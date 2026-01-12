1,300 ಕೋಟಿ ಸಮೀಪಿಸಿದ ಧುರಂಧರ್: ಕೆಜಿಎಫ್ 2 ಸೇರಿ ಹಲವು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಬ್ರೇಕ್; ಭಾರತದ ಟಾಪ್ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ 5ನೇ ಸ್ಥಾನ
ಪ್ರಭಾಸ್ ಅವರ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ದಿ ರಾಜಾ ಸಾಬ್ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ನಂತರವೂ, ರಣ್ವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಧುರಂದರ್ ಅಬ್ಬರ ಕುಗ್ಗಿಲ್ಲ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : January 12, 2026 at 2:03 PM IST
ಬಾಲಿವುಡ್ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ರಣ್ವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಅಭಿನಯದ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ "ಧುರಂಧರ್" ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿ ತಿಂಗಳು ಕಳೆದರೂ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಓಟ ಮುಂದುವರಿಸಿದೆ. ಗ್ಲೋಬಲ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ 1,300 ಕೋಟಿ ಗಳಿಸಲು ಕೇವಲ 4 ಹೆಜ್ಜೆ ಬಾಕಿ. 38 ದಿನಗಳಿಂದ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಬಿರುಗಾಳೆಯೆಬ್ಬಿಸುತ್ತಿರುವ ಧುರಂಧರ್ ಇಂದು 39ನೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದ್ದು ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮುಂದುವರಿಸಿದೆ. ಈ 38 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಚಿತ್ರವು ದೇಶೀಯ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ 850 ಕೋಟಿ ರೂ. ಗಡಿ ದಾಟಿದೆ. ಒಟ್ಟು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಈಗಾಗಲೇ 1,000 ಕೋಟಿ ರೂ. ಮೀರಿದೆ.
38 ದಿನಗಳ ಪ್ರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ, ಧುರಂಧರ್ ಭಾರತದಲ್ಲಿ 857.40 ಕೋಟಿ ರೂ., ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ 284.10 ಕೋಟಿ ರೂ. ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ 1,296 ಕೋಟಿ ರೂ ಗಳಿಸಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರ ತನ್ನ 38ನೇ ದಿನದಂದು 6.85 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಒಂದೇ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಮಟ್ಟದ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ ಮೊದಲ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರವಾಗಿದೆ. ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರಗಳು ತೆರೆಕಂಡರೂ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಧುರಂಧರ್ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮುಂದುವರಿಸಿದೆ.
ಈ ಅಂಕಿ - ಅಂಶಗಳ ಮೂಲಕ ಬಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಕೆ ಮಾಡಿದ 2ನೇ ಚಿತ್ರ ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ 4ನೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಕೆ ಮಾಡಿದ ಚಿತ್ರವಾಗಿ ಧುರಂಧರ್ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ. ಬಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ, ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಅವರ ಜವಾನ್ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಧುರಂಧರ್ ಹಿಂದಿಕ್ಕಿದೆ. ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಕೆ ಮಾಡಿದ ಇತr ಚಿತ್ರಗಳಾದ ಕೆಜಿಎಫ್ 2, ಜವಾನ್, ಪಠಾಣ್, ಕಲ್ಕಿ 2898 ಎಡಿ ಮತ್ತು ಅನಿಮಲ್ ಅನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕಿ ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಧುರಂಧರ್ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ 1,800 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಸಿರುವ ಪುಷ್ಪ 2ರ ಮೇಲೆ ಧುರಂಧರ್ ಈಗ ದೃಷ್ಟಿ ನೆಟ್ಟಿದೆ.
ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ ಸಿನಿಮಾಗಳು
|ಸ್ಥಾನ
|ಸಿನಿಮಾ
|ಕಲೆಕ್ಷನ್
|ಸಿನಿಮಾ ತೆರೆಕಂಡ ವರ್ಷ
|1.
|ದಂಗಲ್
|2,200
|2016
|2.
|ಬಾಹುಬಲಿ 2: ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್
|1,810.60
|2017
|3.
|ಪುಷ್ಪ 2: ದಿ ರೂಲ್
|1,800
|2024
|4.
|ಆರ್ಆರ್ಆರ್
|1,387
|2022
|5.
|ಧುರಂಧರ್
|1,296
|2025
|6.
|ಕೆಜಿಎಫ್ ಚಾಪ್ಟರ್ 2
|1,215
|2022
|7.
|ಜವಾನ್
|1,148.32
|2023
|8.
|ಪಠಾಣ್
|1,050.30
|2023
|9.
|ಕಲ್ಕಿ 2898 ಎಡಿ
|1,100
|2024
|10.
|ಅನಿಮಲ್
|917.82
|2023
(ಡಾಟಾ ಮೂಲ ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಟ್ಯ್ರಾಕರ್ ಸ್ಯಾಕ್ನಿಲ್ಕ್).
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತು ಮೇರಿ ಮೈ ತೇರಾ ಮೈ ತೇರಾ ತು ಮೇರಿ ಮತ್ತು ಇಕ್ಕಿಸ್ ಚಿತ್ರಗಳು ತೆರೆಕಂಡಿದ್ದು, ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿಕ್ಕಿದೆ. ಸೌತ್ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಪ್ರಭಾಸ್ ಅವರ ಚಿತ್ರ 'ದಿ ರಾಜಾ ಸಾಬ್' ಶುಕ್ರವಾರ ತೆರೆಕಂಡು ಪ್ರಸ್ತುತ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮುಂದುವರಿಸಿದೆ. ಇದರ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಧುರಂಧರ್ ಇನ್ನೂ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರ 'ಬಾರ್ಡರ್ 2' ಜನವರಿ 23ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಬಾರ್ಡರ್ 2 ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಉತ್ಸುಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಧುರಂಧರ್ ಚಿತ್ರವು ಇನ್ನೂ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಗಳಿಕೆ ಮಾಡಲು 10 ರಿಂದ 12 ದಿನಗಳು ಬಾಕಿ ಇಳಿದಿವೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 'ಭಾರತೀಯ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಜಾಗತಿಕ ನಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ದೃಢವಾಗಿರಿಸುವ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ': ಯಶ್ ಭರವಸೆ
ಆದಿತ್ಯ ಧರ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಂಜಯ್ ದತ್, ಅರ್ಜುನ್ ರಾಂಪಾಲ್, ಆರ್.ಮಾಧವನ್ ಮತ್ತು ಅಕ್ಷಯ್ ಖನ್ನಾ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ ಡಿಸೆಂಬರ್ 5ರಂದು ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಚಿತ್ರಮಂದಿರ ಪ್ರವೇಶಿಸಿತು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ರಾಜಾ ಸಾಬ್: ಬಿಡುಗಡೆಯಂದು 100 ಕೋಟಿಗೂ ಅಧಿಕ ಗಳಿಕೆ: ಭಾರತದಲ್ಲಿ 3ನೇ ದಿನದ ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಂಚ ಇಳಿಕೆ
ಇನ್ನೂ ಮಾರ್ಚ್ 19ರಂದು ಧುರಂಧರ್ ಸೀಕ್ವೆಲ್ ತೆರೆಗಪ್ಪಳಿಸಲಿದೆ. ಅದೇ ದಿ ಯಶ್ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಕೂಡಾ ತೆರೆಕಾಣಲಿದ್ದು, ಭರ್ಜರಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಫೈಟ್ ನಡೆಯಲಿದೆ.