'ಧುರಂಧರ್​​ನ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ನಿಜವಾದ ಯೋಧರು' ಎಂದ ರಣ್​​ವೀರ್ ಸಿಂಗ್; ಈವರೆಗೆ 1,733 ಕೋಟಿ ರೂ. ಕಲೆಕ್ಷನ್!

ನಾಯಕ ನಟ ರಣ್​​ವೀರ್ ಸಿಂಗ್, ಧುರಂಧರ್ ಚಿತ್ರ ತಂಡದವರನ್ನು "ನಿಜವಾದ ಯೋಧರು" ಎಂದು ಹಾಡಿ ಹೊಗಳಿದ್ದಾರೆ.

ನಟ ರಣ್​ವೀರ್​ ಸಿಂಗ್​ (Photo:)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : April 16, 2026 at 2:58 PM IST

ಬಾಲಿವುಡ್​ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ರಣ್​​ವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಧುರಂಧರ್ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಯ ಯಶಸ್ಸಿನಲೆಯಲ್ಲಿ ತೇಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಟ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತಮ್ಮ ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಸ್ಟೋರಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ಆದಿತ್ಯ ಧರ್ ಅವರ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯ ಪೋಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಮರು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು "ನಿಜವಾದ ಯೋಧ" ಎಂದು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. ನಾಯಕ ನಟನ ಮಾತು, ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನು ರೂಪಿಸುವಲ್ಲಿನ ತಂಡದ ಶ್ರಮ, ತೀವ್ರತೆ ಮತ್ತು ಉತ್ಸಾಹವನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ.

ಸೆಟ್‌ನ ತೆರೆಮರೆಯ ಫೋಟೋ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ರಣ್​​ವೀರ್ ಸಿಂಗ್, "ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ನಿಜವಾದ ಯೋಧರು! ಇಡೀ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ರಕ್ತ, ಬೆವರು ಮತ್ತು ಕಣ್ಣೀರು ಅಚಲ ತೀವ್ರತೆ, ಅದ್ಭುತ ನಿಖರತೆಯೊಂದಿಗೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹರಿಯಲಿ! ಅದ್ಭುತ ಫಲಿತಾಂಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಪಾರ ಹೆಮ್ಮೆ ಇದೆ. ಉದಾತ್ತತೆ, ಉತ್ಸಾಹ, ಚಲನಚಿತ್ರ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಸ್ವಂತ ಕರಕುಶಲತೆಯನ್ನು ಉನ್ನತೀಕರಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಸದಾ ಕೃತಜ್ಞರಾಗಿರುತ್ತೇನೆ" ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಫೋಟೋದಲ್ಲಿ ರಣ್​​ವೀರ್ ಸಿಂಗ್​​ ಲಾಂಗ್​ ಹೇರ್​ಸ್ಟೈಲ್​ನೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಮ ಒರಟಾದ ಹಮ್ಜಾ ಲುಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಿರ್ದೇಶಕ ಆದಿತ್ಯ ಧರ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಒಂದು ಶಾಟ್ ಅನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಈ ಫೋಟೋದಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದ್ದು, ಸಿನಿಮಾ ಹಿಂದಿನ ಸಹಯೋಗದ ಮನೋಭಾವವನ್ನು ಸೆರೆಹಿಡಿದೆ.

ಆದಿತ್ಯ ಧರ್ ಅವರ ಮೂಲ ಪೋಸ್ಟ್ ಧುರಂಧರ್ ಚಿತ್ರದ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ಸ್​ನ ಒಂದು ಆಳ ಒಳನೋಟವನ್ನು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಒದಗಿಸಿದೆ. ಅವರು ಏಜಾಜ್ ಗುಲಾಬ್, ಸೀ ಯಂಗ್ ಓಹ್, ಯಾನಿಕ್ ಬೆನ್, ರಂಜಾನ್ ಬುಲುಟ್ ಮತ್ತು ವಿಶಾಲ್ ತ್ಯಾಗಿ ಸೇರಿದಂತೆ ತಮ್ಮ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಿಸಿದರು. ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ 400ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಟಂಟ್ ಪ್ರದರ್ಶಕರನ್ನು ಬಳಸಲಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನೂ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದರು. "ಈಗಲೂ ಸಹ, ಆ ಸಂಖ್ಯೆ ಅವಾಸ್ತವಿಕವೆಂದು ತೋರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಅದು ಬೇಕಾಯಿತು" ಎಂದು ತಮ್ಮ ಪೋಸ್ಟ್​ನಲ್ಲಿ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಮಯ ಮಿತಿಗಳು ಮತ್ತು ತೀವ್ರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ತಂಡದ ನಿಖರತೆ, ಪೂರ್ವಾಭ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷತೆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಪಣೆಗಾಗಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು ತಂಡವನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದರು. "ನೀವು ಬರೆದದ್ದನ್ನು (ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್​) ಕೇವಲ ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಲಿಲ್ಲ, ನೀವದನ್ನು ಉನ್ನತೀಕರಿಸಿದ್ದೀರಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಸವಾಲೆಸೆದಿದ್ದೀರಿ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಉತ್ತಮಗೊಳಿಸಿದ್ದೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಧುರಂಧರ್ ಉಸಿರಾಡುತ್ತಿದೆ. ಅಂತ್ಯವಿಲ್ಲದ ಗೌರವ. ಸದಾ ಕೃತಜ್ಞ" ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಧುರಂಧರ್ ಫ್ರಾಂಚೈಸ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡಿರುವ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ಡಿಸೆಂಬರ್​ನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಮೊದಲ ಚಿತ್ರವು ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ 1,300+ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್​ ಮಾಡಿತು. ಮಾರ್ಚ್‌ 19ಕ್ಕೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಮುಂದುವರಿದ ಭಾಗವಾದ ಧುರಂಧರ್ 2: ದಿ ರಿವೇಂಜ್ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ 1,700 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಸಿತು. ಒಟ್ಟಾಗಿ, 3000+ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಯ ಮೈಲಿಗಲ್ಲನ್ನು ದಾಟಿದೆ. ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ ಮೊದಲ ಭಾರತೀಯ ಚಲನಚಿತ್ರ ಫ್ರಾಂಚೈಸ್ ಧುರಂಧರ್ ಆಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್​​ ಕೇವಲ ಗ್ಯಾಂಗ್​ಸ್ಟರ್ ಸಿನಿಮಾವಲ್ಲ; ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ತಲುಪೋ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಇಂಗ್ಲಿಷ್​ನಲ್ಲೂ ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ': ಯಶ್​

ರಣ್​​ವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಇನ್​ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್​ ಸ್ಟೋರಿ (Photo: Ranveer Singh Instagram story)

ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಟ್ರ್ಯಾಕರ್​ ಸ್ಯಾಕ್ನಿಲ್ಕ್​ ಪ್ರಕಾರ, ಧುರಂಧರ್ 2: ದಿ ರಿವೇಂಜ್​ ತನ್ನ 28ನೇ ದಿನ 4.77 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್​ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಪೈಕಿ ನೆಟ್​ ಕಲೆಕ್ಷನ್ 4.05 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಆಗಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಚಿತ್ರ ಒಟ್ಟು 28 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ 1,733.20 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್​​ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಪೈಕಿ ಭಾರತದ ಒಟ್ಟು ಗ್ರಾಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್​ 1,316.45 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ, ನೆಟ್​ ಕಲೆಕ್ಷನ್​ 1,099.72 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ. ಇನ್ನೂ ವಿದೇಶಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ 416.75 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಯ ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆದಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ರಾಮ್​ಚರಣ್​ ಅಭಿನಯದ 'ಪೆದ್ದಿ' ಮತ್ತೆ ಮುಂದೂಡಿಕೆ: ಗುರು ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಶಿವಣ್ಣನೇ ಬೇಕೆಂದು ನಿರ್ದೇಶಕರು ಹಠ ಹಿಡಿದಿದ್ದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ?

ಈ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಸ್ಪೈ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಭಾರತ ನೇತೃತ್ವದ ರಹಸ್ಯ ಭಯೋತ್ಪಾದನಾ ನಿಗ್ರಹ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಸುತ್ತ ಸುತ್ತುತ್ತದೆ. ರಣ್​​ವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಜೊತೆ ಸಂಜಯ್ ದತ್, ಆರ್.ಮಾಧವನ್, ಅಕ್ಷಯ್ ಖನ್ನಾ, ಅರ್ಜುನ್ ರಾಂಪಾಲ್, ರಾಕೇಶ್ ಬೇಡಿ, ಸಾರಾ ಅರ್ಜುನ್ ಸೇರಿ ಹಲವರು ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತ ಮತ್ತು ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್‌ನ ವಿವಿಧ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಶೂಟಿಂಗ್​ ನಡೆದಿದೆ.

