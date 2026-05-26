ರಣ್ವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾನ್: ಧುರಂಧರ್ ಸ್ಟಾರ್ ವಿರುದ್ಧ FWICE ಈ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದೇಕೆ?
ಫರ್ಹಾನ್ ಅಖ್ತರ್ ಅವರ 'ಡಾನ್ 3' ಚಿತ್ರದಿಂದ ಕೊನೆ ಘಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಹೊರಬಂದ ಕಾರಣ, ಫೆಡರೇಶನ್ ಆಫ್ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸಿನಿ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟ ರಣ್ವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರನ್ನು ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದೆ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : May 26, 2026 at 7:12 AM IST
ಫರ್ಹಾನ್ ಅಖ್ತರ್ ಅವರ "ಡಾನ್ 3" ಚಿತ್ರದಿಂದ ರಣ್ವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಹಠಾತ್ ಹಿಂದೆ ಸರಿದದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಫೆಡರೇಶನ್ ಆಫ್ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸಿನಿ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ತೀವ್ರ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ. "ಡಾನ್ 3" ವಿವಾದದಿಂದಾಗಿ ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟನನ್ನು ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಎಫ್ಡಬ್ಲ್ಯೂಐಸಿಇ ಸೋಮವಾರ ಸಂಜೆ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಘೋಷಿಸಿದೆ.
ಮೇ 25, ಸೋಮವಾರ, ಮುಖ್ಯ ಸಲಹೆಗಾರ ಅಶೋಕ್ ಪಂಡಿತ್, ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬೀರೇಂದ್ರ ನಾಥ್ ತಿವಾರಿ ಮತ್ತು ಗೌರವ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅಶೋಕ್ ದುಬೆ ಅವರು ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾರತ ಸಿನಿ ನೌಕರರ ಒಕ್ಕೂಟದ ಈ ನಿರ್ಧಾರದ ಕುರಿತು ಮಾಧ್ಯಮಗಳನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.
FWICE issues Non-Cooperation Directive against Actor Ranveer singh— ANI (@ANI) May 25, 2026
The letter reads, " ...the federation of western india cine employees (fwice) has taken serious cognisance of the complaint forwarded to it by the indian film & television directors' association (iftda) concerning… pic.twitter.com/bX6fWAgxdA
ಫೆಡರೇಶನ್ನ ಮುಖ್ಯ ಸಲಹೆಗಾರ ಅಶೋಕ್ ಪಂಡಿತ್ ಮಾತನಾಡಿ, ''ಫರ್ಹಾನ್ ಅಖ್ತರ್ ಮತ್ತು ರಿತೇಶ್ ಸಿಧ್ವಾನಿ ಅವರು ನಟ ರಣ್ವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ವಿರುದ್ಧ ಭಾರತೀಯ ಚಲನಚಿತ್ರ ಮತ್ತು ದೂರದರ್ಶನ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಸಂಘಕ್ಕೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ರಿತೇಶ್ ಸಿಧ್ವಾನಿ ತಮ್ಮನ್ನು ಖುದ್ದಾಗಿ ಭೇಟಿಯಾದ್ರೆ, ಫರ್ಹಾನ್ ಅಖ್ತರ್ ವಿಡಿಯೋ ಕಾಲ್ ಮೂಲಕ ಮೀಟಿಂಗ್ಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾದ್ರು. ಡಾನ್ 3 ಸುತ್ತ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ವಿವಾದ ಮತ್ತು ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಕೇವಲ 3 ವಾರಗಳ ಮೊದಲು ನಾಯಕ ನಟ ರಣ್ವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಸಿನಿಮಾದಿಂದ ಹೊರಹೋಗುವ ನಿರ್ಧಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಫರ್ಹಾನ್ ಅಖ್ತರ್ ಮತ್ತು ರಿತೇಶ್ ಸಿಧ್ವಾನಿ ಫೆಡರೇಶನ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು'' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
''ರಣ್ವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರನ್ನು ಮೂರು ಬಾರಿ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಭೇಟಿಯಾಗಲು ಕೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದರೂ ಅವರು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅಶೋಕ್ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಂತರ, ಅವರು ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದಾಗ, ನಟ ಅವರಿಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಇಮೇಲ್ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಫರ್ಹಾನ್ ಅಖ್ತರ್ ಅವರ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್, ರಣ್ವೀರ್ ಅವರಿಂದ 45 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಪರಿಹಾರ ಧನ ಕೇಳಿದೆ'' ಎಂದು ಅಶೋಕ್ ಪಂಡಿತ್ ದೃಢಪಡಿಸಿದರು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 'ಕಾಕ್ರೋಚ್ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ'ಯನ್ನು 'ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಡ್ರಾಮಾ' ಎಂದ ಸ್ಯಾಂಟಿ ಶರ್ಮಾ ಯಾರು?
ಫೆಡರೇಶನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿ.ಎನ್.ತಿವಾರಿ ಮಾಧ್ಯಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿ, ರಣ್ವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ವಿರುದ್ಧ ಅಸಹಕಾರ ನಿರ್ದೇಶನವನ್ನು ಹೊರಡಿಸಿರುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದರು. ಇನ್ಮುಂದೆ ಸ್ಪಾಟ್ ಬಾಯ್, ನಿರ್ದೇಶಕ, ಕ್ಯಾಮರಾಮ್ಯಾನ್ ಅಥವಾ ಲೈಟ್ಮ್ಯಾನ್ ಸೇರಿ ಯಾರೂ ರಣ್ವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಫೆಡರೇಶನ್ನ ಸದಸ್ಯರೊಬ್ಬರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಜನ್ಮದಿನದಂದು 'ಕ್ರೇಜಿ ಬ್ರಹ್ಮ ರೀಯೂನಿಯನ್' ಮೆಗಾ ಈವೆಂಟ್
ಫರ್ಹಾನ್ ಅಖ್ತರ್ ಅವರ "ಡಾನ್ 3" ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ರಣ್ವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ನಾಯಕ ನಟನ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಬೇಕಿತ್ತು. ಅದಾಗ್ಯೂ, ಮಾಧ್ಯಮ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಕೆಲವೇ ವಾರಗಳ ಮೊದಲು ನಟ ಚಿತ್ರದಿಂದ ಹೊರಗುಳಿಯಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆ, ಫರ್ಹಾನ್ ಮತ್ತು ಅವರ ವ್ಯವಹಾರ ಪಾಲುದಾರ ರಿತೇಶ್ ಸಿಧ್ವಾನಿ ನಟನ ವಿರುದ್ಧ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಧಿಕೃತ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿದರು.