ದೈವ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ಅನುಕರಿಸಿದ ರಣ್ವೀರ್ ಸಿಂಗ್: ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಟೀಕೆ
ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟ ರಣ್ವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಐಎಫ್ಎಫ್ಐನಲ್ಲಿ ಕಾಂತಾರ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿನ ದೈವ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ಅನುಕರಿಸಿದ ರೀತಿಗೆ ಮಿಶ್ರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟ ರಣ್ವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ಬಾರಿ, ಅವರ ಮುಂಬರುವ ಚಿತ್ರ 'ಧುರಂಧರ್' ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿಯೋ ಅಥವಾ ಎಂದಿನ ಅವರ ಎನರ್ಜಿಟಿಕ್ ವೈಬ್ನಿಂದಾಗಿಯೂ ಅಲ್ಲ.
ತಮ್ಮ ಮುಂಬರುವ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರ 'ಧುರಂಧರ್' ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಮುನ್ನ, ರಣ್ವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಗೋವಾದಲ್ಲಿ ನಡೆದ 56ನೇ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ (ಐಎಫ್ಎಫ್ಐ)ದ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ 50 ವರ್ಷಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿರುವ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅವರನ್ನು ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು. ರಣ್ವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಸೇರಿ ಕನ್ನಡ ನಟ-ನಿರ್ದೇಶಕ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರಂತಹ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಗಣ್ಯರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರು.
Ranveer's reaction to the Kantara scene really felt unnecessary and disrespectful pic.twitter.com/yQeffCofZk— Nandan (@nandan_333) November 29, 2025
'ತಲೈವ' ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅವರಿಗೆ ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ರಣ್ವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಸಾಕಷ್ಟು ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದರೂ, ಕಾಂತಾರ ಚಿತ್ರದ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಅವರು ಕೊಟ್ಟ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಸದ್ದು ಮಾಡಿದೆ. ನೆಟ್ಟಿಗರಿಂದ ಮಿಶ್ರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದೆ.
ರಣ್ವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಕಾಂತಾರ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಯನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದರು. "ಕಾಂತಾರ ಅಧ್ಯಾಯ 1"ರಲ್ಲಿ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರ ಅಭಿನಯವನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ, ಸ್ತ್ರೀ ದೈವವನ್ನು ಅನುಕರಿಸಿದರು. ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಕೆರಳಿಸಿ ಮತ್ತು ನಾಲಿಗೆಯನ್ನು ಹೊರಚಾಚಿ, ಕಿರುಚಾಟದ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದರು. ಇದು ಕಾಂತಾರ ಸಾರಥಿ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರನ್ನೂ ಅಸಮಾಧಾನಗೊಳಿಸಿತು. ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿರುವ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ, ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ತನ್ನ ಕೈ ಸನ್ನೆಯಲ್ಲೇ ರಣವೀರ್ ಅವರಿಗೆ ಅದನ್ನು ಪುನರಾವರ್ತಿಸದಂತೆ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.
There’s a reason why today’s actors should be kept away from promotions . They end up creating controversy 🤦♂️#Dhurandhar #RanveerSingh pic.twitter.com/ROynqG8YzG— Matineeguy (@MKDJobsNew53) November 29, 2025
ವೇದಿಕೆಯಿಂದ ರಣವೀರ್ ತಮಾಷೆಯಾಗಿ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿಯವರತ್ತ ಬೆರಳು ಮಾಡಿ, "ಇಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಕಾಂತಾರ 3ರಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ನೋಡಲು ಬಯಸುತ್ತೀರಾ? ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಹೇಳಿ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ಆ ಕ್ಷಣ ನಗು ತರಿಸಿತಾದರೂ, ದೈವದ ಅನುಕರಣೆಯ ದೃಶ್ಯ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿ, ವ್ಯಾಪಕ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಜನರ ನಂಬಿಕೆ, ಪವಿತ್ರ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮೌಲ್ಯಗಳಿಗೆ ಅಗೌರವ ತೋರುವಂತಿದೆ ಎಂದು ಹಲವರು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಎಕ್ಸ್ ಖಾತೆ ಬಳಕೆದಾರರೋರ್ವರು ರಣ್ವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಹಂಚಿಕೊಂಡು, 'ಕಾಂತಾರ ದೃಶ್ಯಕ್ಕೆ ರಣ್ವೀರ್ ಅವರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಅನಗತ್ಯ ಮತ್ತು ಅವಮಾನಕರವೆನಿಸಿತು' ಎಂದು ಟೀಕಿಸಿದ್ದಾರೆ. "ಇಂದಿನ ನಟರನ್ನು ಪ್ರಚಾರಗಳಿಂದ ದೂರವಿರಿಸಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಾರಣವಿದೆ, ಅವರು ವಿವಾದವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಾರೆ" ಎಂದು ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು ಮುಂದುವರಿದಿವೆ. ವಿಡಿಯೋಗಳು ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿವೆ.
56ನೇ ಐಎಫ್ಎಫ್ಐ ನವೆಂಬರ್ 20ರಂದು ಗೋವಾದಲ್ಲಿ ಆರಂಭಗೊಂಡು ನವೆಂಬರ್ 28ರಂದು ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭ ನಡೆಯಿತು. ಸಮಾರೋಪ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ದಿಗ್ಗಜ ನಟ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅವರನ್ನು ಗೌರವಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ವೇಳೆ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ನವೆಂಬರ್ 19, ಬುಧವಾರದಂದು ಗೋವಾ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಪ್ರಮೋದ್ ಸಾವಂತ್ ಅವರನ್ನು ರಿಷಬ್ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ್ದರು.