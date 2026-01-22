'ನನ್ನ ಪೋಷಕರ ಹಾರ್ಟ್ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಿತು': ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸಿನಿಮಾಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಬಗ್ಗೆ ರಾಣಿ ಮುಖರ್ಜಿ ಹೇಳಿದ್ದಿಷ್ಟು
'ಬ್ಲ್ಯಾಕ್' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಮೋಘ ಅಭಿನಯ ಕೊಟ್ಟ ರಾಣಿ ಮುಖರ್ಜಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಮನದಾಳ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : January 22, 2026 at 5:08 PM IST
ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ 30 ವರ್ಷಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿರುವ ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿ ರಾಣಿ ಮುಖರ್ಜಿ, 2005ರ ಸಿನಿಮಾ 'ಬ್ಲ್ಯಾಕ್'ನಲ್ಲಿನ ಅಮೋಘ ಅಭಿನಯಕ್ಕಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆಯದಿದ್ದಾಗ ತಮಗೆ ಹೇಗನಿಸಿತು ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ದಶಕಗಳ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಬಹುಬೇಡಿಕೆ ನಟಿ, ಖ್ಯಾತ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಪಕ ಕರಣ್ ಜೋಹರ್ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ಸಂವಾದದಲ್ಲಿ, ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನ, ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಹೋರಾಟಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದರು.
ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಚಿತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸಿಗದ ಸಂದರ್ಭ ಬಹಳ ಅಸಮಾಧಾನಗೊಂಡಿದ್ದೆ, ಅದರಲ್ಲೂ ಅದು ತನ್ನ ಹೆತ್ತವರ ಮೇಲೆ ಬೀರಿದ ಪ್ರಭಾವದಿಂದಾಗಿ ಎಂದು ರಾಣಿ ಮುಖರ್ಜಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ದಿಗ್ಗಜ ನಿರ್ದೇಶಕ ಸಂಜಯ್ ಲೀಲಾ ಬನ್ಸಾಲಿ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಚಿತ್ರವು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಲನಚಿತ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಗೌರವಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿತ್ತು. ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಹಿಂದಿ ಚಲನಚಿತ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯೂ ಇದರಲ್ಲಿ ಸೇರಿದೆ. ಅಮಿತಾಭ್ ಬಚ್ಚನ್ ಮತ್ತು ಸಂಜಯ್ ಲೀಲಾ ಬನ್ಸಾಲಿ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಟ ಮತ್ತು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಿರ್ದೇಶಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಆದ್ರೆ ಅಮೋಘ ಅಭಿನಯ ನೀಡಿದ್ದ ರಾಣಿ ಮುಖರ್ಜಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬರಲಿಲ್ಲ.
"ಇದು ನನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿಯ ಹಾರ್ಟ್ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಿತು. ನಾನು ಹದಿಹರೆಯದವಳಾಗಿದ್ದಾಗಿನಿಂದ ನನ್ನ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸಿದ ರೀತಿ... ನನ್ನ ತಾಯಿ ನನ್ನನ್ನು ಓರ್ವ ನಟಿಯಾಗಲು ಕೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ನಾನು ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ರೀತಿ... ಹೀಗೆ ನನ್ನ ಕೆಲಸದ ಮೂಲಕ ನಾನು ಬಹುಶಃ ನನ್ನ ಹೆತ್ತವರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಜೀವನವನ್ನು ನೀಡಬಹುದು ಮತ್ತು ಅವರನ್ನು ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಮತ್ತು ಆರಾಮದಾಯಕವಾಗಿ ನೋಡಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ನಾನು ಅರಿತುಕೊಂಡೆ. ಅದು ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ನನ್ನ ಕನಸಾಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ನಾನು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಲೇ ಇದ್ದೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ವೀಕ್ಷಕರಿಂದ ಬಂದ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಓದಿದಾಗ, ಜನರು ತಮ್ಮ ಅಭಿನಯವನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ, ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಉತ್ತಮ ಪಾತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಪ್ರತಿಫಲ ನೀಡುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನನ್ನ ಮೇಲಿದೆ ಎಂಬುದು ನನಗೆ ನಂತರದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಥವಾಯಿತು ಎಂದು ಇದೇ ವೇಳೆ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ತನ್ನನ್ನು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಬರದಿದ್ದರೂ ಸಹ, ತನ್ನ ಗಮನವು ತನ್ನ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಸಂತೋಷಪಡಿಸುವ ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶಕರು ಮತ್ತು ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಿಗೆ ತನ್ನ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದದ್ದನ್ನು ನೀಡುವತ್ತ ತನ್ನ ಗಮನ ಬದಲಾಯಿತು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: Video: ಅನುಪಮ್ ಖೇರ್ಗೆ ಮಗನಿಂದಲೇ ಕಪಾಳ ಮೋಕ್ಷ: ಒಂದಲ್ಲ, ಎರಡು ಬಾರಿ!
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆಲ್ಲದಿರುವುದು ನೋವಿನ ಸಂಗತಿಯಾದರೂ, ಆ ಅನುಭವವು ತನಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಜೀವನ ಪಾಠವನ್ನು ಕಲಿಸಿತು ಎಂದು ರಾಣಿ ಹೇಳಿದರು. "ಏಕೆಂದರೆ ನನ್ನ ಗುರಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆಲ್ಲುವುದಲ್ಲ, ಸಿನಿಮಾ ಮತ್ತು ಶ್ರಮ ಇಂದಿಗೂ ನನಗೆ ಸಂತೋಷ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆಲ್ಲುವುದು ಇಡೀ ತಂಡಕ್ಕೆ ಸಿಗುವ ಮನ್ನಣೆ ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ. ನಿಮ್ಮನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದಾಗ, ತಂಡ ಮತ್ತು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಸಂತೋಷ ಪಡುತ್ತಾರೆ" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
"ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸಿಗದಿರುವುದು ನೋವುಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಅದು ಸಂಭವಿಸಿದ್ದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಏಕೆಂದರೆ ನನ್ನ ಜೀವನದ ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ನಾನು ಅರಿತುಕೊಂಡೆ. ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೂ, ನಿಮಗೆ ಅರ್ಹ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಸಿಗದಿರಬಹುದು ಮತ್ತು ಬಹುಶಃ ಬೇರೊಬ್ಬರ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ನಿಮ್ಮಕ್ಕಿಂತ ಉತ್ತಮವಾಗಿರಬಹುದು. ನೀವು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಲೇ ಇರಬೇಕು" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 'ಮಹಾಭಾರತದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಆ ತಪ್ಪು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ': ಅಮೀರ್ ಖಾನ್
ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಆಯೇಷಾ ಕಪೂರ್, ಶೆರ್ನಾಜ್ ಪಟೇಲ್ ಮತ್ತು ಧೃತಿಮಾನ್ ಚಟರ್ಜಿ ಕೂಡಾ ನಟಿಸಿದ್ದರು. ಆರಂಭದ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ರಾಣಿ ಮುಖರ್ಜಿಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ತಪ್ಪಿಹೋದರೂ, ಅಂತಿಮವಾಗಿ 2025ರಲ್ಲಿ ಮಿಸಸ್ ಚಟರ್ಜಿ ವರ್ಸಸ್ ನಾರ್ವೆ ಚಿತ್ರದ ಅಭಿನಯಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡರು.