ಲವ್ ಅಂಡ್ ವಾರ್: ಸಂಜಯ್ ಲೀಲಾ ಬನ್ಸಾಲಿ ನಿರ್ದೇಶನದ ಸಿನಿಮಾದಿಂದ ರಣ್ಬೀರ್ ಕಪೂರ್ ಫಸ್ಟ್ ಲುಕ್ ರಿಲೀಸ್
Love & War: 2027ರ ಜನವರಿ 21ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿರುವ 'ಲವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾರ್' ಚಿತ್ರದಿಂದ ರಣ್ಬೀರ್ ಕಪೂರ್ ಅವರ ಮೊದಲ ನೋಟ ಅನಾವರಣಗೊಂಡಿದೆ.
Published : September 24, 2026 at 4:28 PM IST
ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಜನಪ್ರಿಯ ನಿರ್ದೆಶಕ ಸಂಜಯ್ ಲೀಲಾ ಬನ್ಸಾಲಿ ಅವರ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ 'ಲವ್ ಅಂಡ್ ವಾರ್' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ಗಳಾದ ರಣ್ಬೀರ್ ಕಪೂರ್, ವಿಕ್ಕಿ ಕೌಶಲ್ ಮತ್ತು ಆಲಿಯಾ ಭಟ್ ತೆರೆಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಚಿತ್ರತಂಡವು ರಣ್ಬೀರ್ ಅವರ ನೋಟದ ಒಂದು ಝಲಕ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಅವರ ಪಾತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಹಾಗೂ ತೀವ್ರತೆಯ ಕುರಿತು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ.
ಬನ್ಸಾಲಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ ರಣ್ಬೀರ್ ಕಪೂರ್ ಅವರ ಪೋಸ್ಟರ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡು, "ಆ ಘನತೆ, ಆ ದರ್ಬಾರು, ಆ ಛಲ!" ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಚಿತ್ರ 2027ರ ಜನವರಿ 21ರಂದು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನೂ ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ಖಚಿತಪಡಿಸಿದೆ. ಸುಮಾರು ಎರಡು ದಶಕಗಳ ನಂತರ ರಣ್ಬೀರ್ ಮತ್ತು ಬನ್ಸಾಲಿ ಮತ್ತೆ ಒಂದಾಗುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ, ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿನ ಕಪೂರ್ ಪಾತ್ರದ ಸುತ್ತಲಿನ ಕುತೂಹಲ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.
ರಣ್ಬೀರ್ ಅವರ 'ಫಸ್ಟ್ ಲುಕ್' ಪೋಸ್ಟರ್ ತೀವ್ರ ಭಾವನೆ ಮತ್ತು ಹಳೆಯ ಕಾಲದ (ವಿಂಟೇಜ್) ಶೈಲಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಅವರು ನೀಲಿ ಬಣ್ಣದ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ 'ಕನ್ವರ್ಟಿಬಲ್' ಕಾರಿನ ಡ್ರೈವರ್ ಸೀಟಿನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿದ್ದು, ಅವರನ್ನು ಸೈಡ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ನಿಂದ ಸೆರೆಹಿಡಿಯಲಾಗಿದೆ. ಆಕರ್ಷಕ 'ರೆಟ್ರೋ' ಲುಕ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಾರಿನ ವಿಂಡೋದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಚಾಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಅವರ ಎಡಗೈ ರಕ್ತಸಿಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಇದು ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಮತ್ತು ಸಂಘರ್ಷದ ಸುಳಿವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆಯಾದರೂ, ಅವರ ಮುಖಭಾವ ಮಾತ್ರ ಶಾಂತ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರವಾಗಿದೆ.
ಈ ಪೋಸ್ಟರ್ ಹಳೆಯ ಕಾಲದ (ವಿಂಟೇಜ್) ಲುಕ್ ಎತ್ತಿಹಿಡಿದಿದ್ದು, ರಣ್ಬೀರ್ ಅವರ ಹಿಂದಿನ ಯಾವುದೇ ಲುಕ್ಗಳಿಗಿಂತ ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದವರಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿಗರು ನಟನ ಪತ್ನಿ ಹಾಗೂ ಈ ಚಿತ್ರದ ಭಾಗವಾಗಿರುವ ನಟಿ ಆಲಿಯಾ ಭಟ್. ತಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟರ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಆಲಿಯಾ, "ಸಂಜಯ್ ಲೀಲಾ ಬನ್ಸಾಲಿ x ರಣ್ಬೀರ್ ಕಪೂರ್" ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ಚಿತ್ರದ ಕುರಿತಾದ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ಉತ್ಸಾಹವನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಕಾಮೆಂಟ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಭಿಮಾನಿಯೊಬ್ಬರು, "ರಣ್ಬೀರ್ ಕಪೂರ್ X ಸಂಜಯ್ ಲೀಲಾ ಬನ್ಸಾಲಿ ಮತ್ತು ಈ ಲುಕ್??????? ಅಬ್ಬಾ... ಅದ್ಭುತ!!!!!" ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಬ್ಬರು, "ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಕಾತರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದೇನೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ರಣ್ಬೀರ್ ಮತ್ತು ಬನ್ಸಾಲಿ ಈ ಹಿಂದೆ 2007ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 'ಸಾವರಿಯಾ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಇದು ನಟನ ಚೊಚ್ಚಲ ಚಿತ್ರವಾಗಿತ್ತು. ಸುಮಾರು 20 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ, ಆಲಿಯಾ ಭಟ್ ಮತ್ತು ವಿಕ್ಕಿ ಕೌಶಲ್ ಕೂಡಾ ನಟಿಸುತ್ತಿರುವ ಬೃಹತ್ ಕಥಾಹಂದರವುಳ್ಳ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟ-ನಿರ್ದೇಶಕ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕೈಜೋಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸುಮಾರು ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ನಡೆದ ಈ ಚಿತ್ರದ ಚಿತ್ರೀಕರಣವು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಚಿತ್ರತಂಡ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಾಗ ಬನ್ಸಾಲಿ ಮತ್ತು ಇಡೀ ಚಿತ್ರತಂಡವು ಭಾವುಕ ವಿದಾಯದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿತ್ತು ಎಂದು ತಂಡ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಇದೀಗ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಚಿತ್ರದ ಪೋಸ್ಟ್ - ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕೆಲಸಗಳತ್ತ ತಮ್ಮ ಗಮನಹರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
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'ಲವ್ ಅಂಡ್ ವಾರ್' ಚಿತ್ರವನ್ನು 2024ರ ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಘೋಷಿಸಲಾಯಿತು. ಬನ್ಸಾಲಿ ಅವರ ನಿರ್ದೇಶನದಲ್ಲಿ ಮೂವರು ಪ್ರಮುಖ ಕಲಾವಿದರನ್ನು ಒಗ್ಗೂಡಿಸುತ್ತಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರವು, ಘೋಷಣೆಯಾದಾಗಿನಿಂದಲೂ ಅತ್ಯಂತ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ರಣ್ಬೀರ್ ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಲೂ ಈ ಚಿತ್ರವು ಒಂದು ಎಕ್ಸೈಟಿಂಗ್ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾಗೂ ಮುನ್ನ, ಅವರು ನಿತೇಶ್ ತಿವಾರಿ ಅವರ 'ರಾಮಾಯಣ: ಪಾರ್ಟ್ 1' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀರಾಮನ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ.
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