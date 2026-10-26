125 ಕೋಟಿ ಸಮೀಪಿಸಿದ ಪ್ರೇಮದ ಊರಲಿ: ಈ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಲಿಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಜಿಎಫ್ 2 ಹಿಂದಿಕ್ಕಿದ ಸ್ಮಾಲ್ ಬಜೆಟ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಸಿನಿಮಾ
ಮನೋಜ್ ಕುಮಾರ್ ನಿರ್ದೇಶನದ 'ಪ್ರೇಮದ ಊರಲಿ' ತನ್ನ 5ನೇ ಭಾನುವಾರ 4.40 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಈವರೆಗೆ ಚಿತ್ರ ಒಟ್ಟು 121.78 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 26, 2026 at 12:42 PM IST
ಮನಮುಟ್ಟುವ ಕಥಾಹಂದರದೊಂದಿಗೆ ಬಂದ 'ಪ್ರೇಮದ ಊರಲಿ' ಚಲನಚಿತ್ರ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ 121.78 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ವರ್ಷದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ. ಶ್ರೀರಾಮ್, ತಪಸ್ವಿನಿ ಪೂಣಚ್ಚ, ರಮಿಕಾ ಶಿವು ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ ನಟ ರಂಗಾಯಣ ರಘು ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿರುವ ಈ ಸಿನಿಮಾ ತನ್ನ 31 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಾಣುವ ಮೂಲಕ ಹಲವು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದೆ.
31ನೇ ದಿನದ ಕಲೆಕ್ಷನ್: ರಾಷ್ಟ್ರಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತ ನಟ ಮನೋಜ್ ಕುಮಾರ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಸಿನಿಮಾ ತನ್ನ ನಾಲ್ಕನೇ ಭಾನುವಾರದಂದು 4.40 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಪೈಕಿ ಚಿತ್ರದ ನೆಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ 3.75 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ. ಚಿತ್ರ ಐದನೇ ವಾರವೂ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದು, ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಈವರೆಗೆ ಒಟ್ಟು 3.45 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ಸ್ಯಾಕ್ನಿಲ್ಕ್ ವರದಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
31 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರ ಗಳಿಸಿದ್ದಿಷ್ಟು
- ಗ್ಲೋಬಲ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್: 121.78 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
- ಇಂಡಿಯಾ ಗ್ರಾಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್: 118.33 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
- ಇಂಡಿಯಾ ನೆಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್: 101.22 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
- ವಿದೇಶದ ವ್ಯವಹಾರ: 3.45 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
4ನೇ ವಾರವೂ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಂಡ ಕನ್ನಡದ ಕೆಲವೇ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲೊಂದು
ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ 2 ವಾರ ಉಳಿಯೋದೇ ಕಷ್ಟ. ಅಂಥದ್ದರಲ್ಲಿ ಈ ಕಂಟೆಂಟ್ ಸಿನಿಮಾ ವೀಕ್ ಡೇಸ್ನಲ್ಲೂ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಾಣುತ್ತಾ, ಇದೀಗ 5ನೇ ವಾರದ ಪ್ರದರ್ಶನ (ಅ.23ರಿಂದ) ಮುಂದುವರಿಸಿದೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ನಾಲ್ಕನೇ ವಾರವೂ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಂಡ ಕನ್ನಡದ ಕೆಲವೇ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿ ಪ್ರೇಮದ ಊರಲಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಟ್ರ್ಯಾಕರ್ ಸ್ಯಾಕ್ನಿಲ್ಕ್ ಒದಗಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ, ನಾಲ್ಕನೇ ವಾರದ ನಿವ್ವಳ ಗಳಿಕೆ (ಕನ್ನಡ) ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ, ಪ್ರೇಮದ ಊರಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಕೆಜಿಎಫ್ 2 ಅನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕಿ, ಕಾಂತಾರದ ನಂತರದ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ.
|ಸ್ಥಾನ
|ಸಿನಿಮಾ
|ನಾಲ್ಕನೇ ವಾರದ ನಿವ್ವಳ ಗಳಿಕೆ (ಕನ್ನಡ)
|1
|ಕಾಂತಾರ
|28.00 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ.
|2
|ಪ್ರೇಮದ ಊರಲಿ
|27.00 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ.
|3
|ಕೆಜಿಎಫ್ ಚಾಪ್ಟರ್ 2
|12.02 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ.
|4
|ಕಾಂತಾರ: ಎ ಲೆಜೆಂಡ್ ಚಾಪ್ಟರ್ 1
|11.60 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ.
|5
|ಸು ಫ್ರಮ್ ಸೋ
|10.00 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ.
100 ಕೋಟಿ ಗಳಿಕೆ ಮಾಡುವ ಚಿತ್ರಗಳು ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಮೈಲಿಗಲ್ಲಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತವೆ. ಅದಾಗ್ಯೂ, ಪ್ರೇಮದ ಊರಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಹೊಸಬರ, ಸ್ಮಾಲ್ ಬಜೆಟ್ ಸಿನಿಮಾ. ಯಾವುದೇ ಅಬ್ಬರದ ಪ್ರಚಾರವಿಲ್ಲದೇ ಕೇವಲ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಬಾಯ್ಮಾತಿನ ಪ್ರಚಾರದಿಂದಲೇ ಗೆದ್ದಂತಹ ಸಿನಿಮಾ.
31 ದಿನಗಳ ಗಳಿಕೆ ಮಾಹಿತಿ
|ದಿನ
|ಗ್ರಾಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್
|ನೆಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್
|ಶೋಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ
|ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಆಕ್ಯುಪೆನ್ಸಿ ರೇಟ್
|1.
|0.10 ಕೋಟಿ ರೂ.
|0.09 ಕೋಟಿ ರೂ.
|60
|ಶೇ.28.0
|2.
|0.27 ಕೋಟಿ ರೂ.
|0.23 ಕೋಟಿ ರೂ.
|81
|ಶೇ.46.0
|3.
|0.65 ಕೋಟಿ ರೂ.
|0.55 ಕೋಟಿ ರೂ.
|157
|ಶೇ.55.0
|4.
|0.75 ಕೋಟಿ ರೂ.
|0.65 ಕೋಟಿ ರೂ.
|233
|ಶೇ.47.0
|5.
|1.09 ಕೋಟಿ ರೂ.
|0.95 ಕೋಟಿ ರೂ.
|312
|ಶೇ.58.0
|6.
|1.33 ಕೋಟಿ ರೂ.
|1.15 ಕೋಟಿ ರೂ.
|374
|ಶೇ.55.0
|7.
|1.97 ಕೋಟಿ ರೂ.
|1.70 ಕೋಟಿ ರೂ.
|486
|ಶೇ.58.0
|8.
|3.02 ಕೋಟಿ ರೂ.
|2.60 ಕೋಟಿ ರೂ.
|487
|ಶೇ.82.0
|9.
|3.28 ಕೋಟಿ ರೂ.
|2.80 ಕೋಟಿ ರೂ.
|590
|ಶೇ.75.0
|10.
|4.50 ಕೋಟಿ ರೂ.
|3.85 ಕೋಟಿ ರೂ.
|663
|ಶೇ.84.0
|11.
|3.48 ಕೋಟಿ ರೂ.
|3.00 ಕೋಟಿ ರೂ.
|673
|ಶೇ.69.0
|12.
|4.25 ಕೋಟಿ ರೂ.
|3.65 ಕೋಟಿ ರೂ.
|834
|ಶೇ.67.0
|13.
|4.50 ಕೋಟಿ ರೂ.
|3.85 ಕೋಟಿ ರೂ.
|911
|ಶೇ.65.0
|14.
|4.56 ಕೋಟಿ ರೂ.
|3.90 ಕೋಟಿ ರೂ.
|968
|ಶೇ.62.0
|15.
|5.30 ಕೋಟಿ ರೂ.
|4.50 ಕೋಟಿ ರೂ.
|1,178
|ಶೇ.57.0
|16.
|7.90 ಕೋಟಿ ರೂ.
|6.75 ಕೋಟಿ ರೂ.
|1,229
|ಶೇ.76.0
|17.
|9.44 ಕೋಟಿ ರೂ.
|8.00 ಕೋಟಿ ರೂ.
|1,291
|ಶೇ.83.0
|18.
|5.56 ಕೋಟಿ ರೂ.
|4.75 ಕೋಟಿ ರೂ.
|1,247
|ಶೇ.59.0
|19.
|5.51 ಕೋಟಿ ರೂ.
|4.75 ಕೋಟಿ ರೂ.
|1,355
|ಶೇ.59.0
|20.
|5.25 ಕೋಟಿ ರೂ.
|4.50 ಕೋಟಿ ರೂ.
|1,372
|ಶೇ.52.0
|21.
|3.65 ಕೋಟಿ ರೂ.
|3.15 ಕೋಟಿ ರೂ.
|945
|ಶೇ.58.0
|22.
|3.50 ಕೋಟಿ ರೂ.
|3.00 ಕೋಟಿ ರೂ.
|861
|ಶೇ.53.0
|23.
|4.86 ಕೋಟಿ ರೂ.
|4.15 ಕೋಟಿ ರೂ.
|908
|ಶೇ.67.0
|24.
|5.85 ಕೋಟಿ ರೂ.
|5.00 ಕೋಟಿ ರೂ.
|943
|ಶೇ.79.0
|25.
|3.80 ಕೋಟಿ ರೂ.
|3.25 ಕೋಟಿ ರೂ.
|925
|ಶೇ.57.0
|26.
|5.00 ಕೋಟಿ ರೂ.
|4.25 ಕೋಟಿ ರೂ.
|943
|ಶೇ.72.0
|27.
|5.30 ಕೋಟಿ ರೂ.
|4.50 ಕೋಟಿ ರೂ.
|946
|ಶೇ.77.0
|28.
|3.30 ಕೋಟಿ ರೂ.
|2.85 ಕೋಟಿ ರೂ.
|931
|ಶೇ.52.0
|29.
|2.46 ಕೋಟಿ ರೂ.
|2.10 ಕೋಟಿ ರೂ.
|766
|ಶೇ.43.0
|30.
|3.50 ಕೋಟಿ ರೂ.
|3.00 ಕೋಟಿ ರೂ.
|823
|ಶೇ.57.0
|31.
|4.40 ಕೋಟಿ ರೂ.
|3.75 ಕೋಟಿ ರೂ.
|851
|ಶೇ.69.0
|ಒಟ್ಟು
|118.33 ಕೋಟಿ ರೂ.
|101.22 ಕೋಟಿ ರೂ.
|24,343
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ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: Explained: ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಬಿಗ್ ಬಜೆಟ್, ಸ್ಟಾರ್ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗಿಂತ ಸ್ಮಾಲ್, ಕಂಟೆಂಟ್ ಚಿತ್ರಗಳು ಹೇಗೆ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಿವೆ?
ಈ ಮೂಲಕ 100 ಕೋಟಿ ದಾಟಿದ ಕೆಲವೇ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಲಿಸ್ಟ್ಗೆ ಪ್ರೇಮದ ಊರಲಿ ಸೇರಿದೆ. ಕೆಜಿಎಫ್ ಚಾಪ್ಟರ್ 2, ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್ 1, ಕಾಂತಾರ, ಕೆಜಿಎಫ್ ಚಾಪ್ಟರ್ 1, 777 ಚಾರ್ಲಿ, ವಿಕ್ರಾಂತ್ ರೋಣ 100 ಕೋಟಿ ದಾಟಿದ ಕನ್ನಡದ ಇತರೆ ಸಿನಿಮಾಗಳಾಗಿವೆ.
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ವೆನಿಲ್ಲಾ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ಸ್, ಜಾನಕಮ್ಮ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಬ್ಯಾನರ್ನಡಿ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಸುನಾದ್ ಗೌತಮ್ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶನ, ರಾಜ್ಕಾಂತ್.ಎಸ್.ಕೆ. ಕ್ಯಾಮರಾ ವರ್ಕ್, ಹರ್ಷಿತ್ ಪ್ರಭು ಅವರ ಸಂಕಲನವಿದೆ.