ಬ್ಯಾನ್​ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಭದ್ರತೆಯೊಂದಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ರಣ್​ವೀರ್​ ಸಿಂಗ್​: ₹45 ಕೋಟಿ ಬೇಡಿಕೆಯಿಟ್ಟ ಫರ್ಹಾನ್​

'ಡಾನ್ 3' ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಇನ್ನೇನು ಶುರುವಾಗಬೇಕೆನ್ನುವ ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರದಿಂದ ಹೊರಬಂದ ಕಾರಣ, ಫೆಡರೇಶನ್ ಆಫ್ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸಿನಿ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟ ರಣ್​​ವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರನ್ನು ಬ್ಯಾನ್​ ಮಾಡಿದೆ.

Bollywood star Ranveer Singh
ನಟ ರಣ್​ವೀರ್​ ಸಿಂಗ್​ (ANI)
Published : May 26, 2026 at 10:36 AM IST

ಇಂದು ಮುಂಜಾನೆ ಮುಂಬೈ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟ ರಣ್​​ವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಡಾನ್ 3 ವಿವಾದದ ನಡುವೆ, ಬ್ಯಾನ್​ ಬಳಿಕ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಫೋಟೋ ವಿಡಿಯೋಗಳು ವೈರಲ್​ ಆಗಿವೆ.

ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಧುರಂಧರ್ ಮೂಲಕ ಬಾಕ್ಸ್​ ಆಫೀಸ್​ನಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆ ಬರೆದ ಬಾಲಿವುಡ್​ ಸೂಪರ್​ ಸ್ಟಾರ್​​​ ತಮ್ಮ ಏರ್​​ಪೋರ್ಟ್ ಲುಕ್ ಬಳಿಕ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆದರು. ವೈಟ್ ಕುರ್ತಾ-ಪೈಜಾಮ, ನೆಹರು ಜಾಕೆಟ್, ಫೇಸ್ ಮಾಸ್ಕ್ ಮತ್ತು ಸನ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಧರಿಸಿದ್ದ ನಟ ಬಿಗಿ ಭದ್ರತೆಯ ನಡುವೆ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದರು.

ಡಾನ್ 3 ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ನಾಯಕ ನಟ ರಣ್​​ವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ವಿರುದ್ಧ ಫೆಡರೇಶನ್ ಆಫ್ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸಿನಿ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ (FWICE) 'ಅಸಹಕಾರ ನಿರ್ದೇಶನ' ಹೊರಡಿಸಿದ ಕೆಲವೇ ಗಂಟೆಗಳ ನಂತರ ನಟ ಏರ್​ಪೋರ್ಟ್ ಬಳಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು. ಫೆಡರೇಶನ್ ಮುಂದೆ ಹಾಜರಾಗಲು ಮತ್ತು ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಲು ಮೂರು ಬಾರಿ ಮನವಿ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದರೂ ಸಹ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುವಲ್ಲಿ ನಟ ವಿಫಲರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿದೆ.

2023ರ ಆಗಸ್ಟ್​ನಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಎಂಟರ್‌ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್ ಘೋಷಿಸಿದ 'ಡಾನ್ 3' ಚಿತ್ರದಿಂದ ನಾಯಕ ನಟ ರಣ್​​ವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ನಿರ್ಗಮಿಸುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಫರ್ಹಾನ್ ಅಖ್ತರ್ ಫೆಡರೇಶನ್‌ಗೆ ದೂರು ನೀಡಿ ಒಂದು ತಿಂಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯವಾಗಿದ್ದು, ಮೇ 25ರಂದು ಈ ನಿರ್ಧಾರ ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಅನಾವರಣಗೊಂಡಿರುವ ಟೀಸರ್ ನಟನನ್ನು ಹೊಸ ಡಾನ್ ಎಂದು ಪರಿಚಯಿಸಿತ್ತು.

"ಫಿಲ್ಮ್​​ಮೇಕರ್ ಫರ್ಹಾನ್ ಅಖ್ತರ್ ಅವರು ಏಪ್ರಿಲ್ 11, 2026ರಂದು ಈಎಫ್​ಟಿಡಿಎ ಮುಂದೆ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದರು. ನಂತರ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಎಫ್​​​ಡಬ್ಲ್ಯೂಐಸಿಇ'ಗೆ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮ ಮತ್ತು ಸೂಕ್ತ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪಕ್ಕಾಗಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಯಿತು. ವಿಷಯವನ್ನು ಕೂಲಂಕುಷವಾಗಿ ಆಲಿಸಲು ಫೆಡರೇಶನ್ ಆಫ್ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸಿನಿ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಸಭೆಗಳನ್ನು ಕರೆದಿದೆ. ವಿಚಾರಣೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಫರ್ಹಾನ್ ಅಖ್ತರ್ ಮತ್ತು ರಿತೇಶ್ ಸಿಧ್ವಾನಿ ಪ್ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್​​ನಲ್ಲೇ ಈಗಾಗಲೇ ಸುಮಾರು 45 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿರುವುದಾಗಿ ಎಫ್​​​ಡಬ್ಲ್ಯೂಐಸಿಇ'ಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು. ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ನಟ ಯೋಜನೆಯಿಂದ ಹಠಾತ್ತನೆ ಹಿಂದೆ ಸರಿಯುವುದರಿಂದ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ತೀವ್ರ ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಬಹುದು ಮತ್ತು ಚಿತ್ರದ ಒಟ್ಟಾರೆ ಪ್ರಸ್ತುತಿ ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿಕೂಲ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು ಎಂದು ಅವರು ತೀವ್ರ ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು" ಎಂದು ಎಫ್​​​ಡಬ್ಲ್ಯೂಐಸಿಇ ತನ್ನ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.

''ಫರ್ಹಾನ್ ಅಖ್ತರ್ ಅವರ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಎಂಟರ್‌ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ನಟ ರಣ್​​ವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರಿಂದ 45 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಪರಿಹಾರ ಧನ ಕೇಳಿದೆ'' ಎಂದು ಫೆಡರೇಶನ್‌ನ ಮುಖ್ಯ ಸಲಹೆಗಾರ ಅಶೋಕ್ ಪಂಡಿತ್ ದೃಢಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ರಣ್​​ವೀರ್ ಸಿಂಗ್​ ಕೂಡಾ ತಮ್ಮ ವಕ್ತಾರರ ಮೂಲಕ ಅಧಿಕೃತ ಹೇಳಿಕೆ ಹೊರಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಟನ ವಕ್ತಾರರು ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ, "ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಚಲನಚಿತ್ರ ಭ್ರಾತೃತ್ವ ಮತ್ತು ಡಾನ್ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಗೌರವವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಡಾನ್ 3 ಸುತ್ತಲಿನ ಇತ್ತೀಚಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳ ಉದ್ದಕ್ಕೂ, ವೃತ್ತಿಪರ ಚರ್ಚೆಗಳು ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಮೀಕರಣಗಳನ್ನು ಘನತೆ, ಪ್ರಬುದ್ಧತೆ ಮತ್ತು ಪರಸ್ಪರ ಗೌರವದಿಂದ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬಿ ಅವರು ಪ್ರಜ್ಞಾಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಮೌನವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಲವಾರು ಊಹಾಪೋಹಗಳು ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ್ದರೂ, ರಣ್​​ವೀರ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುವುದು ಅಥವಾ ಊಹೆಗೆ ಒತ್ತು ನೀಡುವುದು ಅಗತ್ಯವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿಲ್ಲ. ಅವರ ಗಮನವೀಗ ಅವರ ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ಬದ್ಧತೆಗಳ ಮೇಲೆ ದೃಢವಾಗಿ ಉಳಿದಿದೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ರಣ್​​ವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ತಮ್ಮ ಧುರಂಧರ್ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಯ ಬ್ಲಾಕ್​​ಸ್ಟರ್ ಯಶಸ್ಸಿನೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಉತ್ತುಂಗದಲ್ಲಿರುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಅಸಹಕಾರ ನಿರ್ದೇಶನ ಬಂದಿದ್ದು, ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕಳವಳಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

