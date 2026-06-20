ETV Bharat / entertainment

ಹೊಸ ಅವತಾರದಲ್ಲಿ ರಂಗಾಯಣ ರಘು: ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಕುತೂಹಲ ಕೆರಳಿಸಿತು 'ದೇವಿ ಮಹಾತ್ಮೆ' ಟೀಸರ್

ಹಿರಿಯ ನಟ ರಂಗಾಯಣ ರಘು ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ 'ದೇವಿ ಮಹಾತ್ಮೆ' ಟೀಸರ್ ಅನಾವರಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಕುತೂಹಲ ಕೆರಳಿಸಿದೆ.

Rangayana Raghu
'ದೇವಿ ಮಹಾತ್ಮೆ' ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ರಂಗಾಯಣ ರಘು (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : June 20, 2026 at 11:40 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗ ಅತ್ಯದ್ಭುತ ಕಲಾವಿದರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾದ ರಂಗಾಯಣ ರಘು ಈವರೆಗೆ 399 ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ 400ನೇ ಸಿನಿಮಾ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯೂ ಅನಾವರಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಅವರ ಅಭಿನಯದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷ ವಿವರಣೆಯ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ಅದ್ಭುತ ಮನರಂಜನೆಯ ರಸದೌತಣ ಉಣಬಡಿಸಿದ ಬಹುಮುಖ ಪ್ರತಿಭೆ. ಯಾವುದೇ ಪಾತ್ರ ಕೊಟ್ಟರೂ ‌ಲೀಲಾಜಾಲವಾಗಿ ನಟಿಸುವ ರಂಗಾಯಣ ರಘು ಅವರೀಗ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಭಿನ್ನ ಪಾತ್ರದ ಮೂಲಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಎದುರು ಬರಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಒಂದು ನೋಟ ಟೀಸರ್​ ಮೂಲಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಲಭ್ಯವಾಗಿದೆ.

ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಮೂಲಕವೇ ಸಿನಿಪ್ರಿಯರಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮೂಡಿಸಿರುವ 'ದೇವಿ ಮಹಾತ್ಮೆ' ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ರಂಗಾಯಣ ರಘು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರದ ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಟೀಸರ್ ಹೊಂಬಾಳೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್​​ನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ. ನಿರ್ದೇಶಕ ನಾಗರಾಜ್ ಸೋಮಯಾಜಿ ಅವರು ದೇವಿ ಮಹಾತ್ಮೆ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೊತ್ತು ತಂದಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಸುಳಿವು ಟೀಸರ್​ನಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ.

ರಂಗಾಯಣ ರಘು ಅವರ ಅಮೋಘ ಅಭಿನಯ, ಸಮುದ್ರ ತೀರ, ಹುಲಿ ವೇಷ ಟೀಸರ್​ನ ಹೈಲೆಟ್. ರೋಚಕವಾಗಿ ಸಾಗುವ ಟೀಸರ್​ನಲ್ಲಿ ಲಿಕಿತ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. 1 ನಿಮಿಷ 5 ಸೆಕೆಂಡ್ ಇರುವ ಟೀಸರ್ ಥ್ರಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಜೊತೆಗೆ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಅಂಶಗಳಿಂದಲೂ ಕೂಡಿದೆ.

ರಂಗಾಯಣ ರಘು ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಉಳಿದಂತೆ ಪ್ರತಿಮಾ ನಾಯಕ್, ಸುಂದರ್ ವೀಣಾ, ಅರವಿಂದ್ ಕುಪ್ಳಿಕರ್, ಬಾಸುಮ ಕೊಡಗು, ನಾಗೇಂದ್ರ ಶಾ, ಪಿ.ಡಿ ಸತೀಶ್ ಚಂದ್ರ, ಪ್ರಶಾಂತ್ ಹಿರೇಮಠ, ಆದಿತ್ಯ ರಾಜ್ ರಘು ಪಾಂಡೇಶ್ವರ, ಪಲ್ಲವಿ ಮಂಜುನಾಥ್, ಶೈಲಶ್ರೀ ಮುಲ್ಕಿ, ಶ್ವೇತಾ ಶ್ರೀನಿವಾಸ, ಮಹಾದೇವ ಹಡಪದ್, ಆಸಿಫ್ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ತಾರಾಬಳಗದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.

Rangayana Raghu
ಜನಪ್ರಿಯ ನಟ ರಂಗಾಯಣ ರಘು (ETV Bharat)

ನಾಗರಾಜ್ ಸೋಮಯಾಜಿ ಚಿತ್ರಕಥೆ ಬರೆದು ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಕಟ್ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಅರವಿಂದ್ ಕುಪ್ಳೀಕರ್, ಭಾಸ್ಕರ್ ಬಂಗೇರ‌, ಗುರು ಆರ್ಯ ಹಾಗೂ ವಾದಿರಾಜ ಶೆಟ್ಟಿ ಜೊತೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. 'ಯುವಿಜಿ ಸ್ಟುಡಿಯೋ' ಬ್ಯಾನರ್‌ನಡಿ ವಿದ್ಯಾ ಗಾಂಧಿರಾಜನ್ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿದ್ದಾರೆ. ಗಾಂಧಿರಾಜನ್ ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಉಳಿದಂತೆ ಒಂದೊಳ್ಳೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ವರ್ಗ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಎಸ್‌ಕೆ ರಾವ್ ಛಾಯಾಗ್ರಹಣ ಹಾಗೂ ಲಿಕಿತ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಕೆ ಶೆಟ್ಟಿ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶನದ ಜೊತೆಗೆ ಉಜ್ವಲ್ ಚಂದ್ರ ಅವರ ಸಂಕಲನ ಈ ದೇವಿ ಮಹಾತ್ಮೆ ಸಿನಿಮಾಗಿದೆ.

