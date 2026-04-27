ಅಂಬಾನಿ ಕಲ್ಚರಲ್ ಸೆಂಟರ್ನಲ್ಲಿ ಲೈವ್ ಮ್ಯೂಸಿಕಲ್ ಶೋಗೆ ಮಗಳನ್ನು ಕರೆದೊಯ್ದ ದೀಪ್ವೀರ್: ಧುರಂಧರ್ 2 ಗಳಿಸಿದ್ದೆಷ್ಟು?
'ಧುರಂಧರ್ 2' ಸಿನಿಮಾ ಯಶಸ್ಸಿನಲೆಯಲ್ಲಿ ತೇಲುತ್ತಿರುವ ಬಾಲಿವುಡ್ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ರಣ್ವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ತಮ್ಮ ಮಗಳನ್ನು ಲೈವ್ ಮ್ಯೂಸಿಕಲ್ ಶೋಗೆ ಕರೆದೊಯ್ದು ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ದುವಾಗೆ ಇದು ಮೊದಲ ಲೈವ್ ಸಂಗೀತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಾಗಿದೆ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : April 27, 2026 at 1:23 PM IST
'ಧುರಂಧರ್ 2: ದಿ ರಿವೇಂಜ್' ಯಶಸ್ಸಿನಲೆಯಲ್ಲಿ ತೇಲುತ್ತಿರುವ ಬಾಲಿವುಡ್ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ರಣ್ವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ಸಲುವಾಗಿ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ತಾವು ಎರಡನೇ ಮಗುವಿನ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿರುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದ್ದರು. ಇದೀಗ ತಮ್ಮ ಮಗಳು ದುವಾಳನ್ನು ಮೊದಲ ಲೈವ್ ಸಂಗೀತ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಕರೆದೊಯ್ದು, ಹೃದಯಸ್ಪರ್ಶಿ ಕುಟುಂಬ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ನಿ-ಬಹುಬೇಡಿಕೆಯ ನಟಿ ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ ಕೂಡಾ ಜೊತೆಗಿದ್ದರು.
ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಪವರ್ಫುಲ್ ಕಪಲ್ ಎಂದೇ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ದೀಪ್ವೀರ್ ಭಾನುವಾರದಂದು ನೀತಾ ಮುಖೇಶ್ ಅಂಬಾನಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ (NMACC) ಗುಣಮಟ್ಟದ ಸಮಯ ಕಳೆದರು. ಅಲ್ಲಿ 'ಕೊಕೊಮೆಲಾನ್ ಲೈವ್ ಮ್ಯೂಸಿಕಲ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ'ದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ನೀತಾ ಮುಖೇಶ್ ಅಂಬಾನಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕೇಂದ್ರ ತನ್ನ ಅಧಿಕೃತ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಪೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ, ರಣ್ವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಈ ಅನುಭವವನ್ನು ಸಂತೋಷದಾಯಕ ಮತ್ತು ಸ್ಮರಣೀಯ ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ.
"ಭಾನುವಾರ ತುಂಬಾ ಸುಂದರವಾಗಿತ್ತು. ಥಿಯೇಟರ್ನಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಉತ್ಸಾಹವಿತ್ತು. ಎಲ್ಲಾ ಮಕ್ಕಳು, ಅವರ ಪೋಷಕರು ಮತ್ತು ಅಜ್ಜ ಅಜ್ಜಿಯರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆನಂದಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಸಂತೋಷದಿಂದ ಹಾಡುತ್ತಿದ್ದರು ಮತ್ತು ನೃತ್ಯ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ತುಂಬಾ ಮೋಜು, ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಕಲರ್ಫುಲ್. ಇದು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಸುಂದರ ಅನುಭವವಾಗಿತ್ತು" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಈ ಕ್ಷಣದ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದ ನಟ, "ಇದು ನಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸ್ಪೆಷಲ್. ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ನಮ್ಮ ದುವಾಳಿಗೆ ಮೊದಲ ಪ್ರದರ್ಶನ. ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತದ ಈ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ನಮಗೆ ತಂದಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ತು ಜೀವಮಾನವಿಡೀ ಉಳಿಯುವ ನೆನಪುಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಲು ನಮಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ನೀತಾ ಮುಖೇಶ್ ಅಂಬಾನಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕೇಂದ್ರದ ತಂಡಕ್ಕೆ ನಾನು ತುಂಬಾ ಕೃತಜ್ಞನಾಗಿದ್ದೇನೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ರಣ್ವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ ತಮ್ಮ ಎರಡನೇ ಮಗುವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದ ಕೆಲವೇ ಕೆಲ ದಿನಗಳ ನಂತರ ಕುಟುಂಬ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಕ್ಷಣ ಕಳೆದಿದೆ. ಕಳೆದ ಭಾನುವಾರ ಜೋಡಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಮಗಳು ದುವಾ ಪ್ರಗ್ನೆಸ್ಸಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಕಿಟ್ ಹಿಡಿದಿದ್ದು, ಅದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ತೋರಿಸಿತ್ತು. ಈ ಫೋಟೋ ಮೂಲಕ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು.
6 ವರ್ಷಗಳ ಡೇಟಿಂಗ್ ನಂತರ ಪ್ರೇಮಪಕ್ಷಿಗಳು 2018ರ ನವೆಂಬರ್ 14ರಂದು ಇಟಲಿಯ ಲೇಕ್ ಕೊಮೊದಲ್ಲಿ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಹಸೆಮಣೆ ಏರಿದ್ದರು. 2024ರ ಸೆಪ್ಟಂಬರ್ 8ರಂದು ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಮಗುವನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ಮಗಳಿಗೆ ದುವಾ ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಸಂಜಯ್ ಲೀಲಾ ಬನ್ಸಾಲಿ ಅವರ 'ಗೋಲಿಯೋನ್ ಕಿ ರಾಸ್ಲೀಲಾ ರಾಮ್-ಲೀಲಾ' ಸಿನಿಮಾ ಸಲುವಾಗಿ ಜೋಡಿ ಭೇಟಿಯಾದರು. ನಂತರ 'ಬಾಜಿರಾವ್ ಮಸ್ತಾನಿ' ಮತ್ತು 'ಪದ್ಮಾವತ್'ನಂತಹ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಟಿಸಿದರು. ಸ್ನೇಹ ಪ್ರೀತಿಗೆ ತಿರುಗಿ ಕೆಲ ಕಾಲ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ನಲ್ಲಿದ್ದರು.
ದಂಪತಿಯ ಸಿನಿಮಾ ವಿಚಾರ ಗಮನಿಸೋದಾದ್ರೆ, ರಣ್ವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ಧುರಂಧರ್ ಸೀಕ್ವೆಲ್ ಮಾರ್ಚ್ 19ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿ ಭರ್ಜರಿ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡಿದೆ. ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಕೆ ಮಾಡಿದ ಭಾರತೀಯ ಸಿನಿಮಾ ಲಿಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಧುರಂಧರ್ 2: ದಿ ರಿವೇಂಜ್ 3ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಂಡಿದ್ದು, ಧುರಂಧರ್ ಫ್ರಾಂಚೈಸ್ (2 ಭಾಗಗಳು) ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ 3,000 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳನ್ನು ದಾಟುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ.
ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ ಅವರು ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ ಜೊತೆಗೆ 'ರಾಕಾ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ಆನಂದ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಮತ್ತು ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ 'ಕಿಂಗ್' ಚಿತ್ರದಲ್ಲೂ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ.
ಧುರಂಧರ್ 2 ಕಲೆಕ್ಷನ್: ಸಿನಿಮಾ ತನ್ನ 39ನೇ ದಿನ 4.07 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಗ್ರಾಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಪೈಕಿ ನೆಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ 3.40 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಆಗಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಚಿತ್ರ ಈವರೆಗೆ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ 1,777.52 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ.
ಒಟ್ಟು ಗ್ಲೋಬಲ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್: 1,777.52 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ.
ಇಂಡಿಯಾ ಗ್ರಾಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್: 1,353.27 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ.
ಇಂಡಿಯಾ ನೆಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್: 1,130.59 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ.
ಕೇವಲ ವಿದೇಶದ ಗಳಿಕೆ: 424.25 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ.
ಈವರೆಗೆ ಪ್ರದರ್ಶನಗೊಂಡ ಶೋಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ: 4,99,767.
