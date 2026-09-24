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ಲವ್​ ಅಂಡ್​​ ವಾರ್: ಸಂಜಯ್ ಲೀಲಾ ಬನ್ಸಾಲಿ ನಿರ್ದೇಶನದ ಸಿನಿಮಾದಿಂದ ರಣ್​ಬೀರ್​​ ಕಪೂರ್​​ ಫಸ್ಟ್ ಲುಕ್​ ರಿಲೀಸ್

Love & War: 2027ರ ಜನವರಿ 21ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿರುವ 'ಲವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾರ್' ಚಿತ್ರದಿಂದ ರಣ್​​ಬೀರ್ ಕಪೂರ್ ಅವರ ಮೊದಲ ನೋಟ ಅನಾವರಣಗೊಂಡಿದೆ.

Ranbir Kapoor's First Look From Love & War
'ಲವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾರ್' ಚಿತ್ರದಿಂದ ರಣ್​​ಬೀರ್ ಕಪೂರ್ ಫಸ್ಟ್ ಲುಕ್ (Film Poster)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 24, 2026 at 4:28 PM IST

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ಬಾಲಿವುಡ್​ನ ಜನಪ್ರಿಯ ನಿರ್ದೆಶಕ ಸಂಜಯ್ ಲೀಲಾ ಬನ್ಸಾಲಿ ಅವರ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ 'ಲವ್ ಅಂಡ್​ ವಾರ್' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಸೂಪರ್​ ಸ್ಟಾರ್​ಗಳಾದ ರಣ್​ಬೀರ್​ ಕಪೂರ್​, ವಿಕ್ಕಿ ಕೌಶಲ್​ ಮತ್ತು ಆಲಿಯಾ ಭಟ್​ ತೆರೆಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಚಿತ್ರತಂಡವು ರಣ್​​ಬೀರ್ ಅವರ ನೋಟದ ಒಂದು ಝಲಕ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಅವರ ಪಾತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಹಾಗೂ ತೀವ್ರತೆಯ ಕುರಿತು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ.

ಬನ್ಸಾಲಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ ರಣ್​ಬೀರ್ ಕಪೂರ್ ಅವರ ಪೋಸ್ಟರ್​ ಹಂಚಿಕೊಂಡು, "ಆ ಘನತೆ, ಆ ದರ್ಬಾರು, ಆ ಛಲ!" ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಚಿತ್ರ 2027ರ ಜನವರಿ 21ರಂದು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನೂ ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ಖಚಿತಪಡಿಸಿದೆ. ಸುಮಾರು ಎರಡು ದಶಕಗಳ ನಂತರ ರಣ್​ಬೀರ್ ಮತ್ತು ಬನ್ಸಾಲಿ ಮತ್ತೆ ಒಂದಾಗುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ, ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿನ ಕಪೂರ್​ ಪಾತ್ರದ ಸುತ್ತಲಿನ ಕುತೂಹಲ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.

ರಣ್​ಬೀರ್​ ಅವರ 'ಫಸ್ಟ್ ಲುಕ್' ಪೋಸ್ಟರ್ ತೀವ್ರ ಭಾವನೆ ಮತ್ತು ಹಳೆಯ ಕಾಲದ (ವಿಂಟೇಜ್) ಶೈಲಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಅವರು ನೀಲಿ ಬಣ್ಣದ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ 'ಕನ್ವರ್ಟಿಬಲ್' ಕಾರಿನ ಡ್ರೈವರ್​ ಸೀಟಿನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿದ್ದು, ಅವರನ್ನು ಸೈಡ್​ ಆ್ಯಂಗಲ್​ನಿಂದ ಸೆರೆಹಿಡಿಯಲಾಗಿದೆ. ಆಕರ್ಷಕ 'ರೆಟ್ರೋ' ಲುಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಾರಿನ ವಿಂಡೋದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಚಾಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಅವರ ಎಡಗೈ ರಕ್ತಸಿಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಇದು ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಮತ್ತು ಸಂಘರ್ಷದ ಸುಳಿವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆಯಾದರೂ, ಅವರ ಮುಖಭಾವ ಮಾತ್ರ ಶಾಂತ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರವಾಗಿದೆ.