ಇನ್ನು, ರಂಗಭೂಮಿಯಿಂದ ಇಂದು ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಬಹುಬೇಡಿಕೆಯ ಪೋಷಕ ನಟನಾಗಿ ಬೆಳೆದ ರಂಗಾಯಣ ರಘು ಅವರ 400ನೇ ಸಿನಿಮಾ ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಘೋಷಣೆಯಾಗಿದೆ. ಜನಪ್ರಿಯ ತಾರೆ ಡಾಲಿ ಧನಂಜಯ್ ಅವರು ಚಿತ್ರದ ಶೀರ್ಷಿಕೆ 'ಹೊಸ ಜೀವನ' ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿ ಇಡೀ ತಂಡಕ್ಕೆ ಶುಭಾಶಯ ಕೋರಿದ್ದರು. ಒಂದಷ್ಟು ಕಿರುಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಿಸಿರುವ ಮೋಹನ್ ಕುಮಾರ್ ಹನುಮಯ್ಯ ಅವರು ಈ 'ಹೊಸ ಜೀವನ' ಸಿನಿಮಾ ಮೂಲಕ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ಪರಿಚಯವಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಜಿ.ಎಸ್ ಸಂಜೀವ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಈ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅರ್ಜುನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಹಾಗೂ ಚಿರು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿ‌ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಈ ಸಿನಿಮಾಗೆ ನಿರ್ದೇಶಕ ಮೋಹನ್ ಕುಮಾರ್ ಹನುಮಯ್ಯ ಸಹ-ನಿರ್ಮಾಪಕರಾಗಿಯೂ ಸಾಥ್ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

Rangayana Raghu
ವಿಭಿನ್ನ ಅವತಾರದಲ್ಲಿ ನಟ ರಂಗಾಯಣ ರಘು (ETV Bharat)

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ದೀಪಿಕಾ ನಟನೆಯ ಮೊದಲ ಭಾಗದ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮೀರಿಸಿದ 'ಕಾಕ್​​ಟೈಲ್​ 2': ಬಾಲಿವುಡ್​ನಲ್ಲಿ ರಶ್ಮಿಕಾಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಭರ್ಜರಿ ಗೆಲುವು

ಉಳಿದಂತೆ ಸುಮುಖ ರಾವ್ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶನ, ಸುನಾದ್ ಗೌತಮ್ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಸಂಗೀತ, ಶಶಿಧರ್ ಗೌಡ ಸಂಕಲನ, ರಾಜ್ ಕಾಂತ್ ಎಸ್ ಛಾಯಾಗ್ರಹಣ, ಪ್ರತಾಪ್ ಎಂ.ಆರ್ ಡೈಲಾಗ್ಸ್​ ಈ ಸಿನಿಮಾಗಿದೆ. ಸ್ನೇಹ, ಪ್ರೀತಿ, ಜೀವನ ಹೋರಾಟ ಹಾಗೂ ಮೌಲ್ಯಗಳ ಸುತ್ತ ಸಾಗುವ ಕಥೆಯ ತಾರಾಗಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಭು ಮುಂಡ್ಕೂರ್, ಸ್ವಾತಿ ಮುಪ್ಪಾಲ, ಅಚ್ಯುತ್ ಕುಮಾರ್, ಶಿವರಾಜ್ ಕೆ.ಆರ್ ಪೇಟೆ, ಸುಹಾಸ್ ಅತ್ರೆಯಸ್, ಅಭಿ ಸಾಮ್ರಾಟ್, ಉದಯ್ ಆಚಾರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವರಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 'ಸು ಫ್ರಂ ಸೋ' ರಿಲೀಸ್ ದಿನವೇ ಬರ್ತಿದೆ 'ಕರಾವಳಿ'; ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಲಕ್ಕಿ ತಿಂಗಳಾಗುತ್ತಾ ಜುಲೈ!

ರಂಗಾಯಣ ರಘು ನಟನೆಯ ಮುಂದಿನ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಗಲಿದೆ.

'Devi Mahathme' Teaser out
'ದೇವಿ ಮಹಾತ್ಮೆ' ಟೀಸರ್ ರಿಲೀಸ್​ (Film Poster)

TAGGED:

ದೇವಿ ಮಹಾತ್ಮೆ ಟೀಸರ್
ರಂಗಾಯಣ ರಘು ಮುಂದಿನ ಸಿನಿಮಾ
ರಂಗಾಯಣ ರಘು ದೇವಿ ಮಹಾತ್ಮೆ
ನಾಗರಾಜ್ ಸೋಮಯಾಜಿ
DEVI MAHATHME KANNADA FILM

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.