AI ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ 'ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ' ಸಿನಿಮಾ: ಮಾನವನ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಎಐ ಹೇಗೆಲ್ಲಾ ಬದಲಾವಣೆ ತರ್ತಿದೆ ಗೊತ್ತಾ?
ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಸೃಜನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಂಡು 'ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ' ಎಂಬ ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : April 21, 2026 at 3:43 PM IST
ಸಿನಿಮಾ ಎಂಬ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯ ಆಗಮನ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ. ಇದೀಗ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ (AI) ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಸೃಜನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಂಡು 'ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ' ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿ ಸಿನಿಮಾವೊಂದನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಚಿತ್ರದ ಟೀಸರ್ ಅನಾವರಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕುರಿತು ಚರ್ಚೆ ಆಗುತ್ತಿದೆ.
ಮನುಷ್ಯ ದಿನನಿತ್ಯದ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದಲ್ಲೊಂದು ರೀತಿಯಾಗಿ ಎಐ (Artificial Intelligence) ಜಾಲಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದ್ದಾನೆ. ಈಗ ಎಐ ಬದುಕಿನ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗವಾಗಿ ಹೋಗಿದೆ. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ವಿಶ್ವಕೋಶಗಳಲ್ಲಿ (ಎನ್ಸೈಕ್ಲೋಪೀಡಿಯಾಗಳು) ಇತ್ತು. ನಂತರ ವಿಕಿಪೀಡಿಯಾ ಬಂದು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ವೇಗವಾಗಿ ಮತ್ತು ಸುಲಭವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಿತು. ಶೋಧ ಯಂತ್ರಗಳು (ಸರ್ಚ್ ಇಂಜಿನ್ಗಳು) ಅದನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಮುಂದಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು, ಹುಡುಕಾಟ ಬಾರ್ ಅನ್ನು ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲದರ ಆರಂಭ ಬಿಂದುವಾಗಿಸಿತು. ಮಾಹಿತಿ ಹುಡುಕುವುದರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಖರೀದಿ ಮಾಡಲು, ಏನು ನೋಡಬೇಕು ಎಂದು ತೀರ್ಮಾನಿಸುವ ತನಕ. ಇದೀಗ ಮತ್ತೊಂದು ಬದಲಾವಣೆ. ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ ಅನ್ವೇಷಣೆಯನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಸುಲಭಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ತಕ್ಷಣ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ.
ಬಹುರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ChatGPT ಮಾನವ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಬಂದ ಕ್ಷಣದಿಂದಲೇ ಈ ಬದಲಾವಣೆ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಅನುಭವವಾಗತೊಡಗಿತು. ಬಹುತೇಕ ಜನರಿಗೆ AI ಎಂಬ ಪದ ಪರಿಚಿತವಾಗಿದ್ದರೂ, ದೈನಂದಿನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಬಳಸುವ ಅನುಭವ ಇರಲಿಲ್ಲ. ನಂತರ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಎಐ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದುದಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿತು. ಯಂತ್ರ ಅಧ್ಯಯನ ಅಥವಾ ಆಲ್ಗೋರಿದಮ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಇರದವರೂ ಸಹ ಇಮೇಲ್ ಬರೆಯಲು, ವಿಮೆ ವಿವರಿಸಲು, ಪ್ರವಾಸ ಯೋಜಿಸಲು, ಊಟದ ರೆಸಿಪಿ ಸೂಚಿಸಲು, ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಸರಳಗೊಳಿಸಲು, ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಶನ್ ತಯಾರಿಸಲು, ವಾದಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು, ಉಡುಪು ಸಲಹೆ ನೀಡಲು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೋಂವರ್ಕ್ ಮಾಡಿಸಲು ಎಐ ಬಳಸಲು ಆರಂಭಿಸಿದರು.
ಈ ಬದಲಾವಣೆ ಮನರಂಜನಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿಯೂ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದಲೇ ಎಐ'ಯು ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ ಅನುಭವದ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದು, ಶಿಫಾರಸುಗಳು, ವೈಯಕ್ತಿಕ ಹೋಮ್ಪೇಜ್ಗಳು, ಹುಡುಕಾಟ ಮತ್ತು ವರ್ಗೀಕರಣಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಈಗ ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಇಂಟರ್ಫೇಸ್. AI ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಬಳಕೆದಾರರು ನೇರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಬಹುದಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡುತ್ತಿದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, JioHotstar ಅಂತಹ ವೇದಿಕೆಗಳು ChatGPT ಆಧಾರಿತ ಸಂವಾದಾತ್ಮಕ ಅನ್ವೇಷಣಾ ಅನುಭವವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿವೆ. ಇದರಿಂದ ಬಳಕೆದಾರರು ಫಿಲ್ಟರ್ಗಳು ಅಥವಾ ಮೆನುಗಳ ಬದಲು ದಿನನಿತ್ಯದ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಸಂವಹನ ಮಾಡಬಹುದು.
ಇದು ಚಿಕ್ಕದಾದರೂ ಮಹತ್ವದ ಬದಲಾವಣೆ. ಸಾಲುಗಳು, ವರ್ಗಗಳು ಮತ್ತು ಕೀವರ್ಡ್ಗಳ ನಡುವೆ ಹುಡುಕುವುದಕ್ಕೆ ಬದಲು, ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ತಮ್ಮ ಮನಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ವಿವರಿಸಬಹುದು —ಸರಳವಾದದ್ದು, ಚಿಕ್ಕದಾದದ್ದು, ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ, ರೋಚಕವಾದರೂ ಅತಿ ಗಂಭೀರವಲ್ಲದದ್ದು, ಅಥವಾ ಕುಟುಂಬ ಎಲ್ಲರೂ ಒಪ್ಪುವಂತದ್ದು. ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅದನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಸರಳವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಆ್ಯಪ್ಗೆ ಹೇಳಿ, ಆ್ಯಪ್ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
ಮನರಂಜನೆಯನ್ನು ಹುಡುಕುವ ವಿಧಾನ ಹೇಗಿದೆ? ಇದು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಜನರು ಮನರಂಜನೆಯನ್ನು ಹುಡುಕುವ ವಿಧಾನವು ವೇದಿಕೆಗಳು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದಂತೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ದಿನದ ಕೆಲಸದ ನಂತರ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ ಆ್ಯಪ್ ತೆರೆದು ನೋಡುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಶೀರ್ಷಿಕೆ, ವರ್ಷ, ಶೈಲಿ ಅಥವಾ ಕಲಾವಿದರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರು ಭಾವನೆಗಳ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಯೋಚಿಸುತ್ತಾರೆ — ಹಗುರವಾದದ್ದು, ಹಾಸ್ಯಾಸ್ಪದದ್ದು, ನಿದ್ರೆಗೆ ಮುನ್ನ ನೋಡಬಹುದಾದದ್ದು, ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತವಾದದ್ದು.
ದೈನಂದಿನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಾಟ ಹೀಗಿರುತ್ತದೆ:
- 'ತಿನ್ನುತ್ತಾ ನೋಡಬಹುದಾದದ್ದನ್ನು ಹಾಕು'
- 'ನಿದ್ರೆಗೆ ಮುನ್ನ ಮುಗಿಸಬಹುದಾದ ಕಾಮಿಡಿ ತೋರಿಸು'
- 'ನನ್ನ ತಾಯ್ತಂದೆಗಳಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗುವ ಸಿನಿಮಾ ಹುಡುಕು'
- 'ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತವಾದದ್ದನ್ನು ಹಾಕು'.
ಇವು ಕೇವಲ ಹುಡುಕಾಟಗಳಲ್ಲ (ಸರ್ಚಿಂಗ್) — ಇವು ಉದ್ದೇಶಗಳು. ಈಗ ಸಂವಾದಾತ್ಮಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಈ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ಸಹಜವಾಗಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿವೆ.
ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಹಳೆಯ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ ವಿಧಾನಗಳು ಜನರ ನೈಜ ವರ್ತನೆಗೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅವು ದೊಡ್ಡ ಗ್ರಂಥಾಲಯಗಳಂತೆ ನಿರ್ಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ — ಗ್ರಂಥಾಲಯಗಳು ಖಚಿತತೆ ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಮನರಂಜನೆ ಅಷ್ಟು ನಿಖರವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಜನರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒಂದು ಶೋ ಹುಡುಕುವುದಿಲ್ಲ, ಅವರು ಒಂದು ಮನಸ್ಥಿತಿ ಹುಡುಕುತ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಎಐ ಇಲ್ಲಿ ಸಹಜವಾಗಿ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಶಿಫಾರಸು (ರೆಕಮಂಡ್) ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ. 'ನೀವು ಇದನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೀರಿ, ಅದನ್ನು ನೋಡಿ' ಎಂಬ ಮಟ್ಟದಿಂದ 'ಇದು ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಥಿತಿ, ಇದು ನಿಮ್ಮ ಕ್ಷಣ — ಇದೀಗ ನಿಮಗೆ ಸೂಕ್ತವಾದದ್ದು ಇದು' ಎಂಬ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುತ್ತಿದೆ.
ಈ ಬದಲಾವಣೆ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗಷ್ಟೇ ಸೀಮಿತವಲ್ಲ. ಲೈವ್ ಕ್ರೀಡೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಜನರ ಬೇಡಿಕೆ ಸಂವಾದಾತ್ಮಕವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ,
- ಸ್ಕೋರ್ ಏನು?
- ಟರ್ನಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನು?
- ಕೊನೆಯ ಓವರ್ ತೋರಿಸು.
- ಎಲ್ಲರೂ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿರುವ ಕ್ಷಣ ಯಾವುದು?
ಎಐ ಬೇಡಿಕೆಯ ಮೇರೆಗೆ ತಕ್ಷಣ ಲಭ್ಯವಾಗುವ ಅನುಭವವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕೇವಲ ವಿಷಯವಲ್ಲ, ಸಂದರ್ಭವೂ ಕೂಡಾ.
ಬಳಕೆದಾರನ ಕೆಲಸ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು: ಇದು ಡಿಜಿಟಲ್ ಜೀವನ ಯಾವ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಬಹಳ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿತು, ಅದನ್ನು ಸೌಕರ್ಯ ಎಂದು ಕರೆಯಿತು. ಆದರೆ ಹೆಚ್ಚು ಆಯ್ಕೆಗಳು ಅಡಗಿದ ಕೆಲಸವನ್ನೂ ತಂದವು - ಹುಡುಕಾಟ, ಆಯ್ಕೆ, ಸಮಯ ವ್ಯಯ. ಈಗ ಎಐ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಲಭ್ಯವಿರುವುದನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದಲ್ಲ ಬಳಕೆದಾರನು ಮಾಡಬೇಕಾದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು.
ಇದು ಇಂದಿನ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ ಬದಲಾವಣೆ. ಯಂತ್ರಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಬುದ್ಧಿವಂತವಾಗುತ್ತಿವೆ ಎಂಬುದಕ್ಕಿಂತ, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಬಳಕೆ ಸುಲಭವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಯಾಂತ್ರಿಕತೆಯಿಂದ ಸಂವಾದಾತ್ಮಕತೆಯ ಕಡೆಗೆ, ಇನ್ಪುಟ್ನಿಂದ ಉದ್ದೇಶಗಳ ಕಡೆಗೆ, ಕಮಾಂಡ್ನಿಂದ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಯ ಕಡೆಗೆ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ. ಗ್ರಾಹಕರು ಉತ್ತಮ ಹುಡುಕಾಟವನ್ನೇ ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ ಅವರು ಕಡಿಮೆ ಹುಡುಕಾಟ ಬಯಸುತ್ತಾರೆ.
ವಿಶ್ವಕೋಶಗಳಿಂದ ಶೋಧ ಯಂತ್ರಗಳಿಗೆ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಎಐ ಸಹಾಯಕರವರೆಗೆ — ಪ್ರತೀ ಯುಗವೂ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಹತ್ತಿರ, ವೇಗವಾಗಿ ಮತ್ತು ಮಾನವೀಯವಾಗಿ ತಲುಪಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದೆ. ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ, ಯಂತ್ರವು ಸೂಚನೆಗಾಗಿ ಕಾಯುವುದಿಲ್ಲವೆಂಬ ಭಾವನೆ ಬರುತ್ತಿದೆ.