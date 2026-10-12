'ನಮ್ಮ 'ಪ್ರೇಮದ ಊರಲಿ' ಚಿತ್ರವನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ': ವಿದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ಕನ್ನಡಿಗರ ಬಳಿ ರಂಗಾಯಣ ರಘು ಮನವಿಯೇನು?
ಪ್ರೇಮದ ಊರಲಿ 17 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 56.39 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಇದೀಗ ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಸಿನಿಮಾ ವೀಕ್ಷಿಸುವಂತೆ ಕನ್ನಡಿಗರಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯ ನಟ ರಂಗಾಯಣ ರಘು ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 12, 2026 at 1:25 PM IST
ಸೆಪ್ಟಂಬರ್ 25ರಂದು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ತೆರೆಕಂಡ 'ಪ್ರೇಮದ ಊರಲಿ' ಸಿನಿಮಾ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದು, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 9ರಂದು ಹೊರ ರಾಜ್ಯದ ಅನೇಕ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿಯೂ ತೆರೆಕಂಡಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆ, ಚಿತ್ರತಂಡ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಬಳಿ ಸಿನಿಮಾ ವೀಕ್ಷಿಸುವಂತೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಹಿರಿಯ ನಟ ರಂಗಾಯಣ ರಘು ಹೇಳಿದ್ದೇನು? ''ನಮಸ್ಕಾರ, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ರಂಗಾಯಣ ರಘು. ಪ್ರೇಮದ ಊರಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ವಾರಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದೆ. ಕನ್ನಡ ಜನತೆ ಈ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿಸಿ, ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸಿ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಈ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಹೊರ ರಾಜ್ಯ, ಹೊರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕೆಆರ್ಜಿ ಸ್ಟುಡಿಯೋಸ್ ಮತ್ತು ಅನಿಲ್ ಥಡಾನಿ ಅವರ ಎಎ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಸೇರಿ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕನ್ನಡಿಗರು ಎಲ್ಲೇ ಇದ್ರೂ ಈ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ನೋಡಿ. ಖುಷಿಯಿಂದ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿ'' ಎಂದು ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ತಾರೆ ರಂಗಾಯಣ ರಘು ಕೈಮುಗಿದು ಕೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ರಮಿಕಾ ಶಿವು, ಶ್ರೀರಾಮ್ ಮತ್ತು ತಪಸ್ವಿನಿ ಪೂಣಚ್ಚ ಕೂಡಾ ಈ ಹಿಂದೆ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಮನವಿಯ ವಿಡಿಯೋ ಹಂಚಿಕೊಂಡು, 'ನಿಮ್ಮ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರೇಮದ ಊರುಗಳಿಂದ ನಮ್ಮ ಪ್ರೇಮದ ಊರಿಗೆ ಬರಬೇಕೆಂದು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೀವಿ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದರು. ಇದೀಗ ಹಿರಿಯ ನಟ ರಂಗಾಯಣ ರಘು ಮಾತನಾಡಿದ್ದು, ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಂದ ಒಳ್ಳೆಯ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿವೆ.
ಕಾಮೆಂಟ್ ಒಂದರಲ್ಲಿ, 'ಸಂತು ಸಿನಿಮಾದ ಜೀವವಾದರೆ, ಆ ಜೀವಕ್ಕೆ ಜೀವ ತುಂಬಿದ್ದು ವಸಂತ, ಆ ಜೀವವನ್ನು ಜೀವಂತವಾಗಿಸಿದ್ದು ರುಕ್ಮಿಣಿ, ಈ ಎಲ್ಲಾ ಜೀವಗಳಿಗೆ ರಾಯಭಾರಿಯಾಗಿದ್ದು ನಾಗಣ್ಣ....' ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ರಂಗಾಯಣ ರಘು ಅವರ ಅಭಿನಯ ಮೆಚ್ಚಿದ ಅಭಿಮಾನಿಯೋರ್ವರು, 'ನಿಮ್ಮ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ಗೆ ಫಿದಾ ಆಗಿದ್ದೀನಿ ಸರ್' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಮಾತನಾಡಿದ್ದ ನಾಯಕ ನಟಿ ರಮಿಕಾ ಶಿವು, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ಹಾಗೂ ಆಶೀರ್ವಾದದದಿಂದ ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ತುಂಬಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ತು. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದೀರ. ಇದೀಗ ದೇಶದ ಎಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಹೊರದೇಶಗಳಲ್ಲಿಯೂ ನಮ್ಮ ಪ್ರೇಮದ ಊರಲಿ ಸಿನಿಮಾ ತೆರೆಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರೇಮದ ಊರುಗಳಿಂದ ನಮ್ಮ ಪ್ರೇಮದ ಊರಿಗೆ ಬರಬೇಕೆಂದು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ವೀಕ್ಷಿಸಿ'' ಎಂದು ಕೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.
ನಾಯಕ ನಟ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಮತ್ತು ನಟಿ ತಪಸ್ವಿನಿ ಪೂಣಚ್ಚ ಜೊತೆಯಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿ, ''ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪ್ರೀತಿ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ನಮ್ಮ ಚಿತ್ರ ಯಶಸ್ವಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ಈಗ ಪ್ರೇಮ ಗಡಿದಾಟುತ್ತಿದೆ. ದೇಶದ ಎಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿಯೂ ತೆರೆಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ದೇಶದ ಪ್ರೇಮದ ಊರುಗಳಿಂದ ನಮ್ಮ ಪ್ರೇಮದ ಊರಿಗೆ ಬನ್ನಿ ಎಂದು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೀವಿ'' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದರು.
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ರಾಷ್ಟ್ರಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಮನೋಜ್ ಕುಮಾರ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಕಟ್ ಹೇಳಿರುವ ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀರಾಮ್, ತಪಸ್ವಿನಿ ಪೂಣಚ್ಚ, ರಮಿಕಾ ಶಿವು ಹಾಗೂ ರಂಗಾಯಣ ರಘು ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ವೆನಿಲ್ಲಾ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ಸ್, ಜಾನಕಮ್ಮ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಬ್ಯಾನರ್ ಅಡಿ ಮಮತಾ ದೇವೇಂದ್ರ, ಪ್ರಶಾಂತ್ ಹಾಗೂ ರಮೇಶ್ ನಿರ್ಮಿಸಿಸಿರುವ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಸುನಾದ್ ಗೌತಮ್ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶನ, ರಾಜ್ಕಾಂತ್ ಎಸ್. ಕೆ ಕ್ಯಾಮರಾ ವರ್ಕ್ ಮತ್ತು ಹರ್ಷಿತ್ ಪ್ರಭು ಸಂಕಲನವಿದೆ.
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ಕಲೆಕ್ಷನ್ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ, ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಟ್ರ್ಯಾಕರ್ ಸ್ಯಾಕ್ನಿಲ್ಕ್ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ, ಚಿತ್ರ ತನ್ನ 17 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 56.39 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಪೈಕಿ 48.22 ನೆಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ.