ರಣ್​​ವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾನ್​: ಧುರಂಧರ್ ಸ್ಟಾರ್​ ವಿರುದ್ಧ FWICE ಈ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದೇಕೆ?

ಫರ್ಹಾನ್ ಅಖ್ತರ್ ಅವರ 'ಡಾನ್ 3' ಚಿತ್ರದಿಂದ ಕೊನೆ ಘಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಹೊರಬಂದ ಕಾರಣ, ಫೆಡರೇಶನ್ ಆಫ್ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸಿನಿ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟ ರಣ್​​ವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರನ್ನು ಬ್ಯಾನ್​ ಮಾಡಿದೆ.

ರಣ್​​ವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾನ್ (IANS)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : May 26, 2026 at 7:12 AM IST

ಫರ್ಹಾನ್ ಅಖ್ತರ್ ಅವರ "ಡಾನ್ 3" ಚಿತ್ರದಿಂದ ರಣ್​​ವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಹಠಾತ್​ ಹಿಂದೆ ಸರಿದದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಫೆಡರೇಶನ್ ಆಫ್ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸಿನಿ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ತೀವ್ರ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ. "ಡಾನ್ 3" ವಿವಾದದಿಂದಾಗಿ ಬಾಲಿವುಡ್​ ನಟನನ್ನು ಬ್ಯಾನ್​ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಎಫ್​​​ಡಬ್ಲ್ಯೂಐಸಿಇ ಸೋಮವಾರ ಸಂಜೆ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಘೋಷಿಸಿದೆ.

ಮೇ 25, ಸೋಮವಾರ, ಮುಖ್ಯ ಸಲಹೆಗಾರ ಅಶೋಕ್ ಪಂಡಿತ್, ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬೀರೇಂದ್ರ ನಾಥ್ ತಿವಾರಿ ಮತ್ತು ಗೌರವ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅಶೋಕ್ ದುಬೆ ಅವರು ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾರತ ಸಿನಿ ನೌಕರರ ಒಕ್ಕೂಟದ ಈ ನಿರ್ಧಾರದ ಕುರಿತು ಮಾಧ್ಯಮಗಳನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.

ಫೆಡರೇಶನ್‌ನ ಮುಖ್ಯ ಸಲಹೆಗಾರ ಅಶೋಕ್ ಪಂಡಿತ್ ಮಾತನಾಡಿ, ''ಫರ್ಹಾನ್ ಅಖ್ತರ್ ಮತ್ತು ರಿತೇಶ್ ಸಿಧ್ವಾನಿ ಅವರು ನಟ ರಣ್​​ವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ವಿರುದ್ಧ ಭಾರತೀಯ ಚಲನಚಿತ್ರ ಮತ್ತು ದೂರದರ್ಶನ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಸಂಘಕ್ಕೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ರಿತೇಶ್ ಸಿಧ್ವಾನಿ ತಮ್ಮನ್ನು ಖುದ್ದಾಗಿ ಭೇಟಿಯಾದ್ರೆ, ಫರ್ಹಾನ್ ಅಖ್ತರ್ ವಿಡಿಯೋ ಕಾಲ್​​ ಮೂಲಕ ಮೀಟಿಂಗ್​ಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾದ್ರು. ಡಾನ್ 3 ಸುತ್ತ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ವಿವಾದ ಮತ್ತು ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಕೇವಲ 3 ವಾರಗಳ ಮೊದಲು ನಾಯಕ ನಟ ರಣ್​ವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಸಿನಿಮಾದಿಂದ ಹೊರಹೋಗುವ ನಿರ್ಧಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಫರ್ಹಾನ್ ಅಖ್ತರ್ ಮತ್ತು ರಿತೇಶ್ ಸಿಧ್ವಾನಿ ಫೆಡರೇಶನ್‌ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು'' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

''ರಣ್​ವೀರ್​​ ಸಿಂಗ್ ಅವರನ್ನು ಮೂರು ಬಾರಿ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಭೇಟಿಯಾಗಲು ಕೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದರೂ ಅವರು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅಶೋಕ್ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಂತರ, ಅವರು ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದಾಗ, ನಟ ಅವರಿಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಇಮೇಲ್ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಫರ್ಹಾನ್ ಅಖ್ತರ್ ಅವರ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಎಂಟರ್‌ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ರಣ್​​ವೀರ್ ಅವರಿಂದ 45 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಪರಿಹಾರ ಧನ ಕೇಳಿದೆ'' ಎಂದು ಅಶೋಕ್ ಪಂಡಿತ್ ದೃಢಪಡಿಸಿದರು.

ಫೆಡರೇಶನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿ.ಎನ್.ತಿವಾರಿ ಮಾಧ್ಯಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿ, ರಣ್​ವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ವಿರುದ್ಧ ಅಸಹಕಾರ ನಿರ್ದೇಶನವನ್ನು ಹೊರಡಿಸಿರುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದರು. ಇನ್ಮುಂದೆ ಸ್ಪಾಟ್ ಬಾಯ್, ನಿರ್ದೇಶಕ, ಕ್ಯಾಮರಾಮ್ಯಾನ್ ಅಥವಾ ಲೈಟ್‌ಮ್ಯಾನ್ ಸೇರಿ ಯಾರೂ ರಣ್​ವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಫೆಡರೇಶನ್​ನ ಸದಸ್ಯರೊಬ್ಬರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಫರ್ಹಾನ್ ಅಖ್ತರ್ ಅವರ "ಡಾನ್ 3" ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ರಣ್​ವೀರ್ ಸಿಂಗ್​ ನಾಯಕ ನಟನ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಬೇಕಿತ್ತು. ಅದಾಗ್ಯೂ, ಮಾಧ್ಯಮ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಕೆಲವೇ ವಾರಗಳ ಮೊದಲು ನಟ ಚಿತ್ರದಿಂದ ಹೊರಗುಳಿಯಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆ, ಫರ್ಹಾನ್ ಮತ್ತು ಅವರ ವ್ಯವಹಾರ ಪಾಲುದಾರ ರಿತೇಶ್ ಸಿಧ್ವಾನಿ ನಟನ ವಿರುದ್ಧ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಧಿಕೃತ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿದರು.

