಭೆಗಳನ್ನು ಕರೆದಿದೆ. ವಿಚಾರಣೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಫರ್ಹಾನ್ ಅಖ್ತರ್ ಮತ್ತು ರಿತೇಶ್ ಸಿಧ್ವಾನಿ ಪ್ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ನಲ್ಲೇ ಈಗಾಗಲೇ ಸುಮಾರು 45 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿರುವುದಾಗಿ ಎಫ್ಡಬ್ಲ್ಯೂಐಸಿಇ'ಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು. ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ನಟ ಯೋಜನೆಯಿಂದ ಹಠಾತ್ತನೆ ಹಿಂದೆ ಸರಿಯುವುದರಿಂದ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ತೀವ್ರ ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಬಹುದು ಮತ್ತು ಚಿತ್ರದ ಒಟ್ಟಾರೆ ಪ್ರಸ್ತುತಿ ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿಕೂಲ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು ಎಂದು ಅವರು ತೀವ್ರ ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು" ಎಂದು ಎಫ್ಡಬ್ಲ್ಯೂಐಸಿಇ ತನ್ನ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
''ಫರ್ಹಾನ್ ಅಖ್ತರ್ ಅವರ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್, ನಟ ರಣ್ವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರಿಂದ 45 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಪರಿಹಾರ ಧನ ಕೇಳಿದೆ'' ಎಂದು ಫೆಡರೇಶನ್ನ ಮುಖ್ಯ ಸಲಹೆಗಾರ ಅಶೋಕ್ ಪಂಡಿತ್ ದೃಢಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ರಣ್ವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಕೂಡಾ ತಮ್ಮ ವಕ್ತಾರರ ಮೂಲಕ ಅಧಿಕೃತ ಹೇಳಿಕೆ ಹೊರಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಟನ ವಕ್ತಾರರು ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ, "ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಚಲನಚಿತ್ರ ಭ್ರಾತೃತ್ವ ಮತ್ತು ಡಾನ್ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಗೌರವವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಡಾನ್ 3 ಸುತ್ತಲಿನ ಇತ್ತೀಚಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳ ಉದ್ದಕ್ಕೂ, ವೃತ್ತಿಪರ ಚರ್ಚೆಗಳು ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಮೀಕರಣಗಳನ್ನು ಘನತೆ, ಪ್ರಬುದ್ಧತೆ ಮತ್ತು ಪರಸ್ಪರ ಗೌರವದಿಂದ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬಿ ಅವರು ಪ್ರಜ್ಞಾಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಮೌನವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಲವಾರು ಊಹಾಪೋಹಗಳು ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ್ದರೂ, ರಣ್ವೀರ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುವುದು ಅಥವಾ ಊಹೆಗೆ ಒತ್ತು ನೀಡುವುದು ಅಗತ್ಯವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿಲ್ಲ. ಅವರ ಗಮನವೀಗ ಅವರ ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ಬದ್ಧತೆಗಳ ಮೇಲೆ ದೃಢವಾಗಿ ಉಳಿದಿದೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ರಣ್ವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ತಮ್ಮ ಧುರಂಧರ್ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಯ ಬ್ಲಾಕ್ಸ್ಟರ್ ಯಶಸ್ಸಿನೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಉತ್ತುಂಗದಲ್ಲಿರುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಅಸಹಕಾರ ನಿರ್ದೇಶನ ಬಂದಿದ್ದು, ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕಳವಳಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.