ಈ ಪೋಸ್ಟರ್ ಹಳೆಯ ಕಾಲದ (ವಿಂಟೇಜ್) ಲುಕ್ ಎತ್ತಿಹಿಡಿದಿದ್ದು, ರಣ್​​ಬೀರ್ ಅವರ ಹಿಂದಿನ ಯಾವುದೇ ಲುಕ್‌ಗಳಿಗಿಂತ ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದವರಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿಗರು ನಟನ ಪತ್ನಿ ಹಾಗೂ ಈ ಚಿತ್ರದ ಭಾಗವಾಗಿರುವ ನಟಿ ಆಲಿಯಾ ಭಟ್. ತಮ್ಮ ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟರ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಆಲಿಯಾ, "ಸಂಜಯ್​ ಲೀಲಾ ಬನ್ಸಾಲಿ x ರಣ್​ಬೀರ್ ಕಪೂರ್" ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ಚಿತ್ರದ ಕುರಿತಾದ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ಉತ್ಸಾಹವನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಕಾಮೆಂಟ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಭಿಮಾನಿಯೊಬ್ಬರು, "ರಣ್​ಬೀರ್ ಕಪೂರ್ X ಸಂಜಯ್​ ಲೀಲಾ ಬನ್ಸಾಲಿ ಮತ್ತು ಈ ಲುಕ್??????? ಅಬ್ಬಾ... ಅದ್ಭುತ!!!!!" ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಬ್ಬರು, "ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಕಾತರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದೇನೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ರಣ್​​ಬೀರ್ ಮತ್ತು ಬನ್ಸಾಲಿ ಈ ಹಿಂದೆ 2007ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 'ಸಾವರಿಯಾ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಇದು ನಟನ ಚೊಚ್ಚಲ ಚಿತ್ರವಾಗಿತ್ತು. ಸುಮಾರು 20 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ, ಆಲಿಯಾ ಭಟ್ ಮತ್ತು ವಿಕ್ಕಿ ಕೌಶಲ್ ಕೂಡಾ ನಟಿಸುತ್ತಿರುವ ಬೃಹತ್ ಕಥಾಹಂದರವುಳ್ಳ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟ-ನಿರ್ದೇಶಕ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕೈಜೋಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸುಮಾರು ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ನಡೆದ ಈ ಚಿತ್ರದ ಚಿತ್ರೀಕರಣವು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಚಿತ್ರತಂಡ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಾಗ ಬನ್ಸಾಲಿ ಮತ್ತು ಇಡೀ ಚಿತ್ರತಂಡವು ಭಾವುಕ ವಿದಾಯದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿತ್ತು ಎಂದು ತಂಡ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಇದೀಗ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಚಿತ್ರದ ಪೋಸ್ಟ್ - ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕೆಲಸಗಳತ್ತ ತಮ್ಮ ಗಮನಹರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

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'ಲವ್ ಅಂಡ್​​ ವಾರ್' ಚಿತ್ರವನ್ನು 2024ರ ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಘೋಷಿಸಲಾಯಿತು. ಬನ್ಸಾಲಿ ಅವರ ನಿರ್ದೇಶನದಲ್ಲಿ ಮೂವರು ಪ್ರಮುಖ ಕಲಾವಿದರನ್ನು ಒಗ್ಗೂಡಿಸುತ್ತಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರವು, ಘೋಷಣೆಯಾದಾಗಿನಿಂದಲೂ ಅತ್ಯಂತ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ರಣ್​ಬೀರ್ ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಲೂ ಈ ಚಿತ್ರವು ಒಂದು ಎಕ್ಸೈಟಿಂಗ್ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾಗೂ ಮುನ್ನ, ಅವರು ನಿತೇಶ್ ತಿವಾರಿ ಅವರ 'ರಾಮಾಯಣ: ಪಾರ್ಟ್ 1' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀರಾಮನ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ.

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TAGGED:

ರಣ್​ಬೀರ್​ ಕಪೂರ್​ ಫಸ್ಟ್ ಲುಕ್
ಲವ್​ ಆ್ಯಂಡ್​ ವಾರ್
ಸಂಜಯ್ ಲೀಲಾ ಬನ್ಸಾಲಿ
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